Una encíclica profana contra los amos de este mundo

鈥淪贸lo la burgues铆a tiene una familia鈥. Con esta frase del Manifiesto Comunista Marx y Engels denuncian hoy a los cr铆ticos furibundos del 鈥渁mor rom谩ntico鈥 y de la 鈥渇amilia tradicional鈥. Parece mentira que sean los Quique Peinado, Henar 脕lvarez, Irene Montero, de turno (todos ellos padres y madres), los abanderados de la cruzada contra la instituci贸n familiar. Quiz谩 leyeron mal a Marx y no supieron interpretar la sorna enf谩tica: 鈥溌bolici贸n de la familia!鈥 y son m谩s papistas que el Papa. O quiz谩 es que ellos, que se llenan la boca de la palabra 鈥減rivilegio鈥, no hayan ca铆do en la cuenta del privilegio que es disponer de una familia; que solo la burgues铆a, La Gauche Divine, puede formar un proyecto, como privando a los oyentes de sus podcasts de un bien que es escaso.

La semana pasada aterriz贸 en Madrid el joven fil贸sofo italiano Diego Fusaro (present贸 su 煤ltimo libro El nuevo orden er贸tico. Elogio del amor y de la familia (2023), El Viejo Topo., en el Teatro Pav贸n Kamikaze). El turin茅s caus贸 much铆simo revuelo cuando en 2019 os贸 sugerir que la izquierda mainstream anda persiguiendo el fantasma del fascismo en lugar de oponerse a la apisonadora del mercado global (https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-06-29/diego-fusaro-estado-soberania-derechas-izquierdas_2093646/). Esta maravillosa entrevista que hizo Esteban Hern谩ndez para El Confidencial le granje贸 grandes enemistades. No contento con ello, Fusaro concedi贸 una segunda entrevista a V铆ctor Lenore para VozPopuli (https://www.vozpopuli.com/altavoz/cultura/diego-fusaro-historia-conciencia-precariado.html) en la que habla de una 鈥渢raici贸n de las izquierdas鈥 a la clase trabajadora por convertirse en los guardianes arco iris del gran capital. Por supuesto, desde aquel momento Fusaro en Espa帽a se convirti贸 no ya una figura inc贸moda, controvertida y pol茅mica, sino en un proscrito parafascista.

Un par de a帽os despu茅s vuelve a levantar ampollas. Esta vez se atreve con uno de los temas tab煤 de la izquierda posmoderna. La familia. De hecho, recuerdo la primera vez que me escrachearon en Twitter cuando puse unos carteles de los partidos comunistas europeos (PCE, PCI, PCF, PCUS) de los a帽os 60s y 70s en los que defend铆an abiertamente y a ultranza la familia tradicional. El Nega, Casandra Vera y c铆a decidieron meterse con un chaval que tan s贸lo constataba un hecho: la izquierda obrera, antes de los perniciosos efectos de Mayo del 68鈥, estaba del lado de las familias y no de sus verdugos.

Pero 驴por qu茅 me refiero a sus 鈥渧erdugos鈥? Marx en su texto m谩s conocido y panfletario se lamentaba: 鈥溌bolici贸n de la familia! Al hablar de estas intenciones sat谩nicas de los comunistas, hasta los m谩s radicales gritan escandalizados (鈥) S贸lo la burgues铆a tiene una familia, en el pleno sentido de la palabra (鈥) Esos t贸picos burgueses de la familia y la educaci贸n, de la intimidad de las relaciones entre padres e hijos, son tanto m谩s grotescos y descarados cuanto m谩s la gran industria va desgarrando los lazos familiares de los proletarios y convirtiendo a los hijos en simples mercanc铆as y meros instrumentos de trabajo鈥. Y es que esta verdad inc贸moda a ojos de cualquiera podr铆a resultar tendenciosa si Gilbert Keith Chesterton -una de las mentes m谩s preclaras del conservadurismo- no sostuviera exactamente lo mismo en una extra帽a complicidad transideol贸gica. En su opini贸n: 鈥淟o que ha roto familias y animado al divorcio y despreciado cada vez m谩s abiertamente las viejas virtudes dom茅sticas, es la 茅poca y el poder del capitalismo (鈥) No es el bolchevique [dice], sino que son el jefe, el publicista y el vendedor los que, como una estampida de b谩rbaros, han derribado y pisoteado esta antigua figura romana鈥. Tambi茅n Simone Weil, ya en 1935 hablaba del nihilismo intr铆nseco a la aceleraci贸n capitalista incompatible con la vida familiar: 鈥淟a vida familiar, en fin, no es sino ansiedad desde el momento en que la sociedad se ha cerrado para los j贸venes. La generaci贸n, cuya vida es 煤nicamente espera febril del futuro, vegeta, en todo el mundo, con la conciencia de no tener ning煤n futuro, de que no hay lugar para ella en nuestro universo. Por lo dem谩s, aunque este mal es m谩s agudo para los j贸venes, es hoy com煤n a toda la humanidad. Vivimos una 茅poca privada de futuro. La espera de lo que vendr谩 ya no es esperanza, sino angustia鈥.

Porque se帽ores, algo tan elemental como el hecho de que la instituci贸n familiar es por su naturaleza precapitalista, antiecon贸mica (y, por tanto, antiutilitarista); es decir, que entre sus miembros no operan los mecanismos de obtenci贸n de beneficios ni el fr铆o c谩lculo, sino la gratuidad y el amor, 隆es hoy en d铆a motivo de esc谩ndalo! La raz贸n instrumental se resquebraja por completo cuando observamos la relaci贸n de la madre con el hijo, el marido con la mujer, la admiraci贸n del hijo por el padre, etc.

Lo que, a luces de todos, unas d茅cadas atr谩s, se presentaba como autoevidente ha empujado a Diego Fusaro a dedicarle algo m谩s de 400 p谩ginas. A saber, que la defensa de la familia es una de las pocas herramientas que nos quedan contra la estampida de b谩rbaros globalista.

El nuevo orden er贸tico. Elogio del amor y de la familia (2023) es un libro en la estela de la obra pasoliniana. Un recorrido por la historia de la filosof铆a que rescata a los cl谩sicos y los pone a dialogar elocuentemente con el idealismo alem谩n (Kant, Fichte, Hegel y un cierto Marx) y con la Escuela de Frankfurt (especialmente interesante es esta 煤ltima conexi贸n al hacerse eco de autores como Eric Fromm, Max Horkheimer, Herbert Marcuse). M谩s aristot茅lico que hobbesiano en lo pol铆tico, pero m谩s plat贸nico que aristot茅lico en lo er贸tico, Fusaro despliega en esta obra erudici贸n y precisi贸n (y por qu茅 no decirlo, tambi茅n un estilo redundante y reiterativo).

La tesis central del italiano es que, tras la Ca铆da en 1989 del Muro de Berl铆n, el capitalismo se absolutiz贸, aniquilando a su rival directo. Esto devino en una mutaci贸n interna del modo de producci贸n capitalista para el cual la estabilidad fordista era ya innecesaria y fue sustituida por la flexibilidad e incertidumbre absolutas del capitalismo tard铆o. Este 鈥渢urbocapitalismo鈥 (posburgu茅s y posproletario) ser铆a una superaci贸n de la moral burguesa y la solidaridad obrera, depurando uno a uno todos los elementos de estabilidad. Sin alteridad, este modelo econ贸mico, pol铆tico, social y cultural supuso -en su opini贸n- una aut茅ntica 鈥渕utaci贸n antropol贸gica鈥. Y es que como advierte Daniel Bell en su obra Econom铆a del deseo (2012): 鈥渆l capitalismo no es simplemente un orden econ贸mico, sino tambi茅n una disciplina del deseo鈥. Quien sigue empe帽ado en creer que el capitalismo es un mero sistema econ贸mico y no un sistema de valores en s铆 mismo va dando palos de ciego鈥

Es precisamente en esta dimensi贸n libidinal del capitalismo en que conviene detenerse. El amor, lo er贸tico se ha convertido en una mercanc铆a m谩s disponible en la sociedad del consumo desaforado. Por ello, Fusaro se propone 鈥渆studiar el nuevo orden amoroso explorando y sondeando el eclipse del amor en el marco del capitalismo de g茅nero globalizado鈥.

Por bromear un poco, en ocasiones el libro adquiere el tono, pero tambi茅n la profundidad luminosa, de una enc铆clica profana, que nos advierte de los peligros de trocar el amor donativo (agap茅), gratuito y eterno por un falso amor hedonista, mezquino, ef铆mero e hipernarcisista. En opini贸n de Fusaro: 鈥淟a gendercracia tiene como objetivo crear un nuevo modelo humano unisex, infinitamente manipulable, porque carece de una identidad diferente (鈥) El capitalismo absoluto y flexible disuelve el perfil antropol贸gico del ser humano, fundado en la dualidad de varones y hembras en el campo sexual (鈥) impone la figura del individuo unisex, consumidor amorfo y posidentitario鈥. Creo humildemente que esta es la gran aportaci贸n del italiano. Constatar que parad贸jicamente en la era de la reivindicaci贸n identitaria hay una absoluta falta de identidad y que ese proceso de indiferenciaci贸n nos precariza y liquida. Los lazos comunitarios, familiares, nacionales, culturales se volatilizan si no encuentran la ra铆z de lo que somos. Porque para que el Eros (como experiencia veritativa universal) act煤e es indispensable la concreci贸n de la persona amada.

Lacan, poco sospechoso de ser un reaccionario, sosten铆a que 鈥渆l amor es siempre amor por un nombre propio鈥. Jean-Fran莽ois Lyotard, por su parte, en su obra El posmodernismo (explicado a los ni帽os) (1986) era di谩fano: 鈥淵a sea como ni帽o o como inmigrante, uno entra en una cultura por medio del aprendizaje de nombres propios (鈥) Los nombres no se aprenden solos sino localizados en peque帽as historias鈥. F铆jense que el franc茅s emplea el verbo 鈥渓ocalizar鈥. As铆 es, los nombres propios solo pueden estar localizados en una cultura, en una patria, en una familia y no en el vac铆o absoluto. En la era del desorden er贸tico e identitario la gran carencia es la identidad que anta帽o nos confer铆an esos locus (lugares localizados).

La globalizaci贸n capitalista ha hecho saltar esto por los aires al deslocalizar, virtualizar y homogeneizar nuestra identidad. Como sostiene Fusaro: 鈥渓a locuci贸n 鈥榯e amo鈥 no puede explicarse, ya que reh煤ye de toda posible definici贸n (鈥) y representa el car谩cter resistente a toda homologaci贸n propia de la experiencia veritativa del amor (鈥) El capitalismo global se plantea como ideolog铆a de lo mismo y, en consecuencia, como nivelaci贸n homologadora de los seres bajo el signo de la forma mercanc铆a: no conoce nombres propios鈥. Por ende, una defensa de la familia pasa por re-conocer nuestros nombres propios localizados en una civilizaci贸n, una cultura, una patria y una familia concretas. Pasa por plantar cara a los amos del mundo diciendo: este es mi nombre y me lo regalaron mis padres.

