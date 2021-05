–

De parte de ANRed May 10, 2021 68 puntos de vista

Organizaciones sociales, sindicatos y organismos de Derechos Humanos anunciaron la creaci贸n de una comitiva internacional que viajar谩 a Colombia para velar por la vida de les manifestantes. Por El Grito del Sur.

Mientras el gobierno de Iv谩n Duque contin煤a reprimiendo al pueblo colombiano que se moviliza en las calles y refuerza la violencia desmedida, crecen las expresiones de solidaridad en distintos puntos del continente. En Argentina, por ejemplo, un conjunto de organizaciones sociales, sindicatos y organismos de Derechos Humanos brindaron ayer una conferencia de prensa en la sede del SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia) para expresar el repudio a la masacre y anunciar la conformaci贸n de una delegaci贸n que partir谩 rumbo a Colombia, a modo de veedur铆a internacional, con el objetivo de velar por los derechos humanos e impedir que contin煤e el ataque salvaje que se ha podido ver en los 煤ltimos d铆as a trav茅s de im谩genes y videos que circulan por las redes sociales. 芦El gobierno no atiende a dar salidas pol铆ticas a las demandas leg铆timas y al derecho a la protesta del pueblo colombiano, sino que atiende con represi贸n desmedida, con criminalizaci贸n de la protesta social y con tratamiento de guerra禄, denunci贸 Kevin Poveda, activista colombiano en Argentina e integrante del Congreso de los Pueblos.

芦Los levantamientos populares que se est谩n llevando a cabo en este momento responden a ra铆ces hist贸ricas de una violencia estructural y un genocidio por parte del Estado colombiano contra su propio pueblo. Responde tambi茅n a un acumulado de experiencias de movilizaciones que se vienen dando en Colombia, que se puede enmarcar desde el 2010 con hitos importantes como lo fueron las movilizaciones agrarias del 2013, y m谩s recientemente, en el 2019, el paro nacional del 21 de noviembre contra el paquetazo neoliberal de Duque, contra la reforma laboral y pensional禄, explic贸 a continuaci贸n el joven colombiano.

Poveda describi贸 en detalle, adem谩s, c贸mo inici贸 y fue avanzando la violenta represi贸n desplegada por Iv谩n Duque, el retiro del proyecto de reforma tributaria -principal desencadenante de las movilizaciones- y explic贸 por qu茅, a煤n as铆, los colombianos y las colombianas permanecen en las calles. 芦La gente sabe que la ca铆da de esta reforma no implica un cambio estructural de las condiciones de opresi贸n, violencia y genocidio estatal a las que se ve sometido. Por lo tanto, desde el Congreso de los Pueblos, reconocemos que no est谩n dadas las condiciones en este momento para sentarse a negociar hasta que el Estado no responda por las masacres que se han llevado en Colombia y hasta que no nos den salidas claras a las demandas leg铆timas del pueblo colombiano禄, sum贸.

Las primeras personas en hacer uso de la palabra fueron los colombianos y las colombianas presentes, y bajo ese criterio la segunda en intervenir fue Laura Capote, militante de Marcha Patri贸tica. 芦Las fuerzas de seguridad en Colombia est谩n formadas en la militarizaci贸n. A diferencia de lo que sucede en la Argentina o en otros pa铆ses, el Estado colombiano ha formado a las fuerzas de seguridad como si fueran fuerzas de defensa: est谩n organizadas en el Ministerio de Defensa, la polic铆a nacional est谩 comandada por un militar, el comandante del Ej茅rcito. Esto es muy importante aclararlo porque solo de esta manera es posible entender por qu茅 la represi贸n es como es. La polic铆a colombiana tiene formaci贸n militar financiada por los Estados Unidos, que a lo largo de la historia ha hecho un financiamiento muy fuerte para la continuaci贸n de la guerra禄, comenz贸.

Capote apunt贸 tambi茅n contra el ex presidente 脕lvaro Uribe, quien a trav茅s de su cuenta de Twitter hab铆a llamado a las fuerzas de seguridad a hacer uso de sus armas contra los y las manifestantes. Un mensaje que poco despu茅s la propia plataforma Twitter eliminar铆a. La activista colombiana habl贸 tambi茅n de los 37 asesinatos y las 379 desapariciones registrados desde el 28 de abril, y denunci贸 el fuerte bloqueo inform谩tico, ya que muchos de los videos que suben las personas en Colombia est谩n siendo eliminados de las redes sociales. 芦Se est谩n bajando de Internet los videos que las personas suben, el algoritmo de Facebook, Twitter e Instagram ha cambiado durante estos d铆as y todos los posteos que tengan el tema de Colombia tienen menor rendimiento en redes sociales. Es muy importante que lo que nosotros hagamos desde afuera visibilice lo que est谩 pasando, porque a nuestros compa帽eros y a nuestras compa帽eras los est谩n masacrando en vivo禄, reforz贸.

Para terminar su intervenci贸n, hizo menci贸n al relato construido por el gobierno de Iv谩n Duque que 芦est谩n tratando de instalar el discurso ya viejo de que quienes se movilizan son terroristas o guerrilleros. Y eso es falso禄. 芦Quienes se movilizan son ciudadanos y ciudadanas civiles que durante el d铆a se manifiestan, se encuentran en las calles en movilizaciones, marchas, plantones culturales y art铆sticos, y son fuertemente reprimidos por la polic铆a禄, cont贸 Capote. 芦Y por la noche, como si fuera una pel铆cula de terror que cualquiera de ustedes ha podido ver, salen las fuerzas de seguridad a cazar a muchachos y muchachas que se encuentran movilizados en las calles. Y ni siquiera: tambi茅n a simples transe煤ntes, personas que pasan por la calle y la polic铆a agarra a punta de bala y bolillo禄, alert贸.

Todos los integrantes del autodenominado Comit茅 del Paro extorsionan al gobierno con el cumplimiento del narcoacuerdo de paz de #FarcSantos . Miles de millones de pesos para esa guerrilla no son suficientes, seg煤n ellos. 驴A qui茅n representan? 驴Qui茅n los nombr贸 voceros? pic.twitter.com/WxYShRjs4n 鈥 Jos茅 F茅lix Lafaurie (@jflafaurie) May 6, 2021

芦Para nosotros la veedur铆a internacional es clave para que pase esta noche oscura. Si no hay una veedur铆a internacional, a nuestra gente nos la siguen masacrando禄, destac贸 Humberto Correa, representante de la CGT de Colombia y agreg贸: 芦Este es un Ej茅rcito formado para matar, la polic铆a tiene la misma formaci贸n que el Ej茅rcito, no es un 贸rgano civil como en cualquier otros pa铆s禄.

A continuaci贸n hablaron diversos representantes de las organizaciones sociales, como la APDH La Matanza y la CORREPI, y referentes pol铆ticos como el diputado nacional Federico Fagioli y el referente de la UTEP -y ahora tambi茅n miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, del Vaticano- Juan Grabois. 芦Le exigimos a Iv谩n Duque, a la oligarqu铆a, a los militares y a Estados Unidos que termine la represi贸n al hermano pueblo colombiano: a los trabajadores, a los ind铆genas, a los campesinos, a todas las personas de buena voluntad que lo 煤nico que buscan es vivir dignamente禄, dijo por su parte Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 鈥 La Matanza. Ismael Jalil, de la Coordinadora contra la Represi贸n Policial e Institucional (CORREPI), agreg贸: 芦A partir de aqu铆 avanza una ola de solidaridad que esperemos se reproduzca por toda Nuestra Am茅rica. Es necesario e imprescindible que de una vez y para siempre depongamos algunas mezquindades y en este criterio de unidad demos la respuesta禄.

A su turno, el diputado del Frente de Todos, Federico Fagioli, sostuvo: 芦Es muy importante que los pueblos nos solidaricemos, pero sobre todo pongamos el cuerpo para llevar adelante esta lucha, para acompa帽arla y visibilizarla, y hacer la veedur铆a que tanto requieren los compa帽eros y las compa帽eras de Colombia禄. Luego, Guillermo Mafeo, de la Direcci贸n Regional de UNI -sindicato mundial-, puso sobre la mesa algunos datos m谩s que se registraron entre las 6 de la ma帽ana del 28 de abril y las 8 de la ma帽ana del 4 de mayo: 1708 casos de violencia policial, 222 v铆ctimas de violencia f铆sica, 37 v铆ctimas fatales, 831 detenciones arbitrarias a manifestantes, 312 intervenciones violentas, 22 v铆ctimas de agresi贸n en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego y 10 victimas de abuso sexual.

Para concluir con la conferencia de prensa tomaron la palabra Marianela Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y Juan Grabois. 芦El pueblo colombiano hoy est谩 en las calles defendiendo su dignidad, sus derechos m谩s elementales, y opini茅ndose a un Estado criminal, narco, paramilitar, que no ha comenzado a asesinar a la poblaci贸n m谩s humilde reci茅n ahora. Llevamos ya casi 50 a帽os de conflicto, en donde la gente ha resistido禄, opin贸 Navarro.

Por su parte, Grabois se refiri贸 a la comitiva que viajar谩 a Colombia la pr贸xima semana para acompa帽ar a los colombianos y las colombianas que resisten en las calles y velar por su seguridad y la preservaci贸n de los derechos humanos. Grabois aclar贸 que a煤n no est谩 definida la lista de quienes viajar谩n ni el programa de viaje, y adelant贸 que le pedir谩n al gobierno argentino que arbitre de manera diplom谩tica con el Ejecutivo colombiano para garantizar las condiciones de seguridad para todos y todas quienes viajen. 芦No vamos a viajar a conversar con los dirigentes pol铆ticos ni con alg煤n organismo internacional, sino que vamos a estar en los territorios donde se est谩n produciendo las masacres禄, apunt贸. 芦Lo que relatan los compa帽eros sobre el modus operandi de las fuerzas de seguridad empieza a mostrar un patr贸n latinoamericano: lastimar los ojos de los manifestantes, los ataques sexuales, formas que hemos visto en Chile, en Bolivia y en menor medida en Argentina, durante las represiones al final del gobierno de Macri. Nos preocupa que haya un nuevo Plan C贸ndor sobrevolando la regi贸n. Entonces esto de poner el cuerpo e ir ah铆 y hacer un poco de escudos humanos creemos que es una necesidad禄, concluy贸.