–

De parte de Briega March 28, 2022 48 puntos de vista

El pueblo palestino observa con mucha empat铆a el sufrimiento de millones de ucranianos y ucranianas que se enfrentan a la guerra, especialmente las m谩s de dos millones de personas ucranianas refugiadas, que buscan seguridad en los pa铆ses vecinos. En armon铆a con la mayor铆a de la humanidad, que habita en el Sur Global, el Comit茅 Nacional Palestino de BDS, se opone a la guerra, ya sea la agresi贸n ilegal de Rusia a Ucrania hoy en d铆a, que independientemente de las persistentes provocaciones de la OTAN, viola la Carta Fundamental de las Naciones Unidas, as铆 como tambi茅n a las muchas guerras ilegales e inmorales dirigidas por Estados Unidos o la propia OTAN en las 煤ltimas d茅cadas, que han devastado naciones enteras y matado a millones de personas.

Vemos en la c谩lida acogida del Occidente a las personas ucranianas blancas que han buscado refugio, un ejemplo de c贸mo deber铆an ser tratados por el Occidente todas las personas refugiadas que escapan de los estragos de la guerra, la devastaci贸n econ贸mica o la injusticia clim谩tica, especialmente cuando estas calamidades son causadas principalmente por el imperialismo occidental.

La c谩lida bienvenida de los pa铆ses del Occidente a las persona ucranianas, contrasta fuertemente con la forma en que estos pa铆ses han tratado a las personas morenas y negras que llegan a sus costas y fronteras pidiendo asilo. Por el contrario, son tratadas con racismo y bloqueadas con muros para evitar su ingreso, mueren ahogadas en los duros trayectos, y se ven forzadas a separarse de sus familias. Esta misma intolerancia y maltrato han tenido que experimentar las personas no blancas de Ucrania que buscan refugio.

Este doble est谩ndar de los pa铆ses del Occidente es doloroso, irritante y humillante para los pueblos del Sur Global, incluido el pueblo palestino. Despu茅s de todo, el r茅gimen de apartheid, ocupaci贸n militar y colonialismo que Israel ha ejercido por d茅cadas contra la poblaci贸n palestina, es armado, financiado, protegido y mantenido impune por los mismos pa铆ses del Occidente-particularmente Estados Unidos, el Reino Unido y la Uni贸n Europea-que hoy promueven sanciones contra Rusia y acogen con los brazos abiertos a las personas refugiadas de Ucrania.

Insistiendo en la igualdad del valor de todos los seres humanos y de sus derechos inalienables, el movimiento de Boicot, Desinversi贸n y Sanciones (BDS), realiza campa帽as para terminar con la complicidad con el r茅gimen de opresi贸n de Israel que niega la libertad, la justicia y la igualdad a la sociedad civil palestina. El reverendo Martin Luther King Jr. describi贸 una vez los boicots por la justicia racial como 芦retirar鈥 la cooperaci贸n con un sistema malvado禄. De hecho, el BDS est谩 presionando a los Estados, a las empresas y a las instituciones para que pongan fin a su cooperaci贸n directa e indirecta con el r茅gimen de Israel, que est谩 matando, limpiando 茅tnicamente, negando derecho a regresar a casa de miles de personas palestinas refugiadas, encarcelando, robando tierras tierra, asfixiando en bantustanes cada vez m谩s peque帽os y asediando a dos millones de personas palestinas en el campo de prisioneros al aire libre de Gaza. Claramente la Nakba a煤n no termina.

Como movimiento antirracista y no violento, que defiende los Derechos Humanos, el BDS ha generado sistem谩ticamente campa帽as de boicot a las empresas e instituciones por su complicidad, no por su identidad. El BDS no se dirige a individuos ordinarios, incluso si est谩n afiliados a instituciones c贸mplices.

Los actuales boicots occidentales, que se imponen a Rusia, que se basa en su identidad o en sus opiniones pol铆ticas son, por tanto, antit茅ticos ante los principios 茅ticos del movimiento de BDS. Los principales medios de comunicaci贸n occidentales, incluido un art铆culo sorprendentemente justo del New York Times, han comenzado a develar este hecho, comparando favorablemente el boicot 芦mucho m谩s sofisticado禄, institucional y basado en la complicidad que ejerce el movimiento BDS a Israel, con los boicots alarmantemente xen贸fobos, basados en la identidad y macartistas que hoy los Estados del Occidente est谩n ejerciendo contra la sociedad Rusa.

Estas medidas, fomentadas por unos medios de comunicaci贸n Occidentales profundamente racistas, chovinistas y tendenciosos, han incluido el boicot a las pel铆culas rusas, a las figuras culturales (incluidos Tchaikovsky y Dostoevsky, 隆que murieron a finales del siglo XIX!), a los acad茅micos (excepto a los que denuncian p煤blicamente la invasi贸n) e incluso a los gatos rusos. Un profesor de 芦茅tica禄 m茅dica de Nueva York inst贸 a las empresas farmac茅uticas a dejar de vender medicamentos a Rusia diciendo: 芦Hay que pellizcar al pueblo ruso鈥 con productos que utilizan para mantener su bienestar. La guerra es as铆 de cruel禄. Un hospital de Alemania -un Estado que defiende el apartheid israel铆, que se caracteriza por un racismo anti-palestino y por macartismo anti-BDS-ha anunciado que dejar谩 de recibir pacientes rusos, en una vergonzosa violaci贸n del juramento hipocr谩tico.

La hipocres铆a Occidental ha infectado a las instituciones internacionales dominadas por el mismo Occidente. La FIFA, el Comit茅 Ol铆mpico Internacional, la UEFA, Eurovisi贸n, el masivo programa de investigaci贸n acad茅mica de la UE, Horizon, entre otros, han rechazado durante a帽os las demandas del BDS de excluir al apartheid israel铆, bajo el fundamento de que 芦el deporte est谩 por encima de la pol铆tica禄, 芦la investigaci贸n acad茅mica est谩 por encima de la pol铆tica禄 y 芦el arte est谩 ciertamente por encima de la pol铆tica禄. M谩s a煤n, atletas que han solidarizado p煤blicamente con la sociedad civil palestina, han sido fuertemente multados e incluso desplazados durante muchos a帽os, mientras que atletas y equipos nacionales que boicotean a Rusia en solidaridad con Ucrania han sido activamente alentados y recompensados por los mismos organismos deportivos. Ante esta realidad, algunos reconocidos deportistas 谩rabes han comenzado a denunciar valientemente esta hipocres铆a y doble est谩ndar.

La Corte Penal Internacional (CPI) desperdici贸 a帽os de disputas antes de abrir finalmente una investigaci贸n (que a煤n no ha dado ning煤n paso concreto) sobre los cr铆menes israel铆es contra el pueblo palestino, incluida la masacre de Israel en Gaza en 2014, que mat贸 en pocas semanas a m谩s de 500 ni帽os y ni帽as palestinas. Sorprendentemente-y por el contrario de las acciones de la CPI ante los vej谩menes que vive la poblaci贸n palestina- d铆as despu茅s de la invasi贸n rusa, la CPI r谩pidamente comenz贸 un proceso para abrir una investigaci贸n.

La hipocres铆a y la rapidez con la que todas las entidades dominadas por Occidente boicotearon, expulsaron y sancionaron de uno u otro modo a Rusia y a la ciudadan铆a rusa, env铆an un mensaje claramente racista a los palestinos, yemen铆es, iraqu铆es, afganos y muchos otros, de que sus vidas y derechos como personas de color no cuentan. Ir贸nicamente, estos hechos y declaraciones que los justifican, desvalidan los argumentos anti-BDS que por 17 a帽os Israel y los pa铆ses del Occidente han propagado con el objetivo frustrar las campa帽as en b煤squeda de justicia.

A pesar de que la justificaci贸n para no realizar BDS a Israel ha sido por d茅cadas que 芦los negocios est谩n por encima de la pol铆tica禄, hoy vemos que de repente cientos de empresas occidentales han puesto fin a todos los negocios en Rusia para protestar por la invasi贸n de Ucrania, pero ninguna de ellas ha condenado las salvajes y mort铆feras invasiones estadounidenses de Iraq y Afganist谩n. Por ejemplo, McDonald鈥檚 mantiene una sucursal en la Bah铆a de Guant谩namo, el campo de tortura m谩s grande del mundo. Otras de estas empresas, como HP, Hyundai, Caterpillar, General Mills y Puma, han estado bajo la mira del movimiento BDS por su apoyo activo a la ocupaci贸n militar y el r茅gimen de apartheid israel铆. Airbnb, que se retir贸 de Rusia a los pocos d铆as de iniciarse la invasi贸n, sigue promoviendo anuncios en asentamientos ilegales israel铆es construidos en tierras palestinas robadas, lo que constituye un crimen de guerra.

Tambi茅n es fundamental aclarar la legalidad y la moralidad de las sanciones. Los Estados y las organizaciones interestatales pueden imponer sanciones con la condici贸n de que 茅stas tengan por objeto poner fin a violaciones graves del derecho internacional, como la agresi贸n, la anexi贸n, la dominaci贸n colonial, o el apartheid, sin discernir entre los Estados perpetradores. Para ser legales, las sanciones deben respetar los Derechos Humanos fundamentales y las obligaciones humanitarias, y ser proporcionales a la gravedad de la violaci贸n. Sin embargo, las sanciones impuestas por Estados Unidos se han aplicado de forma selectiva para favorecer los intereses geopol铆ticos y, cuando se dirigen a Estados del Sur Global en particular, han sido dise帽adas en su mayor铆a para devastar a la gente corriente con el fin de lograr, en 煤ltima instancia, un 芦cambio de r茅gimen禄. En algunos casos, como el de Irak, estas sanciones han tenido resultados genocidas.

Por el contrario, el BDS, y con 茅l la sociedad civil palestina, pide sanciones selectivas, proporcionales y legales que tengan como objetivo acabar con el sistema opresivo de apartheid, colonialismo y ocupaci贸n de Israel, sin perjudicar a la gente corriente. Esto incluye un amplio embargo militar y de seguridad, cortar los v铆nculos financieros con los bancos que financian el apartheid y los asentamientos, y expulsar al apartheid israel铆 de los Juegos Ol铆mpicos, la FIFA, Horizonte y otros organismos internacionales. Por otro lado, cortar el suministro de alimentos, medicinas y otros bienes b谩sicos, como suelen hacer las sanciones de Estados Unidos, nunca puede justificarse moral o legalmente.

Por 煤ltimo, la guerra es invariablemente perniciosa, pero para algunos representa una retorcida oportunidad. Entre los mayores beneficiarios de la guerra de Ucrania hasta ahora se encuentran las empresas occidentales de seguridad y de combustibles f贸siles. Tambi茅n Israel ha visto en esta guerra, como en otras cat谩strofes, una gran oportunidad para vender gas a Europa y atraer las inversiones de los oligarcas, fortaleciendo as铆 su econom铆a de apartheid. Con sus discriminatorias leyes fiscales que eximen a los nuevos 芦inmigrantes禄 jud铆os (vistos por los ind铆genas palestinos como colonos) de impuestos sobre sus ingresos en el extranjero durante al menos 10 a帽os, Israel est谩 atrayendo a muchos oligarcas rusos (los que son jud铆os) que escapan de las sanciones occidentales. Un ejemplo flagrante es Roman Abramovich, que obtuvo la ciudadan铆a israel铆 en 2018 y cuyo jet aterriz贸 en Tel Aviv el primer d铆a de la invasi贸n rusa. Con total impunidad, ha donado durante a帽os m谩s de 100 millones de d贸lares al grupo de colonos violentamente fan谩ticos, Elad, que trabaja para expulsar a los palestinos de sus hogares en la Jerusal茅n ocupada.

Obsesionado con mantener su 芦r茅gimen de supremac铆a jud铆a desde el r铆o Jord谩n hasta el mar Mediterr谩neo禄, como lo llama la principal organizaci贸n israel铆 de Derechos Humanos, B鈥橳selem, Israel est谩 instando a las personas refugiadas ucranianas jud铆as (al tiempo que discrimina a los no jud铆os, por supuesto) a emigrar, con planes para asentar ilegalmente a muchas de ellas en tierras palestinas robadas en el territorio ocupado. Los palestinos, de nuevo, est谩n pagando un alto precio por una guerra en la que no tienen nada que ver.

Sin embargo, la sociedad civil palestina no pide caridad, sino que exige responsabilidad, justicia y plena igualdad para toda la humanidad. Estamos construyendo poder de base y redes de solidaridad interseccionales m谩s fuertes para cortar los v铆nculos de complicidad internacional con el r茅gimen de apartheid de Israel. Aunque nuestra lucha por la liberaci贸n es una peque帽a parte de las luchas mundiales por la justicia ind铆gena, racial, econ贸mica, social, de g茅nero y clim谩tica, Palestina sigue siendo, a los ojos de gran parte del mundo, un indicador clave de la capacidad de las sociedades occidentales para descolonizarse y superar su colonialidad racista de siglos.

Como escribi贸 en una ocasi贸n John Dugard, jurista sudafricano y ex juez ad hoc de la Corte Internacional de Justicia, 芦la cuesti贸n de Palestina se ha convertido en la prueba de fuego de los Derechos Humanos. Si Occidente no muestra preocupaci贸n por los Derechos Humanos [del pueblo palestino]鈥 el [resto del mundo no occidental] concluir谩 que los Derechos Humanos son una herramienta empleada por Occidente contra los reg铆menes que le desagradan y no un instrumento objetivo y universal para medir el trato de las personas en todo el mundo禄.

Ya es hora de atender el llamado palestino de BDS para contribuir a la tan esperada liberaci贸n de Palestina.