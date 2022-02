–

De parte de Amor Y Rabia February 3, 2022 32 puntos de vista

por Wendy McElroy

‚ÄúLa pornograf√≠a beneficia a las mujeres, tanto personal como pol√≠ticamente‚ÄĚ. Esta frase abre mi libro XXX: El derecho de una mujer a la pornograf√≠a (XXX: A Woman‚Äės Right to Pornography), y constituye una defensa m√°s extrema de la pornograf√≠a de aquella con la que la mayor√≠a de las feministas se sienten c√≥modas. Llegu√© a estas posiciones despu√©s de a√Īos de entrevistar a cientos de trabajadoras sexuales.

POSICIONES FEMINISTAS

Las posiciones feministas sobre la pornograf√≠a actualmente se dividen en tres categor√≠as generales. La m√°s com√ļn, al menos en el mundo acad√©mico, es que la pornograf√≠a es una expresi√≥n de la cultura masculina a trav√©s de la cual las mujeres son mercantilizadas y explotadas. Una segunda perspectiva, la posici√≥n liberal, combina el respeto por la libertad de expresi√≥n con el principio ‚Äúel cuerpo de la mujer, el derecho de la mujer‚ÄĚ y por lo tanto produce una defensa de la pornograf√≠a del tipo ‚ÄúNo la apruebo, pero todo el mundo tiene el derecho a consumir o producir palabras e im√°genes‚ÄĚ. Un tercer punto de vista, una verdadera defensa de la pornograf√≠a, surge de las feministas que han sido etiquetadas como ‚Äúpro-sexo‚ÄĚ y que argumentan que la pornograf√≠a tiene beneficios para las mujeres.

Hay poco di√°logo entre las tres posiciones. Las feministas anti-pornograf√≠a tratan a las mujeres que no est√°n de acuerdo con ellas como v√≠ctimas del patriarcado que las ha lavado de cerebro o como apologistas de los porn√≥grafos. En la antolog√≠a Sexual Liberals and the Attack on Feminism (1990), la editora Dorchen Leidholdt afirma que las feministas que creen que las mujeres toman sus propias decisiones sobre la pornograf√≠a est√°n difundiendo ‚Äúuna mentira feliz‚ÄĚ (p. 131). En el mismo libro, Sheila Jeffreys argumenta que las feministas ‚Äúpro-sexo‚ÄĚ est√°n ‚Äúerotizando el dominio y la subordinaci√≥n‚ÄĚ. Wendy Stock acusa a las feministas de la libertad de expresi√≥n de identificarse con sus opresores ‚Äúal igual que… los prisioneros de los campos de concentraci√≥n se identifican con sus carceleros‚ÄĚ (p. 150). Andrea Dworkin las acusa de llevar a cabo una ‚Äúred criminal de chantaje sexual‚ÄĚ (p. 136) y sostiene que nadie que defienda la pornograf√≠a puede ser feminista.

Las feministas liberales que se sienten personalmente inc√≥modas con la pornograf√≠a tienden a sentirse intimidadas y calladas. Aquellos que contin√ļan hablando, como la presidenta de la Uni√≥n Estadounidense de Libertades Civiles, Nadine Strossen (Defending Pornography), son ignoradas. Por ejemplo, Catharine MacKinnon se ha negado en repetidas ocasiones a compartir escenario con Strossen o cualquier mujer que defienda el porno. Las feministas ‚Äúpro-sexo‚ÄĚ, muchas de las cuales son trabajadoras sexuales actuales o anteriores, a menudo responden con ira, en lugar de argumentos.

Retirando las emociones, ¬Ņcu√°les son las preguntas clave que plantea cada perspectiva feminista?

FEMINISMO ANTI-PORNO

Page Mellish de Feminists Fighting Pornography ha declarado: ‚ÄúNo hay problema feminista que no tenga sus ra√≠ces en el problema de la pornograf√≠a‚ÄĚ. En su libro Only Words, MacKinnon niega que la pornograf√≠a consista en palabras e im√°genes, las cuales estar√≠an protegidas por la Primera Enmienda. Ella considera que la pornograf√≠a, en s√≠ misma, es un acto de violencia sexual. ¬ŅPor qu√© se considera que la pornograf√≠a es tanto el tema central del feminismo moderno como un acto inherente de violencia? La respuesta est√° en la ideolog√≠a del feminismo radical, que Christina Hoff Sommers llama ‚Äúfeminismo de g√©nero‚ÄĚ.

El feminismo de g√©nero analiza la historia y ve una opresi√≥n ininterrumpida de las mujeres por parte de los hombres que supera las barreras culturales. Para ellas, la √ļnica explicaci√≥n factible es que hombres y mujeres son clases separadas y antag√≥nicas cuyos intereses necesariamente entran en conflicto. Los intereses masculinos son expresados ‚Äč‚Äčy mantenidos por una estructura capitalista conocida como ‚Äúpatriarcado‚ÄĚ.

La ra√≠z del antagonismo es tan profunda que se encuentra en la propia biolog√≠a masculina. Por ejemplo, en el libro decisivo Against Our Will, Susan Brownmiller rastrea la inevitabilidad de la violaci√≥n hasta la √©poca de los neandertales, cuando los hombres comenzaron a usar sus penes como armas. Brownmiller escribe: ‚ÄúDesde tiempos prehist√≥ricos hasta el presente, creo, la violaci√≥n ha desempe√Īado una funci√≥n fundamental. No es ni m√°s ni menos que un proceso consciente de intimidaci√≥n mediante el cual todos los hombres mantienen a todas las mujeres en un estado de miedo‚ÄĚ. No se sabe c√≥mo adquiri√≥ Brownmiller estos conocimientos del sexo prehist√≥rico.

Otro principio de la opresi√≥n de g√©nero es que el sexo es una construcci√≥n social. Las feministas radicales rechazan lo que llaman ‚Äúesencialismo sexual‚ÄĚ: la noci√≥n de que el sexo es una fuerza natural basada en la biolog√≠a que inclina a las mujeres hacia tendencias naturales, como la maternidad. Incluso dicen que las preferencias sexuales profundamente sentidas, como la heterosexualidad, no son biol√≥gicas, sino que surgen de la ideolog√≠a.

Los hombres construyen la sexualidad de las mujeres a trav√©s de las palabras y las im√°genes de la sociedad, que el fil√≥sofo franc√©s Foucault llam√≥ los ‚Äútextos‚ÄĚ de la sociedad. Despu√©s de tal construcci√≥n, los hombres comercializan la sexualidad de las mujeres y la vuelven a comercializar en forma de pornograf√≠a. En otras palabras, a trav√©s de la pornograf√≠a, el hombre define sexualmente a la mujer, una definici√≥n que determina todos los aspectos de su papel en la sociedad. Para terminar con la opresi√≥n, el patriarcado y sus textos deben ser destruidos.

FEMINISMO LIBERAL

El feminismo liberal es una continuaci√≥n del feminismo de la d√©cada de los 60 que ped√≠a la igualdad con los hombres, que no eran tanto opresores inherentes como socios recalcitrantes que hab√≠a que educar. La igualdad no significaba destruir el sistema actual, sino reformarlo mediante medidas como la acci√≥n afirmativa. El principio liberal ‚Äúcuerpo de mujer, derecho de mujer‚ÄĚ subyace en argumentos que van desde el derecho al aborto hasta libertades de estilo de vida como el lesbianismo. El √©nfasis estaba en el acto de elegir, m√°s que en el contenido de cualquier elecci√≥n.

Las feministas liberales comparten el sesgo liberal general hacia la libertad de expresi√≥n, pero est√°n en constante cambio respecto a la pornograf√≠a. Algunas organizaciones liberales como Feministas por la Libertad de Expresi√≥n (Feminists for Free Expression, FFE) se han opuesto constantemente a la censura en cualquier forma. Algunas feministas liberales como Sallie Tisdale (Talk Dirty to Me) han defendido incondicionalmente la libertad sexual. Pero muchas feministas liberales com√ļnmente razonan de la siguiente manera: ‚ÄúComo mujer, Playboy me horroriza… pero como escritora entiendo la necesidad de la libertad de expresi√≥n‚ÄĚ.

Tales argumentos no son pro-pornografía. Son anticensura basadas en varios motivos, entre ellos: se prohibirían las grandes obras de arte y literatura; se violaría la Primera Enmienda; se suprimiría la expresión política; y una cultura creativa requiere libertad de expresión.

Otras feministas liberales, que han aceptado muchos de los supuestos ideol√≥gicos de la posici√≥n anti-pornograf√≠a, parecen dispuestas a sacrificar la libertad de expresi√≥n por el bien mayor de proteger a las mujeres. Por ejemplo, tambi√©n condenan el libre mercado por comercializar a las mujeres como ‚Äúpartes del cuerpo‚ÄĚ, lo que las degrada. En A Capital Idea, un ensayo que defiende la pornograf√≠a, que a veces parece ser un ataque, Lisa Steel comenta:

La representaci√≥n sexista de las mujeres… es parte del mismo sistema que, al servicio de las ganancias, reduce la sociedad a “grupos de consumidores”. Y el marketing es tan conservador como el ej√©rcito… pagamos un alto precio por los ‚Äúderechos‚ÄĚ de unos pocos para obtener ganancias del resto de nosotras.

Tales ‚Äúdefensas‚ÄĚ confusas y ambivalentes a menudo ofenden a las trabajadoras sexuales a las que pretenden proteger.

FEMINISMO PRO-SEXO

Durante la √ļltima d√©cada, un n√ļmero creciente de feministas, etiquetadas como ‚Äúpro sexo‚ÄĚ, han defendido la elecci√≥n de una mujer de participar en la producci√≥n de pornograf√≠a y en su consumo. Algunas de estas mujeres, como Nina Hartley, son o han sido trabajadoras sexuales que saben de primera mano que posar para la pornograf√≠a es una elecci√≥n sin coerci√≥n que puede ser enriquecedora. Las feministas a favor del sexo conservan una interpretaci√≥n consistente del principio ‚Äúel cuerpo de una mujer, el derecho de una mujer‚ÄĚ e insisten en que toda elecci√≥n pac√≠fica que una mujer haga con su propio cuerpo debe recibir plena protecci√≥n legal, si no respeto.

Los argumentos a favor del sexo a veces parecen superponerse con los feministas liberales. Por ejemplo, ambos expresan su preocupaci√≥n sobre qui√©n actuar√° como censor porque las palabras subjetivas, como ‚Äúdegradante‚ÄĚ, se interpretar√°n en el sentido que el censor desee.

El estatuto que prohibi√≥ a Margaret Sanger porque us√≥ las palabras s√≠filis y gonorrea no es diferente, en principio, del que interpreta la obscenidad hoy. No habr√° protecci√≥n ni siquiera para los cl√°sicos del feminismo, como Our Bodies, Ourselves, que proporcion√≥ a una generaci√≥n de mujeres la primera visi√≥n expl√≠cita de su propia biolog√≠a. Inevitablemente, la censura se utilizar√° contra las opiniones menos populares, contra los miembros m√°s d√©biles de la sociedad… incluidas las feministas y las lesbianas. Cuando la Corte Suprema de Canad√° decidi√≥ en 1992 proteger a las mujeres restringiendo la importaci√≥n de pornograf√≠a, una de las primeras v√≠ctimas fue la librer√≠a lesbiana/gay Glad Day Bookstore, que hab√≠a estado en la lista negra de la polic√≠a. Entre los libros incautados por la aduana canadiense hab√≠a dos libros de Andrea Dworkin, Pornography: Men Possessing Women y Women Hating. Eso no debi√≥ sorprender a Dworkin, quien declar√≥ en Take Back the Night: ‚ÄúNo hay una feminista viva que pueda buscar en el sistema legal masculino una protecci√≥n real contra el sadismo sistematizado de los hombres‚ÄĚ (p. 257).

Sobre los peligros de censurar la pornografía, las feministas pro-sexuales y liberales a menudo están de acuerdo. Sobre los posibles beneficios de la pornografía para las mujeres, sus posturas se separan.

DISECCI√ďN DE LA ANTIPORNOGRAF√ćA

¬ŅSe sostienen bajo examen las acusaciones espec√≠ficas lanzadas contra la pornograf√≠a?

La pornografía es degradante para las mujeres.

Degradar es un término subjetivo. Considero que los anuncios en los que las mujeres se vuelven orgásmicas con espuma de jabón son tremendamente degradantes. La conclusión es que toda mujer tiene derecho a definir lo que es degradante y liberador para ella misma.

La supuesta degradaci√≥n suele estar ligada a la ‚Äúcosificaci√≥n‚ÄĚ de las mujeres: es decir, la pornograf√≠a las convierte en objetos sexuales. ¬ŅQu√© significa esto? Si se toma literalmente, no significa nada porque los objetos no tienen sexualidad; s√≥lo los seres lo hacen. Pero decir que la pornograf√≠a retrata a las mujeres como ‚Äúseres sexuales‚ÄĚ es una ret√≥rica pobre. Usualmente, el t√©rmino objetos sexuales significa mostrar a las mujeres como partes del cuerpo, reduci√©ndolas a objetos f√≠sicos. ¬ŅQu√© hay de malo en esto? Las mujeres son tanto sus cuerpos como sus mentes o almas. Nadie se molesta si presentas a las mujeres como ‚Äúcerebros‚ÄĚ o como seres espirituales. Si me concentro en el sentido del humor de una mujer con exclusi√≥n de sus otras caracter√≠sticas, ¬Ņes degradante? ¬ŅPor qu√© es degradante centrarse en su sexualidad?

La pornografía conduce a la violencia contra las mujeres.

Se establece una relación de causa y efecto entre los hombres que ven pornografía y los hombres que atacan a las mujeres, especialmente en forma de violación. Pero estudios y expertos discrepan sobre si existe alguna relación entre pornografía y violencia, entre imágenes y comportamiento. Incluso el Informe de la Comisión Meese a favor de la censura admitió que los datos que conectan la pornografía con la violencia no eran fiables.

Otros estudios, como el preparado por la feminista Thelma McCormick en 1983 para el Grupo de Trabajo sobre la Violencia contra las Mujeres del √Ārea Metropolitana de Toronto (Metropolitan Toronto Task Force on Violence Against Women), no encuentran ning√ļn patr√≥n para conectar la pornograf√≠a y los delitos sexuales. Incre√≠blemente, el Grupo de Trabajo suprimi√≥ su estudio y reasign√≥ el proyecto a un hombre a favor de la censura, quien arroj√≥ los resultados ‚Äúcorrectos‚ÄĚ. Su estudio fue publicado.

¬ŅQu√© pasa con la retroalimentaci√≥n con el mundo real? En Jap√≥n, donde la pornograf√≠a que muestra violencia gr√°fica y brutal est√° ampliamente disponible, la violaci√≥n per c√°pita es mucho m√°s baja que en Estados Unidos, donde la violencia en la pornograf√≠a est√° severamente restringida.

La pornografía es violencia porque las mujeres son obligadas a participar en la pornografía.

Ninguna de las docenas de mujeres representadas en materiales pornogr√°ficos con las que habl√© dijo haber sido coaccionada. Ninguno conoc√≠a a alguna mujer que lo hubiera sido. Sin embargo, no descarto las denuncias de violencia: toda industria tiene sus abusos. Y cualquier persona que utilice la fuerza o las amenazas para hacer que una mujer act√ļe debe ser acusada de secuestro, agresi√≥n y/o violaci√≥n. Tales fotograf√≠as o pel√≠culas deben ser confiscadas y quemadas porque nadie tiene derecho a beneficiarse del producto de un delito.

La pornografía es violencia porque las mujeres que posan para la pornografía están tan traumatizadas por el patriarcado que no pueden dar un consentimiento real.

Aunque las mujeres en la pornograf√≠a parecen estar dispuestas, las feministas anti-pornograf√≠a dicen saber que ninguna mujer psicol√≥gicamente sana estar√≠a de acuerdo con la degradaci√≥n de la pornograf√≠a. Por lo tanto, si el acuerdo parece estar presente, es porque las mujeres se han ‚Äúenamorado de su propia opresi√≥n‚ÄĚ, y deben ser rescatadas de s√≠ mismas. Una caracter√≠stica com√ļn de las actrices porno que he entrevistado es su amor por el exhibicionismo. Sin embargo, si una mujer as√≠ declara su placer de alardear de su cuerpo, las feministas anti-pornograf√≠a afirman que ella no es simplemente un ser humano √ļnico que reacciona desde un trasfondo o personalidad diferente, sino que dicen que est√° psicol√≥gicamente da√Īada y ya no es responsable de sus acciones. En esencia, esto es una negaci√≥n del derecho de la mujer a elegir cualquier cosa fuera del estrecho corredor de opciones que ofrece la correcci√≥n pol√≠tica/sexual. El derecho a elegir depende del derecho a tomar una decisi√≥n ‚Äúequivocada‚ÄĚ, del mismo modo que la libertad de religi√≥n implica el derecho a ser ateo. Despu√©s de todo, nadie impedir√° que una mujer haga lo que √©l cree que debe hacer.

UNA DEFENSA PRO-SEXO

Como feminista ‚Äúpro-sexo‚ÄĚ, sostengo: La pornograf√≠a beneficia a las mujeres, tanto personal como pol√≠ticamente. Proporciona informaci√≥n sexual en al menos tres niveles:

Da una visión panorámica de las posibilidades sexuales del mundo . Esto es cierto incluso para la información sexual básica, como la masturbación. No es raro que las mujeres lleguen a la edad adulta sin saber cómo darse placer.

. Esto es cierto incluso para la informaci√≥n sexual b√°sica, como la masturbaci√≥n. No es raro que las mujeres lleguen a la edad adulta sin saber c√≥mo darse placer. Permite a las mujeres experimentar ‚Äúcon seguridad‚ÄĚ alternativas sexuales y satisfacer una sana curiosidad sexual . El mundo es un lugar peligroso. Por el contrario, la pornograf√≠a puede ser una fuente de iluminaci√≥n solitaria.

. El mundo es un lugar peligroso. Por el contrario, la pornograf√≠a puede ser una fuente de iluminaci√≥n solitaria. Ofrece la informaci√≥n emocional que proviene √ļnicamente de experimentar algo, ya sea directa o indirectamente. Nos proporciona una idea de c√≥mo se ‚Äúsentir√≠a‚ÄĚ hacer algo.

La pornograf√≠a permite a las mujeres disfrutar de escenas y situaciones que ser√≠an anatema para ellas en la vida real. Tomemos, por ejemplo, una de las fantas√≠as m√°s comunes reportadas por las mujeres: la fantas√≠a de ‚Äúser tomadas‚ÄĚ. Lo primero que hay que entender es que una fantas√≠a de violaci√≥n no representa un deseo por lo real. ¬ŅPor qu√© una mujer sana so√Īar√≠a despierta con ser violada? Tal vez al perder el control, tambi√©n por despojarse de todo sentido de responsabilidad y culpa por el sexo. Tal vez sea exactamente lo contrario del sexo educado y gentil que tiene ahora. Tal vez sea halagador imaginar a un hombre en particular tan abrumado por ella que debe tenerla. Tal vez es curiosa. Tal vez tenga algunos sentimientos masoquistas que se desahogan a trav√©s de la fantas√≠a. ¬ŅEs mejor reprimirlos?

La pornograf√≠a rompe con los estereotipos culturales y pol√≠ticos, para que cada mujer pueda interpretar el sexo por s√≠ misma. Las antifeministas les dicen a las mujeres que se averg√ľencen de sus apetitos e impulsos. La pornograf√≠a les dice que los acepten y los disfruten. La pornograf√≠a puede ser una buena terapia. La pornograf√≠a proporciona una salida sexual para quienes, por la raz√≥n que sea, no tienen pareja sexual. Tal vez est√©n fuera de casa, hayan enviudado recientemente, est√©n aisladas debido a una enfermedad. Tal vez simplemente elijan estar solas. Las parejas tambi√©n usan la pornograf√≠a para mejorar su relaci√≥n. A veces lo hacen solas, viendo videos y explorando sus reacciones juntos. A veces, las parejas acuden a un terapeuta sexual que les aconseja utilizar la pornograf√≠a como una forma de abrir la comunicaci√≥n sobre el sexo. Al compartir pornograf√≠a, las parejas pueden experimentar variedad en su vida sexual sin tener que cometer adulterio.

La pornograf√≠a beneficia pol√≠ticamente a las mujeres de muchas maneras. Hist√≥ricamente, la pornograf√≠a y el feminismo han sido compa√Īeros de viaje y aliados naturales. Aunque no es posible establecer una relaci√≥n de causa y efecto entre el auge de la pornograf√≠a y el del feminismo, ambos exigen las mismas condiciones sociales, a saber, la libertad sexual.

La pornografía es la libertad de expresión aplicada al ámbito sexual. La libertad de expresión es aliada de quienes buscan el cambio: es enemiga de quienes buscan mantener el control. La pornografía, junto con todas las demás formas de herejía sexual, como la homosexualidad, debería tener la misma protección legal que la herejía política. Esta protección es especialmente importante para las mujeres, cuya sexualidad ha sido controlada por la censura a lo largo de los siglos.

Ver pornografía puede tener un efecto catártico en los hombres que tienen impulsos violentos hacia las mujeres. Si esto es cierto, restringir la pornografía elimina una barrera protectora entre las mujeres y el abuso.

Legitimar la pornograf√≠a proteger√≠a a las trabajadoras sexuales, que son estigmatizadas por nuestra sociedad. Las feministas anti-pornograf√≠a en realidad est√°n socavando la seguridad de las trabajadoras sexuales cuando las tratan como ‚Äúmujeres adoctrinadas‚ÄĚ. La Dra. Leonore Tiefer, profesora de psicolog√≠a, observ√≥ en su ensayo Sobre la censura y las mujeres: ‚ÄúEstas mujeres han pedido apoyo a las feministas, no rechazo… Las trabajadoras de la industria del sexo, como todas las mujeres, luchan por sobrevivir econ√≥micamente y una vida digna, y si el feminismo significa algo es hermandad y solidaridad con estas mujeres‚ÄĚ.

EL PROP√ďSITO DE LA LEY

El debate sobre la pornografía gira en torno a dos visiones fundamentalmente antagónicas del propósito de la ley en la sociedad.

El primer punto de vista, que se suscriben las feministas a favor del sexo, es que la ley deber√≠a proteger la elecci√≥n personal. ‚ÄúEl cuerpo de una mujer, el derecho de una mujer‚ÄĚ se aplica a todas las actividades pac√≠ficas que una mujer decide emprender. La ley debe entrar en juego solo cuando una mujer utiliza la fuerza o cuando la fuerza se utiliza contra ella. El segundo punto de vista, que suscriben tanto las conservadoras como las feministas anti-pornograf√≠a, es que la ley deber√≠a proteger la virtud. Deber√≠a entrar en juego cada vez que haya una violaci√≥n de la moralidad p√ļblica o una violaci√≥n de los ‚Äúintereses de clase de las mujeres‚ÄĚ.

Este es vino viejo en nuevas botellas. El tema en juego en el debate sobre la pornografía es nada menos que el antiguo conflicto entre la libertad individual y el control social.