De parte de Briega February 28, 2022 83 puntos de vista

Una de las reservas naturales más importantes de Europa está siendo destruida debido a las políticas fronterizas racistas de Polonia.Esto es lo que está sucediendo y lo que se puede hacer al respecto.

Funciones, 24 de febrero

En este momento, el estado polaco está construyendo la barrera más grande jamás vista en Europa. El muro se construirá a lo largo de 180 km a lo largo de la frontera con Bielorrusia. La altura prevista es de 5,5 metros, de los cuales 5 metros serán postes de acero rematados con una bobina de alambre de púas de medio metro. Estará equipado con un sistema de detección electrónico para monitorear cualquier intento de cruce. Además de los problemas humanitarios obvios, la finalización de este proyecto también causará un desastre ambiental y de derechos de los animales inimaginable.

Foto: Małgorzata Klemens

La decisión de construir un muro en la frontera es consecuencia de acciones anteriores del gobierno. Encaja perfectamente en la ideología del gobernante Partido Ley y Justicia (PiS) de extrema derecha y su uso de símbolos simples y emocionales y el mito nacionalista de defender la patria. En este caso la muralla, aunque real, es un símbolo concreto, fácilmente comprensible para una sociedad acostumbrada a la idea de fortaleza sitiada. La utilidad de este símbolo no es importante. De hecho, muchos expertos independientes son muy críticos con este proyecto, señalando que no será adecuado para su propósito.

Sin embargo, el muro es una gran inversión que, por un lado, desviará la atención de otros problemas y permitirá que el gobierno dé la impresión de que está activo y, por otro lado, es una oportunidad para las empresas y las personas relacionadas con poder para ganar mucho dinero. El coste estimado de la construcción del muro es de casi 2.000 millones de PLN (aproximadamente 367 millones de libras esterlinas). La decisión de construir el muro fue aprobada por el parlamento polaco (Sejm) a través de un decreto gubernamental especial y no siguió la ruta legal adecuada de toma de decisiones parlamentarias. Como resultado, está exento de la construcción, medio ambiente y muchas otras regulaciones estatales. No se requieren permisos y no se prevén consultas públicas. Por otro lado, el decreto permite el uso de la compra forzosa para apoderarse de terrenos privados para la construcción. Como resultado, de hecho está fuera de la ley y toda la información al respecto es secreta.



Foto: Małgorzata Klemens

La lista de organizaciones involucradas en el proyecto [publicada a continuación] es una mezcla de intereses políticos y económicos, que muestra la interrelación del poder y los negocios. Marek Chodkiewicz, ex subsecretario de Estado en el Ministerio de Infraestructura en el gobierno del PiS, fue designado plenipotenciario para la preparación del muro. El presidente de Mostostal Siedlce, el principal productor de elementos de acero para el muro, es Tomasz Hapunowicz, asociado al PiS. El vicepresidente de Mostostal, Mariusz Gruda, financió la campaña del PiS en las elecciones locales. El presidente de otro proveedor de materiales, Węglokoks, es Sławomir Brzeziński, ex concejal del PiS.

Las organizaciones y grupos de apoyo a los inmigrantes se han opuesto a la construcción del muro desde el principio, llamando la atención sobre el gran daño social de un proyecto de este tipo. En su capa más simbólica, el muro que nos separa de las personas necesitadas de ayuda es una expresión de la política nacionalista y un ejemplo muy ilustrativo del fortalecimiento de la Fortaleza Europa. La flagrante falta de responsabilidad por la política imperial y la falta de solidaridad con quienes sufren sus consecuencias es una práctica común para los países del llamado Norte Global. El muro físico en la frontera fortalece aún más la narrativa de la fortaleza sitiada y deshumaniza a la gente del otro lado. Muchos expertos cuestionan la eficacia de esta solución. Llaman la atención sobre el hecho de que el muro fronterizo no cumplirá su función básica, que es impedir que la gente cruce la frontera. Sin embargo, hará una contribución significativa al desarrollo y fortalecimiento de los grupos de contrabando y trata. El efecto no será limitar el número de personas que cruzan la frontera, sino empujar cada vez más a las manos de los grupos criminales. El muro es, por tanto, una contradicción total de una política migratoria racional. Hará que cruzar la frontera sea aún más peligroso y pondrá en riesgo la salud y la vida de las personas que lo intenten. A escala individual, esto significa más tragedias de familias que han decidido viajar a Europa, más muertos, heridos y desaparecidos. A escala global, perpetuará aún más el fenómeno de criminalizar la migración.

Protesta No border en la zona. Foto: Soja Fotografía

La propia Unión Europea no está muy dispuesta a apoyar abiertamente el proyecto, porque el simbolismo del muro lo muestra mal y es completamente opuesto a la supuesta apertura de la UE. Por tanto, la UE no participa oficialmente en los costes de construcción del muro, aunque por supuesto está tácitamente a favor. Aun así, la Comisión Europea ha decidido conceder a Polonia, Lituania y Letonia 200 millones de euros adicionales, que podrían destinarse a la compra de equipos y vehículos de vigilancia para la Guardia de Fronteras. El ejército polaco, en una operación en la frontera con Bielorrusia, también contó con el apoyo de tropas de otros países de la UE, incluidas la República Checa, Hungría y Estonia. Desde diciembre, 140 ingenieros del ejército británico han participado en el proyecto de construcción. Y 350 soldados adicionales del 45º Comando de la Marina Real llegaron a Polonia en febrero debido a la crisis de Ucrania.

Dos empresas se encargarán de la construcción en sí: Budimex S.A., cuyo accionista mayoritario es la empresa española Ferrovial, y Unibep. Budimex es responsable de aproximadamente 100 km del tramo de inversión que atravesará el mismo centro del bosque de Białowieża, uno de los bosques más antiguos y valiosos de Europa. La decisión de interrumpir con el ecosistema del bosque encontró una gran oposición por parte de organizaciones y activistas ambientales. Como señal de la creciente convergencia de crisis, este acto de crueldad humana también causará devastación ambiental. El bosque primitivo de Białowieża se encuentra en Polonia y Bielorrusia. Ha sobrevivido intacto hasta el día de hoy, ya que es principalmente un área de humedales y carece de ríos más grandes para flotar madera. El muro en su centro causará daños irreparables, atravesando rutas de migración animal, impidiendo que muchas especies se reproduzcan y obtengan alimento. Esto perturbará gravemente el equilibrio de este precioso ecosistema. La construcción también implica cortar una franja de 200 metros a lo largo de la frontera, también en una reserva estrictamente protegida. El paso de equipo pesado necesario para dicho desarrollo ocasionará daños adicionales a la flora y fauna. También habrá patios de almacenamiento de materiales ubicados en áreas naturales valiosas: almacenamiento de áridos, arena y 50.000 toneladas de acero.

Las obras de construcción comenzaron oficialmente el 25 de enero de 2022 aunque los materiales necesarios comenzaron a entregarse en la zona fronteriza mucho antes. Las autoridades, conscientes del clamor público, aumentaron el número de efectivos que custodiaban el sitio de construcción y, desde su inicio, se han incrementado las inspecciones y se ha sellado la zona de no permanencia.

Los habitantes de las aldeas vecinas miraban indignados el paso de pesadas máquinas atravesando los caminos del bosque. También intentaron hablar con los representantes de Budimex varias veces, sin éxito. Las personas que viven en la zona y los activistas organizaron protestas en la sede de Budimex en Varsovia y Hajnówka, así como manifestaciones contra la construcción en muchas ciudades de Polonia, incl. en Poznań, Wrocław y Toruń.

Más de 1.700 científicos de todo el mundo apelaron a la Comisión Europea, señalando que la construcción chocaría con áreas naturales protegidas, incluidas áreas protegidas por Natura 2000, y que el corredor que se está cortando es uno de los corredores más importantes para la preservación de los hábitats de bosques y humedales en Europa Central. Es el eje principal del Corredor del Norte, que conecta el Bosque Primigenio de Białowieża y los hábitats forestales de Bielorrusia y Ucrania con los complejos forestales de Polonia y, posteriormente, de Europa Occidental, siendo el principal eje de movimiento de los grandes mamíferos a nivel continental.





Bisonte europeo, Bosque de Białowieża. Foto: Soja Fotografía.

Paradójicamente, las empresas que llevan a cabo esta devastación declaran que se preocupan por el entorno natural y la población local. Ferrovial, principal accionista de Budimex, escribió en su página web “En 2020 presentamos una nueva estrategia que marcó un antes y un después en la dirección estratégica de la compañía, un cambio de rumbo para convertir a Ferrovial en una empresa más ágil, rentable y mejor posicionada. organización para enfrentar desafíos globales como el cambio climático y la congestión, y ser pionera en una movilidad más inteligente y sostenible que pueda ofrecer soluciones a la sociedad”. Declaraciones similares también se hacen en cada paso por otros accionistas: Nationale Nederlanden o Santander Aviva. De ahí que, entre otras ideas, los activistas y grupos anti-muro quieran identificar a los responsables. Nuestro equipo No Borders hace un llamamiento a personas y grupos de toda Europa para que los boicoteen y organicen manifestaciones fuera de sus instalaciones [a continuación, Freedom publica el llamamiento a la acción internacional-ed]. Aunque la construcción ya comenzó, los activistas todavía esperan limitarla tanto como sea posible. La única posibilidad de lograrlo es coordinar acciones contrarias a esta inversión en muchos países, lo que permitirá ejercer una presión más eficaz sobre las autoridades de Polonia y de la Unión.

LLAMADA PARA LA ACCIÓN INTERNACIONAL

Hacemos un llamado a individuos y grupos de toda Europa y el mundo para que tomen medidas contra la construcción del muro en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Cualquier forma de protesta es bienvenida; te dejamos como quieres unirte a esta campaña. Queremos presionar a las instituciones europeas y locales

gobiernos y sensibilizar al público sobre la magnitud de la violencia contra las personas en movimiento. ¡Contra todas las paredes! Háganos saber acerca de sus acciones: no_borders_team(at)riseup.net Si bien la idea de construir un muro como remedio a los problemas planteados por la llamada “crisis migratoria” parece absurda en su nivel más básico, sigue siendo la principal solución promovida por las autoridades estatales. Las autoridades que hace tiempo que rindieron su función protectora y son solo un respaldo administrativo para los servicios capitalistas ahora pretenden servir como nuestros protectores. El adoctrinamiento que nos lleva al nivel de la “máquina de consumo” a la que somos sometidos diariamente no solo no nos deja espacio para el pensamiento o la acción independientes, sino que también se apodera y coloniza nuevos aspectos de nuestras vidas. La supuesta racionalidad con la que se presenta el proyecto de construcción del muro aparece desde nuestra perspectiva como un elemento de propaganda autoritaria y juego geopolítico. En su marco, el capital, para apoderarse de nuevos recursos, desestabiliza la situación en regiones seleccionadas del mundo a través de la especulación económica, las intervenciones militares y el comercio de armas, y luego elude la responsabilidad por las consecuencias de estas acciones al bloquear la migración resultante de ellas.

Esta situación tiene la culpa no solo de personas o decisiones específicas, sino también de la estructura capitalista global en la que ocurre este proceso. Por lo tanto, al oponernos a la construcción del muro, también negamos la legitimidad de la existencia de fronteras estatales en general. La libertad de circular por nuestro planeta es un derecho inalienable de todos, y lucharemos por esta libertad con todos los medios a nuestro alcance. Un muro es un verdadero obstáculo para las personas en movimiento y puede afectar su vida o su salud. También es una representación simbólica de las ideas capitalistas de control y dominación. En la edición polaca del muro, podemos escuchar un eco de la retórica nacionalista y racista, cuyo imaginario se basa en el mito de los húsares blancos y rojos que defienden la Europa cristiana contra las huestes de las hordas bárbaras del este. Jugando con estos ánimos se produce la militarización injustificada de la zona fronteriza, se bloquea el acceso de periodistas, médicos, activistas, y se tensa el ánimo, con la perspectiva de futuras elecciones de fondo. Los expertos estatales ni siquiera cuestionan la poca efectividad con la que los muros inhiben los procesos migratorios masivos a nivel global. En cambio, estas estructuras producen y fortalecen redes de contrabando, al mismo tiempo criminalizar la migración misma. Las autoridades parecen preocuparse especialmente por este aspecto. El manejo de la población, el conjunto físico de los cuerpos, su movimiento y trabajo siempre ha sido un instrumento de control. Generar una sensación de amenaza por parte de los “otros”, la falsa preocupación por los propios y la limitación de sus libertades son los elementos que fortalecen y justifican la necesidad del control de la existencia. Los límites arbitrariamente establecidos de los estados-nación como delimitación territorial del campo de opresión y explotación son en sí mismos un acto de violencia, que protege los intereses de los grupos privilegiados. En el contexto de la construcción de un muro en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, el aspecto económico no carece de importancia. Está relacionado con el gasto imprudente de fondos públicos, eludiendo todos los procedimientos aplicables. Las corporaciones internacionales involucradas en la construcción y sus accionistas ya se frotan las manos ante la idea de ganancias futuras. Una vez más, resulta que el Estado representa sólo al intereses de los más ricos. La implementación probablemente recaerá en empresas locales, a menudo engañadas por contratos y acuerdos predeterminados por el contratista principal para imponer sanciones contractuales. Un aspecto igualmente importante es la dimensión ecológica. El muro atraviesa el medio del bosque en el Parque Nacional de Białowieża. A pesar de la oposición de los residentes locales, esta reserva natural única se convertirá en un sitio de obras que se llevarán a cabo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La arrogancia con la que las autoridades impulsan tales decisiones parece sistémica. El destino de las personas, los animales y la naturaleza no es importante para ellos. Lo que cuenta es el capital político y financiero construido a partir de la situación de crisis.

Independientemente de si son centros de concentración de migrantes cercados con alambre de púas o muros llenos de aparatos electrónicos a lo largo de las fronteras estatales, la lógica de estas acciones -cercar, separar, pero también clausura, encarcelamiento- se basa en un mecanismo represivo de protección creado por el saqueo y explotación del capital acumulado. La lucha contra las fronteras no puede abstraerse del resto de los instrumentos estructurales e interconectados de la represión capitalista tales como las divisiones de clase, raza y género o la jerarquía patriarcal. Trazando los límites dentro de nosotros, fortaleciendo conflictos y antagonismos, el capital juega y gestiona nuestras vidas en el marco de su política de identidad. La discriminación del “Otro” es también discriminación de lo diferente en nosotros mismos. El caso del muro, como una lente, se enfoca en los puntos conflictivos de la pseudopolítica capitalista contemporánea. Necesidad psicopática de controlar y gestionar la “biomasa humana”; ignorancia irreflexiva del sufrimiento de los demás; prejuicios racistas disfrazados y autoritarismo fascista; la patología económica de la corrupción y el lucro a toda costa con el tratamiento instrumental simultáneo de la naturaleza y sus recursos. Por eso llamamos a todas las partes interesadas en Polonia y el mundo a resistir la construcción del muro y lo que representa; contra autoridades, contratistas, accionistas e inversionistas. Hacemos un llamado a la solidaridad con los migrantes y la naturaleza dañada y la objeción al despilfarro sin sentido del dinero de los contribuyentes. Cualquier forma de resistencia es mejor que la complicidad pasiva; fomentamos acciones pequeñas, autónomas y más coordinadas para contener la construcción. Dejamos abierta la forma que tomarán estas actividades: manifestaciones, piquetes, murales, bloqueos, pancartas; en la defensa de los valores en los que creemos, no nos limitemos.

Si bien la construcción ya comenzó, creemos que detendremos esta catástrofe si actuamos juntos. A pesar de obligarnos a un trabajo sin sentido y un consumo igualmente sin sentido, no nos dejaremos persuadir de qué forma de vida vale la pena vivir. Nos corresponde a nosotros decidir al respecto, y es nuestro compromiso, no normas vacías, crear un nuevo orden igualitario. El valor que brindamos la asistencia mutua no es

contables en números en las cuentas. Nuestra actitud, trabajo desinteresado y el corazón que ponemos en él se convertirán en la base de otro muro, un muro de cooperación y entendimiento mutuo que atraviesa las fronteras estatales y las narrativas de identidad; el muro de nuestros cuerpos indisolublemente entretejidos en el ecosistema natural unidos en el tejido de una comunidad que se convierte en una nueva realidad. Sin Fronteras Equipo Polonia

Principales contratistas responsables del desarrollo del muro:

Budimex SA

ul. Siedmiogrodzka 9

01-204 Varsovia

tel.: 22 623 60 00

Accionistas:

Ferrovial Construcción Internacional SE (participación del 50,15%)

Corporación Ferrovial

C/ Príncipe de Vergara, 135.

CP 28002 Madrid, España)

teléfono: +34 91 586 25 00

https://www.ferrovial.com/es/contacto/

Ferrovial Construcción

C/Ribera del Loira, 42. Parque Empresarial Puerta de las Naciones,

C.P. 28042, Madrid (España)

teléfono: +34 91 300 85 00

Ferrovial Construcción Reino Unido e Irlanda

3 Piso, Edificio, 5 566 Chiswick Park, Chiswick, Londres W4 5YS

Aviva OFE Aviva Santander (participación del 8,51%)

Nationale Nederlanden OFE (participación del 9,21%)

Otros accionistas 28,33%

OFE PZU Złota Jesień (3,79%)

OFE Aegon (3,53%)

OFE MetLife (3,00 %)

OFE UNIQA (3,00%)

OFE Allianz Polonia (2,02%)

OFE general (0,63%)

OFE OPA BP Bankowy (1,24%)

Norges Bank (Gobierno de Noruega) (0,22%)

TFI Aviva Investors Polonia S.A. (1,05%)

TFI NN Investment Partners S.A. (0,71%)

OFE Pocztylion Arca (0,43%)

TFI PKO S.A. (0,41%)

TFI PZU S.A. (0,34%)

TFI Skarbiec S.A. (0,34%)

TFI Santander S.A. (0,22%)

TFI Generali Investment S.A. (0,18%)

TFI Uniqa S.A. (0,18%)

TFI Allianz Polska S.A. (0,15%)

TFI Pekao S.A. (0,15%)

TFI Milenio S.A. (0,07%)

Inversores TFI S.A. (0,07%)

TFI Ipopema S.A. (0,06 %)

TFI MetLife S.A. (0,05 %)

TFI Esaliens S.A. (v. Legg Mason) (0,02%)

TFI Rockbridge S.A. (0,02%)

Arturo Popko (0.02%)

PKO DFE (0,02 %)

IFT BNP Paribas S.A. (0,02%)

DFE Nationale-Nederlanden (0,01%)

TFI AgioFunds S.A. (0,01%)

TFI Ópera S.A. (0,01%)

UNIBEP S.A.

ul. 3 mayo 19 17-100 Bielsk Podlaski

(48 85)731 80 00-03 (48 85) 730 68 68

biuro@unibep.pl

Accionistas:

Zofia Mikołuszko 25,09 %

Beata Maria Skowronska 15,68 %

OFE Aviva Santander 9,75 %

OFE OPA BP Bankowy 8,66 %

Wojciech Jacek Stajkowski 7,13 %

Bożenna Anna Lachocka 7,13 % en total 73,44 %

Unibep S.A. 9,98 %

TFI PKO SA 4,03 %

OFE Aegón 2,10 %

Leszek Marek Gołąbiecki 1,97 %

OFE Nationale-Nederlanden 1,51 %

TFI Aviva Investors Polonia S.A. 1,12 %

OFE Allianz Polonia 0,95 %

TFI Uniqa S.A. 0,71 %

TFI Ópera S.A. 0,37 %

TFI Generali Inversiones S.A. 0,34 %

OFE Pocztylion Arca 0,28 %

TFI Pekao S.A. 0,24 %

IFT BNP Paribas S.A. 0,18 %

TFI Esaliens S.A. (v. Legg Mason) 0,14 %

DFE PKO 0,13 %

TFI Alior S.A. 0,06 %

Ene Mikołuszko 0,06 %

Principales proveedores de materiales

Polimex – Mostostal

Jana Pawla II 12

00-124, Varsovia

Varsovia

+48 22 829 71 00

+48 22 829 74 00

kontakt@polimex.pl

Węglokoks SA

Calle Mickiewicza 29

40-085 Katowice

tel. 32 258 24 31

tel. 32 251 54 53

info@weglokoks.com.pl