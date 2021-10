–

De parte de Arrezafe October 13, 2021

Fragmento extraído de

“Escribir es una derivación de algo más profundo”,

artículo de John Berger publicado en Sin

Permiso (22/01/2017)

“Palabras, términos,

frases pueden separarse de su lengua y utilizarse como meras

etiquetas. Se vuelven entonces inertes y vacías. El uso repetitivo

de acrónimos es un sencillo ejemplo de esto. La mayor parte del

discurso político se compone hoy de palabras que, separadas de

cualquier criatura de lenguaje, son inertes. Y ese “palabrismo” borra la memoria y engendra una despiadada complacencia .

Lo que me ha movido a

escribir a lo largo de los años es la corazonada de que hay algo que

se tiene que contar y de que, si no intento yo contarlo, corre el

riesgo de que se quede sin contar. Me veo a mí mismo como un hombre

que va saliendo del paso, más que como un escritor relevante,

profesional”.

