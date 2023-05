–

Conocer a Per贸n es ante todo un gran t铆tulo: pocas palabras pueden contrapesar por s铆 solas al apellido m谩s multitudinario del pa铆s. Adem谩s, promete lo imposible. Es como decir: conocer el mito. Conocer al conductor es imposible, puesto que la t茅cnica de conducci贸n consiste precisamente en no dejarse conocer nunca del todo. Develar al conductor supondr铆a que de ese misterio ya no se espera nada. Y no es el caso. Sin embargo, la promesa cognitiva no defrauda. El libro describe con exactitud la aventura emotiva que signific贸 para un talentoso y joven abogado formado en el nacionalismo cat贸lico argentino tomar contacto y entrar a formar parte del dispositivo pol铆tico del llamado 鈥溍簂timo Per贸n鈥.

Encumbrado por el General como secretario general del Movimiento Peronista durante 1972, el apellido Abal Medina era ya un mito vivo. Y la estructura del libro repite este funcionamiento m铆tico: la parte inicial sobre Fernando, el ajusticiador montonero del general Pedro Eugenio Aramburu, coloca las bases para el desarrollo posterior: la narraci贸n de la formaci贸n espiritual y pol铆tica de los hermanos, que parte del Padre Castellani y converge en Leopoldo Marechal. Las palabras de este 煤ltimo formulan con la mayor precisi贸n la idea misma de conocimiento que Abal Medina coloc贸 en el t铆tulo de su libro: el peronismo es nacionalismo cat贸lico m谩s conocimiento de lo popular: 鈥渆l conocimiento precede al amor鈥 y 鈥渟olo se ama al pueblo cuando se lo conoce鈥. La narraci贸n de Abal Medina consiste en aplicar la f贸rmula al propio Per贸n (conocerlo lleva a amarlo). Si algo un铆a a los hermanos era la b煤squeda desde lo nacional cat贸lico de lo nacional popular. A la vuelta de La Habana 鈥揳donde viaj贸 con Norma Arrostito y Emilio Maza鈥, Fernando repet铆a una frase que en id茅nticas circunstancias le hab铆a escuchado al autor de Ad谩n Buenosayres: 鈥淔ui y volv铆 como un cristiano y peronista鈥. Sobre esa base la diferenciaci贸n entre ellos: Fernando (dos a帽os menor), m谩s m铆stico en lo religioso y m谩s socialista en lo pol铆tico, llegar谩 a ser l铆der fundador de Montoneros; Juan Manuel ser谩 jefe de redacci贸n de la revista nacionalista Azul y Blanco y disc铆pulo de Marcelo S谩nchez Sorondo. Diferencias, estas, que se dan dentro un arco afectivo e ideol贸gico com煤n: ninguno de los dos fue fascista ni 鈥渕ucho menos鈥 marxista, sino 鈥減eronistas marechalianos鈥.

En febrero de 1970 los hermanos Abal Medina visitan a Marechal. Juan Manuel lo quer铆a sumar a su c铆rculo de discusi贸n pol铆tica, y Fernando 鈥搎ue acababa de desertar del servicio militar鈥 buscaba tener con el escritor una conversaci贸n m谩s urgente. Leopoldo, por su parte, acababa de entregar los originales de Megaf贸n a imprenta. Al marcharse Juan Manuel, el menor de lo hermanos interrog贸 intensamente a Marechal por su nueva novela. A fines de mayo se produjo el secuestro de Aramburu. Apenas circul贸 la noticia, Juan Manuel llam贸 a S谩nchez Sorondo, convers贸 con Pepe Rosa y desemboc贸 en una reuni贸n en casa de Marechal, quien los recibi贸 en estado de gran nerviosismo. Cuenta en su libro: 鈥淧ensaba que mi hermano Fernando estaba por lanzar una guerrilla urbana鈥 y relacionaba el hecho con su deserci贸n del servicio militar, pero tambi茅n con la conversaci贸n que mantuvieron sobre Megaf贸n, o la guerra (aun en imprenta): en la Rapsodia VI se relata el plan para secuestrar al general Gonz谩lez Cabez贸n, personaje ficticio de obvia referencia a Aramburu. 驴Era posible que la acci贸n de Fernando se inspirase a tal punto en la literatura de Leopoldo? S贸lo cuando comenzaron a aparecer los primeros comunicados de Montoneros, Juan Manuel reconoci贸 el estilo de su hermano: 鈥淔ernando usaba ese lenguaje鈥. De hecho, la expresi贸n montoneros coincid铆a con un cuadro en tinta china de H茅ctor Marengo especialmente hecho para una contratapa de Azul y Blanco, que Fernando conoc铆a bien. El 煤ltimo y breve encuentro entre los hermanos se dio unos pocos d铆as despu茅s, en la clandestinidad, en un auto. Fernando dijo: 鈥淢atar es terrible鈥. Juan Manuel observ贸: 鈥淓l haber matado no le hab铆a hecho bien鈥. Estas palabras ser谩n pronunciadas ante Norma Arrostito y luego ante el general Per贸n.

La reflexi贸n de Juan Manuel Abal Medina (padre) sobre hechos ocurridos cinco d茅cadas antes tiene un fuerte car谩cter filial. El t茅rmino 鈥減adre鈥 es una de las claves de comprensi贸n. El propio libro es un testimonio escrito a pedido de sus hijos, y ya en el pr贸logo se inscribe a la familia en la epopeya peronista cuyas fechas claves ser铆an el 17 de octubre de 1945 y el 17 de noviembre del 1972: una epopeya propiamente familiar que 鈥渉oy nosotros y nuestros hijos continuamos y que ma帽ana continuar谩n nuestros nietos y sus hijos, y as铆 mientras la Argentina siga siendo la Argentina鈥. Este libro es tambi茅n una amarga meditaci贸n sobre el Estado, la imposibilidad de la paternidad pol铆tica, y sobre el 鈥渧erdadero Per贸n al que conoc铆鈥, ese 鈥溍簂timo Per贸n鈥 que hace el 鈥渂alance de su vida鈥 y 鈥渂ajo cuyo liderazgo milit茅鈥. La cuesti贸n de la genealog铆a y la filiaci贸n, tema central del libro, hab铆a sido se帽alada por Horacio Gonz谩lez como crucial en las cartas entre Per贸n y Cooke (la cuesti贸n del conductor como 鈥減adre eterno鈥) y como una tragedia respecto de la generaci贸n a la que pertenecieron los hermanos Abal Medina. En su libro Per贸n, reflejos de una vida, Gonz谩lez hace referencia a Mar铆a Antonia Berger, quien durante los fusilamientos de Trelew escribi贸 鈥渃on su propio dedo tinto en sangre la sigla lomje sobre la pared del cub铆culo donde recibi贸 los disparos. Significaba: Libres o muertos, jam谩s esclavos鈥. Gonz谩lez se enfoca en esxs militantes que establecieron 鈥渦n di谩logo cr铆tico y abismal con Per贸n. Un dialogo sobre las escrituras de la sangre鈥, 鈥渜ue no hubieron de convencer al General鈥, a quien aquel lomje le sonar谩 鈥減avoroso, imberbe, hasta mercenario鈥. La cuesti贸n de la paternidad pol铆tica en Per贸n no puede plantearse sin preguntarse sobre aquello que hizo al 煤ltimo Per贸n: 鈥淰er estupidez en personajes que, de alguna manera, hab铆an salido de sus propios textos, a los que se niega a percibir como creaci贸n suya鈥.

La mortificaci贸n y la tragedia son marcas fuertes en la narraci贸n de Abal Medina, aunque el ritmo de su reflexi贸n se mantiene adherido a las exigencias pol铆ticas ligadas a su v铆nculo con Per贸n. En un fragmento importante razona del siguiente modo: 鈥淨uiz谩s la diferencia que yo ten铆a con la gente de la pol铆tica, por haber estado en contacto con el mundo militar, era que ten铆a conocimiento casi instintivo de la diferencia entre lo estrat茅gico y lo t谩ctico. Al jefe estrat茅gico no hay que consultarle lo t谩ctico, porque si 茅l no ordena es que no est谩 en condiciones de discernir sobre lo t谩ctico. Hay que dejar que conduzca lo estrat茅gico. Y si hay un error en lo t谩ctico lo comete el que maneja lo t谩ctico, no el estratega鈥. En los a帽os en que Abal Medina se involucra con Per贸n, estas distinciones deb铆an aplicarse al prop贸sito de este 煤ltimo de retornar a la Argentina. La estrategia se resum铆a en una frase: volver. Pero dada la edad y la salud de Per贸n, la t谩ctica supon铆a establecer los medios para que esa vuelta ocurriera 鈥渁 tiempo鈥. Concretar la vuelta supon铆a, por otra parte, precisar un significado pol铆tico preciso, y ese significado fue definido por Per贸n como un triunfo electoral para el justicialismo. El peronismo deb铆a hacer valer por fin la fuerza del 鈥渘煤mero鈥. Para lo cual era condici贸n absoluta lograr su unidad. Todo lo cual era perfectamente posible, a condici贸n de resolver una diferencia importante planteada por la juventud, para quien el 鈥淧er贸n Vuelve鈥 y las elecciones no eran sino pasos necesarios en un camino revolucionario, lo cual planteaba un serio problema a la conducci贸n.

El 茅xito de la operaci贸n retorno 鈥搉oviembre del 鈥72鈥 planteaba entonces una serie de problemas inmediatos. El General quer铆a asumir la presidencia para saldar una deuda hist贸rica con el pueblo, mientras que la dictadura, con Lanusse al frente, bloqueaba esa posibilidad por medio de un dise帽o electoral que lo proscrib铆a con la siguiente especulaci贸n: despojado de su 煤nico candidato arrasador, el peronismo no superar铆a la barrera del 50% de los votos, lo cual viabilizar铆a una reunificaci贸n triunfal del arco antiperonista en una segunda vuelta. El panorama que se le presentaba a la conducci贸n t谩ctica del peronismo con Per贸n proscripto era abrumador. Deb铆a resolver a contrarreloj la siguiente agenda: consagrar una f贸rmula peronista para las elecciones (que result贸 ser C谩mpora-Solano Lima), realizar la campa帽a y, una vez electo el nuevo gobierno, conseguir que renuncie y se convoquen nuevas e inmediatas elecciones para el retorno de Per贸n al poder (lo que supon铆a, adem谩s, organizar el regreso del General del 20 de junio del 73). Para el logro de estas tareas, resultaba imprescindible una reorganizaci贸n del Movimiento. Dividido entre dos grandes fracciones enfrentadas, Abal Medina 鈥揷uyo apellido lo hac铆a 鈥渋ntocable鈥濃 deb铆a ocuparse de articular la rama sindical, conducida por el fiel Jos茅 Ignacio Rucci, junto a la juvenil, cuya referencia Per贸n delegaba en el 鈥淟oco鈥 Rodolfo Galimberti. Dicha articulaci贸n era una operaci贸n desafiante, una maniobra destinada a contrarrestar el 鈥渆sp铆ritu de 茅poca que tend铆a a la radicalizaci贸n鈥. Su prop贸sito era evitar un desborde por izquierda de las estructuras del peronismo: que la juventud no interviniese en los sindicatos, que las FAR no influyeran sobre Montoneros y que, en general, el marxismo no arrinconase al justicialismo. Traducido a tarea pr谩ctica, Per贸n le delegaba a Abal Medina el cuidado de Galimberti para que no fuera 鈥渁bsorbido por los sectores radicalizados鈥. Al joven abogado le ped铆a que tome los resguardos necesarios para que el asunto no se les escapara de las manos 鈥渃omo se me fue con Cooke y Alicia Eguren鈥.

Si el reencuadramiento del movimiento se presentaba como una condici贸n para la consolidaci贸n de un nuevo gobierno (cuyo programa ser铆a el pacto social), Abal Medina ve铆a la presi贸n militante por la liberaci贸n de los presos pol铆ticos prevista para el d铆a de la asunci贸n de C谩mpora como un serio obst谩culo. Una amnist铆a s贸lo tendr铆a un efecto de reconstrucci贸n institucional 鈥損ensaba鈥 si cada detenido liberado suscrib铆a un compromiso de abandonar la lucha armada: si la violencia de abajo era justificada solo cuando respond铆a a la de arriba, un gobierno peronista volver铆a injustificada la lucha armada. En igual sentido, el propio Per贸n afirmaba que el Estado no pod铆a permitir tomas y ocupaciones. Su m茅dico, Jorge Taiana, lo escuch贸 afirmar que 鈥減ara salvar a la Naci贸n hay que estar dispuesto a sacrificar y quemar a sus propios hijos鈥.

Sin embargo, y aun compartiendo el criterio institucionalista de Abal Medina, el General condescendi贸 a la imparable din谩mica de los hechos. Y sin embargo, durante la enorme movilizaci贸n del 25 de mayo 鈥損risiones amotinadas, agrupaciones militantes movilizadas ante los penales鈥 no hubo lugar para reparos legalistas. Era prioritario alinear a la juventud si se quer铆a imponer a las organizaciones especiales una tregua. De ah铆 la orden de Per贸n de liberar a todos los presos, para dejar claro que la orden le pertenec铆a al peronismo.

La satisfacci贸n por la tarea cumplida del regreso de Per贸n coincidi贸, sin embargo, con un abandono de la alegr铆a y de la capacidad de an谩lisis de Abal Medina. Los signos que anunciaban la tragedia se volv铆an n铆tidos: el ritmo de la intensificaci贸n del enfrentamiento era inversamente proporcional al ritmo de la fragilizaci贸n de las capacidades del viejo l铆der para administrarlas: C谩mpora no actuaba seg煤n las expectativas del c铆rculo Per贸n a la vez que el propio General se mostraba cada vez m谩s dependiente de un L贸pez Rega que mov铆a los hilos del terror pol铆tico; la Masacre de Ezeiza agudizaba las contradicciones y la salud del viejo General profundizaba la disputa por la candidatura vicepresidencial. Debilitada su aptitud para compaginar contradicciones, el peronismo perd铆a su sentido mayor valor pol铆tico: el de posponer la cat谩strofe. Sin un centro pol铆tico contenedor, la unidad se degradaba en luchas y las luchas en crimen. Era esa, la de Abal Medina, una mirada cristiana de la pol铆tica, que advert铆a el fin de los tiempos (la muerte de Per贸n) y se aprestaba para lo peor. Interrogado en el 鈥73 por lo que ocurrir铆a con su propio final, el General respondi贸: 鈥淯na instituci贸n o una disociaci贸n peligrosa鈥.

Esa disociaci贸n se produjo en vida del General, la ma帽ana del 25 de septiembre del 鈥73, cuando un comando militante acribill贸 a Rucci. 鈥淢ataron a mi hijo鈥, dijo Per贸n, 鈥渟on unos criminales鈥. Ya no hab铆a vuelta atr谩s. Lo que sigui贸 fue el equivalente a una declaraci贸n de guerra. Las palabras inmediatas de Per贸n a Abal Medina fueron de decepci贸n: 鈥淓s imposible que estos locos se alineen. As铆 que hay que extirparlos del movimiento, y eso es lo que voy a hacer鈥. Al d铆a siguiente, Per贸n ley贸 un texto que llamaba a la 鈥渄epuraci贸n ideol贸gica鈥 e impon铆a al peronismo la tarea de delimitar sin ninguna ambig眉edad entre peronismo e izquierda (鈥測o soy peronista, por lo tanto, no soy marxista鈥).

Abal Medina describe as铆 los 煤ltimos meses de Per贸n: una dependencia personal extrema respecto de L贸pez Rega (que afirmaba que el General ya hab铆a muerto pero que 茅l le daba una sobrevida), una incapacidad para mejorar el salario y la satisfacci贸n material de la vida de la clase obrera que sin embargo prefer铆a 鈥減erder鈥 con 茅l que 鈥済anar con otros鈥 (en palabras del l铆der sindical Adelino Romero), una ruptura y una declaraci贸n de enemistad con los sectores pol铆ticos ligados a la Tendencia (destituci贸n de los gobernadores Bidegain y Obreg贸n Cano) y un endurecimiento de los procedimientos penales (que constituir铆an la evidencia de que Per贸n apost贸 hasta el 煤ltimo d铆a por la represi贸n legal y no por el aparato parapolicial de las AAA, que ya actuaba contra la Tendencia).

Son muchas las l铆neas de lectura que este libro abre. Todas ellas surgen de la racionalidad de un pol铆tico de formaci贸n nacional-cat贸lica que atraves贸 una 茅poca de notable intensidad hist贸rica preparando informes y construyendo acuerdos pol铆ticos en funci贸n de aplazar la llegada del anticristo, con la oscura y dolorida conciencia que lo lleva sobre el final del libro a preguntar, no al modo del revolucionario derrotado 鈥撀縫or qu茅 perdimos?, o bien 驴tuvo sentido?鈥 sino m谩s bien al modo de quien no elude los remordimientos: 鈥溌縌u茅 le pas贸 a esa parte de nuestra generaci贸n?鈥 驴Por qu茅 entr贸 en tal 鈥渟iniestra derivaci贸n鈥? 驴Podr铆amos haber hecho algo m谩s para impedir el horror? Son preguntas de un autoexamen que elude la parodia y que, cuidadosamente le铆das, deber铆an ayudar a esclarecer las contradicciones ideol贸gicas que traman ese complejo texto llamado campo popular.

