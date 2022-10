–

La miniserie sueca Playlist, que se encuentra disponible en Netflix, muestra una historia ficcionada sobre la plataforma Spotify. En la misma aparece el dilema sobre la industria musical, la pirater铆a, la explotaci贸n a artistas y las nuevas tecnol贸gicas digitales. Parad贸jicamente la serie est谩 en una plataforma digital que es tambi茅n protagonista y responsable de varias de las pol茅micas presentes. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Inspirada en el libro Spotify Untold escrito por Sven Carlsson y Jonas Leijonhufvud y creada para Netflix , 茅sta serie dirigida por Per-Olav S酶rensen cuenta una historia 芦ficticia禄 del nacimiento de la compa帽铆a sueca de m煤sica en streaming Spotify, las problem谩ticas que se van presentando en ese proceso y luego las contradicciones, traiciones y abandonos que se dan en el contexto.

La serie tiene una din谩mica particular donde los 6 personajes principales protagonizan cada uno de los 6 episodios contando su versi贸n de los hechos que son contradictorias entre s铆. En el primero de ellos, como no pod铆a ser de otra manera, el protagonista (que l贸gicamente atraviesa toda la serie) es el hoy CEO y cofundador de la marca Daniel Ek, interpretado por el actor sueco Edvin Endre (interpret贸 a Erlendur en la serie Vikingos). All铆 van apareciendo amistades y confrontaciones (no siempre en el mismo orden). Su socio Martin Lorentzon, interpretado por Christian Hillborg (El puente, The Last Kingdom, Feabag) es presentado como un exc茅ntrico y carism谩tico empresario, a veces delirante, con una clara postura (fiel a la realidad) de liberal extremo y cr铆tico del modelo sueco 鈥減or derecha鈥 (m谩s all谩 de lo que sucede en la serie, Lorentzon tuvo problemas reales con el Estado sueco con deudas millonarias en impuestos y la posterior creaci贸n de sus empresas en para铆sos fiscales como Chipre o Luxemburgo).

En la din谩mica aparecen artistas, inform谩ticos, abogadas y empresarios de la 鈥渧ieja industria musical鈥 como Per Sundin, ex director de Sony en Suecia, con quien tambi茅n hay disputas sobre qui茅n garantiza la m煤sica, sobre como la pirater铆a da帽a a la m煤sica, pero desde el enfoque del gerente de la discogr谩fica que se 鈥渓amenta鈥 de tener que despedir trabajadores y acusa a las plataformas de robarle. Tanto Daniel Ek, como Martin Lorentzon o incluso Per Sundin son personas adineradas con una vida de lujos, tanto en la serie como en la realidad actual, sin embargo no todos los personajes de la serie lo son. Hay una realidad oculta, al menos en algunos episodios.

Si bien la serie tiene los infaltables gui帽os musicales que la hacen muy atractiva para toda persona que ame la m煤sica, los episodios empiezan a tener estas disputas entre distintas personas que se auto adjudican los cr茅ditos como creadores o v铆ctimas de un robo鈥 驴no les parece que falta alguien? 驴Qui茅nes crean esa m煤sica que escuchamos, ya sea en un disco o en una plataforma digital? Esa pregunta que tambi茅n se presenta en debates pol铆ticos en la actualidad en otras coyunturas, sobre todo cuando trabajadores ven vulnerados sus derechos y toman medidas de lucha para defender parte de ellos, puede aparecer durante los primeros episodios en la mente del p煤blico, hasta que se hace presente. Tratando de evitar el spoiler, desde esta nota solo queda recomendar, a quienes les interesa la tem谩tica, que vean los 6 cap铆tulos de esta miniserie y saquen sus propias conclusiones.

Un dato no menor es que esta serie es lanza justo cuando en Argentina se desarrollan tambi茅n luchas contra los recortes o lo que llaman el 鈥渁pag贸n cultural鈥 en el campo audiovisual. Algo de eso hay en esta miniserie.