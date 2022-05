–

Sanidad contempla adaptar el desempe帽o laborar de los profesionales diagnosticados con “condici贸n post Covid-19”.

El Ministerio de Sanidad, a trav茅s de su ‘Procedimiento de actuaci贸n para los servicios de prevenci贸n de riesgos laborales frente a la exposici贸n al SARS-CoV-2’ ha abierto la puerta a adaptar los puestos de trabajo a aquellas personas que hayan sido diagnosticadas de “condici贸n post Covid-19”. Sin embargo, tal y como analiza Ricado De Lorenzo, presidente de la Asociaci贸n Espa帽ola de Derecho Sanitario (AEDS) y presidente del Bufete De Lorenzo Abogados; el documento publicado por el organismo “lamentablemente consagra un criterio, el 4/2021 que el Instituto Nacional de la Seguridad Social a trav茅s de la Direcci贸n General de Ordenaci贸n de la Seguridad Social viene aplicando, distorsionando el contenido del Real Decreto Ley 3/2021, en el que el asunto de la contingencia determinante de los contagios por Covid-19 a profesionales sanitarios y sociosanitarios se considera como enfermedad profesional, bajo presunci贸n de haber contra铆do la infecci贸n en su desempe帽o profesional”.

Tal y como describe el ministerio liderado por Carolina Darias, “los trabajadores y trabajadoras que hayan sido diagnosticados de condici贸n post Covid-19 una vez reincorporados a su puesto de trabajo, deben ser valorados por el personal sanitario del servicio de prevenci贸n para determinar si requieren o no adaptaciones en su puesto de trabajo en funci贸n de sus limitaciones”. As铆, “el SPRL propondr谩 adaptar el puesto o las condiciones de trabajo a trav茅s de medidas de protecci贸n y prevenci贸n para evitar el da帽o y facilitar la recuperaci贸n” si as铆 lo considera necesario.

A trav茅s de este criterio, argumenta De Lorenzo, se pone en conexi贸n el citado R.D. Ley 3/2021 con el Real Decreto- Ley 28/2020, de 22 de septiembre (Disposici贸n Adicional Cuarta), en el examen de la derogaci贸n de este 煤ltimo por la Disposici贸n Derogatoria 脷nica del primero. Este examen se hace desde la distinci贸n entre los conceptos de 鈥渃ontingencia determinante鈥 y 鈥減restaci贸n asignada鈥. De esta forma, asegura el experto, “se interpreta de una forma restrictiva e injusta que el RDL 28/2020 se centra en declarar los contagios que estamos analizando como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, mientras que el RDL 3/2021 se refiere al contenido prestacional, equivalente, dice, al asignado a la enfermedad profesional“.

De este modo, traslada el experto, “esta normativa entiende que la derogaci贸n que ha producido el Real Decreto Ley 3/2021 se ci帽e al Apartado 3 de la Disposici贸n Adicional Cuarta del Real Decreto Ley 28/2020 sobre fallecimiento del trabajador en los cinco a帽os siguientes a haber contra铆do la enfermedad y a causa de la misma”. Sin embargo, “la norma posterior no ha derogado a la anterior (en sus Apartados 1 y 2) al regular (en criterio del INSS), en los aspectos que nos ocupan, materias distintas (contingencia profesional la primera y prestaciones, la segunda)”.

Calificaci贸n de enfermedades profesionales

La consecuencia que se desprende de esta “interpretaci贸n de ingenier铆a normativa”, tal y como considera De Lorenzo es que “las prestaciones asignadas, en el caso y circunstancias contempladas en el RDL 3/2021, se corresponden con las de enfermedad profesional, pero la contingencia determinante de las mismas sigue siendo ‘asimilada a accidente de trabajo’, toda vez que (en su criterio) la norma mencionada se ci帽e al contenido prestacional, como expresa el t铆tulo de su Art铆culo 6: Prestaciones causadas por las y los profesionales de centros sanitarios socio sanitarios“. “La calificaci贸n de las enfermedades como profesionales corresponde a la entidad gestora respectiva, sin perjuicio de su tramitaci贸n como tales por parte de las entidades colaboradoras que asuman la protecci贸n de las contingencias profesionales”, a帽ade.

Desde la publicaci贸n del actual Cuadro de Enfermedades Profesionales, en 2006, De Lorenzo recuerda que ha venido produci茅ndose “una amplia corriente jurisprudencial flexibilizadora del estricto criterio de la lista cerrada, extendiendo el calificativo de enfermedad profesional a aquellos casos en los que la relaci贸n enfermedad y prestaci贸n laboral es inequ铆voca, aun cuando el proceso patol贸gico no est茅 encuadrado en los esquemas del Cuadro”. En su opini贸n, “la falta de concreci贸n de los agentes causantes de enfermedad profesional es otro criterio que propicia la flexibilidad interpretativa, as铆 como el entendimiento jurisprudencial de que la lista de enfermedades del Cuadro no debe ser exhaustiva”.

Junto al “concepto rigorista” de ‘enfermedad profesional, Ricardo De Lorenzo se fija en otro, “de id茅ntica etiolog铆a y diferentes matices en su configuraci贸n, que es el de ‘enfermedad derivada del trabajo’, con consecuencias de calificaci贸n y prestacionales en el mismo terreno”. Las primeras, relata, son una lista cerrada, procediendo las segundas de una interpretaci贸n expansiva del origen laboral del concreto padecimiento, aun cuando no se encuentre en dicha lista. Las enfermedades 鈥減rofesionales鈥 cuentan con presunci贸n 鈥渋uris et de iure鈥 de su condici贸n laboral, mientras que las segundas necesitan de prueba de su origen directo y exclusivo en el trabajo. “El contagio de coronavirus a los profesionales de la Medicina, en el ejercicio de su desempe帽o asistencial, no puede ubicarse en el primer grupo, pero s铆 en el segundo como enfermedad del trabajo鈥, considera el experto.

El SARS-CoV-2, pat贸geno humano del grupo de riesgo 3

Adem谩s, tal y como recuerda De Lorenzo, el pasado 3 de junio se public贸 la Directiva (UE) 2020/739 de la Comisi贸n Europea, por la que se modificaba el Anexo III de la Directiva 2000/54/CE, contemplando la inclusi贸n del SARS-CoV-2 como pat贸geno humano del grupo de riesgo 3. De esta forma, se inclu铆a a dicho virus como agente biol贸gico espec铆fico del trabajo y se determinaba que los Estados miembros deb铆an poner en vigor el 20 de noviembre 2021 pasado, a m谩s tardar, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva europea. “No podemos desconocer esta trayectoria y menos ir en direcci贸n contraria a ella”, advierte el abogado.

Desde su “discrepancia” con el Procedimiento de actuaci贸n para los servicios de prevenci贸n de riesgos laborales frente a la exposici贸n al SARS-CoV-2 respecto de determinados preceptos del Real Decreto Ley 3/2021, De Lorenzo considera “muy dif铆cil entender la persistencia contumaz de la Seguridad Social en ‘escatimar’ la consideraci贸n y calificaci贸n jur铆dica a los profesionales sanitarios de aquellos padecimientos derivados de forma palmaria de la dedicaci贸n laboral y regatear una consideraci贸n que en justicia deriva de esas situaciones y procede aplicarse a los trabajadores que las padecen”.

En su opini贸n, “sorprende el alejamiento de estas consideraciones comentadas con la trayectoria normativa anterior, criterios jurisprudenciales di谩fanos e incluso criterios interpretativos de 贸rganos de valoraci贸n de incapacidades del propio Instituto Nacional de la Seguridad Social”.

Desde el punto de vista del experto, “no es suficiente el logro prestacional obtenido normativamente, hasta ahora, en la consideraci贸n de contingencia profesional, de los contagios de los profesionales por Covid- 19 como asimilados a accidente de trabajo, sino que es de justicia, adem谩s, obtener una correcta calificaci贸n jur铆dica de la situaci贸n determinante de dicho contagio, procediendo la calificaci贸n de contingencia de enfermedad profesional a todos los efectos, evitando as铆 el calvario judicial al que los sanitarios se ven abocados actualmente reclamando ante los Tribunales de Justicia el rigor jur铆dico necesario en estos casos junto al respeto profesional a los trabajadores implicados”.

