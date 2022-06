–

De parte de A Las Barricadas June 7, 2022 206 puntos de vista

De la pluma del compa A. nos llegan otro par de traducciones “antiguas” de la publicaci贸n Avis de Temp锚tes #18 (2019), que pueden aportar elementos para una cr铆tica radical de la necesidad de energ铆a y del mundo que la requiere (capitalista, tecno-industrial, b茅lico…).

No es f谩cil abordar el tema de la energ铆a, o m谩s bien los recursos energ茅ticos de los que dependen el buen funcionamiento de la explotaci贸n capitalista y el poder estatal. Especialmente si no se trata de hacer una lista de datos t茅cnicos sobre esta o aquella fuente de energ铆a, de enumerar las nocividades causadas por la voracidad energ茅tica del sistema industrial, la devastaci贸n que conlleva a nivel ambiental. Lo que queremos proponer aqu铆 es un an谩lisis m谩s amplio y profundo de lo que significa la energ铆a en este mundo. Es dif铆cil evitar que quede incompleto, pero el objetivo es llegar a una comprensi贸n general de la importancia de la cuesti贸n energ茅tica.

Comencemos con una simple observaci贸n: durante varias d茅cadas, con la imposici贸n masiva de energ铆a nuclear por parte del Estado y el crecimiento exponencial de las necesidades energ茅ticas de la producci贸n industrial, la guerra y el modelo de sociedad de consumo masivo, numerosos conflictos est谩n vinculados a los recursos energ茅ticos, a la producci贸n y transporte de energ铆a. Por un lado, vemos c贸mo los estados han desatado guerras sangrientas para conquistar ciertos recursos, como las minas de petr贸leo o uranio, por poner un ejemplo evidente, o para asegurar un suministro continuo. Por otro lado, tambi茅n ha habido muchos conflictos que decimos sociales, a veces m谩s ecol贸gicos, a veces radicalmente anticapitalistas, a veces rechazando una mayor destrucci贸n del territorio o neg谩ndose a la imposici贸n de ciertas relaciones sociales resultantes de estos proyectos: oposici贸n a la explotaci贸n de una mina, a la construcci贸n de una central nuclear, a la nocividad causada por una central el茅ctrica a carb贸n. La larga lista de luchas y guerras ya nos da una idea de la importancia de la energ铆a, su producci贸n y su control.

Hoy, en momentos en que toda perspectiva revolucionaria de transformaci贸n total de las relaciones existentes, de destrucci贸n de la dominaci贸n, parece casi haber desaparecido al menos en los pa铆ses europeos, sigue habiendo muchos conflictos y luchas para oponerse a las infraestructuras energ茅ticas. Pensemos en la gigantesca mina a cielo abierto de lignito en Hambach, Alemania, donde la lucha contra su extensi贸n est谩 marcada por diversos y variados sabotajes que bloquean el funcionamiento de la mina existente; en la lucha contra la construcci贸n del gasoducto TAP, que se encuentra con una oposici贸n en el sur de Italia; en las luchas aqu铆 en Francia que tu颅vieron lugar contra la construcci贸n de nuevas l铆neas de alta tensi贸n en Durance (para aumentar la capacidad de exportaci贸n de electricidad nuclear francesa) o Normand铆a (para conectar la nueva central nuclear de Flamanville a la red); sin olvidar a quienes est谩n en contra de la instalaci贸n de nuevas turbinas e贸licas o en contra de la exploraci贸n y explotaci贸n del gas de esquisto … Por su颅pues颅to, todos estos conflictos no siem颅pre denotan as颅pira颅ciones revo颅lu颅cio颅na颅rias, y a menudo en su seno no solo encontramos ciuda颅da颅nismo, ecologismo cogestionario, la b煤s颅queda del di谩logo (y, por lo tanto, el reconocimiento) con las instituciones, pero tambi茅n una confusi贸n molesta 鈥 en el mejor de los casos 鈥, o un oportunismo pol铆tico 鈥 en el peor 鈥, por parte de los auto proclamados radicales. En el modelo, por ejemplo, de c贸mo los comit茅s invisibles y los estrategas de servicio populistas teorizan en forma de estrategias de composici贸n, o para reunir todo lo que es incompatible bajo la direcci贸n de un alto mando pol铆tico que buscan imponer con m谩s o menos 茅xito. Pero no entramos en este tema que ya se hemos abordado en anteriores n煤meros de la publicaci贸n.

Lo que todas estas luchas nos podr铆an permitir a los anarquistas y a los antiautoritarios que estamos siempre atentos al horizonte para descubrir signos de descontento y posibles desbordamientos insurreccionales, con demasiada frecuencia olvidando que es sobre todo una cuesti贸n de actuar de primera mano, sobre la base de las propias ideas y tensiones: es desarrollar un proyecto de lucha , no por fuerza nuevo, pero en cualquier caso relativamente ausente por un tiempo, que propone cortar la energ铆a a este mundo, ya sea nuclear, t茅rmica, solar o e贸lica.

***

芦 El diablo se ha mudado a un nuevo hogar. Y aunque no podamos sacarlo de su guarida de la noche a la ma帽ana, al menos debemos saber d贸nde se esconde y d贸nde podemos hacerlo salir, no para luchar contra 茅l en un rinc贸n donde no se refugia desde hace mucho tiempo 鈥 y para que no se burle de nosotros en la habitaci贸n de al lado 禄鈥

G眉nther Anders

Entonces, 驴qu茅 es la energ铆a de la que hablamos? Se trata de un t茅rmino que proviene del l茅xico de las ciencias f铆sicas, para medir y cuantificar ciertos procesos, como el calor (que se puede medir en temperatura pero, tomando el enfoque energ茅tico, tambi茅n en energ铆a que el calor libera para girar, por ejemplo, una turbina). En general, sin embargo, tendemos a asociar la energ铆a con la vida. Sin energ铆a, no hay vida. Sin energ铆a, sin movimiento. Si se trata de una visi贸n hist贸rica, desarrollada durante siglos de ciencia y capitalismo, es demasiado obvio. Hoy, el discurso sobre la energ铆a ha penetrado en todas partes, incluso donde en el pasado se distingu铆a, no sin raz贸n, de los procesos vitales. Para determinar la vida, medirla y cartografiarla, medimos, por ejemplo, la energ铆a qu铆mica de las c茅lulas 鈥 base de la vida biol贸gica 鈥, y as铆 es como la conciencia de que la vida es mucho m谩s que una serie de datos qu铆micos o una cadena de ADN tiende a desvanecerse r谩pidamente. No olvidemos que lo que no es cuantificable no representa posibilidades de acumulaci贸n. Entonces la calidad, como la experiencia singular, las pasiones, las sensaciones, en resumen, todo lo que constituye la poes铆a de la vida, no pueden medirse y convertirse f谩cilmente en mercanc铆a. Por lo tanto, la energ铆a es un t茅rmino derivado de las ciencias f铆sicas, no un simple sin贸nimo de vida. La distinci贸n puede parecer un poco rid铆cula, un poco superflua, pero no lo es: si proponemos cortar la energ铆a a este mundo, esta distinci贸n que sugerimos como preliminar tendr谩 toda su importancia.

Cuando hablamos de energ铆a, recursos energ茅ticos, debemos entendernos. No es, como se suele decir en el lenguaje hablado, que 芦 el humano libera energ铆a 禄 contenida en el 谩tomo, en el aceite, en el aceite de colza, en el gas o en el viento. No, es a trav茅s de instrumentos, estructuras, procesos y m谩quinas que la energ铆a se mide, produce, genera, convierte, acumula, almacena y transporta. El soplo del viento no es simplemente 芦 energ铆a cin茅tica 禄 En s铆 mismo, es inutilizable para el capital y el Estado: se necesitan turbinas e贸licas, turbinas, cables para transformarlo en electricidad y hacer que otras m谩quinas funcionen. Tambi茅n habr铆a mucho que decir sobre esta misma idea de convertir recursos en electricidad para uso industrial o dom茅stico, por ejemplo sobre el rendimiento de estas conversiones. Basta con pensar en cu谩ntos litros de aceite se necesitan para producir un kilo de trigo, que a su vez podr铆a cuantificarse en t茅rminos de energ铆a (calor铆as), para ver en qu茅 medida el rendimiento de la agricultura industrial basada en el petr贸leo no es tan racional como generalmente se cree. Pero esto nos distanciar铆a de nuestro tema y correr铆amos el riesgo de quedarnos estancados endebates t茅cnicos.

Retomemos el hilo: cuando hablamos de energ铆a, hablamos aqu铆 de todos los procesos, hoy en d铆a casi todos industrializados, para convertir algo en fuerza motriz, en energ铆a el茅ctrica… Se diga lo que se diga, estos diferentes procesos desarrollados a lo largo de la historia no son el resultado de un simple deseo de racionalizar, y obviamente a煤n menos de una preocupaci贸n 茅tica o ambiental como se jacta hoy el dominio, que invierte masivamente en la explotaci贸n de otros recursos como las llamadas energ铆as renovables. Como la energ铆a es poder, estos procesos sonestrategias. La generalizaci贸n del uso del petr贸leo como combustible es instructiva a este respecto. El peligro representado por una fuerte dependencia de la explotaci贸n del carb贸n fue aprovechado por algunas grandes potencias, en particular por los Estados Unidos. Al necesitar estructuras que concentren a miles de proletarios en el mismo lugar para extraer carb贸n, dando lugar a poderosos movimientos de trabajadores a veces subversivos, el carb贸n es un gran riesgo, inaceptable para el Estado, el ver su producci贸n paralizada por grandes movimientos de huelga. Lapetrolizaci贸n del mundo fue en gran parte una respuesta, y no solo como medida preventiva, a los movimientos revolucionarios de los trabajadores que se desarrollaron masivamente en el origen de la reproducci贸n del capitalismo. Dado que aunque la explotaci贸n del petr贸leo obviamente tambi茅n requiere mano de obra, los pozos no requieren tanta como una mina de carb贸n. Pensemos en los vastos campos petroleros de Texas, donde miles de m谩quinas extraen hasta donde alcanza la vista, sin ninguna intervenci贸n humana que no sea para mantenimiento t茅cnico, lo que hace que este mundo funcione. Las concentraciones peligrosas de proletarios han terminado cuando un n煤mero mucho menor de t茅cnicos, trabajadores calificados y oficiales de seguridad son suficientes para garantizar un flujo continuo. A su vez, la nuclearizaci贸n del mundo deriva mucho menos de una b煤squeda de la famosa 芦 independencia energ茅tica 禄 de los estados, especialmente tras la crisis del petr贸leo de 1973, que del sometimiento y el mayor control de la poblaci贸n. Con la energ铆a nuclear, la organizaci贸n jer谩rquica se ha vuelto t茅cnicamente inevitable, presentando grandes obst谩culos para cualquier horizonte revolucionario de destrucci贸n de lo existente. En resumen, la explotaci贸n de dicha fuente de energ铆a sigue los dise帽os del dominio.

鈥≒ero entonces, 驴las energ铆as renovables de hoy, en cuyo nombre se est谩n cubriendo monta帽as, p谩ramos y mares de turbinas e贸licas, campos y desiertos de paneles fotovoltaicos, los valles inundados y el curso y caudal de r铆os modificado y regulado? 驴Una preocupaci贸n ambiental? Por supuesto que no, o s铆, si consideramos la expansi贸n de estas energ铆as renovables como la continuaci贸n del mismo mundo industrial y productivista por otros medios. La devastaci贸n irreversible y la contaminaci贸n que nos han dejado dos siglos de industrialismo capitalista y estatal hoy empujan al dominio a buscar mejoras y nuevas soluciones para reducir la contaminaci贸n y el envenenamiento. Que sean fantasmas o posibilidades reales, en el fondo no cambia nada: en cualquier caso, es la perpetuaci贸n del mismo dominio que queremos abatir.

***

芦 El s铆ncope es una suspensi贸n temporal de la actividad cardiovascular y cerebral que causa una p茅rdida repentina y transitoria de la conciencia. Los efectos pueden ser irrelevantes, una molestia moment谩nea, pero a veces pueden llegar a ser m谩s graves. En algunos casos, si la interrupci贸n del flujo sangu铆neo en el organismo humano se prolonga m谩s all谩 de ciertos l铆mites, se produce la muerte. Entre todos, el 芦 s铆ncope oscuro 禄, es decir, que carece de causas l贸gicas identificadas, se considera el m谩s peligroso. Porque no permite que intervengan m茅dicos, t茅cnicos del cuerpo. El funcionamiento del organismo social tambi茅n est谩 garantizado por un conjunto de flujos. Flujos de mercanc铆as, personas, datos y energ铆a. Flujos que pueden verse suspendidos por una variedad de razones. Una falla t茅cnica, por ejemplo. O un robo de material. Quiz谩s un sabotaje 禄.

Syncopes (2013)

鈥ㄢ↙as energ铆as renovables hoy intentan mitigar un riesgo importante. Es decir, para hacer frente a las necesidades energ茅ticas exponenciales y una dependencia cada vez mayor de un suministro el茅ctrico estable de sectores enteros de la econom铆a, la administraci贸n estatal o el horizonte cibern茅tico que se afianza a una velocidad y con un poder imposible de sobrestimar, el dominio no solo debe multiplicarse, sino tambi茅n diversificar los procesos para generar electricidad. Incluso todas las centrales nucleares francesas no puede hacer frente a los 芦 picos de consumo 禄 por razones t茅cnicas, por eso nunca se han abandonado las centrales el茅ctricas convencionales. Dado que los avances t茅cnicos de hoy permiten un mayor rendimiento (aunque, dado que el viento no siempre sopla y no es tan fuerte, por ejemplo, las palas de las turbinas e贸licas tienen un factor de capacidad muy bajo de alrededor del 20%, el sistema se ha embarcado en esta diversificaci贸n energ茅tica permitida por las llamadas energ铆as renovables. No se trata una transici贸n energ茅tica 鈥 nunca las ha habido en la historia 鈥, sino de una adici贸n, como se demostr贸 no solo por el hecho de que las centrales nucleares o convencionales no est茅n cerradas (su producci贸n en ning煤n caso podr铆a ser reemplazada solo por energ铆a renovable), sino tambi茅n por el hecho de que se siguen construyendoy desarrollando nuevas plantas (EPR u otros) , que otras fuentes de energ铆a son exploradas, probadas y utilizadas, como las plantas de biomasa (dif铆cil definirlas como 芦 renovables 禄 incluso en el lenguaje de la energ铆a, ya que su perspectiva es principalmente quemar plantas gen茅ticamente modificadas), o Uno de los tres principales programas de investigaci贸n financiados por la Uni贸n Europea es el transporte de electricidad para intentar, especialmente a trav茅s del uso de nanomateriales, reducir la p茅rdida de calor en las l铆neas a un porcentaje m铆nimo.

鈥‥n general, las energ铆as renovables hacen posible aumentar lo que ahora se llama resiliencia del suministro el茅ctrico, es decir, su capacidad para continuar funcionando en caso de problemas, ya sea una tormenta, un corte accidental o un sabotaje. Este deseo de resiliencia tambi茅n empuja hacia una disminuci贸n de la centralizaci贸n de la red el茅ctrica en la medida de lo posible. Pero no confundamos sus palabras con nuestras apreciaciones, porque la centralizaci贸n actual de la red el茅ctrica ya significa que estamos frente a una red con estructuras atacables dispersas por todo el territorio. El uso de electricidad de acuerdo con el uso actual de la empresa industrial seguir谩 siendo dependiente durante mucho tiempo de una vasta red de transporte y distribuci贸n.

No sorprender谩 a ning煤n enemigo de la autoridad que las infraestructuras energ茅ticas, por lo tanto, sean clasificadas por la Uni贸n Europea (as铆 como por casi todos los Estados del mundo) con el elegante eufemismo de 芦 infraestructuras cr铆ticas 禄; obviamente una planta de energ铆a lo es, pero tambi茅n un gasoducto, una l铆nea de alta tensi贸n, transformadores el茅ctricos, una turbina e贸lica o un campo de paneles fotovoltaicos. En el informe anual de 2017 de la Agencia para la observaci贸n de las tensiones pol铆ticas y sociales en el mundo (subvencionada por los gigantes de seguros mundiales), se pod铆a leer que deltotal de ataques y sabotajes contabilizados como tales en el mundo y perpetrados por actores 芦 no estatales 禄, de todas las tendencias e inspiraciones, nada menos que el 70% fueron contra infraestructuras energ茅ticas y log铆sticas (es decir: torres, transformadores, oleoductos y gasoductos, antenas de transmisi贸n, l铆neas el茅ctricas, dep贸sitos de combustible, minas y ferrocarriles). Aqu铆 la cuesti贸n no es si las razones detr谩s de todos estos sabotajes nos satisfacen o no. Lo que podr铆amos reflexionar 鈥 ya que la energ铆a es un eje de dominaci贸n en el sentido de que es necesaria para su reproducci贸n en tanto que somete y hace dependientes a los dominados 鈥 es saber si es posible desarrollar una proyectualidad anarquista en este campo.Dicho de otro modo, 驴disponemos de suficientes an谩lisis para comprender el papel que desempe帽a la energ铆a, para comprender la importancia de los nuevos proyectos energ茅ticos? y 驴es posible desarrollar y proponer un m茅todo de lucha basado en la acci贸n directa, el conflicto permanente y la autoorganizaci贸n contra las infraestructuras que permiten que este mundo se alimente de energ铆a? 驴Podemos prever, imaginar y elaborar un proyecto capaz de llevarnos m谩s all谩 de las oportunidades que presenta la agenda de la actualidad, determinando por nosotros mismos los tiempos y 谩ngulos? Llegando al final de este art铆culo, se hace necesario un peque帽o esfuerzo extra de atenci贸n. Ahora voy a hacer una peque帽a digresi贸n, porque todo esto de la energ铆a al final no es mas que una posibilidad, un potencial, nada mas. Lo que me interesa, lo que considero que merece la atenci贸n de los distintos compa帽eros, es lo que a menudo se denomina, a falta de un t茅rmino mejor 鈥 y a veces err贸neamente, como suele ocurrir con los anarquistas, amantes empedernidos del caos y el desorden, incluso en lo que respecta a t茅rminos m谩s o menos precisos 鈥, con el t茅rmino 芦 proyectualidad 禄. No huyas todav铆a, a煤n no.

La pregunta no es necesariamente tan desalentadora como parece. En mi opini贸n, los anarquistas no deber铆an correr tras los acontecimientos (incluso cuando nos presentan situaciones divertidas como enfrentamientos con la polic铆a y destrucci贸n), sino que deber铆an intentar crear los eventos ellos mismos. No seguir la iniciativa de otros, sino tomar la iniciativa. No para seguir el curso de las cosas, sino para ir contra la corriente, para avivar nuestra corriente en el r铆o de la guerra social. De ah铆 podr铆amos, deber铆amos 鈥 si me lo permit铆s 鈥損artir: de un proyecto aut贸nomo propio, que intervenga en una realidad que nos rodea y engloba, un proyecto que haga posible la acci贸n. No puede ser realidad lo que intervenga en nosotros, nos sugierau aconseje sobre las cosas que hacer. Precisamente para avanzar en esta direcci贸n creo que es necesaria una proyectualidadanarquista: proyectarnos en la realidad de la guerra social con objetivos en mente, con m茅todos y propuestas en el bolsillo, con an谩lisis para intentar captar los movimientos del enemigo. 驴No es este el coraz贸n del anarquismo aut贸nomo e informal, el de nuestro anarquismo? Ya est谩 bien de correr detr谩s de otros solo porque es la situaci贸n del momento o el tema pol铆tico del d铆a (es decir, sin otra idea en mente que participar). Si hablamos con otros, es porque tenemos algo que decir, proponer y sugerir. Si analizamos los conflictos que ocurren a nuestro alrededor, no es para perder la br煤jula en la admiraci贸n o el disgusto por lo que hacen o dejan de hacer los dem谩s. Si abandonamos los escenarios de protesta administrada es para abrir terrenos de lucha y combate sobre bases muy diferentes. Por supuesto, s茅 que no es demasiado dif铆cil estar de acuerdo con las frases anteriores. Lo que es m谩s dif铆cil, es ir m谩s all谩 y agarrar al toro por los cuernos: desarrollar una proyectualidad que nos permita actuar en perspectiva, algo que hemos creado, que nos pertenece, que apreciamos, que profundizamos, sin estar limitados por lo que ha pasado cerca de nosotros, por lo que se dice en las redes sociales o en las webs del movimiento, por lo que los telediarios bombardean como tema del que hablar sin parar, todo cosas que a fin de cuentas padecemos. Sin planificaci贸n, es dif铆cil llegar a alg煤n lado, acabamosagitados y dej谩ndonos agitar sin ning煤n horizonte.

芦 La destrucci贸n requiere 鈥 adem谩s del conocimiento elemental del enemigo, sus logros y sus proyectos 鈥, un conocimiento y una disponibilidad de medios de destrucci贸n. Este es el aspecto constructivo que mencion谩bamos; investigar, experimentar y luego compartir las formas de atacar a la bestia tecnol贸gica, a sus unidades de producci贸n y a sus laboratorios, a sus antenas de telecomunicaciones y a sus infraestructuras de energ铆a, a sus herramientas de propaganda y a sus fibras 贸pticas. Lo que necesitar铆amos es una nueva cartograf铆a, una cartograf铆a del enemigo que no solo mencione las estaciones de polic铆a, los bancos, las oficinas de partidos y sindicatos, las instituciones, sino que tambi茅n podamos leer todo lo que alimenta la explotaci贸n y el dominio, todo lo que nos encadena a este mundo. Tal cartograf铆a puede armarnos en cualquier situaci贸n. Ya sea en presencia de una calma total o de un movimiento de revuelta, bien estemos involucrados en una lucha espec铆fica o bien intervengamos para sabotear una nueva fase en las guerras llevadas a cabo por los Estados, servir谩 para mirar mejor, para definir mejor nuestras posibilidades de acci贸n. Ante un movimiento contra una reestructuraci贸n de la explotaci贸n no se dice que sea imposible se帽alar las antenas de telefon铆a m贸vil como infraestructuras necesarias para la flexibilizaci贸n del trabajo; como tampocose dice que el enfrentamiento entre enojados y los polic铆as en un vecindario no pueda extenderse al sabotaje de la infraestructura energ茅tica. 芦 Abandonartodo modelo para estudiar las posibilidades 禄,dijo el poeta ingl茅s, abandonar los modelos obsoletos de confrontaci贸n sim茅trica, abandonar toda mediaci贸n pol铆tica o sindical, para estudiar las posibilidades de llevar el conflicto a lugares donde las autoridades no quieren que se produzca.鈥 禄

Les cha卯nes technologiques d’aujourd’hui et de demain (2016)

Ahora volvamos a este famoso problema energ茅tico: desarrollar un proyecto sobre esta base podr铆a resultar muy interesante. Porque, si esta sociedad tit谩nica se dirige efectivamente hacia el naufragio, destruyendo en el proceso toda vida aut贸noma, toda vida interior, cada experiencia singular, asolando la tierra, envenenando el aire, contaminando el agua, mutilando las c茅lulas, realmente pensamos que 驴pensamos realmente que estar铆a fuera de lugar o ser铆a demasiado arriesgado sugerir que para socavar el dominio, tener alguna esperanza de abrir horizontes desconocidos, dar espacio a una libertad desenfrenada, sin medida, no ser铆a preciosa la sugerencia de socavar sus fundamentos energ茅ticos?

Tal proyectualidadapuntar铆a claramente a un eje fundamental de la reproducci贸n del dominio, la energ铆a, incluso si es cierto que hasta que se intenta, no sabemos lo que su desarticulaci贸n o paralizaci贸n podr铆a generar en t茅rminos de transformaci贸n social, lo que no impide que, de todos modos, sepamos que es necesario al menos que la m谩quina se detenga para que pueda surgir algo m谩s. Adem谩s, ya existen muchos conflictos en curso o emergentes, que pueden permitir desbordamientos insurreccionales en el contexto de luchas espec铆ficas contra un objetivo concreto, como una nueva central nuclear, una mina, un parque e贸lico o una l铆nea de alta tensi贸n. Pero a煤n m谩s profundamente, y aqu铆 tocamos lo que creo deber铆a ser la base de tal proyectualidad, es la forma en que se construye el sistema energ茅tico (desde las centrales y los aerogeneradores hasta los transformadores, desde las l铆neas de alta tensi贸n hasta las cajas el茅ctricas la media tensi贸n, que se extienden bajo las aceras y a lo largo de las carreteras) no requiere una concepci贸n centralista o autoritaria del conflicto, sino al contrario. Tal proyectualidad requiere peque帽os grupos aut贸nomos, cada uno actuando de acuerdo con su propio an谩lisis, capacidades, creatividad y perspectivas, practicando la acci贸n directa contra las decenas de miles de objetivos, a menudo sin ninguna defensa particulares y alcanzables de muchas maneras diferentes. Si la historia de las luchas revolucionarias est谩 llena de ejemplos significativos de las posibilidades de acci贸n contra lo que hace funcionar al Estado y a la m谩quina capitalista, observando las cronolog铆as recientes de sabotaje, el presente tampoco est谩 desprovisto de ellos en diferentes contextos europeos.

Deshacerse del embarazo que suele acompa帽ar los debates entre revolucionarios cuando se trata de cortar la corriente de este mundo. Atreverse a afrontar la cuesti贸n de la proyectualidad para emanciparse del triste destino de los anarquistas, con demasiada frecuencia van a remolque de otros. Lo que puede abrirse es la posibilidad de miles de sabotajes generalizados que golpeen el suministro de energ铆a del monstruo que hay que abatir. Nadie puede predecir lo que esto podr铆a traer, pero una cosa es segura: es una pr谩ctica de la libertad.

Avis de Temp锚tes, n. 18, 15 de junio de 2019

—————————–

隆Que cambie el viento!

芦La industria e贸lica no es mas que la prosecuci贸n industrial con otros medios. En otras palabras, una cr铆tica pertinente de la elec颅tricidad y de la energ铆a en general no puede ser sino la cr铆tica de una sociedad para la que la producci贸n masiva de energ铆a es una necesidad vital. El resto es solo una ilusi贸n: una aprobaci贸n enmas颅carada de la situaci贸n actual que contribuye a mantenerla en sus aspectos esenciales禄

Le vent nous porte sur le syst猫me , 2009

Una noche de tormenta. Las descargas el茅ctricas iluminan el cielo mientras los truenos parecen anunciar el fin del mundo. Si esa noche del 1 de junio de 2018 en Marsanne (Dr么me) no fue el fin del mundo, s铆 pas贸 algo, m谩s bien dos cosas, que tuvieron un destino inesperado: dos turbinas e贸licas fueron atacadas. Una ardi贸 por completo y la otra result贸 da帽ada. Las pandoras furiosas y el grupo RES solo pudieron constatar marcas del forzamiento en las dos puertas de entrada de las gigantescas torres sobre las que se asientan la tur颅bi颅na y las aspas de estos monstruos industriales de energ铆a renovable. Dos menos, de los varios miles instaladas en Francia en la 煤ltima d茅cada. O m谩s bien tres, si contamos el fuego en la de meseta de Aumelas, no lejos de Saint-Pargoire (H茅rault), cuatro d铆as m谩s tarde, por una de esas coincidencias del calendario que a veces hace que las cosas salgan bien.

Que estos molinos no tienen nada que ver con los pintorescos molinos de viento de anta帽o 鈥 que, por cierto, en la mayor铆a de los casos eran importantes fuentes de acumulaci贸n para el notable m谩s o menos local, atrayendo a menudo la ira de los campesinos 鈥 es algo que resulta evidente. Pero entonces, 驴por qu茅 los Estados de muchos pa铆ses fomentan la instalaci贸n de estos “parques e贸licos” en las cimas de las colinas, en los valles y hasta en el mar? Esto no puede ser debido a c谩lculos matem谩ticos porque ni siquiera los in颅ge颅nieros pueden modificar todas las cifras, y tienen que admitir que los aerogeneradores no funcionan m谩s del 19% del tiempo en un a帽o (un factor de capacidad muy inferior al de las centrales nuclea颅res, que alcanzan el 75%, o al de las centrales de carb贸n, que est谩n entre el 30 y el 60%). Tampoco puede ser porque queramos con颅vertir todo el mix energ茅tico en “renovable”, ya que esto es sencilla颅mente imposible al mismo ritmo de consumo de electricidad (para Francia, esto supondr铆a poner un aerogenerador cada 5 km虏). Tam颅poco puede ser por la preocupaci贸n por el “medio ambiente”, a no ser que uno se deje enga帽ar por el discurso smart de las tecnolog铆as limpias, ya que solo la producci贸n e instalaci贸n de los aerogene颅ra颅dores (por no hablar de la red el茅ctrica centralizada a la que deben conectarse) implica la extracci贸n de materiales escasos y t贸xicos, barcos que devoran petr贸leo para transportar los minerales, enor颅mes f谩bricas para procesarlos, autopistas para transportar las piezas, etc. Tampoco puede ser para poner trabas a las grandes multinacionales de la energ铆a que han acumulado fortunas con el petr贸leo y el gas, pues son estas mismas empresas las que est谩n invirtiendo masivamente en energ铆as renovables. No, as铆 nocom颅prenderemosnada, tenemos que encontrar otra explicaci贸n.

Para empezar, descartemos todas la charlataner铆a ambientalista y ecol贸gica esgrimida ya no solo por los ciudadanos ejemplares, sino tambi茅n por casi todas las empresas, todos los estados, todos los investigadores. No hay ninguna “transici贸n energ茅tica” en marcha, nunca la ha habido en la historia. Digan lo que digan los queridos empleados de las start-ups tecnol贸gicas, nunca se ha abandonado la explotaci贸n de la fuerza muscular humana… La generalizaci贸n del uso del petr贸leo no llev贸 al abandono del carb贸n. La imposici贸n de la energ铆a nuclear no supuso la desaparici贸n de las centrales el茅ctricas “cl谩sicas” de gas, petr贸leo o carb贸n. No hay transiciones, solo adi颅ciones. La b煤squeda acelerada de nuevos recursos energ茅ticos res颅ponde 煤nicamente a intereses estrat茅gicos, y desde luego no 茅ticos. En un mundo que no solo depende de la electricidad, sino que es hiperdependiente de ella, es necesario diversificar las formas de producirla. Para aumentar la resiliencia del suministro, que es de vital importancia en un mundo conectado que funciona con flujos en tiempo reala todos los niveles, la consigna es diversificar y multipli颅car las fuentes, tambi茅n para hacer frente a los famosos “picos de consumo” que, por razones t茅cnicas, no pueden ser satisfechos por un solo tipo de producci贸n de energ铆a (como la nuclear, por ejemplo). De ah铆 el desarrollo no solo de la energ铆a e贸lica y solar, sino tambi茅n de centrales de biomasa, de colza modificada gen茅tica颅mente para su uso como biocombustible (隆qu茅 acrobacias permite el lenguaje del mundo tecnol贸gico!), de nuevos tipos de centrales nu颅cleares, de materiales conductores producidos gracias a la nano颅tec颅no颅log铆a que reducen las p茅rdidas en forma de calor en el transporte de la electricidad, y lista no termina aqu铆.

Por ello, no es de extra帽ar quela energ铆a sea uno de los tres 谩mbitos designados por los programas de investigaci贸n europeos financiados en el marco de “Horizon 2020“.

Pero entonces, 驴qu茅 es la energ铆a y en qu茅 consiste la cuesti贸n energ茅tica en general? Como se ha puesto de manifiesto en muchas luchas pasadas, en particular las llevadas a cabo contra la energ铆a nuclear, la energ铆a es un eje fundamental de la sociedad estatal y capitalista industrializada. Si la energ铆a significa producci贸n, la pro颅ducci贸n permite el beneficio a trav茅s de la mercantilizaci贸n; si la energ铆a significa potencia, la potencia permite la guerra, y la guerra significa poder. El poder que otorga el control de la producci贸n de energ铆a es inmenso. Para darse cuenta, los Estados occidentales no esperaron a la crisis del petr贸leo de 1973 鈥 que es cuando se hizo evidente su dependencia de los pa铆ses productores de petr贸leo 鈥 para seguir su propia agenda de poder. Este fue uno de los prin颅cipales motivos de varios Estados, entre ellos Francia, para justificar la proliferaci贸n de centrales nucleares: tener una relativa inde颅pen颅dencia energ茅tica y utilizarla como arma para obligar a otros pa铆ses a mantenerse en la l铆nea. Pero hay algo que quiz谩s sea a煤n m谩s importante, y es ah铆 donde la cr铆tica de la energ铆a nuclear y de su mundo nos permite captar toda la magnitud del papel de la energ铆a en la dominaci贸n: la energ铆a nuclear confirma que solo el Estado y el capital deben tener la capacidad de producir energ铆a, que esta ca颅pacidad representa una relaci贸n ligada al grado de dependencia de las poblaciones, y que cualquier estallido revolucionario que quiera transformar radicalmente el mundo tendr谩 que v茅rselascon estos gigantes de la energ铆a. En resumen, energ铆a significa dominio. Como se帽alaba un documentado ensayo cr铆tico de hace unos a帽os que relacionaba la cuesti贸n de la energ铆a nuclear con la e贸lica: “la mayor parte de la energ铆a que se consume hoy en d铆a se utiliza para hacer funcionar una maquinaria que esclaviza, de la cual queremos salir“.

Sin embargo, incluso entre los enemigos de este mundo, plantear la cuesti贸n de la energ铆a suele suscitar como m铆nimo cierto em颅ba颅ra颅zo. Asociamos f谩cilmente la energ铆a con la vida siguiendo el ejemplo de los especialistas de la energ铆a, los cuales han contribuido en gran medida a la difusi贸n de una visi贸n que explica todos los fen贸menos vitales por medio de transferencias, p茅rdidas y transformaciones de energ铆a (qu铆mica, cin茅tica, termodin谩mica, etc.). As铆, el cuerpo no ser铆a m谩s que un conjunto de procesos energ茅ticos, al igual que una planta no ser铆a mas que un conjunto de transformaciones qu铆micas. Otro ejemplo de c贸mo un constructo ideol贸gico influye 鈥 y a su vez es influido por 鈥 las relaciones sociales, es la actual asociaci贸n entre movilidad, energ铆a y vida. Moverse constantemente, no quedarse quieto, “ver pa铆ses” saltando de un tren de alta velocidad a un avi贸n de bajo coste para cruzar cientos de kil贸metros en un abrir y cerrar de ojos, es un nuevo paradigma de “茅xito social”. Viaje, des颅cu颅bri颅miento, aventura o lo desconocido son palabras que ahora ocupan un lugar destacado en todas las pantallas publicitarias, destruyendo mediante una asimilaci贸n distorsionada toda una parte de la ex颅pe颅riencia humana, reducida a visitas r谩pidas y sin riesgo a lugares habilitados para ello. Hasta el punto de hospedarse en habitaciones de desconocidos debidamente controlados, garantizados y explo颅ta颅dos por los registros y bases de datos de una plataforma virtual. Quiz谩 por eso tambi茅n las mejillas se sonrojan o los labios empiezan a temblar cuando alguien se atreve a sugerir que habr铆a que cortar la corriente a este mundo.

Superar este embarazo no es f谩cil. Todo un abanico de propagan颅da estatal nos advierte constantemente con im谩genes de guerras reales, sobre lo que significar铆a la destrucci贸n del suministro de energ铆a. Sin embargo, un peque帽o esfuerzo para librarnos de las quimeras que rondan nuestras cabezas ser铆a un paso necesario. Las ciudades modernas no pueden prescindir de un sistema energ茅tico centralizado, ya sea producido en centrales nucleares, nanomateria颅les o turbinas e贸licas. La industria no puede privarse del consumo de ingentes cantidades de energ铆a. Lo peor 鈥 y que en parte ya est谩 sucediendo no solo en las luchas contra la gesti贸n de la energ铆a y la explotaci贸n de los recursos, sino tambi茅n contra el patriarcado, el racismo o el capitalismo 鈥 es que para no quedarse desabastecidos ante un futuro turbio e incierto, la investigaci贸n y experimentaci贸n de la autonom铆a alimenten el progreso del poder.Puede que las turbinas e贸licas experimentales en las comunidades hippies de los a帽os 60 en Estados Unidos hayan tardado en entrar en el 谩mbito industrial, pero ahora son un veh铆culo importante para la rees颅tructuraci贸n capitalista y estatal. Tal y como se resume en un texto reciente en el que se esbozan las perspectivas de lucha, bas谩ndose en los conflictos actuales en diferentes partes del mundo en torno a la cuesti贸n energ茅tica:

“Ciertamente, a diferencia del pasado, es posible que en este tercer comienzo de milenio el deseo de subversi贸n se cruce con la esperanza de supervivencia en el mismo terreno, el que pretende obstaculizar e impedir la reproducci贸n t茅cnica de lo existente. Pero es un encuentro destinado a convertirse en un enfrentamiento, por颅que es evidente que una parte del problema no puede ser al mismo tiempo parte de la soluci贸n. Para prescindir de toda esta energ铆a, que necesitan sobre todo los pol铆ticos y los industriales, hay que querer prescindir de quienes la buscan, la explotan, la venden y la utilizan. Las necesidades energ茅ticas de toda una civilizaci贸n 鈥 la del dinero y el poder 鈥 no pueden cuestionarse solo por el respeto a los olivos centenarios, a los ritos ancestrales o por la salvaguarda de unos bosques y playas ya muy contaminados. Solo una concepci贸n diferente de la vida, del mundo y de las relaciones puede hacerlo. Solo esto puede 鈥 y debe 鈥 cuestionarel uso de la energ铆a y sus falsas necesidades, y por lo tanto tambi茅n sus estructuras, poniendo en entredicho/cuestionando/ desafiando la sociedad misma.”

Y si esta sociedad tit谩nica se dirige al naufragio, reduciendo o destruyendo en el proceso cualquier posibilidad de vida aut贸noma, cualquier vida interior, cualquier experiencia singular, asolando la tierra, intoxicando el aire, contaminando el agua, mutilando las c茅lulas… 驴Creemos realmente que ser铆a inapropiado o demasiado arriesgado sugerir que para socavar la dominaci贸n, para mantener alguna esperanza de abrir horizontes desconocidos, para dar alg煤n espacio a la libertad desenfrenada, socavar los fundamentos ener颅g茅ticos de esa misma dominaci贸n podr铆a ser una v铆a muy valiosa?

Pensemos en lo que tenemos delante y a nuestro alrededor: en todo el mundo se producen conflictos inherentes a la explotaci贸n de los recursos naturales o contra la construcci贸n de estructuras energ茅ticas (parques e贸licos, centrales nucleares, oleoductos y ga颅soductos, l铆neas de alta tensi贸n y centrales de biomasa, campos de colza modificados gen茅ticamente, minas,…). Todos los Estados con颅sideran estos nuevos proyectos, ademas de las infraestructuras energ茅ticas ya existentes como “infraestructuras cr铆ticas”, es decir, esenciales para el poder. Dada la centralidad de la cuesti贸n ener颅g茅tica, no sorprende leer en el informe anual de una de las agencias m谩s reputadas para el seguimiento de las tensiones pol铆ticas y sociales en el mundo (subvencionada por gigantes compa帽铆as de seguros a nivel mundial) que de todos los atentados y sabotajes denunciados como tales, perpetrados por actores “no estatales”, de todo tipo de ideolog铆as y convicciones, el 70% se dirigi贸 a las infra颅estructuras energ茅ticas y log铆sticas (es decir, torres, transformado颅res, oleoductos y gasoductos, estaciones base, l铆neas el茅ctricas, dep贸sitos de combustible, minas y ferrocarriles)

Por supuesto, las motivaciones de quienes luchan en estos con颅flictos son muy diversas. A veces son reformistas, a veces ecologistas, a veces son ind铆genas o religiosas, a veces son revolucionarias, y a veces son simplemente para fortalecer los cimientos de un Estado 鈥 o de un futuro Estado. No es nuestra intenci贸n descuidar el desarrollo, la profundizaci贸n y la difusi贸n de una cr铆tica radical de todos los aspectos del dominio; lo que queremos destacar aqu铆 es que dentro de algunos de estos conflictos asim茅tricos tambi茅nse puede propagarun m茅todo de lucha aut贸noma, auto-organizada y de acci贸n directa, introduciendo de facto las propuestas anarquistas en este 谩mbito. M谩s all谩 del potencial insurreccional de los conflictos en torno a los nuevos proyectos energ茅ticos, que tal vez sugieran la posibilidad de una revuelta m谩s amplia y masiva contra estas nocividades, est谩 claro en cualquier caso que la producci贸n, el almacenamiento y el transporte de toda la energ铆a que esta sociedad necesita para explotar, controlar, hacer la guerra, subyugar y dominar, depende inevita颅blemente de toda una serie de infraestructuras dispersas por el territorio, lo cual favorece la acci贸n dispersa en peque帽os grupos aut贸nomos. Si la historia de las luchas revolucionarias est谩 llena de ejemplos muy indicativos de las posibilidades de acci贸n contra lo que hace funcionar la maquinaria estatal y capitalista, un vistazo a las cronolog铆as de sabotaje de los 煤ltimos a帽os muestra que el presente en nuestros pa铆ses tampoco est谩 desprovisto de ellos. Deshacerse del embarazo, mirar hacia otro lado y de forma diferente, experimentar con lo que es posible y lo que se intenta, estos son algunos caminos a explorar. Nadie puede predecir a que puede llevar esto, pero una cosa es segura: es parte de la pr谩ctica anarquista de la libertad.

Avis de Temp锚tes, n. 18, 15 de junio de 2019