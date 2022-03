–

De parte de Trochando Sin Fronteras March 4, 2022 59 puntos de vista

Las noticias de estos d铆as han dejado salir a flote la agudizaci贸n de la tremenda crisis sociopol铆tica que arrastra nuestro pa铆s. Ejemplo de ello es que, seg煤n la encuesta de Invamer, el 85 % de la poblaci贸n cree que las cosas van mal o est谩n empeorando, opini贸n que tuvo un pico del 90 % en medio del paro m谩s largo y duro que haya vivido el pa铆s, el de abril de 2021. Por eso, ante el contexto de desempleo, pobreza, hambre y recrudecida violencia, va ganando terreno el planteamiento respecto a la necesidad de acometer serias y profundas transformaciones estructurales, que democratizando las condiciones econ贸micas, democraticen la vida pol铆tica en el pa铆s.

Valga recordar que en repetidas ocasiones el pa铆s se ha enfrentado a la agudizaci贸n a esta crisis y en medio de ellas rebrota la urgencia por construir alternativas de salida. Tambi茅n, que las salidas impuestas hasta ahora solamente han garantizado el fracaso y degradado m谩s las condiciones de vida. Es por esto que frente a tal reconocimiento, hay que ir encarando necesariamente tres preguntas sobre las transformaciones por desarrollar 驴qu茅 es o que se debe cambiar?, 驴en qu茅 direcci贸n?, y 驴c贸mo implementar los posibles cambios?.

En circunstancias como esta, lo esperable ser铆a que los candidatos pol铆ticos se viesen interpelados a resolverlas, al menos en su discurso. Desafortunadamente, esto no es lo que viene prevaleciendo en la mayor铆a de las intervenciones p煤blicas, donde pesa m谩s la tendencia al show, al esc谩ndalo farandulero, a la noveler铆a y a la pose.

Para ilustrar el show se puede mencionar c贸mo el precandidato Alejandro Gaviria, un acad茅mico y exministro que posa de serio, ante el cuestionamiento por su uso de disfraces en su campa帽a afirma que una parte de la pol铆tica es un espect谩culo de masas[1], sin mencionar c贸mo la mayor铆a de los candidatos han cambiado propuestas por bailes virales de TikTok.

A pesar de esto, algunos de los precandidatos asumen que la dimensi贸n de la crisis exige salidas de fondo. Pero dado este paso, vuelve a primar ese viejo estilo caudillesco de hacer pol铆tica, y por eso buscan venderse como el sujeto pilo que conoce y entiende al pa铆s y, por sobre todo, que porta en su bolsillo la f贸rmula m谩gica para lograr su desencantamiento. Al proceder as铆, repiten el mismo trillado camino que una y otra vez ha impedido abordar las rutas alternativas que permitan entrar a superar realmente los problemas.

En s铆ntesis, quedan presos del esquema dicot贸mico mediante el cual se reduce al pueblo colombiano a objeto de su pol铆tica. Sin profundizar, y en primera instancia, ese enfoque se puede asociar a la separaci贸n formal entre estado y sociedad civil, que a su vez encuadra con la l贸gica jer谩rquica de los que saben de pol铆tica y los que deben ser 煤nicamente objeto de ella. Por esa v铆a se produce una divisi贸n funcional entre gobernantes pilos, que se la saben, y gobernados que como reba帽o deben ser meramente conducidos.

Partamos entonces por afirmar que ese esquema conduce, con mucha frecuencia, a soslayar, si no a ocultar, las causas de la crisis del pa铆s. Por ejemplo, se imponen los discursos que reducen la crisis al avance de las mafias y la corrupci贸n en el pa铆s, pero con m谩s peso en las regiones. Base sobre la cual se desatar铆an guerras entre jefes locales que afanados por su enriquecimiento alientan actividades il铆citas, manipulan y someten a los habitantes, roban tierras, depredan el ambiente, y desestabilizan las instituciones. Por tanto, la crisis 煤nicamente ser铆a un asunto moral que cubre a unos cuantos jefecillos codiciosos que azotan las zonas que dominan. No obstante, las estad铆sticas, pero sobre todo las realidades inmediatas y sufridas, dejan ver claramente que los problemas de hambre y violencia se extienden a toda la poblaci贸n proletaria del pa铆s, situaci贸n de la que el estallido social del pasado abril ya no deja dudas.

Otros an谩lisis suelen centrarse en el problema de la corrupci贸n, debido a que reduce la eficacia de las instituciones, y as铆 no hay plata que alcance para atender las demandas sociales. En forma cierta la industria de la corrupci贸n es un elemento central que permite la interrelaci贸n de las mafias con el poder nacional, e implica una afectaci贸n de hasta 50 billones anuales al presupuesto nacional, monto con el que se podr铆a financiar cada a帽o diez veces la primera l铆nea del metro de Bogot谩, o tres proyectos del tama帽o de Hidroituango. Sin embargo, se pierde de vista que la industria de la corrupci贸n se ve facilitada por el esquema pol铆tico que dicotomiza la sociedad, porque ordena que los profesionales de la pol铆tica se especializan en su tarea (en este caso robar y someter), y a la vez impide que los trabajadores del pa铆s ejerzan un control a tiempo, sistem谩tico y efectivo sobre los recursos p煤blicos.

La crisis no se puede reducir al fracaso o implementaci贸n del modelo neoliberal, como lo plantea J. Robledo, y algunos otros en la izquierda. Tal planteamiento olvida que la m谩s importante ola de protestas en el pa铆s se sucedi贸 en el segundo quinquenio de los ochenta; entre las cuales la rebeli贸n chocoana de 1988 es un ejemplo, porque el desespero y la represi贸n militar empujaron a que su poblaci贸n se reclamara parte de Panam谩. Es decir, en los a帽os ochenta el capital ya ten铆a serios problemas para valorizarse y en consecuencia el pa铆s ya presentaba problemas de fondo, y estos 煤nicamente fueron profundizados con la err谩tica salida que logr贸 imponer el gran capital a inicios de los noventa.

Tampoco se puede limitar a la emergencia del r茅gimen de Uribe, porque ya desde 1989 se hab铆an intensificado las masacres para ahogar ola de protestas de los ochenta. El paramilitarismo actual fue tolerado, cuando no alentado y legalizado por todos los gobiernos a partir de Turbay (1978-1982). Sin embargo, en 2002 la gran burgues铆a rural y urbana, en directa complicidad con el gobierno de los EEUU, impusieron la salida del tipo h茅roe salvador de la patria. Fue as铆 que elevaron a Uribe al rango de aut贸crata violento, para acabar en dos a帽os la guerra con m谩s guerra. Tama帽a terquedad la castig贸 la historia convirtiendo al aut贸crata violento en buf贸n de plaza p煤blica, mientras el pa铆s ha tenido que pagar su error con el recrudecimiento de la corrupci贸n, las mafias, el desempleo y el hambre, as铆 como con cierta degradaci贸n de la misma guerra.

Incluso se yerra al argumentar que el pa铆s se jodi贸 cuando mataron a Gait谩n, en abril de 1948. Por entonces los problemas ya eran de fondo porque con la ley de reforma agraria de 1936 y el C贸digo laboral de 1944 se consolid贸 la perspectiva elitista de acelerar la concentraci贸n de activos a favor del gran capital, y frente a tal problem谩tica el pol铆tico liberal asumi贸 el papel cl谩sico de adalid de los sectores populares. Fue as铆 que al asesinarlo se busc贸 lo mismo que hoy procura el capital con su ej茅rcito paramilitar, desbaratar y acallar la m谩s primaria y central de todas las exigencias hist贸ricas el pueblo colombiano.

Para entender esa exigencia, hay que recordar que los campesinos, artesanos y proletarios hace justo un siglo lograron ponerse en pie mediante una ola de protestas, huelgas y movilizaciones. As铆, protestas que como las del paro del a帽o pasado no son efecto de la vagancia, como lo asume la clase social a la que pertenece la se帽ora Cabal, y que son atendidas a punta de represi贸n, c贸mo pas贸 con los cerca de setenta asesinados y m谩s cerca de trescientos j贸venes judicializados de 2021, o como sucedi贸 en noviembre de 1928 en las Bananeras. Por el contrario, esas protestas expresaron claramente lo que se lleva un siglo repitiendo: no hay salida posible sin nuestra participaci贸n activa y directa porque esto es un problema estructural, profundo y complejo que involucra y ata帽e a todos y todas en el pa铆s. El desconocer, burlar o tratar de aplastar este principio b谩sico ha conllevado la repetici贸n de los mismos errores, pero al costo profundizarlos y hacer que la guerra social sea m谩s descarnada y cruel.

As铆, bajo las actuales condiciones, la soluci贸n a las tres preguntas antes formuladas parte del hecho primario de asumir que el proletariado, el campesinado y lo dem谩s sectores de la clase popular se componen de sujetos capacitados para asumir las riendas y el control social de lo que se hace y se es en cuanto sociedad. Al respecto, hay quienes bonachonamente ense帽an que 鈥渁 la gente no hay que darle el pescado, sino ense帽arla a pescar鈥, principio al que se le debe agregar que para hacerlo tambi茅n se necesitan anzuelos, y por sobre todo el lugar donde p煤blicamente se pueda pescar. Es decir, para recoger m谩s pescado y que alcance para todos, hay que hacer de todos y todas- es decir, socializar- no solamente el conocimiento, sino tambi茅n el lago, los instrumentos y las decisiones de c贸mo organizar colectivamente la actividad. Por tanto, antes que ayuditas l铆chigas que reproducen la miseria, lo que se requiere es logar una disposici贸n p煤blica de los recursos fundamentales para producir, para con ellos y desde ellos activar y potenciar al m谩ximo la participaci贸n directa de todos en el pa铆s, lo que pasa por una transformaci贸n del proceso de pol铆tico que actualmente descansa en la 鈥渞epresentaci贸n鈥 y deja de lado la participaci贸n permanente y activa.

Es precisamente esta la direcci贸n y salida que se propone con la formulaci贸n de una Econom铆a de Fondos P煤blicos. Tal formulaci贸n no 煤nicamente especifica la necesidad de recuperar recursos cuyo origen es p煤blico, pero que en forma impropia est谩n en manos de los grandes capitalistas, se帽alando las fuentes con las cuales se puede crear un Fondo de Inversi贸n P煤blica que permita apalancar los grades proyectos de empresas p煤blicas mediante las cuales se empuje decididamente la transformaci贸n en las condiciones productivas. La iniciativa de la Econom铆a de Fondos P煤blicos va m谩s all谩 porque asume como fuerza central a la gesti贸n popular entendida como el m茅todo que faculta a la clase popular para agenciar la ciencia y la t茅cnica, los medios de producci贸n y por sobre todo acceder a los mecanismos sociales mediante los cuales se decide c贸mo y para qu茅 se hacen las cosas en el pa铆s.

Por eso el diferencial fundamental de la Econom铆a de Fondos P煤blicos estriba en que busca movilizar e impulsar el mayor motor de desarrollo con que cuenta el pa铆s, que es la acci贸n organizada de su poblaci贸n, en especial la trabajadora. Bajo esta l贸gica, el papel del caudillo se relativiza al punto que deja de ser necesario, y de esa manera se derrumban las barreras entre los que deciden en espacios como el Congreso o en un Consejo de Ministros, y los que simplemente reciben 贸rdenes. Siendo as铆, uno de los criterios a tener en cuenta para valorar si una propuesta pol铆tica quiere o no transformar decididamente al pa铆s, reside en qu茅 se est谩 haciendo y proponiendo para integrar a toda la poblaci贸n, en fuertes movimientos sociales a fin de que ganen mayor capacidad de acci贸n y decisi贸n real sobre sus vidas.

En s铆ntesis, debido a que la EFP descansa en la gesti贸n popular permite que la salida alternativa a la crisis pase por la superaci贸n de las ra铆ces del gobierno autocr谩tico del capital, ejercicio de poder que tiene su origen al interior de los procesos productivos d贸nde el proletario es reducido a cosa del capital y sobre ellos autoritariamente manda el patr贸n. Esta condici贸n se reproduce en el espacio de la pol铆tica y, en medio del proceso pol铆tico, permite reducir a las personas, en cuanto ciudadanos, a objetos de la 鈥渃lase pol铆tica鈥. Es ese viejo esquema el que debe ser superado y al que se ha enfrentado el pueblo colombiano durante un siglo, plante谩ndole una y otra vez la necesidad de una democracia permanente, popular y constituyente, en medio de la cual todas las personas se tornan sujetas y sujetos capacitados de vivir y asumir el control social de sus propias vidas y destinos.

[1] Intervenci贸n radial en el programa Hora 20, de Caracol, el d铆a 16-02-2022.