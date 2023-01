–

Los activistas denuncian que la empresa ha procedido a desalojar a siete habitantes de una vivienda ocupada sin denuncia ni orden judicial y con el apoyo de la Polic铆a Nacional.

Vecinas de Valdeacederas (Tetu谩n) han pasado la fr铆a noche de este lunes en la calle. Tanto las siete habitantes de la vivienda ocupada, que resistieron hasta altas horas de la madrugada, como unas cuarenta vecinas que acudieron para frenar el desalojo. Todas juntas desplegaban la lucha por una vivienda digna ante la actuaci贸n de una empresa de desocupaci贸n que, en connivencia con la Polic铆a Nacional, tal y como denuncian las activistas, han procedido a desalojar a siete personas que viv铆an en un inmueble situado en la calle Pinos Baja.

Una vivienda, propiedad de un particular, que 鈥渓a quer铆a vender para derribo, tal y como est谩 ocurriendo en Tetu谩n por todas partes鈥, seg煤n asegura Ruth Portela, integrante de la Asamblea Feminista de Tetu谩n, una de las cuarenta personas que pusieron el cuerpo ayer frente al desahucio. 鈥淓stamos ante una ejecuci贸n extrajudicial sin denuncia y sin orden de desalojo鈥, advierte Portela. 鈥淗ab铆a una actitud de colegueo entre la Polic铆a y la empresa de desocupaci贸n cuando lo que est谩 haciendo esta empresa es ilegal鈥, denuncia.

Todo se desencaden贸 a las 3 de la tarde cuando, seg煤n Telemadrid, el due帽o del inmueble se enteraba de la ocupaci贸n y decid铆a contactar con una empresa intermediaria de desocupaci贸n para acudir al inmueble. Empresa que habr铆a llamado a la Polic铆a Nacional para personarse en estas dependencias.

Tras diez horas de resistencia, con la polic铆a y los empleados de la empresa de desocupaci贸n apostados en la puerta, finalmente los habitantes de la vivienda ocupada decid铆an abandonar el inmueble. 鈥淎 las 3 de la ma帽ana la Polic铆a amenaz贸 con que o sal铆an de la casa o les sacaban鈥, denuncia Portela.

Una actuaci贸n que ha tenido lugar en un barrio en el que hay mucha necesidad de vivienda y en pleno proceso de gentrificaci贸n, tal y como denuncia la activista de la Asamblea Feminista de Tetu谩n. 鈥淓st谩n echando a la gente de sus casas, convirti茅ndolas en apartamentos de lujo que la gente no puede pagar, con una violencia policial y no policial bastante fuerte鈥, asegura quien precisa que las personas que habitaban el inmueble desocupado lo hac铆an por motivos econ贸micos, pero tambi茅n pol铆ticos. 鈥淗ay bastante mala informaci贸n y desinformaci贸n por parte de la prensa mayoritaria y una estrategia de fondo que es echar a la gente de sus casas y seguir utilizando la vivienda para especulaci贸n y no como un derecho鈥, asegura.

鈥淪on personas que consideran que lo que se hace hoy en d铆a con la vivienda viola los derechos humanos, est谩s poniendo la vivienda al servicio de los intereses de unas pocas personas鈥, zanja Portela.

