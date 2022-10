–

Cuando dentro de unos a帽os se analice la magnitud de la campa帽a de desinformaci贸n y linchamiento moral que ha suscitado la tramitaci贸n de la llamada ley trans, nos resultar谩 incre铆ble que un fen贸meno tal pueda producirse en una sociedad democr谩tica. Cuando muchos de los hoy contendientes escuchen sus declaraciones dentro de unos a帽os, probablemente sentir谩n verg眉enza por sus palabras, pero quiz谩s haya a煤n mayor verg眉enza en quienes hoy callan. En el d铆a de ayer la mesa del Congreso de los diputados admiti贸 una pr贸rroga m谩s del plazo de enmiendas a la citada ley; nada m谩s normal en la tramitaci贸n de una ley, se nos dice. Nada de qu茅 preocuparse, nos indican los portavoces del PSOE.

Se est谩 tratando de mejorar su seguridad jur铆dica, afirma la exvicepresidenta Carmen Calvo. Resultar铆a un discurso cre铆ble si no fuera porque la pr谩ctica totalidad de los ciudadanos ha recibido el aluvi贸n de titulares escandalosos, en primera plana, las opiniones de los grandes gur煤s medi谩ticos, el discurso de preocupados psiquiatras del Opus y las airadas acusaciones de quienes dicen representar el feminismo 鈥渁ut茅ntico鈥 e 鈥渋lustrado鈥. Aqu铆 hay tema, lo percibe cualquiera. Una campa帽a de p谩nico moral que ha hecho presa en el partido socialista, de la que el Partido Popular, siempre refractario a la diversidad sexual, espera sacar tajada, y de la que Vox hace bandera contra 鈥渓a ideolog铆a de g茅nero鈥 y la 鈥渋ngenier铆a social鈥.

Poco est谩 importando la verdad y las muchas verdades tras este proyecto de ley. La idea de eliminar los requisitos m茅dicos para reconocer a las personas trans fue ya un proyecto presentado en la legislatura pasada por el PSOE con voto un谩nime del informe de la ponencia, diputados del PSOE y del PP incluidos. La despatologizaci贸n de las personas transexuales obedece a la desestimaci贸n del diagn贸stico recogido en la ley de 2007, a diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a una posici贸n un谩nime de las instituciones de defensa de los derechos humanos del Consejo de Europa y de la Uni贸n Europea. Tanto el TEDH como nuestros Tribunales Constitucional y Supremo concluyeron que los derechos humanos b谩sicos, entre ellos el derecho a la identidad, se disfrutan en todas las edades, y que s贸lo podemos cuestionar el procedimiento de reconocimiento, pero no el derecho en s铆 mismo. Tampoco est谩 mal recordar que este proyecto fue sometido a informaci贸n p煤blica, con la mayor participaci贸n nunca vista, que ha sido negociado conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el de Igualdad, y que el texto finalmente aprobado por todo el gobierno es el impuesto por la Vicepresidencia de Carmen Calvo con notables recortes y concesiones. El sistema de cambio registral que contempla la ley trans ha obtenido el visto bueno del Consejo Social, del Consejo de participaci贸n, del Consejo Fiscal, incluso del Consejo General del Poder Judicial鈥

O铆mos clamar por los pobres ni帽os confusos que detransicionan y van a ser sometidos a procesos irreversibles, ignorando que precisamente este proyecto libera a esos menores del chantaje de tener que someterse a procesos m茅dicos para poder realizarse en sociedad conforme a su identidad. Ignorando adem谩s los estudios cl铆nicos hechos por universidades y unidades de g茅nero que nos demuestran que s贸lo un 1 o 2% de los menores que comienzan un proceso de transici贸n se echan atr谩s, y que algunos de ellos lo hacen por la presi贸n social o porque no se identifican con ning煤n g茅nero. Se nos habla del contagio de transexualidad mientras se ignoran estudios hechos sobre m谩s de diez mil adolescentes que lo desmienten. Y a todo esto se suma una criminalizaci贸n de los padres de dichos menores, que al parecer son magn铆ficos si niegan la identidad de sus hijos y los llevan a una terapia, pero son vagos, imprudentes y crueles si apoyan a sus hijos. Se nos alerta sobre la experimentalidad de los bloqueadores hormonales al tiempo que se ignora que se aplican bajo prescripci贸n m茅dica siguiendo el protocolo de la sociedad internacional de endocrinolog铆a y sobre la base de 50 a帽os de datos cient铆ficos. Se nos pretende indignar sobre el fin de las competiciones deportivas femeninas y se omite que en la Olimpiada de Tokio ya hubo 32 atletas transexuales, ninguna de las cuales obtuvo medalla, y que su participaci贸n sigue unos protocolos de admisi贸n fijados por el Comit茅 Ol铆mpico Internacional tras un decenio de debates.

Y es que en realidad las razones dan igual y un meme malintencionado borra todos los informes del mundo. A las personas trans se les ha declarado campo de batalla y poco importa lo que digan, sientan o sufran esta situaci贸n. La conveniencia pol铆tica prima y, como dec铆a c铆nicamente esta semana Felipe Gonz谩lez, en pol铆tica la verdad es lo que diga la mayor铆a. No importa si esa mayor铆a est谩 o no correctamente informada o si es consciente del peso de sus opiniones. La realidad es que el partido socialista pide aire y trata de ganar tiempo mientras busca la forma de complacer a sus 鈥渇eministas hist贸ricas鈥 (a algunas), agrupadas sobre la idea del 鈥渂orrado de la mujer鈥. Una labor imposible, si pensamos que la semana pasada presentaron su bater铆a de peticiones a los grupos parlamentarios y entre ellas figuraban propuestas como la de mantener y agravar los requisitos de reconocimiento (a帽os de vida sin reconocimiento legal, intervenci贸n m茅dica, certificaci贸n psiqui谩trica e incluso certificado de penales) para alcanzar la categor铆a de 鈥渢ransg茅nero femenino鈥; categor铆a que s贸lo se define por la negativa a que pueda disfrutar de ninguno de los derechos que tiene una mujer. Una propuesta inconstitucional que pretende crear un estatus de ciudadan铆a disminuida o un r茅gimen de apartheid. Unas propuestas que revelan por qu茅 la exvicepresidenta se negaba a reconocer que una mujer transexual pudiera ser una mujer como otras, como ella misma.

Cuando se negocia con un grupo anti-derechos es imposible contentarlo sin traspasar l铆neas en materia de derechos humanos que no calmar谩n a las demandantes, pero si abrir谩n el camino a discriminaciones legalizadas y a atropellos posteriores. Y la experiencia norteamericana es clara al respecto. Tampoco valdr谩 de mucho si, por buscar la paz interior, ceden a propuestas buenistas como a帽adir 鈥減ruebas suplementarias鈥 que, en realidad, traspasar铆an a los registradores el peso de decidir sobre la idoneidad de las vidas trans, con grave riesgo de soluciones contradictorias e inseguridad jur铆dica para las personas destinatarias de la ley.

Los diputados del Congreso tienen en su mano tomar una decisi贸n trascendente para la vida de una minor铆a hist贸ricamente maltratada, criminalizada y sometida a vida marginal. Pueden apostar por los derechos humanos y ponerse del lado de la inacabable lucha por la dignidad humana o pueden ceder a una campa帽a orquestada que, en el fondo, apunta no s贸lo contra el colectivo LGBTI sino tambi茅n contra el feminismo supuestamente 鈥渘o ilustrado鈥. Y pueden refugiarse en el silencio que mantienen desde hace meses, ceder al miedo a definirse en una votaci贸n, a la tentaci贸n de seguir tonteando la ley para que se pase la legislatura como ya hicieran en el periodo anterior. Pero esta vez no enga帽ar谩n a nadie. La situaci贸n ha llegado a un punto en el que toca definirse y las medias tintas no pueden ser admitidas por las destinatarias de la ley, a las que se les ha prometido igualdad y garant铆a efectiva de sus derechos y a las que, al parecer, hay quien quiere disciplinar como si fueran un peligro social.