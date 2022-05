–

El 30% del personal sanitario no tiene contratos fijos. La temporalidad en fraude de ley, que provoca que algunos m茅dicos y m茅dicas lleven m谩s de 10 a帽os en situaci贸n eventual, y los problemas en la aplicaci贸n de la nueva Ley Iceta, cristalizar谩n en una huelga en Madrid.

M贸nica de Miguel es m茅dica anestesista pedi谩trica y lleva 18 a帽os ocupando el mismo puesto sin una plaza fija. Tuvo que firmar 26 contratos hasta que en 2015 le hicieron interina. Luis M. Casero es anestesista y lleva diez a帽os con contratos temporales. Hasta mayo de 2017 no le hicieron interino. Mar铆a Calatayud lleva doce a帽os como m茅dica endocrina, ocupando la misma plaza estructural desde que entr贸: la de una persona que se fue de excedencia. Sin embargo, a d铆a de hoy, se mantiene como personal temporal. Mar Santos es pediatra, especializada en enfermedades infeccionas. Lleva manejando pacientes muy complejos desde hace casi 15 a帽os sin una plaza fija. Hasta 2015 no consigui贸 escalar hasta una interinidad. Estas cuatro profesionales trabajan todas en grandes hospitales de la Comunidad de Madrid, y ma帽ana, 10 de mayo, ir谩n a la huelga impulsada por la plataforma ‘M茅dicos no fijos de Madrid’. Su vaso de la paciencia ya se ha colmado.

Esta regi贸n alberga el porcentaje m谩s alto de personal no fijo en la sanidad p煤blica. Desde CC OO afirman que en el total del Estado la temporalildad alcanza el 30%, mientras la ley marca un 8% como l铆mite. Seg煤n los datos del Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda, Madrid encabeza el ranking, llegando a un 55,81% en 2021, 11,4 puntos porcentuales por encima del registro de 2020. Los profesionales esperaban que la Ley Iceta les permitiera estabilizar su situaci贸n. Pero un concurso oposici贸n lanzado por el gobierno de Ayuso pocos d铆as antes de que la ley entrara en vigor pone sus puestos en vilo.

El 28 de diciembre de 2021 se aprobaba la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducci贸n de la temporalidad en el empleo p煤blico, la conocida Ley Iceta. Estos facultativos ten铆an muchas esperanzas en ella. En su disposici贸n adicional sexta establece un mecanismo excepcional para aquellos profesionales que lleven ejerciendo en la misma plaza desde hace m谩s de cinco a帽os. Para ellos prev茅 un concurso que consiste 煤nicamente en la valoraci贸n de m茅ritos, tal y como se especifica en el art铆culo 61.6 de la Ley del Estatuto B谩sico del Empleado P煤blico.

El 14 de diciembre, el gobierno de Ayuso sorprend铆a con la publicaci贸n de una Oferta P煤blica de Empleo (OPE). Facultativos y facultativas de especializaciones, agrupados en la plataforma ‘M茅dicos no fijos de Madrid’, se quejan de que esta OPE les obliga a pasar un examen general de 150 preguntas y, si se aprueba, luego se pasa a la fase de concurso de m茅ritos. Por tanto, no pueden acogerse al mecanismo excepcional previsto en la Ley Iceta y deber谩n parar su actual especializaci贸n para volver a tomar los libros de la carrera. Denuncian adem谩s que esta decisi贸n puede suponer la destrucci贸n de equipos ya consolidados con profesionales altamente especializados.

Alta especializaci贸n

鈥淵o llevo 18 a帽os especializada en anestesiar a neonatos y grandes prematuros. Pongo anestesia en ni帽os que pesan 1,5 kilos o incluso menos, algo que ni siquiera mis compa帽eros actuales en ejercicio quieren hacer. En una oposici贸n generalista no puedo competir con alguien que acaba de salir de la carrera y tiene todo m谩s fresco. Pero, si me despiden, no s茅 qui茅n podr谩 realizar mis labores鈥, explica M贸nica de Miguel.

Opini贸n similar manifiesta Luis M. Casero quien ha desarrollado su carrera en la unidad de transplantes multiorg谩nicos. 鈥淎 m铆 no me preocupa mi puesto de trabajo, yo s茅 que pase lo que pase en la OPE voy a tener trabajo, puedo renunciar e irme a la privada. A m铆 lo que me entristece es que unidades de alt铆simo rendimiento y especializaci贸n, si no se consolidan esas plazas, van a perder su valor. Si hay 15 personas en anestesia de trasplantes y nueve son eventuales, si desaparecen estos 煤ltimos, 驴qu茅 va a pasar?鈥, se pregunta.

Mar铆a Calatayud est谩 especializada en enfermedades de la hip贸fisis y en tumores neuroendocrinos. 鈥淭rabajamos codo con codo con los neurocirujanos, tenemos un comit茅 para revisar y debatir los casos y trabajo junto a oncolog铆a para tratar tumores. Estamos intentando ser centro de referencia en estas patolog铆as. Si no consigo plaza, el equipo de trabajo multidisciplinar en el que participo deber铆a adaptarse a una nueva persona que tenga el inter茅s y las capacidades para esto鈥, explica, quien avisa de que 鈥減uede avecinarse un descalabro鈥 en una unidad que hace seguimiento a pacientes cr贸nicos donde la continuidad en la atenci贸n es muy importante.

鈥淵o trabajo con pacientes complejos. Vemos infecciones complejas, por ejemplo relacionadas con dispositivos que se ponen en el hueso o ni帽os con problemas oncol贸gicos e inmunodeprimidos. En mi equipo somos cinco personas y solo una persona es fija. La primera responsabilidad de mi trabajo son mis pacientes, son pacientes complicados y cada d铆a es un reto nuevo. No puedo parar para ponerme a estudiar una oposici贸n porque pongo en riesgo su salud鈥, se queja Mar Solano, quien asegura que cuando sale del hospital cada d铆a tiene que estudiar e investigar sobre las afecciones que se encuentra tratando en la actualidad.

Mecanismos de coordinaci贸n

Esta conflictividad laboral que se da en Madrid es la 煤ltima consecuencia de a帽os sin convocar y ejecutar oposiciones. Rosa Cuadrado, responsable de Acci贸n Sindical P煤blica de la Federaci贸n de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, explica a El Salto que el abuso de temporalidad se viene dando desde la crisis del 2010-2012, cuando se empezaron a aplicar recortes a los servicios p煤blicos y no se autorizaba la contrataci贸n indefinida.

鈥淟as tasas de reposici贸n estuvieron muchos a帽os congeladas, no se repon铆an las plantillas. Como no pod铆an reponer a todas esas personas, contrataban con car谩cter temporal por necesidades del servicio. Esa din谩mica nos ha hecho llegar a que tenemos en sanidad tasas de temporalidad del 30%鈥, explica Cuadrado. Aunque matiza que hay bastantes diferencias entre comunidades y pone de ejemplo de buenas pr谩cticas a Andaluc铆a, donde 鈥測a tienen todas sus plazas convocadas, ejecutadas y a la gente en sus puestos鈥.

Hoy, la Ley Iceta establece como m谩ximo un 8% de temporalidad en las administraciones vinculado, en palabras de Cuadrado, a un compromiso con Europa. Para esta representante de CC OO esta ley es mejorable porque se presta a muchas interpretaciones y no establece mecanismos de coordinaci贸n entre las Comunidades Aut贸nomas.

鈥淐ada administraci贸n est谩 interpretando la ley de una manera. Las disposiciones adicionales sexta y octava, que son para los procesos excepcionales de estabilizaci贸n del personal, admiten much铆simas interpretaciones. Nosotros pedimos que el Ministerio de Sanidad mande unos criterios para la aplicaci贸n de esta ley. Pedimos que Sanidad ejerza una labor de coordinaci贸n para intentar garantizar que estos procesos de estabilizaci贸n lleguen a buen puerto, que por aplicaciones diferentes de la misma ley no haya una invasi贸n de impugnaciones a los procesos o que no se consiga el objetivo que es que no haya esos alt铆simos 铆ndices de temporalidad鈥, concluye Cuadrado.

El fraude de ley

Desde la Confederaci贸n Estatal de Sindicatos M茅dicos (CESM) exponen que el perfil del m茅dico que consigue ser fijo y formar parte del personal estatutario en este pa铆s es un profesional que suele tener alrededor de 50 a帽os, tras haber pasado d茅cadas con contratos temporales. Primero con contratos eventuales, que por ley no deber铆an superar los dos a帽os pero se mantienen sine die en fraude de ley, y luego con contratos interinos que tambi茅n se mantienen sin l铆mite temporal.

Para Tom谩s Toranzo, presidente de CESM, la nueva Ley Iceta 鈥渢iene que limitar los fraudes de ley y espero que d茅 sus frutos. De hecho incluye sanciones administrativas a las administraciones y a los responsables que no cumplan esta norma. Lo l贸gico es que la temporalidad disminuya de manera importante鈥, espera Toranzo.

Toranzo insiste en la idea de la necesaria coordinaci贸n del ministerio para evitar, entre otras cosas, que no queden plazas sin cubrir. 鈥淪i no hay una coordinaci贸n entre todos los servicios y el Ministerio de Sanidad no toma cartas en el asunto, puede darse la paradoja de que al final queden plazas libres. Una personas con muchos m茅ritos puede optar a varias plazas y puede conseguir plaza al mismo tiempo en muchas comunidades diferentes y esto supone dejar plazas vacantes鈥 explica.

Seg煤n la nueva ley, todos los procesos de oposici贸n deben de estar cerrados antes de diciembre de 2024. En esa fecha, y si la ley se cumple, todos los servicios p煤blicos habr铆an reducido su temporalidad hasta el ansiado 8%. Mientras, los profesionales de Madrid ven esa cifra una quimera. 鈥淪olo en el Hospital Doce de Octubre hay un 62% de temporalidad鈥, explica M贸nica de Miguel, quien espera que su lucha se convierta en plazas estables para todas. Mientras tanto, ir谩n a la huelga para conseguirlo.

