De parte de ANRed May 29, 2022 219 puntos de vista

Nueve millones de muertes al a帽o est谩n relacionadas con la contaminaci贸n. Es decir, uno de cada seis fallecimientos que se registran en el mundo. Estos son los hallazgos principales del informe Pollution and health: a progress update, difundido por la publicaci贸n especializada The Lancet Planetary Health, que se basa en los datos recolectados en el estudio Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2019 por The Lancet Commission. Por Rafael Paz.

En el an谩lisis particip贸 un grupo de expertos internacionales, quienes concluyeron que las muertes ocasionadas por contaminaci贸n ambiental aumentaron siete por ciento entre 2015 y 2019; sin embargo, el porcentaje crece a 66 por ciento si se extiende el rango de tiempo del a帽o 2000 al 2019.

鈥淎 pesar de los esfuerzos continuos de las agencias de la ONU, grupos y personas comprometidos y algunos gobiernos nacionales (principalmente en pa铆ses de altos ingresos) se puede identificar poco progreso real contra la contaminaci贸n en general, sobre todo en las naciones de bajos y medianos ingresos, donde aqu茅lla es m谩s severa鈥, se lee en el estudio.

Adem谩s, se帽ala la publicaci贸n, 鈥渟e necesita una atenci贸n urgente para controlar la contaminaci贸n y prevenir las enfermedades relacionadas con ella, con 茅nfasis en la del aire y el envenenamiento por plomo, y un mayor enfoque en la qu铆mica peligrosa. La contaminaci贸n, el cambio clim谩tico y la p茅rdida de biodiversidad est谩n estrechamente relacionados鈥.

Los investigadores participantes subrayan que 90 por ciento de las muertes ocasionadas por contaminaci贸n se presentan en naciones de bajos y medios ingresos. 鈥淟a mayor铆a de los pa铆ses han hecho poco para hacer frente a este enorme problema de salud p煤blica鈥, recalcaron.

Es necesario atender el problema

Para Teresa Imelda Fortoul Van der Goes, acad茅mica del Departamento de Biolog铆a Celular y Tisular de la Facultad de Medicina, socialmente se ha entendido poco que diversos tipos de contaminaci贸n est谩n aumentando y algunas de las soluciones que se han propuesto en realidad han empeorado la situaci贸n.

鈥淯no de los grandes problemas es que en las naciones m谩s pobres ha incrementado la contaminaci贸n, porque los pa铆ses m谩s ricos van a los de escasos recursos e instalan industrias altamente contaminantes y la poluci贸n se queda all谩, no en el industrialmente m谩s poderoso. La gente tiene necesidad y toman el trabajo que se les ofrezca para tener una forma de poder conseguir alimento y otras necesidades para sobrevivir鈥, se帽al贸 la investigadora y a帽adi贸:

鈥溌縌ui茅nes se quedan cerca de estas zonas? La gente que tiene menos ingresos y no queremos creer que la naturaleza tiene memoria. No es culpa de la naturaleza, as铆 es. Se podr铆an prevenir que las personas se instalen cerca de estos sitios de riesgo鈥. De no atenderse el problema, se帽al贸 la especialista, en el corto y mediano plazos se aumentar谩n los problemas cardiovasculares, cut谩neos, digestivos, enfermedades neurodegenerativas y tasas de infertilidad tanto en hombres como mujeres.

En el sistema nervioso tambi茅n ocasiona 鈥渁lteraciones en el sue帽o, que cada vez son m谩s frecuentes las personas que padecen insomnio por diferentes motivos. Una de ellas puede ser la contaminaci贸n y los problemas cardiovasculares que mencion茅. A las arritmias no se les toma mucho en cuenta y los infartos son una de las primeras causas de mortalidad en las grandes ciudades鈥.

La contaminaci贸n afecta de manera especial a los m谩s peque帽os, ya que la exposici贸n a contaminantes a largo plazo genera que est茅n 鈥渕uy irritables, no se pueden concentrar y esto se manifiesta en las escuelas. Cuando los ni帽os salen a hacer deporte o est谩n en las aulas abiertas, los contaminantes pueden entrar en su organismo鈥, argument贸 la acad茅mica.

鈥淓s una cadena de eventos, no es una sola cosa. Todas estas causas son prevenibles si se hacen los cambios necesarios鈥, finaliz贸.

Fuente: Desinform茅monos