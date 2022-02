–

por Boston Anarchist Drinking Brigade

Invierno de 1993 (publicado en ‚ÄúBAD Broadside #5‚ÄĚ by the Boston Anarchist Drinking Brigade (FOB 1323, Cambridge, MA. 02238). Published in Anarchy: A Journal of Desire Armed #35 ‚ÄĒ Winter ‚Äô93)

La pornograf√≠a sigue siendo un tema controvertido, incluso entre los anarquistas, de quienes se podr√≠a esperar que est√©n entre los m√°s firmes defensores de la libre expresi√≥n sexual. Sin embargo, muchos anarquistas han criticado la pornograf√≠a y algunos han apoyado o participado en el movimiento antipornograf√≠a, cuyos miembros no pocas veces se esfuerzan por evitar que quienes deseen ver pornograf√≠a puedan hacerlo. Algunos anarquistas en Canad√° incluso llegaron a incendiar una tienda de videos sexuales, una actividad que muchos otros anarquistas ignoraron o optaron por no criticar. Mientras tanto, los que defendemos la pornograf√≠a y la libertad de expresi√≥n, sexual o no, somos tachados de sexistas y reaccionarios. ¬ŅPor qu√© los supuestos amantes de la libertad y la liberaci√≥n sexual parecen olvidar sus principios cuando se trata de literatura e im√°genes sexualmente expl√≠citas?

El movimiento contra la pornograf√≠a, incluidos sus miembros y simpatizantes anarquistas, no es monol√≠tico. A algunos les desagradan los libros y las pel√≠culas consideradas sucias, pero apoyan la libertad de las personas para producir y consumir ese material. Utilizan argumentos y protestas para intentar cambiar las actitudes de aquellos a quienes les gusta la pornograf√≠a, alent√°ndolos a abstenerse de consumirla y no apoyan la censura. Otros, incluidos nuevamente algunos anarquistas, sienten que los ataques f√≠sicos a las tiendas de pornograf√≠a o la censura ordenada por el gobierno son t√°cticas aceptables en la lucha contra la pornograf√≠a. Si bien solo la √ļltima posici√≥n es censuradora y, por lo tanto, antian√°rquica, la primera posici√≥n, que desprecia las representaciones del sexo, tambi√©n es problem√°tica en un movimiento que supuestamente favorece la libertad sexual.

La pornograf√≠a es simplemente una descripci√≥n, en palabras o im√°genes, de la actividad sexual. La mayor√≠a de las personas consideran que el sexo es una actividad buena y placentera, y mirar pornograf√≠a es sexualmente excitante para muchas personas. Las personas en contra de la pornograf√≠a suelen decir que las im√°genes de mujeres en la pornograf√≠a son degradantes y ofensivas para las mujeres. Sin embargo, mientras algunas mujeres ciertamente se sienten ofendidas por las im√°genes pornogr√°ficas que consideran degradantes, otras mujeres disfrutan de la pornograf√≠a. (V√©ase, por ejemplo, el libro Caught Looking de Kate Ellis, et al, o Writing Sado-masochistic Pornography: A Woman‚Äės Defense, de Deborah Ryder). Mientras el movimiento anti-pornograf√≠a ve a las mujeres como una clase que comparte los mismos objetivos y deseos, las mujeres no son una masa de aut√≥matas que piensan y sienten igual; algunas est√°n a favor de la pornograf√≠a y otras est√°n en contra de la pornograf√≠a, como pasa con los hombres. Adem√°s, las im√°genes de mujeres en la pornograf√≠a no son m√°s sexistas ni degradantes hacia las mujeres que las im√°genes de mujeres en la mayor√≠a de la literatura y los medios visuales, desde novelas hasta pel√≠culas, televisi√≥n y anuncios en revistas. En una sociedad sexista, la mayor√≠a de las im√°genes de mujeres contendr√°n al menos algunas de las actitudes sexistas comunes tanto a mujeres como a hombres. Adem√°s, hay pornograf√≠a que contiene personajes femeninos que son muy independientes, motivados y preocupados por su propio placer, especialmente en la pornograf√≠a S/M donde las mujeres suelen estar en la cima. Lo que molesta a esta gente no es la imagen de la mujer en el porno, que es as√≠ en otras partes de la sociedad, sino su explicitud sexual; se sienten inc√≥modos con el sexo.

Los activistas contra la pornograf√≠a tambi√©n afirman que la pornograf√≠a, con su visi√≥n supuestamente degradante de las mujeres, es responsable de las actitudes y acciones de los hombres hacia las mujeres y, por lo tanto, es diferente de otras formas de expresi√≥n. Pero, al igual que con otros tipos de escritos e im√°genes, la pornograf√≠a generalmente muestra lo que la gente quiere ver y con lo que se siente c√≥moda; no planta ideas extra√Īas en la mente de las personas. E, incluso en los pocos casos en los que la pornograf√≠a muestra ideas nuevas a las personas, siguen siendo solo eso, ideas. Los hombres no violan ni golpean a las mujeres porque lo ven en una pel√≠cula. El sexismo, la violaci√≥n y las palizas a las mujeres por parte de sus parejas exist√≠an mucho antes de la difusi√≥n generalizada de la pornograf√≠a moderna, y las sociedades con poca o ninguna pornograf√≠a no son menos sexistas y violentas que aquellas donde es com√ļn.

La afirmaci√≥n de que la pornograf√≠a vuelve violentos a los hombres, adem√°s de ser inexacta, tambi√©n se basa en un mito; que la mayor√≠a de la pornograf√≠a es violenta. La mayor√≠a de la pornograf√≠a se compone de representaciones de sexo no violento, consensuado y mutuamente placentero. Parte de √©l tambi√©n contiene sexo sadomasoquista, que, si bien incluye contenidos violentos e implica dolor (aparente), tambi√©n es consensuado y es mutuamente placentero. Ciertamente hay una pornograf√≠a que muestra violaciones u otro tipo de sexo violento y coercitivo, pero es una peque√Īa porci√≥n de la pornograf√≠a producida y consumida. Adem√°s, al igual que las pel√≠culas y los libros violentos no sexuales, es simplemente una representaci√≥n de una fantas√≠a, inventada por el autor o interpretada por actores que lo consienten. El porno violento no es m√°s violencia real que las pel√≠culas de Halloween.

Y si las personas contrarias a la pornograf√≠a est√°n realmente preocupadas por la violencia y no por el sexo en la pornograf√≠a, ¬Ņpor qu√© protestan solo contra las tiendas de pornograf√≠a o destruyen las revistas y tiendas de videos porno, mientras ignoran el pel√≠culas como Viernes trece y revistas y libros de terror?

Un aspecto de todo el fen√≥meno de la pornograf√≠a que a menudo queda fuera de discusi√≥n es el de la pornograf√≠a homosexual. Gran parte de la pornograf√≠a que se produce hoy en d√≠a muestra a hombres teniendo sexo con hombres, y una proporci√≥n cada vez mayor muestra relaciones sexuales entre mujeres. Los antiporno tienden a ignorar la pornograf√≠a homosexual porque desmiente muchos de sus argumentos. Si las representaciones de encuentros sexuales desiguales entre hombres y mujeres son degradantes para las mujeres, ¬Ņpor qu√© los encuentros igualmente desiguales entre hombres y otros hombres (que son muy comunes en la pornograf√≠a exclusivamente masculina, con sus activos y pasivos) no son degradantes para los hombres? Y si son degradantes para los hombres, ¬Ņpor qu√© esa pornograf√≠a no es ofensiva para los hombres, especialmente para los pasivos? Y, si hay im√°genes sadomasoquistas y con violencia (simulada) en este porno, ¬Ņpor qu√© esto no resulta en violencia generalizada contra los hombres e incluso violaciones de hombres?

Nunca se discuten estos temas, ya que la mayor√≠a de las personas que se oponen a la pornograf√≠a heterosexual no est√°n dispuestas a hablar, y mucho menos criticar, el porno queer porque no quieren arriesgarse a ser vistos como ‘homof√≥bicos’ o pol√≠ticamente incorrectos. Esto se debe al hecho de que la pornograf√≠a a menudo ha sido vista, con raz√≥n, como liberadora por los hombres homosexuales (y recientemente tambi√©n por algunas mujeres homosexuales), y es una parte mucho m√°s abierta de la vida convencional para los hombres queer que la pornograf√≠a hetero en la sociedad heterosexual. Debido a esta ‘politizaci√≥n’ de la pornograf√≠a queer, es probable que cualquier discusi√≥n sobre porno homosexual por parte de los contrarios al porno, algunos de los cuales son hombres homosexuales, sea criticada por los liberacionistas homosexuales como ‘anti-gay’ y, por lo tanto, sea suprimida con √©xito. Esto es algo desafortunado, ya que tal discusi√≥n mostrar√≠a las falacias en los argumentos contra la pornograf√≠a.

Aunque parece extra√Īo que los defensores de la liberaci√≥n sexual y los anarquistas encuentren ofensiva la pornograf√≠a, ciertamente es cierto que las personas tienen gustos diferentes. El hecho de que me guste el porno no significa que a ti te deba hacerlo. Pero, si uno encuentra algo ofensivo, simplemente debe evitarlo y, por lo tanto, evitar sentirse ofendido. Sin embargo, los contrarios al porno no est√°n contentos con esta estrategia cuando se trata de pornograf√≠a. Sienten que si los ofende a ellos, debe ofender a los dem√°s, principalmente a las mujeres, y se encargan de proteger a los dem√°s de ello. Adem√°s, dado que sienten que lleva a los hombres que aman a las mujeres y que no son violentos por el camino de la violencia y el sexismo, sienten que tambi√©n deben evitar que los hombres vean pornograf√≠a.

Como se indicó anteriormente, los enemigos de la pornografía difieren en la estrategia que emplean para lograr estos fines. Si bien aquellos que se basan en argumentos y protestas para influir en otros para evitar la pornografía son preferibles a los censores, sus ideas sobre las personas deberían ser problemáticas para quienes tienen una mentalidad anarquista. Las personas son individuos libres que eligen y toman decisiones basadas en lo que observan, escuchan y experimentan, y son responsables del resultado de estas elecciones. La forma libertaria de tratar con otros individuos libres que eligen ver o leer materiales que uno desaprueba es dejarles ver estos libros o películas y luego discutir el material con ellos y tratar de convencerlos del punto de vista de uno.

Más cuestionables para los anarquistas, sin embargo, son los activistas enemigos de la pornografía que son abiertamente defensores de la censura; mientras comparten las opiniones de los enemigos del porno que buscan proteger a otros de la pornografía, estas personas van un paso más allá y usan la fuerza coercitiva para lograr sus fines. Esto es totalmente incompatible con el tipo de sociedad voluntaria buscada por la mayoría de los anarquistas, y debería ser denunciado por todos los amantes de la libertad.

La pornograf√≠a, como cualquier otra forma de entretenimiento, puede ser buena o mala, seg√ļn los m√©ritos individuales de cualquier trabajo en particular. Sin embargo, como g√©nero literario o cinematogr√°fico, no es ni mejor ni peor, ni m√°s bueno o malo que cualquier otro. Si la pornograf√≠a es mala o sexista, la mejor estrategia es criticarla y discutirla con otros, y/o hacer buena pornograf√≠a no sexista, no reprimirla. El sexo y su representaci√≥n son una fuente de placer para muchos y los anarquistas deber√≠an defender, o al menos tolerar, nuestra libertad para disfrutar de ambos. Los censores, incluidos los que dicen ser anarquistas, son enemigos de la libertad, y los anarquistas que los apoyan cuestionan su compromiso con una sociedad libre.