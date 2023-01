–

Aunque en la reuni贸n de la OTAN de ayer no se lleg贸 a tomar la decisi贸n de enviar tanques de 煤ltima generaci贸n a la guerra de Ucrania, la posibilidad de que ello se haga en semanas posteriores sigue d谩ndose, por lo que estimamos que las reflexiones de Rafael Poch al respecto siguen teniendo su importancia y vigencia. Nota de Tortuga.

Hace treinta a帽os, Alemania se reunific贸, gracias al buen sentido y la generosidad de Mosc煤. Treinta a帽os despu茅s, los hijos pol铆ticos de Helmuth Kohl y nietos de quienes invadieron la URSS en 1941, est谩n debatiendo el env铆o de tanques alemanes a luchar contra Rusia. Y el combate ser谩 en Ucrania, uno de los principales escenarios de la gran matanza desencadenada entonces por Alemania.

鈥淟eopard鈥 se llaman ahora esos tanques que marchar谩n sobre las roderas dejadas a帽os atr谩s por aquellos 鈥淭iger鈥 y 鈥淧anther鈥, sobre los huesos de m谩s de veinte millones de 鈥渟ubhumanos鈥 (Untermenschen) sovi茅ticos. Si aquel octubre de 1990, en medio de los fastos de la reunificaci贸n, alguien hubiera dicho que, en una generaci贸n, tanques alemanes volver铆an a pisar esa tierra, le habr铆an tomado por demente. Pero eso es, precisamente, lo que va a decidirse el 20 de enero en la base de Ramstein (Alemania) donde se reunir谩 el llamado 鈥淕rupo de contacto de Ucrania鈥 bajo la batuta de Estados Unidos.

Como los 鈥淟eopard鈥 son alemanes, el gobierno alem谩n es quien decide si los tanques que en su d铆a vendi贸 a sus socios europeos pueden transferirse o no a Ucrania. 鈥淒enegarlo ser铆a un acto inamistoso tanto hacia Polonia como hacia Ucrania鈥, se lee en el diario Handelsblatt.

Verdes y liberales de la coalici贸n de gobierno exigen la luz verde al env铆o de tanques. La presi贸n pol铆tica, medi谩tica e internacional es intensa e irresistible para el timorato canciller socialdem贸crata, Olaf Scholz.

鈥淟a conducta rusa en la guerra se parece en muchos lugares a la guerra de aniquilaci贸n de las SS y la Wehrmacht contra la Uni贸n Sovi茅tica鈥, dice el pol铆tico verde J眉rgen Trittin. 鈥淓s una guerra de aniquilaci贸n como la practicada por la Alemania hitleriana sobre suelo sovi茅tico y especialmente ucraniano entre 1941 y 1944鈥, coincide su colega democristiano Roderich Kiesewetter. Los lobistas de las empresas de armas est谩n desatados. El ex embajador y ex presidente de la Conferencia de Seguridad de Munich, Wolfgang Ischinger, uno de los m谩s notorios, pide organizar una 鈥渆conom铆a de guerra鈥 en Alemania.

鈥漊crania dispara tanta munici贸n en un d铆a como la que producimos aqu铆 en medio a帽o, hay que tomar la iniciativa y pedir a las empresas europeas de armamento que produzcan m谩s armas y municiones, no se trata solo de suministrar tanques, se trata de munici贸n para artiller铆a, misiles, drones, sistemas de defensa antia茅rea y mucho m谩s, pero necesitamos prioridades pol铆ticas para que la industria tenga directrices鈥, dice.

Lo exige tambi茅n el Parlamento Europeo que a iniciativa de los verdes pide a Scholz la creaci贸n de un consorcio de pa铆ses que disponen de 鈥淟eopard鈥 en sus ej茅rcitos para enviarlos a Ucrania. 鈥淟o piden Finlandia y Polonia鈥, explica el eurodiputado verde Reinhardt B眉tikofer, y no se trata de mandar unos pocos tanques, sino de 鈥渦n apoyo a Ucrania que determine un cambio cualitativo de la situaci贸n en el campo de batalla鈥.

El Parlamento europeo que el 6 de octubre ya pidi贸 el envi贸 de tanques pesados a Ucrania exige, simple y llanamente, una victoriosa batalla de tanques contra Rusia en Ucrania. 驴Los hijos de Kohl y nietos de quienes fueron derrotados en Stalingrado que conforman el gobierno de coalici贸n alem谩n, mandando de nuevo tanques a disparar contra los rusos? Esta gente ha perdido toda memoria y mesura. Punto final y definitivo a la responsabilidad hist贸rica de Alemania. Pero hay algo a煤n m谩s grave.

Lo que se est谩 abriendo paso en Europa es una pura demencia. 驴Se han vuelto locos? Para comprender la pregunta es necesario explicar el 鈥減lan de batalla鈥 hist贸rico de la OTAN en Europa durante la guerra fr铆a.

Como la URSS ten铆a superioridad num茅rica convencional, el plan sovi茅tico en caso de guerra era 鈥渓legar al paso de Calais en 48 horas鈥 con una masiva oleada de tanques de las tropas del Pacto de Varsovia estacionadas en primera l铆nea. Para frenar eso y dar tiempo a que los americanos desembarcaran sus refuerzos en el continente, el plan occidental era utilizar las armas nucleares t谩cticas contra la masa blindada del adversario. Dichas armas fueron inventadas por Estados Unidos a finales de los a帽os cincuenta, primero como bombas nucleares y m谩s tarde como munici贸n nuclear de artiller铆a y misiles, y desplegadas en Europa. Mosc煤 sigui贸 aquella estela, siempre con retraso, de la misma forma en que har铆a con otros inventos americanos (el misil intercontinental, los submarinos y la aviaci贸n estrat茅gica, los misiles con cabezas m煤ltiples, la militarizaci贸n del espacio, etc., etc.) y hoy tiene unas 1900 armas nucleares t谩cticas. 驴Qu茅 har铆a Rusia si se ve desbordada por la gran ola victoriosa de modernos tanques occidentales que exige lanzar contra ella el Parlamento europeo? Con su habitual cinismo, los comentaristas y expertos que desfilan por la tele rusa no hacen ning煤n secreto: si se limitan a enviar unas decenas de tanques, la medida ser谩 anecd贸tica, pero si el suministro fuera masivo, Rusia har谩 lo mismo que los occidentales planeaban para evitar ser arrollados por los tanques del Pacto de Varsovia durante la guerra fr铆a, dicen. Con tanques alemanes disparando de nuevo contra rusos, se confirmar铆a, adem谩s, la dudosa analog铆a hist贸rica manejada por el Kremlin, una nueva 鈥済ran guerra patri贸tica鈥, con la que la 茅lite rusa galvaniza a su poblaci贸n. 驴Se entiende en Occidente lo que todo esto significa?

El Presidente Biden descartaba en marzo por ese motivo cualquier suministro a Ucrania de armas ofensivas. 鈥淟a idea de que vayamos a enviar equipo ofensivo a Ucrania, con aviones y tanques, pilotos y tripulaciones americanas se llama Tercera Guerra Mundial鈥, dijo entonces. En mayo, el mismo Biden escrib铆a en The New York Times 鈥渘o estamos animando o posibilitando a Ucrania para que ataque m谩s all谩 de sus fronteras鈥. Y todav铆a en junio el Presidente franc茅s, Emmanuel Macron, confirmaba: 鈥渘o vamos a entrar en guerra, as铆 que hemos decidido no suministrar ciertas armas entre ellas aviones de caza o tanques鈥. Siete meses despu茅s la situaci贸n ha cambiado radicalmente: 鈥渘o estamos diciendo a Kiev: 鈥渘o ataques a los rusos鈥(fuera de tu territorio), pon铆a el Times de Londres en boca de un portavoz del gobierno americano. De momento van a enviar tanques, luego, 驴por qu茅 no?, aviones y misiles, y al final soldados, dice la diputada alemana de Die Linke, Sevim Dagdelen, seg煤n la cual 鈥渆l envi贸 de armas es el t铆quet de entrada en la guerra, el billete para la tercera guerra mundial鈥.

Para que Ucrania 鈥済ane鈥 esta guerra y recupere Crimea, hace falta que la OTAN entre en guerra. Eso es, precisamente lo que quiere el gobierno de K铆ev, y los polacos, y los b谩lticos.

鈥淟os ucranianos no quieren ning煤n alto el fuego, eso solo fortalece a los rusos, el env铆o de modernos sistemas de misiles y tanques es la precondici贸n para un armisticio鈥, escribe la diputada ucraniana Inna Sovsun, en una columna de Die Welt. Los lobistas del negocio de las armas le quitan hierro al asunto: 鈥渁l suministrar tanques a una naci贸n atacada, nadie se convierte en part铆cipe de la guerra seg煤n el derecho internacional (鈥) el miedo a los riesgos de escalada no debe convertirse en una especie de temerosa autodisuasi贸n鈥, dice Ischinger. El ex embajador alem谩n y lobista de la industria militar no cree que sea necesario integrar a Ucrania en la OTAN. Con la ayuda militar occidental que ha venido recibiendo 鈥渆specialmente de Estados Unidos y del Reino Unido desde 2014, Ucrania ser谩, con mucho, la potencia militar mejor entrenada, mejor equipada y m谩s fuerte de Europa鈥, pronostica. 鈥淯crania est谩 bien encaminada en ese sentido鈥, constata. Pero, 驴va a consentir Rusia eso? 驴Se va a conformar, no ya Putin sino cualquier dirigente ruso, con la perspectiva de tener una Ucrania convertida por Occidente en 鈥渓a potencia militar m谩s fuerte de Europa鈥 enfocada contra ella junto a su frontera?. 驴No justific贸 su invasi贸n de Ucrania el a帽o pasado alegando precisamente eso?

Mientras nadie habla de negociaci贸n, el mensaje de que no hay que tenerle miedo a la escalada e incluso que est谩 es la ruta hacia la paz se abre paso con demencial vigor. 鈥淟a mejor manera de evitar la confrontaci贸n con Rusia en el futuro es ayudar a Ucrania a rechazar ahora al invasor鈥, coinciden el ex secretario de defensa Robert Gates y la ex secretaria de estado Condoleezza Rice, en su tribuna en The Washington Post del 8 de enero.

Erich Vad es un ex general de brigada que entre 2006 y 2013, fue asesor de pol铆tica militar de la canciller alemana Angela Merkel. En una entrevista publicada por la revista alemana Emma https://www.emma.de/artikel/erich-v… el 16 de enero, este militar ac茅rrimo atlantista dec铆a lo siguiente:

鈥淓n el este de Ucrania, en la zona de Bajmut (Arti贸movsk era su nombre sovi茅tico, que el gobierno de K铆ev cancel贸, por 鈥淎rtiom鈥 Sergeyev, l铆der bolchevique y fundador de la Rep煤blica Sovi茅tica de Donetsk durante la guerra civil contra los blancos y los atamanes ucranianos apoyados por los extranjeros) los rusos avanzan claramente. Probablemente habr谩n conquistado completamente el Donbas en poco tiempo. S贸lo hay que tener en cuenta la superioridad num茅rica de los rusos sobre Ucrania. Rusia puede movilizar hasta dos millones de reservistas. Occidente puede enviar 100 blindados 鈥淢arder鈥 y 100 鈥淟eopard鈥. No cambiar谩n la situaci贸n militar general. Y la cuesti贸n m谩s importante es c贸mo superar un conflicto de este tipo contra una potencia nuclear 鈥 por cierto, 隆la potencia nuclear m谩s fuerte del mundo! 鈥 sin entrar en una tercera guerra mundial. Y eso es exactamente lo que los pol铆ticos y periodistas de Alemania no est谩n pensando鈥.

