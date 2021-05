–

Los sanitarios llevan informando de la situación desde hace varias semanas.

La enfermera Inma Martín ha denunciado en su cuenta de Twitter la situación de la sanidad pública madrileña con una foto de un cartel colgado en el centro de salud Los Ángeles.

“La Consejería de la Comunidad de Madrid no solo no informa a la población del porqué la Atención Primaria no funciona, además le molesta que los trabajadores pongan carteles con datos. No quieren que se sepa qué está pasando en Atención Primaria”, ha asegurado.

En el cartel se puede leer que en ese centro de salud faltaban sanitarios, tal y como informan a los pacientes los mismos trabajadores.

“Por causas ajenas a nuestra voluntad, hoy faltan 16 de los 22 médicos de familia y uno de cada cuatro pediatras. Disculpen las molestias”, reza el letrero.

Este miércoles, Comisiones Obreras, a través de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Madrid, denunció que el Gobierno regional prepara, según su opinión, un plan para la Atención Primaria donde recortará más de 2.000 empleos en los centros de salud y consultorios.

“El Plan de Atención Primaria que avanzó el Servicio Madrileño de Salud en la última reunión con los sindicatos de la Mesa Sectorial es, a juicio de CCOO Sanidad Madrid, un plan para ‘recortar, privatizar y subcontratar servicios’ correspondientes a la primera línea de la atención sanitaria de los y las madrileñas”, comunicaron.

En Twitter, una gran cantidad de médicos, enfermeros, auxiliares, etc también están informando de los recortes y de la crítica situación en la que están algunos de los ambulatorios de Madrid.

