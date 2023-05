–

De parte de IWW Solidaridad May 23, 2023 706 puntos de vista

En celebraci贸n de la vida y obra de Staughton Lynd, Solidaridad ofrece estos extractos de su discurso ante la Asamblea General de IWW de 2002. Publicados primero en la edici贸n de octubre de 2002 del Industrial Worker y en Son Huelgaz, la publicaci贸n oficial del sindicato Trabajadores Industriales del Mundo (TIM) en Arizona y Sonora.

Cada uno de nosotros somos diferentes y podemos usar distintas etiquetas para definir la sociedad que buscamos. Sea cual sea la etiqueta que usemos, la buena sociedad a la que todos aspiramos se caracterizar谩 por la gesti贸n conjunta y el consumo compartido de las cosas buenas de esta tierra. No creo que la dificultad a la que nos enfrentamos sea definir nuestro objetivo鈥 Nuestro problema es c贸mo llegar all铆.

El Pre谩mbulo de la Constituci贸n de los TIM habla de 鈥渁cabar con el capitalismo鈥. 驴Pero c贸mo hacemos eso? La literatura Wobbly (un apodo para los afiliados a los TIM) se refiere grandiosamente a una huelga general. 驴Bajo qu茅 circunstancias ocurren las huelgas generales? 驴Bajo qu茅 circunstancias podr铆an guiar las huelgas generales a la transformaci贸n del capitalismo hacia algo cualitativamente diferente?

A veces parece que la visi贸n de IWW es muy agradable pero tambi茅n irremediablemente abstracta y ut贸pica. Conozco a un Wob anteriormente comprometido al sindicato que ahora es organizador del sindicato Trabajadores Automovil铆sticos Unidos (UAW). 驴Cu谩ntos de nosotros, me pregunto, tenemos, por as铆 decirlo, una segunda identidad respetable que mantenemos junto con nuestro compromiso con un nuevo mundo que surge de las cenizas del viejo? Este tipo de confusi贸n personal est谩 destinada a ocurrir cuando colectivamente comenzamos a preguntarnos si realmente tenemos un 鈥減oder mayor que el del oro acaparado鈥 por los jefes. Es decir, si realmente tenemos una estrategia para acabar con el capitalismo.

El maravilloso documento, el Pre谩mbulo de la Constituci贸n de los TIM, establece dos conceptos que pueden ser componentes b谩sicos en una estrategia para un cambio fundamental. El primero se refiere a los sindicatos. El segundo tiene que ver con 鈥渇ormar la estructura de la nueva sociedad dentro de las ruinas de la vieja.鈥 Vamos a considerar cada uno a su vez.

Los sindicatos de oficios

El Pre谩mbulo declara:

鈥淓ncontramos que la centralizaci贸n de la gesti贸n de las industrias en cada vez menos manos hace que los sindicatos de oficio sean incapaces de enfrentar al siempre creciente poder de la clase patronal. Los sindicatos fomentan una situaci贸n que permite que un grupo de trabajadores se enfrente contra otro en la misma industria, y as铆 ayudando a derrotarse el uno al otro en guerras de salario. Es m谩s, los sindicatos de oficio ayudan a la clase patronal a enga帽ar a los trabajadores en la creencia de que la clase obrera tiene intereses en com煤n con sus empleadores.鈥

En 1905, estas palabras se refer铆an a los sindicatos de oficios de la Federaci贸n Estadounidense del Trabajo (AFL). En cualquier lugar de trabajo, si existieran sindicatos, probablemente habr铆a varios, uno para cada oficio, cada uno con su propio contrato con el empleador. Estos contratos tendr铆an diferentes fechas de vencimiento. Por lo tanto, los sindicatos de oficios presentes funcionaban para hacer imposible que todos los trabajadores de una industria 鈥渃esasen el trabajo cuando hay una huelga o un cierre patronal en cualquier departamento de la misma.鈥 La Federaci贸n Estadounidense del Trabajo era una desunificaci贸n estadounidense del trabajo, insistieron los Wobblies. Los sindicatos de oficios quitaron de las manos de los trabajadores su 煤nico gran poder de acci贸n com煤n, impidiendo que los trabajadores se unieran para apoyar el principio de solidaridad de que quienquiera 鈥渉ace da帽o a uno, hace da帽o a todos.鈥

Al parecer, el sindicalismo industrial podr铆a ser la respuesta. Uno de los pocos sindicatos industriales en la antigua AFL fue el de Los Trabajadores Mineros Unidos (UMW, United Mine Workers). Los TIM se presentaron como 鈥渦n gran sindicato鈥 potencialmente m谩s grande e inclusivo que el mismo UMW, y los mineros a menudo se afiliaron a los TIM. Seg煤n el difunto Michael Kozura, miembro de los TIM y un historiador laboral, en los campos de minas de antracita del este de Pensilvania de 1906 hasta 1916 hab铆an tantos miembros de los TIM como de la UMW. Los mineros de antracita, seg煤n Kozura, se sustentaron en huelgas salvajes y otras formas de acci贸n directa. Se negaron, por principio, a someter sus quejas a arbitraje, resistiendo tenazmente a la regulaci贸n contractual de su trabajo. Se opusieron a la recaudaci贸n de las cuotas sindicales por los empleadores. Se rebelaron habitualmente contra la direcci贸n dictatorial del UMW y mantuvieron este sindicalismo militante hasta finales de la d茅cada de 1940.

Lejos de las minas, hubo que crear sindicatos industriales desde cero. Comprensiblemente, los Wobblies y los ex-Wobblies se dedicaron a construir sindicatos industriales locales en la d茅cada de 1930. Len DeCaux escribi贸 sobre sus compa帽eros militantes del CIO (El Congreso de Organizaciones Industriales) que 鈥渃uando el CIO se relajaba, parec铆a que solo los m谩s j贸venes no ten铆an antecedentes de asociaciones Wobbly鈥 [鈥 Incluso cuando los Wobblies de carne y hueso no estaban presentes, los sindicatos industriales locales en lo que se convirti贸 en el CIO a menudo exhibi贸 un estilo Wobbly de organizaci贸n. La planta de Westinghouse al este de Pittsburgh es un ejemplo. Justo antes de la Primera Guerra Mundial, los trabajadores de Westinghouse crearon una organizaci贸n en la planta compuesta por sus propios delegados electos que trascend铆a las l铆neas tradicionales de oficios. Esta organizaci贸n, seg煤n el historiador laborista David Montgomery, 鈥渃opi贸 a los TIM por dedicarse a las luchas en torno a las demandas en vez del objetivo de negociar contratos.鈥 M谩s de 20 a帽os despu茅s, cuando el CIO se estableci贸 en la planta, la negociaci贸n se llev贸 a cabo al principio de la misma manera Wobbly. 鈥淟os gerentes se reun铆an con los l铆deres de UE Local 601 para negociar sobre temas como las horas de trabajo o la pol铆tica de despidos. No hab铆a contratos; todos los acuerdos podr铆an ser derogados por cualquiera de las partes en cualquier momento; y los agravios se resolvieron r谩pidamente de acuerdo con la fuerza que llevaban los trabajadores en el piso de la planta鈥,鈥 escribi贸 Montgomery.

Muchas sucursales del CIO, no solo en la miner铆a de antracita y el trabajo el茅ctrico, sino tambi茅n en las industrias centrales de goma, automotriz y del acero, inicialmente se opusieron a los contratos escritos y a la recaudaci贸n de las cuotas por el patr贸n. Tuve el privilegio de conocer a John Sargent, primer presidente del sindicato local de 18,000 miembros de Inland Steel en el noroeste de Indiana. Lo escuch茅 dar un discurso en el que recordaba: 鈥淪in un contrato, nos aseguramos acuerdos sobre condiciones de trabajo y salarios que hoy no tenemos. Si sus salarios eran bajos, no hab铆a ning煤n contrato que les prohibiera hacer huelga, y lo hac铆an para ganar mejores salarios. Si sus condiciones fueran malas, si estuvieran siendo abusados, las propias personas en las f谩bricas鈥 cerrar铆an un departamento o incluso un grupo de departamentos para asegurarse las cosas que consideran necesarias.鈥

Las pr谩cticas Wobbly tan propagadas en las sucursales de la 茅poca temprana del CIO fueron extinguidas desde arriba. El Wobblyismo se lo cargo no solo por los empleadores, sino tambi茅n por bur贸cratas sindicales como John L. Lewis y Walter Reuther, y por bur贸cratas gubernamentales, 谩rbitros y jueces. En lugar de una praxis de acci贸n directa creada desde abajo, surgi贸 lo que el historiador David Brody llama 鈥渆l contractualismo en el lugar de trabajo鈥: relaciones obrero-patronales regidas por contratos colectivos. Por cortos que fueran, estos contratos casi siempre conten铆an una cl谩usula de 鈥渘o huelga鈥. Despu茅s de la Segunda Guerra Mundial, una segunda cl谩usula se volvi贸 igualmente universal: la cl谩usula de 鈥減rerrogativas de la gerencia鈥 que otorgaba al empleador el derecho unilateral de cerrar la planta. En muy pocos a帽os, el nuevo sindicato CIO recre贸 los obst谩culos a la acci贸n directa colectiva que los Wobblies hab铆an criticado en la antigua AFL.

Nada en la Ley Nacional de Relaciones Laborales (la Ley Wagner) de 1935 requer铆a que los sindicatos del CIO incluyeran una cl谩usula de no huelga en sus contratos. El organizador trotskista Farrell Dobbs demostr贸 que los camioneros podr铆an organizarse con 茅xito a pesar de que sus primeros contratos no renunciaban al derecho de huelga. El establecimiento del contractualismo en el lugar de trabajo, con la inclusi贸n de un lenguaje de prerrogativas gerenciales y de prohibici贸n de huelgas en todos los contratos del CIO, excepto en unos pocos, se complet贸 sustancialmente antes de la aprobaci贸n de las enmiendas Taft-Hartley en 1947 y la expulsi贸n de los sindicatos izquierdistas del CIO poco despu茅s.

El hecho claro es que Lewis, Reuther y la mayor铆a de los otros padres fundadores del CIO eligieron deliberada y voluntariamente incluir un lenguaje de no huelga en sus contratos. Parece que lo hicieron por dos razones: primero, para mostrar a los empleadores que eran l铆deres laborales 鈥渞esponsables鈥 que ayudar铆an a mantener la paz laboral; y segundo, para controlar a sus propios socios de base.

Estos desarrollos plantearon un desaf铆o para los TIM. Reconozco que debido a la salvaje represi贸n de la Primera Guerra Mundial y las dificultades internas, los TIM de fines de la d茅cada de 1930 era una sombra de lo que era antes. Sin embargo, los TIM era la organizaci贸n l贸gica para criticar el contractualismo laboral y establecer una izquierda laboral basada en un an谩lisis estructural de los nuevos sindicatos. No fue casualidad que cuando C. Wright Mills public贸 su libro Los Nuevos Hombres de Poder (The New Men of Power), sobre los l铆deres del CIO, en 1948, colocar铆a al principio, por as铆 decirlo, en oposici贸n a todo lo que iba a seguir en el libro, las famosas palabras pronunciadas por Wobblies en la barcaza Verona cuando se acercaban al muelle en Everett del estado de Washington, para reforzar a los luchadores por la libertad de expresi贸n all铆 en noviembre de 1916. El sheriff McRae les grit贸: 鈥溌縌ui茅nes son sus l铆deres?鈥 Ellos respondieron: 鈥淭odos somos l铆deres.鈥 Los hombres del sheriff luego abrieron fuego y mataron a cinco.

Si los TIM hubiera podido construir una izquierda laboral a fines de los a帽os Treinta y Cuarenta, podr铆a haber usado las palabras del Pre谩mbulo dirigido hacia el CIO. Podr铆a haber dicho que los nuevos sindicatos industriales del ClO a煤n eran 鈥渋ncapaces de hacer frente al poder cada vez mayor de la clase empleadora.鈥 Por lo tanto, cuando varios de estos sindicatos montaron huelgas justo cuando finalizaba la Segunda Guerra Mundial, no pudieron mantener un frente com煤n. Los TIM podr铆a haber continuado diciendo que los sindicatos del CIO a煤n fomentaban 鈥渦na situaci贸n que permite que un grupo de trabajadores se enfrente a otro grupo de trabajadores en la misma industria, ayudando as铆 a derrotarse unos a otros en guerras salariales.鈥

Hoy, esto se ha vuelto especialmente evidente en la relaci贸n entre los sindicatos nacionales con sede en los Estados Unidos y los trabajadores de las mismas industrias en otros pa铆ses. Piense en las pol铆ticas proteccionistas seguidas por el sindicato de trabajadores del acero, la UAW y la Hermandad Internacional de Camioneros (IBT, Teamsters), donde incluso el llamado candidato de base para presidente del sindicato (Tom Leedham) critic贸 al incumbente Jimmy Hoffa por no hacer bastante para prohibir que los camioneros mexicanos cruzaran el Rio Grande.

Por 煤ltimo, los TIM podr铆a haber dicho en 1945, y podr铆a decir de manera a煤n m谩s persuasiva hoy en d铆a, que 鈥渓os sindicatos ayudan a la clase empleadora a enga帽ar a los trabajadores haci茅ndoles creer que la clase trabajadora tiene intereses en com煤n con sus empleadores.鈥 John Sweeney, al llegar a la presidencia de la AFL-CIO hace siete a帽os (en 1995) ante los aplausos de docenas de intelectuales de izquierda, lo ha dicho una y otra vez.

Cuando los TIM perdieron la oportunidad hist贸rica de convertirse en el centro de una izquierda laborista concienzuda, un tipo de oposici贸n m谩s superficial llen贸 el vac铆o. Primero fueron los comunistas, en su descarriado romance con Philip Murray. Luego vinieron los trotskistas, todos los cuales apoyaron a Walter Reuther para convertirse en presidente de la UAW. Desde 1970, una variedad de ex-trotskistas en entidades como la Asociaci贸n para la Democracia Sindical, Labor Notes y Teamsters for a Democratic Union nos han alentado a ver a Arnold Miller, Ed Sadlowski, Jerry Tucker y Ron Carey como reencarnaciones actuales de Eugene Debs que llevar铆a a los trabajadores a la tierra prometida. Los nombres no son importantes. Lo importante es la noci贸n err贸nea de que la forma de avanzar hacia la abolici贸n del sistema salarial es elegir nuevas personalidades, llamadas 鈥減rogresistas鈥, como l铆deres de los sindicatos nacionales.

Esta estrategia tiene un nombre: socialdemocracia. Rosa Luxemburg lo denunci贸 como 鈥渞eformismo.鈥 Lenin lo critic贸 como 鈥渆conomismo.鈥 Daniel DeLeon llam贸 a estos l铆deres sindicales 鈥渢enientes laborales del capitalismo.鈥 Los agitadores de los TIM inventaron una variedad de apodos 鈥損ie card*, scissorbills**, Don Tarugo o Se帽or Bloque鈥 para estas mismas personas y aquellos que cre铆an en ellos. Sea cual sea el nombre, la estrategia socialdem贸crata consiste primero en elegir nuevos y supuestamente mejores l铆deres sindicales nacionales, y luego en crear un partido obrero de masas financiado por esos mismos hombres. La socialdemocracia mostr贸 sus verdaderos colores, de una vez por todas, cuando los partidos socialistas de casi todos los pa铆ses capitalistas apoyaron a sus respectivos gobiernos nacionales en la Primera Guerra Mundial. Es una pena que durante los 煤ltimos 88 a帽os la izquierda obrera haya tenido que luchar con varias versiones recalentadas de este enfoque desacreditado del cambio social fundamental.

En efecto, se han desperdiciado 65 a帽os 鈥揺l per铆odo comprendido entre finales de la d茅cada de 1930 hasta el presente鈥 es decir, casualmente, toda mi vida adulta. El reto que planteo a los Wobblies hoy es que hagan ahora lo que deber铆an haber hecho hace dos generaciones: analizar la socialdemocracia desde el punto de vista del Pre谩mbulo. Recurran tambi茅n a los intelectuales trabajadores dispersos que han ayudado a mantener viva la cr铆tica Wobbly, como nuestros camaradas recientemente fallecidos, Stan Weir y Marty Glaberman. Ac茅rquese a los trabajadores de base para construir una verdadera izquierda laboral.

Dentro de la ruina de la vieja

Esto nos lleva al segundo concepto estrat茅gico que se encuentra en el Pre谩mbulo: 鈥渇ormar la estructura de la nueva sociedad dentro de la ruina de la vieja.鈥 Criticar a los sindicatos es la parte f谩cil de repensar la estrategia de TIM, porque es negativa. Ahora vienen las preguntas m谩s dif铆ciles. 驴Cu谩l es la alternativa positiva al sindicalismo de oficios convencional? 驴C贸mo lo fundamos?

Las frases pertenecientes del Pre谩mbulo vienen en su 煤ltimo p谩rrafo: 鈥淟a misi贸n hist贸rica de la clase obrera es acabar con el capitalismo. El ej茅rcito de la producci贸n debe ser organizado, no solamente para la lucha diaria con los capitalistas, sino tambi茅n para continuar con la producci贸n cuando el capitalismo haya sido derrotado. A trav茅s de la organizaci贸n industrial estamos formando la estructura de la nueva sociedad dentro de las ruinas de la vieja.鈥

驴Qu茅 significa decir que acabar con el capitalismo es la misi贸n hist贸rica de la clase obrera? En la tradici贸n Wobbly, creo que estas palabras se entienden en el sentido de que los trabajadores pueden hacer el trabajo solos. [鈥 Pero tal vez hemos estado leyendo las palabras incorrectamente. Tal vez 鈥渓a misi贸n hist贸rica de la clase obrera鈥 no sea una tarea que los trabajadores puedan hacer solos, sino una tarea que no se puede hacer sin trabajadores. Quiero sugerir que la lecci贸n que debemos sacar de las protestas contra la globalizaci贸n empresarial de finales de los 90 y principios de los 2000 de Seattle, la Ciudad de Quebec y G茅nova es que tanto los estudiantes como los trabajadores deben cambiar el sistema, y que deben cooperar como iguales, como dos manos juntas en alianza horizontal.

La historia del siglo XX demuestra que los estudiantes son caracter铆sticamente los primeros en las calles. Y esto es comprensible, dado el hecho de que la mayor铆a de los estudiantes a煤n no est谩n comprometidos en ganarse la vida y el sustento de una familia, y se encuentran en un marco y un per铆odo de sus vidas donde se fomenta el entusiasmo por las ideas generales. Pero la protesta crece hasta el punto de que puede amenazar un cambio fundamental s贸lo cuando la clase trabajadora se une con ello.

Lynd pas贸 a discutir c贸mo la Revoluci贸n Rusa de 1905 y la Revoluci贸n H煤ngara de 1956 ilustran esta din谩mica.

El Pre谩mbulo tambi茅n nos dice que al 鈥渙rganizarnos industrialmente estamos formando la estructura de la nueva sociedad dentro de la ruina de la vieja鈥. Los Wobblies han interpretado que esto significa que los instrumentos de la revoluci贸n ser谩n organizaciones laborales preexistentes, conectadas entre s铆 en 鈥渦n gran sindicato鈥, y luego actuar谩n juntas en una huelga general.

Pero, de nuevo, las palabras pueden tener m谩s de un significado. Podr铆an significar que los instrumentos de la revoluci贸n ser谩n nuevos tipos de estructuras, creadas para la ocasi贸n. Podr铆an querer decir que cuando el poder haya pasado al pueblo, estos organismos ad hoc se volver谩n hacia los trabajadores manuales y cerebrales y dir谩n: 鈥淐amaradas, ahora tienen la oportunidad de reunirse para la tarea de llevar a cabo la producci贸n; reunir en aquellas formas de asociaci贸n que ha encontrado a trav茅s de la experiencia que mejor se adaptan a sus necesidades; y a trav茅s de ellos, colectivamente dirigir la econom铆a.鈥

Y de hecho, en los momentos de revoluci贸n o cuasi-revoluci贸n durante el 煤ltimo siglo y medio encontramos que los pobres y los trabajadores no llevaron a cabo la lucha a trav茅s de las organizaciones que ya exist铆an cuando comenz贸 la crisis. M谩s bien actuaron a trav茅s de nuevas instituciones, creadas para el prop贸sito en cuesti贸n. T铆picamente, estas nuevas instituciones reun铆an a todos los trabajadores de una localidad determinada y abordaban los intereses comunes, los intereses de clase, de todos los trabajadores de esa comunidad. A menudo, estos organismos se originaron como comit茅s para administrar huelgas generales locales. Por lo general, a medida que la crisis se profundizaba, el comit茅 se dedicaba a tareas positivas como mantener la seguridad p煤blica, asegurar que los servicios m茅dicos esenciales permanecieran disponibles, garantizar el suministro de alimentos b谩sicos, y m谩s. Construida desde abajo, asumiendo gradualmente la responsabilidad de toda la gama de necesidades humanas, la red de nuevas organizaciones se convirti贸 en un poder dual que se enfrentaba a la estructura de gobierno existente.

Tales fueron la Comuna de Par铆s de 1871; los Soviets rusos (鈥渟oviet鈥 simplemente significa 鈥渃onsejo鈥) en 1905 y 1917; los comit茅s italianos que administraron la ocupaci贸n de f谩bricas despu茅s de la Primera Guerra Mundial; comit茅s locales de huelga general en Seattle en 1919; en [las huelgas generales de] Toledo, Minneapolis y San Francisco en 1934; y en Oakland y en otros lugares de los Estados Unidos despu茅s de la Segunda Guerra Mundial; los consejos obreros de la Hungr铆a revolucionaria en 1956; los comit茅s de huelga entre f谩bricas, primero en la Costa B谩ltica y luego en todo el pa铆s, que llegaron a llamarse Solidaridad Polaca; las asambleas de trabajadores que se reun铆an cada d铆a en Francia en el oto帽o de 1995 para decidir si prosegu铆a la huelga un d铆a m谩s; y los comit茅s de trabajadores que despidieron a los gerentes de las f谩bricas locales en toda Serbia en el oto帽o de 2000.

Eso es lo que hacen los trabajadores en los momentos revolucionarios. 驴Cu谩l puede ser el papel de los Wobblies? Primero, los Wobblies pueden fomentar el tipo de conciencia de clase que surge espont谩neamente cuando los trabajadores de diferentes tipos de trabajo y diferentes sindicatos se re煤nen para considerar sus problemas comunes. En segundo lugar, en el momento de la crisis, los Wobblies deber铆an dejar de preocuparse por llamar a algo 鈥淭IM esto鈥 o 鈥淭IM aquello鈥 y, en cambio, desempe帽ar el papel de catalizadores en la formaci贸n de 鈥渙rganismos laborales centrales鈥 paralelos. Dependiendo de las circunstancias particulares, los elementos constitutivos de dichos 贸rganos pueden incluir: grupos de trabajo informales; sindicatos locales, independientes y de otro modo; lo que la compa帽era Alexis Buss llama 鈥渟indicatos minoritarios鈥, es decir, grupos de trabajadores que piensan y act煤an juntos pero que a煤n no representan a la mayor铆a de sus compa帽eros de trabajo en un lugar de trabajo determinado; e individuos de confianza y peque帽os grupos de distintas variedades.

Par铆s en 1968 nos dej贸 el lema: 鈥溌茅 realista, exige lo imposible!鈥 Hace unos a帽os, Seattle, Quebec y G茅nova hubieran parecido imposibles. Ahora el reino de lo posible se ha expandido.

La pr谩ctica de la solidaridad

En lugar de una conclusi贸n, perm铆tanme compartir una preocupaci贸n final. De lo que se trata es de un nuevo conjunto de valores, la pr谩ctica de la solidaridad. El capitalismo se desarroll贸 dentro del feudalismo como la pr谩ctica de la idea del contrato. Lo que fue imaginado era una sociedad en la que los miembros libres e iguales de la sociedad civil celebrar铆an acuerdos mutuamente vinculantes. As铆, la Ciudad libre. As铆, el gremio de artesanos. As铆, la congregaci贸n de creyentes Protestantes unidos por un pacto (un tipo diferente de contrato). Y as铆, la corporaci贸n capitalista, sus inversionistas, sus accionistas. Por supuesto, la realidad era y sigue siendo que las partes de los contratos de trabajo capitalistas no eran y no son iguales. Por lo tanto la hegemon铆a ideol贸gica de la idea burguesa de contrato siempre ha estado y sigue estando basada en una farsa.

Contra-hegem贸nicamente, practicamos la solidaridad. La solidaridad podr铆a definirse como trazar los l铆mites de nuestra comunidad de lucha lo m谩s ampliamente posible. Cuando LTV Steel se declar贸 en quiebra por primera vez en 1986, los jubilados de Youngstown debatieron si deb铆an buscar un seguro de salud solo para los jubilados de la industria del acero o para todos. Ellos decidieron, por todos. Cuando LTV Steel recientemente se declar贸 en bancarrota por segunda vez, United Steelworkers of America tom贸 la decisi贸n opuesta: pidieron al Congreso que subsidiara los llamados 鈥渃ostos heredados鈥 de la industria del acero, no para la atenci贸n m茅dica universal.

Pero tambi茅n debemos fomentar la solidaridad, no solo en la lucha contra los poderes f谩cticos, sino tambi茅n dentro de nuestro propio movimiento. Esto es muy dif铆cil pero absolutamente indispensable.

Tengo la responsabilidad de continuar para John Sargent; para Ed Mann, quien en las reuniones del Club de Solidaridad de los Trabajadores de Youngstown se presentar铆a como 鈥淓d Mann, miembro de los TIM鈥; para Stan Weir, quien aprendi贸 la historia laboral de los Wobblies a bordo de un barco durante la Segunda Guerra Mundial; para Marty Glaberman. Tendr谩s la responsabilidad de continuar por m铆. Esto es como deber铆a ser. Esta es la solidaridad m谩s profunda e importante. Que el c铆rculo no se rompa.

Contin煤a por Staughton Lynd. 脷nase a IWW hoy: 隆Estoy listo para unirme!

* Un pie card es un miembro del sindicato, a menudo un empleado del sindicato, que usa el sindicato para ganar pero no cree en la lucha laboral. No participa en la lucha fuera de las horas de trabajo.

** Un scissorbill es un trabajador que rechaza unirse con el sindicato o que trabaja con el empleador en contra del sindicato. A menudo la persona finge ser simp谩tica para infiltrar al sindicato.