En el programa Gritos del silencio, de Radio Vallekas, entrevistaron a uno de nuestros compa帽eros que particip贸 en su d铆a en la lucha social que se conoce bajo el nombre de COPEL, entre otros temas, sobre su experiencia, reflexiones y opiniones al respecto, parte de las cuales, al parecer, molestaron tanto a un conocido militante de esa organizaci贸n que decidi贸 replicarle p煤blicamente, cosa que ya hab铆a hecho, por otra parte, cuando nuestro compa帽ero hizo p煤blica una cr铆tica sobre la pel铆cula Modelo 77, cuyo contenido tampoco le pareci贸 bien. Publicamos en primer lugar la transcripci贸n de los fragmentos de la entrevista que pudieran ser objeto de esta pol茅mica y enseguida las puntualizaciones del hombre de la COPEL.

UNA PERSPECTIVA SOBRE LA COPEL UN POCO DIFERENTE DE LA 鈥淥FICIAL鈥

Ahora que se ha hecho una pel铆cula, una superproducci贸n sobre la COPEL, o que hay unos chavales que hicieron un corto y quieren hacer una serie, y que anteriormente se hizo el documental este del que hab茅is estado poniendo la banda sonora (鈥) y tambi茅n el libro 鈥淐谩rceles en llamas鈥濃 pero, bueno, cuanta m谩s le帽a, m谩s fuego 驴no? Yo, a todos estos productos, menos quiz谩s el corto, les har铆a una cr铆tica: que ven la COPEL como un movimiento centrado completamente en Carabanchel, por el cual, desde el centro y desde arriba, se moviliza al resto de las c谩rceles. Y esa es una visi贸n que, adem谩s de ser m谩s bien leninista, no responde a la verdad, porque en tiempos de la Transacci贸n la reivindicaci贸n principal de la lucha de los presos, que era la amnist铆a, un rasgo muy importante de esta lucha, que es decir, y luchar desde ah铆, que los presos, todos los presos, son presos pol铆ticos, que la c谩rcel es un hecho pol铆tico que afecta a los pobres, a los que levantan la cabeza, claro, y tambi茅n es un mecanismo de regulaci贸n de la fuerza de trabajo y del sistema de control social. Y en esa lucha se hizo eso, pero se hizo, no desde una minor铆a que moviliz贸 a los dem谩s, sino que el impulso a luchar por la amnist铆a, cuando se ve铆a la oportunidad de conseguirla, ven铆a de abajo y estaba generalizado en todas las c谩rceles. De hecho, en la COPEL鈥 bueno, en la COPEL no, en el movimiento de los presos sociales durante la Transacci贸n, si se hace un c谩lculo por encima, participaron de 3.000 a 5.000 presos, de 12.000 que hab铆a. Y se puede decir que en cada prisi贸n, con COPEL o sin COPEL, hab铆a un n煤cleo de gente muy inquieta que estaba dispuesta a tirar para adelante, pero tambi茅n hab铆a cientos de presos dispuestos tambi茅n a tirar para adelante por la amnist铆a, adem谩s de las otras reivindicaciones. Porque, claro, el sistema penal era brutal, injusto, estaba basado en la tortura, en las causas ama帽adas y, luego, exist铆a la LRPS (Ley de Rehabilitaci贸n y Peligrosidad Social), que era una ley que te met铆an preso por tus actitudes, por tus costumbres, te pon铆an en manos de los carceleros y de jueces especiales que eran fascistas鈥 en fin, que era una situaci贸n muy injusta.

Entonces, la gente presa, durante la Transacci贸n, ve铆a la oportunidad de luchar tambi茅n por sus reivindicaciones, como estaba luchando en la calle, por ejemplo, el movimiento obrero asambleario, que estaba poniendo en un brete al Estado y al Capital. Y, bueno, que la COPEL s铆 que desempe帽贸 un papel muy importante de catalizador, de avanzadilla; hicieron un an谩lisis muy claro, con ayuda de los abogados j贸venes, del sistema penal, desde el punto de vista jur铆dico y pol铆tico, y tuvieron un papel muy importante, muy positivo. Hasta que empezaron a tenerlo negativo; precisamente por esa condici贸n de vanguardia, hubo un momento en que se salieron de madre, se equivocaron y en lugar de contribuir a que el movimiento continuara, contribuyeron, m谩s bien, a que se interrumpiera. Esta es una cuesti贸n pol茅mica, pero hacer de la COPEL un mito, sin hacer autocr铆tica, sin reflexionar minuciosamente sobre lo que estuvo bien y lo que estuvo mal, es un poco renunciar a la lucha, porque, si la lucha contin煤a, se tiene que saber potenciar lo que estuvo bien y minimizar lo que estuvo mal. Entonces, hay que someter a cr铆tica ese papel de dirigentes incontrolados que de pronto perdieron la lucidez y pensaron que el resto de presos se hab铆an desmadrado y que ellos ten铆an que rectificar, y se pusieron a negociar, como un sindicato cualquiera, con el nuevo director general, con Carlos Garc铆a Vald茅s, que es el malo de la pel铆cula, el pacificador, el que termin贸 con el movimiento,el que meti贸 a m谩s de mil presos en r茅gimen especial de castigo, con los antidisturbios encima, el que orden贸 las torturas y las defendi贸 y las camufl贸 todo el tiempo, y que elabor贸 esta LOGP en la que, con sus correspondientes reglamentos, se legaliza la tortura, y en la que los derechos de los presos est谩n negados, porque lo que se da con una mano se quita con la otra, y est谩 blindado el r茅gimen especial de castigo, con la colaboraci贸n de los jueces, de los mass media, de los partidos y de pr谩cticamente toda la sociedad. En fin, que yo creo que s铆, que hay que volver una y otra vez sobre este tema, porque todav铆a hay much铆simo sobre lo que reflexionar.

A ver, lo primero es que este tema de los traslados, la dispersi贸n, la concentraci贸n en un sitio鈥 es una herramienta que siempre la ha utilizado el Estado para intentar reprimir las luchas, unas veces le ha salido mejor, otras veces le ha salido peor. Esto de El Dueso, lo hizo Jes煤s Haddad, que era un director general que iba de socialdem贸crata, pero termin贸, como Garc铆a Vald茅s, con medidas represivas.Bajo su mandato, por ejemplo, asesinaron por la tortura a Agust铆n Rueda. Pero tambi茅n dict贸 esta medida de coger a 500 o 600 presos de todas las prisiones del Estado, que ellos dec铆an que eran de COPEL, pero en realidad no lo eran. Eran lo que te digo, eran la gente que se hab铆a significado m谩s en la lucha por los derechos de los presos y por la amnist铆a. Entonces, los llevaron all铆 de mala manera, era una especie de Guant谩namo, vestidos con un mono y unas chanclas, con la cabeza rapada鈥 les desinfectaron con zotal, les pegaron, en el viaje, en la cunda, y, cuando llegaron all铆, pues nada, al celular, con los antidisturbios dentro y paliza va, paliza viene. Lo que pasa es que, estando esta gente all铆, los GRAPO se cargaron a Jes煤s Haddad y nombraron como director general a Garc铆a Vald茅s que como que ten铆a un prestigio como reformista, democr谩tico, etc. y un talante, por lo menos al principio, dialogante. Entonces, lo primero que hizo fue acercarse a El Dueso a hablar con los supuestos dirigentes de la COPEL, que te digo yo que no lo eran, que all铆 s铆 que hab铆a gente de los que hab铆an iniciado la COPEl, pero tambi茅n hab铆a mucha otra gente que solamente eran COPEL en la medida en que se hab铆an identificado en alg煤n momento con la propuesta de COPEL. Pero, desde luego COPEL no era una 鈥渙rganizaci贸n鈥, ni ten铆a afiliados,ni militantes, ni carnets, ni estructura jer谩rquica de ninguna clase鈥 no ten铆a ninguna estructura. De hecho, era un grupo, el de Carabanchel, que tambi茅n era un grupo heterog茅neo, que era muy audaz y ten铆a las cosas muy claras y como que iba por delante y, entonces, la gente de bajo se identificaba y dec铆a 鈥渏oder, pues estos van por buen camino鈥, y entonces se movilizaban ellos, como pas贸 el 18 de julio, en la 鈥渂atalla de Carabanchel鈥 que en unos tres d铆as hubo veinte motines en veinte prisiones diferentes.Pero eso no fue porque la COPEL se hubiera extendido, sino porque los grupos de presos estaban ah铆.

Bueno, despu茅s de eso, hubo toda una lucha, hubo toda una serie de motines que ya no estaban centrados en Carabanchel, sino en todas las c谩rceles, que iban subiendo y bajando seg煤n se discut铆a,por ejemplo, la 煤ltima amnist铆a, la amnist铆a de octubre del 77 que termin贸 siendo una ley de punto final en la que se amnistiaba a los torturadores, a los asesinos del franquismo, pero no se amnisti贸 a ning煤n preso social. Bueno, pues mientras se discut铆a la amnist铆a hab铆a motines por la amnist铆a en muchas c谩rceles, y cuando la amnist铆a se frustr贸, bueno, se frustr贸 no, cuando estuvo claro que ya no se la iban a dar a los presos sociales, cuando estuvo claro lo que era, una maniobra del r茅gimen franquista para lavarse la cara y pasar a otra etapa, lo que Agus llama el borbonismo. Entonces, hubo una serie de motines de rabia y despu茅s sali贸 la proposici贸n de ley de indulto de Juan Mari Bandr茅s y Lluis Mar铆a Xirinachs y, entonces, mientras se discut铆a esto, volvi贸 a haber motines por el indulto, motines totalmente espont谩neos, que no los dirigi贸 la COPEL ni llev贸 la iniciativa Carabanchel, sino que sucedieron en muchas prisiones sin haberse puesto previamente de acuerdo de ninguna manera, simplemente por solidaridad, por efecto de la solidaridad y de la acci贸n directa. Bueno, pues cuando Haddad decidi贸 diezmar las filas y llevar a 500 a El Dueso hab铆a habido una oleada de motines por el indulto y, como estaba claro que el indulto iba a ser rechazado en el senado, ellos dijeron 鈥渧amos a coger a todos estos y vamos a concentrarlos ah铆 con los antidisturbios y dem谩s,para evitar que las c谩rceles ardan cuando el indulto sea rechazado en el senado. Y esa fue la maniobra. Lo que pasa es que, cuando mataron a Jes煤s Haddad, hubo una apariencia de que todo iba a cambiar y, entonces, soltaron a los presos que estaban en r茅gimen celular en El Dueso, los dejaron salir de celular, los dejaron participar en una especie de simulacro de cogesti贸n, y entonces lleg贸 Garc铆a Vald茅s. Y Garc铆a Vald茅s ven铆a avalado por los abogados j贸venes y se le consideraba reformista y tal y, entonces, 茅l quer铆a hablar solamente con Daniel Pont que, para los medios de comunicaci贸n y para 茅l, era el l铆der de la COPEL, lo cual no era verdad, la COPEL no ten铆a l铆deres 驴eh? Entonces, Daniel dijo que no, que con 茅l solo ni de co帽a y, entonces, hicieron una asamblea, pero que yo sepa no fue una asamblea de los 500, ni mucho menos, y fueron como quince a discutir con Garc铆a Vald茅s.

Y, despu茅s de esas discusiones, salieron unos comunicados鈥 que hab铆a que aplazar la reivindicaci贸n del indulto general, que hab铆a que darle un voto de confianza a este se帽or鈥 En fin, comunicados que daban un giro reformista, y se hablaba de autogesti贸n, pero en realidad lo que llamaban autogesti贸n era la cogesti贸n que propon铆a Garc铆a Vald茅s, y se hablaba de negociaci贸n, de medios pac铆ficos, de abandonar la violencia鈥 Y, bueno, eso s贸lo dur贸 dos o tres meses, porque, claro, ah铆 se gener贸 un escenario que era m谩s bien ficticio, porque los presos no quer铆an negociar, sino que fing铆an hacerlo y, mientras, intentaban fugarse. Y hubo una serie de fugas y de intentos de fuga鈥 Porque esto se hizo en todas las prisiones, una vez m谩s, sin ponerse previamente de acuerdo.. Y, entonces, hubo una serie de fugas, hasta la de los 45 de Barcelona. Entonces, Garc铆a Vald茅s empez贸 con las circulares y con los traslados a los celulares de Burgos, Oca帽a, el Puerto de Santa Mar铆a, Huesca, Cartagena, etc. de manera que todos los que levantaban cabeza fueron a parar all铆, con los antidisturbios dentro y recibiendo al menos una paliza diaria, durante meses. Claro, la COPEL ya no se pudo recuperar de este traspi茅 reformista que hab铆a tenido鈥 y, bueno, entonces s铆 que irrumpi贸 de verdad la hero铆na y todo eso. Pero, cuando irrumpi贸 la hero铆na, Garc铆a Vald茅s ya hab铆a conseguido dividir a los presos, a la base separarla de los supuestos dirigentes, a los supuestos dirigentes dividirlos entre ellos y, finalmente, escoger, en este caso ya no ser铆an quinientos, ser铆an mil o mil y pico quienes fueron trasladados a los celulares. Y ah铆 se acab贸 la COPEL. Porque, claro, la gente se qued贸 con los 煤ltimos comunicados, que fueron varios. Todos esos comunicados se pueden ver y se pueden analizar, cosa que habr铆a que hacer con detalle 驴no? Y, bueno, la gente, la base, se qued贸 con la idea de que la COPEL hab铆a negociado, de que la COPEL se hab铆a pasado al bando de Garc铆a Vald茅s. Aunque no era as铆, porque eso s贸lo era apariencia. Pero, como la pe帽a ya estaba en los celulares, aislada del resto y machacad铆sima, recibiendo como os digo una paliza diaria, m铆nimo, pues ya no se pudo reconstruir, no s茅, el movimiento, esa concordancia entre los m谩s listos, los m谩s audaces, y la base. Y ah铆 se desarticul贸, por as铆 decirlo la lucha social.

Durante todo este tiempo, de la COPEL a ac谩, que ya he explicado al principio que no ha dejado de haber luchas y que las luchas nunca han olvidado a la COPEL, porque siempre han resonado la estrategia y las t谩cticas de la COPEL en la lucha (鈥). De lo que se trata es de que, mirando hacia all谩, veamos a ver si puede volver a haber la comunicaci贸n entre los de dentro, entre los de dentro y los de fuera y entre los de fuera que lleg贸 a haber en aquel momento. (鈥) Porque lo que pasa ahora, que es consecuencia de aquello, es que las c谩rceles, en algunos aspectos, son peores que con Franco. Sobre todo, porque en la Transacci贸n hubo un poco de luz y se vio la oportunidad de cambiar, pero es que ahora, en las c谩rceles, s铆 que est谩 todo atado y bien atado, como dec铆a Franco. Y esos nudos hay que deshacerlos o cortarlos, porque es una ficci贸n, una sugesti贸n, un efecto hipn贸tico, pero no es verdad, que no se pueda luchar contra las c谩rceles. Claro que se puede luchar. La condici贸n es鈥 luchar; es decir, que nos movilicemos mucha gente, que nos comuniquemos, que nos organicemos, que no nos dejemos manipular por los buitres que est谩n siempre en este terreno, por los dirigentes, que siempre negocian entre ellos, y que tiremos para adelante 驴no?

Fernando Alcatraz*

*Transcripci贸n de algunos fragmentos de lo dicho en la primera parte del programa Gritos del silencio de Radio Vallekas dedicado a la transmisi贸n en directo de la jornada anticacelaria celbrada el pasdo 17 de junio.

Para escuchar el audio correspondiente: http://tokata.info/jornada-anticarcelaria-y-presentacion-de-fundamentos-y-estrategias-de-la-copel-del-17-de-junio-en-radio-vallekas/