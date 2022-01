–

Hace seis meses, se inaugur贸 en C贸rdoba la primera Escuela de Oficios Transfeminista, impulsada por Casa Comunidad en el Encuentro de Organizaciones (EO). La iniciativa surge como una apuesta a compartir conocimientos entre mujeres e identidades disidentes para fortalecer la autonom铆a econ贸mica. Por Anabella Antonelli / La tinta.

Casa Comunidad es un espacio de contenci贸n, acogida y acompa帽amiento de mujeres e identidades disidentes en situaci贸n de violencia, nucleades en el EO. Las integrantes narran que cuando alguien se acercaba al espacio, ellas pon铆an a disposici贸n las herramientas que han construido para acompa帽ar la salida de esa situaci贸n, que se vincule con los recursos estatales, que est茅 en un espacio comunitario, que rearme redes鈥 pero entend铆an que faltaba algo.

驴C贸mo se sale de la violencia econ贸mica si la persona no tiene ingresos u oportunidades que le permitan proyectar su vida? 驴C贸mo reconstruye su autonom铆a si no puede garantizar el plato de comida o la vivienda? 驴C贸mo asegura la no vinculaci贸n con un agresor proveedor si sus hijes pasan necesidades? Estas y decenas de preguntas alertaban a las integrantes de Casa Comunidad de que deb铆an avanzar en generar alternativas econ贸micas.

Norma Toscano es parte del espacio y ha trabajado largamente en proyectos productivos. Cuando conoci贸 la Casa, quiso compartir lo que sab铆a: la elaboraci贸n de conservas. Con otras compa帽eras sostuvieron durante a帽os el taller productivo al que se sumaron otras propuestas surgidas de mujeres e identidades disidentes que llegaban con necesidad de pensar proyectos para la autogesti贸n.

Desde Casa Comunidad, les propon铆an colectivizar la respuesta a esta urgencia, socializando las herramientas disponibles, porque comprendieron que, en el encuentro con otres, esa inquietud econ贸mica se transformaba en ganas de conversar, acompa帽arse comunitariamente, reforzarse mutuamente en lo material y emocional, construir redes de confianza, tramando juntas un horizonte realmente libre de violencias.

鈥淟a autonom铆a econ贸mica es un eje central para enfrentar y salir de estas situaciones. Muchas personas siguen junto al agresor porque dependen econ贸micamente y las identidades disidentes no son contempladas en la empleabilidad formal. Esta situaci贸n desemboca en violencias y exclusi贸n social鈥, explican desde el espacio.

Las medidas de aislamiento por la pandemia por COVID-19 desarticularon los talleres productivos y las preguntas volvieron a aparecer, pero esta vez con algunas pistas de por d贸nde seguir. As铆 apareci贸 la idea de la Escuela como una apuesta dentro de los proyectos de Casa Comunidad. Con apoyo econ贸mico del Fondo de Mujeres del Sur y el EO, en agosto del 2021, naci贸 oficialmente la primera Escuela de Oficios Transfeminista.

鈥淪e juntaron muchos oficios, los metimos en una olla y sali贸 esta escuela -dice Norma-. La impulsamos demostrando que las mujeres, las personas trans y las disidencias tenemos la misma capacidad y necesidad de trabajar y capacitarnos sin ser juzgades o teniendo que negar nuestra identidad, ejerciendo el oficio o el trabajo que cada une elige鈥.

En la primera etapa, se dictaron siete talleres, algunos desafiando los estereotipos de g茅nero, como alba帽iler铆a, electricidad o carpinter铆a. Cada curso es dictado y est谩 dirigido a mujeres y personas disidentes, abierto a la comunidad, cobrando una cuota m铆nima que no es excluyente. El esfuerzo est谩 puesto en construir espacios libres de violencias donde circule el conocimiento que todes traen, guiades por talleristes y docentes id贸nees de cada 谩rea.

鈥淓n un principio, quer铆amos que sea presencial en los territorios donde est谩 el EO, porque se estaban flexibilizando las restricciones sanitarias por la pandemia, pero desde la organizaci贸n se prefiri贸 el autocuidado, entonces decidimos comenzar virtualmente鈥, explica Norma.

Como en otros campos de estudio, la modalidad remota tuvo claroscuros. Si bien permiti贸 que una diversidad de personas de distintas procedencias y geograf铆as puedan acceder a los cursos, result贸 una dificultad para quienes ten铆an limitaciones en el acceso a la conectividad, principalmente en los barrios populares.

鈥淣o pudimos llegar a quienes quer铆amos cuando pensamos los talleres itinerantes, porque no tienen la posibilidad de conectarse por no tener internet y con datos es dif铆cil sostener. Tampoco todes tienen acceso a un m贸vil. En los territorios tambi茅n hay compa帽eres que no saben leer y escribir, y necesitan otro acompa帽amiento鈥, explica Norma.

Para este a帽o, planean dictar nuevos oficios, 鈥渕uchos abocados m谩s a lo cultural y sosteniendo los que ya est谩n. Hacerlos tambi茅n en formato itinerante en los territorios en los que se encuentra el EO, con m谩s inclusi贸n, haciendo materiales audiovisuales, todo eso va a ser un lindo trabajo que haremos con quienes den los cursos para que nadie quede afuera bajo ninguna condici贸n鈥, afirma.

鈥淟a idea de la Escuela es crear espacios que podamos habitar segures y tranquiles, donde se priorice a la persona m谩s all谩 de su g茅nero y de su posibilidad econ贸mica, que sean espacios libres de violencias -dice Norma-. Confiamos en que est谩 resultando para quienes est谩n cansades de buscar y sentirse siempre que no son respetades, que puedan encontrar un lugar donde no solo disfruten de aprender un oficio, sino seguir siendo quienes realmente son鈥.

