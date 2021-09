–

芦Recatate con los pibes禄: una peli que articula a las juventudes, los medios, la pol铆tica y la educaci贸n. Entrevista al director Mariano Corbacho, que analiza el recorrido del movimiento estudiantil y la disputa del voto joven de cara a las pr贸ximas elecciones. Por Andr茅s Wittib (El Grito del Sur).

Las calles como extensi贸n de los colegios y les alumnes en ejercicio de su derecho de organizaci贸n. La participaci贸n pol铆tica de la juventud en los 煤ltimos a帽os creci贸 a la par del fortalecimiento de los Centros de Estudiantes. El movimiento estudiantil de la Ciudad de Buenos Aires mostr贸 as铆 que pol铆tica y escuela no son asunto separado y que tienen herramientas para contrarrestar los discursos estigmatizantes de los medios masivos de comunicaci贸n.

De las escuelas a las calles y de las calles, en algunos casos, a las bancas. Mariano Corbacho y Marcos Coria presentan un documental que exhibe las luchas en defensa de la educaci贸n p煤blica y el paulatino inter茅s de les estudiantes por la actividad pol铆tica, al tiempo que retratan a un sector que, en v铆speras de las elecciones, se disputan todos los espacios pol铆ticos.

鈥淓n 2007 asume como Jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri. Bajo su mandato, el presupuesto educativo fue siempre a la baja鈥. Con ese enunciado inicia Recatate con los pibes, pel铆cula que se present贸 en la 8va. Semana de Cine Documental Argentino y que ahora tendr谩 proyecciones en colegios porte帽os, en festivales internacionales y pr贸ximamente en la plataforma Cine.ar.

No son muchas las ocasiones en que se puede escuchar con claridad el pensamiento, el discurso y las ideas de estudiantes, acostumbrados a que arremetan contra elles en los canales de televisi贸n. Ah铆 reside el principal atractivo del documental que, con profundidad, articula distintas voces de los espacios estudiantiles m谩s activos de los 煤ltimos a帽os. En di谩logo con El Grito del Sur, su director Mariano Corbacho analiza el recorrido del movimiento estudiantil y la disputa del voto joven de cara a las pr贸ximas elecciones.

驴Por qu茅 este documental?

Empezamos los primeros rodajes en 2015 porque ve铆amos que el movimiento estudiantil secundario era sumamente din谩mico. Pero para dar cuenta de un proceso, nos tuvimos que retrotraer a 2010, cuando la confrontaci贸n contra el macrismo era muy fuerte debido al ajuste del presupuesto de ese a帽o. Notamos que hab铆a un evento c铆clico que se daba dentro del movimiento, que ten铆a su pico m谩ximo de organizaci贸n en las tomas pero que no era algo de una vez y nunca m谩s, sino algo que ocurr铆a c铆clicamente, cada dos a帽os o cada a帽o y medio.

驴Por qu茅 decidieron enfocarse tambi茅n en los medios de comunicaci贸n y el tratamiento hacia les estudiantes?

Uno se informa a trav茅s de los medios de comunicaci贸n y nosotros no est谩bamos satisfechos, como tampoco lo est谩n los pibes y las pibas de ser representados por ese prepoteo, esa arrogancia que muchas veces tienen los 鈥減rofesionales鈥 de la comunicaci贸n y que llevan hacia adelante por la l铆nea editorial que manejan. Quer铆amos tratar de trabajar desde el primer momento de la pel铆cula con esa l铆nea general y de a poco ir de-construy茅ndola para que se vea que los pibes tienen un mont贸n de ambiciones y herramientas organizativas para llevar adelante sus propuestas, que son de car谩cter pedag贸gico, social y pol铆tico.

Durante la mayor parte de la pandemia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se posicion贸 discursivamente como principal defensor de la educaci贸n. Teniendo en cuenta lo que muestran en el documental: ajuste presupuestario, cambios inconsultos en los planes de estudios, problemas edilicios, entre otros conflictos, 驴qu茅 te parece esa postura?

Yo creo que el Gobierno de la Ciudad ha sido sumamente err谩tico con su posici贸n. Yo trabajo en el sistema de educaci贸n p煤blico y ha sido sumamente err谩tico, cuando no ausente, en cuanto a la falta de propuestas concretas para la seguridad tanto de docentes como de alumnos y no docentes que estamos dentro del 谩mbito educativo. Hab铆a una cuesti贸n discursiva que parec铆a una necesidad imperiosa, que respetaba m谩s un orden de una estructura pol铆tica y medi谩tica pero que no se ve铆a reflejado en pol铆ticas concretas para garantizar esas condiciones para la vuelta a la presencialidad.

Ahora que se retoma la presencialidad plena, 驴en qu茅 estado pens谩s que se va a encontrar el movimiento estudiantil?

Parece que nos vamos a encontrar positivamente con un mont贸n de respuestas que van a venir de abajo hacia arriba. Los pibes y las pibas van a encontrar un mont贸n de herramientas para nuclearse, para organizarse, para llevar adelante propuestas y que por suerte saben, tienen la capacidad y tienen una historia por detr谩s que hace que toda esa experiencia de lucha y organizaci贸n se pueda llevar adelante y reacomodar r谩pidamente.

El video de la docente Laura Radetich en La Matanza abri贸 debates y lecturas sobre la pol铆tica en el aula, desde el adoctrinamiento hasta la salud de la discusi贸n y el pensamiento cr铆tico. 驴Qu茅 pensas?

Los pibes y las pibas que est谩n dentro de las escuelas hacen pol铆tica y no solo en t茅rminos de decir bueno 鈥渢odo es pol铆tico鈥 sino que ejercen su derecho ciudadano de organizarse, incluso est谩n amparados por la legislaci贸n vigente. Entonces ellos no necesitan que nadie venga a explicarles el ejercicio de la pol铆tica, sino que en su pr谩ctica cotidiana van ejerciendo y encontrando cu谩les son los mejores mecanismos para esos momentos y cada uno de los territorios donde lo van desarrollando. Hay un quehacer pol铆tico cotidiano que obviamente tarde o temprano va encontrando confluencias, en muchos casos, con experiencias pol铆ticos partidarias.

Comenzaron a filmar el documental en 2015, pero articularon su narraci贸n a partir de 2010. En el recorrido de esta d茅cada, 驴qu茅 conclusiones extraen?

Si tengo que rescatar algo de todo lo que vi, es darme cuenta que pod铆amos sentar a cualquiera de estos pibes delante de una c谩mara, ponerles un micr贸fono y que les tir谩bamos un ladrillo y los pibes lo pod铆an bajar de pecho, hacer jueguito y devolvernos conceptos sumamente elaborados, articulados y un mont贸n de proyecciones para con su propuesta. Los pibes y las pibas tienen una capacidad de an谩lisis de la realidad, un pensamiento cr铆tico que a m铆 personalmente me sorprendi贸. Me esperaba encontrar con un discurso mucho m谩s prefabricado y por el contrario y para mi sorpresa, positivamente, me encontr茅 con algo que fue lo que nos hizo durante cuatro o cinco a帽os estar trabajando en la pel铆cula. Uno por ah铆 puede decir, bueno claramente el caso Ofelia Fern谩ndez es paradigm谩tico pero el caso de Ignacio Mattos, Antonella Giuso, Santiago Legato, todos los que van apareciendo que tienen m谩s o menos protagonismo son personas que se sentaban delante nuestro a poder dar debates sumamente altos, de mucho vuelo y una articulaci贸n de conceptos muy complejos tambi茅n, madurados, aprehendidos realmente para poder hacer ejercicio de la palabra. Y no solo una gran capacidad ret贸rica, sino tambi茅n una gran experiencia de organizaci贸n de base y de pr谩ctica pol铆tica concretamente.

Como en las 煤ltimas elecciones, los espacios pol铆ticos se disputan el voto joven porque creen que hay ah铆 un potencial que puede darles una diferencia. Y ahora pareciera que hay un crecimiento de los partidos liberales empujados por este segmento joven鈥

Yo creo que las encuestas han dejado mucho que desear en las 煤ltimas elecciones, entonces hay que tomarlo con pinzas y ver de d贸nde vienen y qui茅nes ponen los n煤meros. Pero m谩s all谩 de eso, yo estoy seguro que no se van a sentir representadas las juventudes libertarias por ese documental, no se van a sentir contenidos, no van a verse reflejados y seguramente nos veremos en las ant铆podas. Ahora, me parece que, si son actores que est谩n surgiendo dentro de la ciudadan铆a y que est谩n buscando intervenir en la arena pol铆tica, seguramente habr谩 que confrontar ese debate con discusiones de ideas cada vez m谩s profundas y que ya no se queden en la minucia, el chiquitaje y vayan por las grandes definiciones y capaz hasta encuentran un campo popular m谩s organizado y m谩s heterog茅neo que se sienta en oposici贸n a este tipo de figuras.

