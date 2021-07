El 5 de julio de 2021 a las 19h tendremos en Val猫ncia la visita de la delegaci贸n Zapatista del escuadr贸n 421 que en su recorrido terrestre por el Estado Espa帽ol har谩 una escala en la Plaza de la Virgen del cap i casal donde se le recibir谩 con una serie de actos culturales junto a la palabra de varias luchas y resistencias del Pa铆s Valenci脿 atendiendo a los ejes de Lucha por el territorio, antiracismo, feminismos e internacionalismo.

La delegaci贸n est谩 compuesta por 4 compa帽eras zapatistas, 2 compa帽eros y una compa帽eroa; todxs en representaci贸n del EZLN (Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional). Desembarcaron el pasado 22 de junio, tras 52 d铆as de navegar por el oc茅ano Atl谩ntico en la embarcaci贸n denominada 鈥淟a Monta帽a鈥. Esta delegaci贸n denominada conocida como 鈥淓scuadr贸n 421鈥 lleg贸 al puerto de Baiona (Vigo, Galicia) de forma inversa a la ruta que Crist贸bal Col贸n realiz贸 hace 528 a帽os. Al llegar la delegaci贸n zapatista bautiz贸 las tierras de Europa como 鈥渢ierra insumisa, tierra que no se resigna, que no se desmaya鈥 (Slumil K鈥檃jxemk鈥檕p en bats鈥檌 k鈥檕p, que se traduce como: lengua verdadera)

En sus palabras: 鈥淰amos a agradecer a lo otro su existencia. A agradecer las ense帽anzas que su rebeld铆a y su resistencia nos han regalado. A entregar la flor prometida. A abrazar lo otro y decirle al o铆do que no est谩 sola, soloa, solo. A susurrarle que valen la pena la resistencia, la lucha, el dolor por quienes ya no est谩n, la rabia de que est茅 impune el criminal, el sue帽o de un mundo no perfecto, pero s铆 mejor: un mundo sin miedo. Y tambi茅n, y sobre todo, vamos a buscar complicidades鈥 por la vida. 鈥