Una familia hondureña forzada a migrar por las tormentas y las pandillas

24 dic 2021

Por Francisco Sim贸n, Andrea Hern谩ndez y Cenia Marroqu铆n

Editado por Javier De Le贸n

Kevin, un migrante hondure帽o de 28 a帽os, abandon贸 su pa铆s junto a su esposa de 20 a帽os y sus 3 hijas de 11 meses, 3 y 5 a帽os a principios de enero de 2021. 脡l y su familia perdieron su casa y cultivos con el paso de las tormentas Eta y Iota en noviembre de 2020. Ahora se encuentran con estatus de residencia permanente en Ciudad Acu帽a, en la frontera de M茅xico con Estados Unidos. Intent贸 ingresar al pa铆s estadounidense con su familia en septiembre, sin embargo, fueron expulsados de inmediato a esa ciudad, bajo el T铆tulo 42. Al amanecer en la orilla del r铆o Bravo se renuevan sus esperanzas de cruzar la frontera, porque retornar a su pa铆s no es una opci贸n.

***

Sentado a la orilla del r铆o Bravo en una tarde soleada, del 14 de noviembre, Kevin, un joven migrante, dice 鈥測o sal铆 de Honduras con mi familia, porque perdimos nuestra casa por el paso de las tormentas en noviembre de 2020, nunca recibimos apoyo del gobierno y nuestra esperanza era migrar鈥, mientras tanto dos agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lo vigilan al otro lado del r铆o.

Kevin tuvo que abandonar su pa铆s debido a los estragos de las tormentas Eta y Iota y al incremento de la pobreza que estas agudizaron. Su casa y sus cultivos quedaron sumergidos bajo el agua estancada y el lodo. A estas condiciones se suma la extorsi贸n y las amenazas provocadas por las pandillas, con las que ten铆a que lidiar diariamente.

Antes de la pandemia se empleaba de manera informal en el sector de la construcci贸n y ganaba en promedio diez d贸lares diarios cuando hab铆a oportunidades de trabajo, lo cual no era siempre. 鈥淣osotros viv铆amos en la zona del r铆o Chamelec贸n y el hurac谩n se llev贸 todo, la casa y los cultivos, lo perdimos todo. Luego por la violencia y la falta de trabajo salimos de nuestro pa铆s con la idea de llegar a Estados Unidos y tener mejores oportunidades鈥, dice Kevin, mientras recuerda con nostalgia lo vivido en Honduras.

De acuerdo con la Comisi贸n Permanente de Contingencias (COPECO) de ese pa铆s, el r铆o al que hace referencia Kevin, fue unos de los lugares donde hubo alerta roja durante las tormentas Eta y Iota. La ribera del r铆o Chamelec贸n, en las zonas bajas de San Pedro Sula, Puerto Cort茅s, Villanueva y la Lima fue la m谩s afectada por las inundaciones, incluso, mayores a las que provoc贸 el hurac谩n Mitch en 1998.

Las pandillas y la inseguridad fueron otros motivos m谩s por los que abandon贸 el pa铆s. Estos factores de expulsi贸n de migrantes en Honduras, tambi茅n los menciona el medio Contracorriente en una publicaci贸n en 2020. El medio indica que Chamelec贸n es considerado uno de los focos de violencia de San Pedro Sula, la segunda ciudad del pa铆s con m谩s homicidios; s贸lo en 2019 se registraron 438 casos en ese municipio, de acuerdo a los datos del Sistema Estad铆stico Policial en L铆nea (SEPOL), citado por el medio.

Chamelec贸n es un barrio situado en el municipio de San Pedro Sula, en Cort茅s, departamento de Honduras. Su nombre se debe a la cercan铆a que tiene con el r铆o que lleva el mismo nombre. De all铆 es originario Kevin, el migrante, que ahora radica temporalmente en la ciudad norte帽a de Acu帽a, en el estado de Coahuila, M茅xico.

La historia de Kevin refleja la realidad que viven los hondure帽os en Chamelec贸n, no solo perdieron sus hogares con la inclemencia de las tormentas, sino tambi茅n su tranquilidad, provocada por las pandillas y el sufrimiento por las extorsiones.

Kevin y su familia: los migrantes clim谩ticos

Para Kevin, una de las principales causas de su migraci贸n fue la p茅rdida de su hogar por los efectos de las tormentas Eta y Iota. Seg煤n datos de la Comisi贸n Econ贸mica para Am茅rica Latina y el Caribe (CEPAL), publicados en mayo de 2021, el costo total de los efectos causados en Honduras por estos fen贸menos meteorol贸gicos ha sido aproximadamente de 52 millones de lempiras, equivalente a m谩s de 2 millones de d贸lares.

En Honduras hay unas 282 mil familias en las que al menos una persona se encuentra viviendo en otro pa铆s, lo que equivale a 424 mil migrantes en el exterior, de este n煤mero el 59.4% son hombres y el 40.6% mujeres, seg煤n cifras publicadas por la Organizaci贸n Internacional para las Migraciones (OIM) en un estudio denominado 鈥淧erfil migratorio de Honduras 2019鈥.

En Centroam茅rica, Honduras se encuentra entre los principales pa铆ses con mayores riesgos clim谩ticos, los cuales han provocado en las poblaciones p茅rdidas de cultivos, hogares y familias, seg煤n el 脥ndice de Riesgo Clim谩tico Global (IRC) de Germanwatch en un reporte de este a帽o. En consecuencia los pobladores de este pa铆s, son actores de la migraci贸n internacional, a los que se les denomina, 鈥渕igrantes clim谩ticos o desplazados ambientales鈥.

Es decir, las consecuencias de estos fen贸menos se traducen en la migraci贸n para sobrevivir, tal fue el caso de Kevin que se encontraba entre las personas que perdieron su hogar, convirti茅ndose as铆 en un 鈥渕igrante clim谩tico鈥.

En el estudio de la migraci贸n, el t茅rmino de migrante clim谩tico se utiliza para referirse a las personas que abandonan su lugar de origen de forma temporal o permanente dentro de un Estado o cruzando una frontera internacional, bajo contextos de desastres o deterioro ambiental y que afectan los entornos de vida, derivados por el cambio clim谩tico.

No obstante, estos grupos de migrantes a煤n no son reconocidos legalmente en el 谩mbito del Derecho Internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2020 expres贸 que no se hace uso de este t茅rmino, porque no est谩 reconocido por la Organizaci贸n de las Naciones Unidas ni en la Convenci贸n de Ginebra de 1951.

La pandemia y las tormentas reflejan cada vez m谩s la salida de personas migrantes del pa铆s hondure帽o, en busca de mejores oportunidades. En t茅rminos de sacrificio humanitario, social y econ贸mico, las consecuencias han sido evidentes. Y pese a los riesgos que la migraci贸n irregular conlleva, sigue siendo su opci贸n para sobrevivir.

En Honduras, 3 millones 907 mil 229 personas fueron afectadas por las tormentas Eta y Iota, de este n煤mero 437 mil fueron evacuadas. El 88% eran originarias de Cort茅s, Gracias a Dios, Yoro, Santa B谩rbara y Col贸n, seg煤n datos presentados por la COPECO de ese pa铆s en noviembre de 2020. As铆 mismo, el informe destaca que las consecuencias fueron tr谩gicas, puesto que 95 personas perdieron la vida, 32 en el departamento de Cort茅s, 16 en Santa B谩rbara y 12 en Lempira.

Sali贸 de Honduras en b煤squeda de un futuro incierto

Kevin abandon贸 su pa铆s en horas de la ma帽ana, un 6 de enero de 2021. Con 5 mil d贸lares en sus bolsillos -su 煤nico ahorro- en b煤squeda de un futuro incierto. 脡l ya hab铆a estado en Estados Unidos cinco a帽os atr谩s; en ese tiempo logr贸 construir su casa y compr贸 10 cuerdas de terreno para cultivar, pero un desastre natural y la ola de violencia que vivi贸 en su barrio de Chamelec贸n en San Pedro Sula, lo oblig贸 a migrar de nuevo, pero esta vez acompa帽ado de su familia.

Ingres贸 a Guatemala con su esposa a煤n embarazada y sus 2 hijas, por un paso ciego cercano a la frontera de El Corinto ubicada en el departamento de Izabal, frontera con Honduras. Evadieron el primer puesto de control migratorio instalado por el gobierno guatemalteco 鈥減orque all谩 nos ped铆an la constancia de la prueba de Covid para ingresar, el costo era caro, nos cobraban 100 d贸lares por persona para sacarla y el poco dinero que cargaba era para el viaje鈥, coment贸.

Las personas migrantes que ingresan por esta frontera entran en peque帽os grupos mixtos y de varios sectores etarios, incluyendo n煤cleos familiares. La mayor铆a prefieren evadir los puestos de control establecidos por las autoridades de migraci贸n guatemalteca, porque les revisan la identificaci贸n personal y la constancia de la prueba de COVID-19, este 煤ltimo se convirti贸 en un requisito indispensable en tiempos de pandemia, seg煤n report贸 la Organizaci贸n Internacional para las Migraciones (OIM) en julio de este a帽o.

A decir de la OIM, la emisi贸n de certificaciones para la COVID-19 se ha establecido como un negocio bajo enga帽o y estafas con pruebas falsas en la localidad fronteriza de El Corinto.

Kevin no ten铆a entre sus planes quedarse en Guatemala, su meta era alcanzar el sue帽o americano, tuvo que recorrer el territorio guatemalteco por cuatro d铆as desde que sali贸 de su pueblo, en buses extraurbanos hasta llegar al municipio de Tec煤n Um谩n, frontera con M茅xico. Desconocer el pa铆s fue un desaf铆o para 茅l como para cualquier migrante, pero la necesidad de viajar le anim贸 a buscar apoyo humanitario.

Record贸 que pas贸 por la Casa del Migrante, ubicada en la ciudad de Guatemala, 鈥渁ll铆 me dieron alimentaci贸n, chequeo m茅dico para mis 2 hijas, -la tercera naci贸 en M茅xico- y un mapa para ubicarme desde la frontera de Tec煤n Um谩n鈥, a帽adi贸.

脡l y su familia pensaron pasar la noche en la Casa pero les dijeron que no 鈥減or temas de coronavirus鈥. 鈥淔ui a quedarme en un hotel pobre, no recuerdo su ubicaci贸n, pero me sacaron lana, me cobraron 300 quetzales por una noche para toda mi familia, fue un costo injusto鈥, record贸.

Durante su recorrido en el territorio guatemalteco, el migrante relat贸 que fue 鈥渟ujeto de extorsi贸n鈥 por agentes de la Polic铆a Nacional Civil (PNC), a quienes se les pagaba entre 100 y 200 quetzales por persona en cada estaci贸n de control. De lo contrario, amenazaban con regresarlos a su pa铆s de origen, pese a que 茅l y su familia llevaban sus documentos de identificaci贸n como el pasaporte.

De acuerdo con Kevin, durante el trayecto encontr贸 alrededor de siete puestos de control hasta llegar a la frontera de Tec煤n Um谩n, ubicado en San Marcos, uno de los cuatro departamentos guatemaltecos que colindan con M茅xico y que se extiende por 963 kil贸metros.

脡l y su familia, finalmente lograron llegar a la frontera el 9 de enero, en una tarde soleada entre cansancio y hambre, es decir 4 d铆as despu茅s desde que sali贸 de su barrio de Chamelec贸n.

La esposa de Kevin, de quien se omite el nombre, record贸 que no aguantaba el cansancio, ella ven铆a embarazada de su tercera hija que ahora tiene 11 meses. 鈥淟e dije a mi esposo, Kevin, que nos detuvi茅ramos, pero no me respondi贸鈥, indic贸.

En ese momento ella no entendi贸 las razones de Kevin para no parar, pero lo explic贸 despu茅s: 鈥渓a plata -dinero- se nos acababa, mi esposa ven铆a embarazada y en cualquier momento pod铆a dar a luz, entonces decid铆 seguir de largo鈥.

Tec煤n Um谩n: cruzar en balsa

Esa misma tarde entraron por el territorio mexicano y para no pasar por el puesto de control migratorio, instalado por el gobierno de M茅xico sobre el puente 鈥淒r. Rodolfo Robles鈥, evitaron la seguridad fronteriza y cruzaron en balsa.

Kevin, t铆mido pero astuto, no lo pens贸 dos veces. Nos dijo que busc贸 el famoso 鈥淧aso del Palenque鈥, encontr贸 el lugar y contrat贸 el servicio de un balsero, a quien le pag贸 20 quetzales por persona. Se subi贸 a una balsa con la intenci贸n de cruzar el r铆o Suchiate, que separa a Guatemala del pa铆s mexicano.

Las balsas son conocidas por los lugare帽os como 鈥渃谩maras鈥, est谩n elaboradas con tubos y llantas de tractor sobre las cuales se colocan cinco tablas de madera, de forma separada.

Las famosas 鈥渃谩maras鈥, al parecer ya forman parte de un sistema de transporte transfronterizo desde lo informal. Primero, cualquier migrante que llega ah铆 recurre a este servicio para evitar los controles migratorios del lado mexicano. Mientras que en Guatemala, se utiliza por el comercio local y regional para escapar de los controles aduaneros.

A diario decenas de personas cruzan esta l铆nea fronteriza para diferentes fines. De acuerdo con la OIM, solo en julio de este a帽o, m谩s de 31 mil migrantes procedentes de distintos pa铆ses salieron de Guatemala con destino a M茅xico. De esta cifra, 4 mil 650 pasaron por la frontera de Tec煤n Um谩n, es decir, en un d铆a, un promedio de 155 personas utiliz贸 el servicio de los balseros, en su mayor铆a eran haitianos y hondure帽os.

Kevin vivi贸 en Chiapas, su hija menor naci贸 en M茅xico

La primera estaci贸n mexicana a la que la familia lleg贸, fue a Ciudad Hidalgo, luego se dirigieron a Tapachula donde permanecieron por seis meses.

鈥淟a plata鈥 de pronto se volvi贸 un problema tanto para 茅l y su familia. Lleg贸 a Tapachula con 4 mil 200 d贸lares. Es decir, en su recorrido por Guatemala gastaron 800 d贸lares en transporte y alimentaci贸n. Llegaron solos sin apoyo de ning煤n gu铆a de viaje.

Kevin vivi贸 las primeras semanas en la Casa del Migrante Scalabrini, con sede en esa ciudad, mientras inici贸 el proceso de solicitud de asilo a la Comisi贸n Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), pero no tuvo 茅xito.

A su solicitud se suman m谩s de 22 mil migrantes procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, Venezuela y Hait铆, quienes solicitaron asilo en M茅xico desde enero de 2021, seg煤n una nota de prensa publicada en el portal de noticias de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU) el 13 de abril de este a帽o.

El 64% de las solicitudes fueron del norte de Centroam茅rica, de las cuales, 51% eran de Honduras; 8% de El Salvador y 5% de Guatemala. Del total de las solicitudes registradas, el 22% eran de menores de edad no acompa帽ados, es decir sin ning煤n familiar.

鈥淎h铆 est谩n trabajando por citas y las est谩n dejando para dos o tres meses de espera, y ahorita va para el otro a帽o. Me dieron cita y como mi esposa ven铆a embarazada, mi beb茅 naci贸 en M茅xico. Por medio de mi hija reci茅n nacida logr茅 conseguir los permisos. Si fuera por la COMAR all谩 estar铆a en Tapachula esperando鈥, dijo Kevin.

Luego que su esposa diera a luz en el Hospital General de Tapachula, abandonaron la Casa del Migrante a principios de febrero y acudieron al Instituto Nacional de Migraci贸n (INM) con sede en Tapachula, para solicitar su residencia permanente, debido a que su hija reci茅n hab铆a nacido en territorio mexicano.

As铆, realiz贸 los tr谩mites y tres meses despu茅s obtuvo las credenciales por el costo de siete mil pesos mexicanos, luego recibi贸 un apoyo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) en donde le exoneraron del pago de una credencial.

鈥淟os gastos del parto lo cubri贸 el DIF鈥, a帽adi贸 Kevin mientras explica c贸mo logr贸 sobrevivir en Chiapas. No encontr贸 trabajo formal por dos razones: por su apariencia y su forma de vestir en su condici贸n de migrante hondure帽o y por la falta de su documento personal que le acredita su legalidad en M茅xico.

鈥淣o hay trabajo, queremos ver tu documento鈥, fueron las palabras que m谩s escuch贸 Kevin durante su estad铆a en Chiapas.

鈥淢e dediqu茅 a bolear, -lustrar- zapatos, fue el 煤nico trabajo que encontr茅, dice. Con este oficio 茅l ganaba al d铆a entre 100 a 140 pesos mexicanos diarios, que equivale a 6.5 d贸lares. Con este dinero 茅l compraba alimentaci贸n para su familia.

Mientras estuvo en Tapachula, encontr贸 algunos 鈥減aisanos catrachos鈥, con quienes se pudieron ir a vivir sin pagar renta por 3 meses. 鈥淟a pura solidaridad鈥, dijo la esposa de Kevin. Con ese ahorro lograron juntar el dinero necesario para cambiar de destino.

Viajar por M茅xico en autob煤s de 鈥渃lase pobre鈥

Tras obtener la documentaci贸n que le acredita su residencia permanente en M茅xico, en agosto decidi贸 salir junto a su familia de Tapachula a Ciudad Acu帽a, lugar fronterizo con Texas, Estados Unidos; el r铆o Bravo separa a ambos pa铆ses.

En agosto sali贸 de Tapachula con destino a Saltillo, capital del estado de Coahuila. Abord贸 un autob煤s, seg煤n 茅l 鈥渄e clase pobre鈥, porque el pasaje es barato y poco seguro, 鈥減agu茅 1,500 pesos por los 2, mis hijas no鈥, indic贸.

Llegaron en 2 d铆as a Saltillo, en donde vivi贸 un mes como indigente, para reunir dinero y continuar su viaje hasta llegar a Acu帽a, lleg贸 a esa ciudad fronteriza el 21 de septiembre de este a帽o, durante la crisis de migrantes haitianos, que rebas贸 la capacidad de atenci贸n de las autoridades tanto de M茅xico como de Estados Unidos.

Llegar a Acu帽a, un paso desconocido

Kevin lleg贸 a Ciudad Acu帽a el 21 de septiembre con la intenci贸n de cruzar la frontera de Estados Unidos. Lo intent贸 durante septiembre, pero fue expulsado el mismo d铆a. 鈥淐ruc茅 el r铆o Bravo junto a mi familia a las 9 de la ma帽ana y a las 5 de la tarde ya est谩bamos en el puente鈥, indic贸.

El r铆o Bravo separa a Ciudad Acu帽a, M茅xico, de la ciudad Del R铆o, un condado del estado de Texas. No existen datos oficiales de cu谩ntos migrantes utilizan este lugar fronterizo. Antes de la crisis de los migrantes haitianos en septiembre, el r铆o Bravo era un lugar poco utilizado o desconocido. En esta ciudad fueron albergados 14 mil migrantes haitianos bajo el Puente Internacional por orden del gobierno de Joe Biden.

Seg煤n cuentan habitantes cercanos al r铆o, a diario pasan entre 90 y 120 personas migrantes. En una ma帽ana pudimos observar durante un lapso de 3 horas y 45 minutos, el paso de 88 migrantes, en su mayor铆a provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y otras nacionalidades.

Por la tarde y parte de la noche disminuye el n煤mero de personas por los riesgos que presenta el r铆o ya que aumenta su caudal, adem谩s del incremento de asaltantes en el 谩rea.

Kevin fue detenido a caballo en la ciudad Del R铆o, Texas por dos agentes de la Patrulla Fronteriza, luego fue trasladado al puente y nunca imagin贸 que su expulsi贸n ser铆a inmediata. Le dieron un n煤mero y pens贸 que era su pase de ingreso, sin embargo, ocurri贸 lo contrario. La pol铆tica humanitaria ofrecida por el presidente Joe Biden fue un enga帽o para 茅l. Fue expulsado bajo el T铆tulo 42.

Corrieron con mejor suerte los migrantes venezolanos, cubanos y nicarag眉enses, seg煤n 茅l. 鈥淎 los centroamericanos nos regresan el mismo d铆a sin preguntarnos nada. A los de Venezuela, Cuba y Nicaragua los dejan pasar, nada m谩s los detienen un d铆a y luego pueden entrar a Estados Unidos鈥, record贸.

El sue帽o americano opacado por el T铆tulo 42

La expulsi贸n de migrantes bajo el T铆tulo 42 por Estados Unidos, se refiere a la expulsi贸n irregular e invisible de migrantes guatemaltecos, centroamericanos o de otras nacionalidades de una forma no habitual e inmediata, por el pa铆s donde ingresaron, que en este caso ser铆a M茅xico, o a un tercer pa铆s, que es Guatemala. Y si no es posible, a sus pa铆ses de origen.

Para el caso de M茅xico, el gobierno de Estados Unidos expuls贸 a cientos de migrantes por la frontera de Ciudad de Acu帽a, que tambi茅n se ha vuelto un lugar de paso cotidiano de personas de diversos pa铆ses, a partir de la crisis de migrantes haitianos sobre el r铆o Bravo. Adem谩s, algunas de estas personas expulsadas, como Kevin, prefieren quedarse varadas en esa frontera, que ser deportadas a su pa铆s de origen.

A los migrantes centroamericanos -a excepci贸n de los nicarag眉enses- que tienen la documentaci贸n mexicana, los regresan sobre el puente Internacional a Ciudad Acu帽a, y a los que no cuentan con dicha documentaci贸n, los regresan a su pa铆s de origen o a la frontera de Tec煤n Um谩n en Guatemala, bajo el T铆tulo 42.

Kevin cuenta que, por el temor a la pandemia, decidieron no sumarse a los 14 mil haitianos que arribaron a la misma ciudad el mismo mes. 鈥淣o me quise sumar por la pandemia, porque ahora no puede andar uno aglomerado, por querer buscar algo mejor se puede enfermar, ese es el problema, que se fueron todos juntos y uno tiene que buscar apartarse. Cruc茅 a mi familia, pero est谩n regresando por el T铆tulo 42鈥, explic贸 Kevin.

Respecto a la situaci贸n de la pandemia consultamos a David Fuentes, encargado de un albergue instalado por la sociedad civil quien indic贸 que varias personas han resultado contagiadas de COVID-19. Sin embargo, no se cuenta con datos estad铆sticos de las cifras de migrantes positivos. Seg煤n 茅l, 鈥減orque la salud de los migrantes no es una prioridad del gobierno mexicano鈥.

El albergue social est谩 situado en el centro de Ciudad Acu帽a a pocos minutos del Puente Internacional, actualmente alberga a 800 migrantes. Los colaboradores del lugar indicaron que buscan apoyar a los migrantes con tres servicios: alojamiento, alimentaci贸n y atenci贸n psicosocial, particularmente a las personas haitianas y algunas de origen hondure帽o que se quedaron varados, tras la crisis migratoria ocurrida en septiembre.

Ciudad Acu帽a: 鈥淐harolear鈥 para sobrevivir

Desde el d铆a que lleg贸 a Ciudad Acu帽a, Kevin debe juntar dinero para pagar la renta diaria de un cuarto por 300 pesos mexicanos. Adem谩s, de conseguir 鈥減lata鈥 para los alimentos de su esposa y de sus tres hijas.

脡l y su familia viven en esa ciudad con estatus de residencia permanente, pero contin煤an abrazando la idea de llegar un d铆a no tan lejano a Estados Unidos. Mientras ese d铆a llega, comparten una pena en com煤n: reunir los 300 pesos del cuarto antes del mediod铆a.

La habitaci贸n que mide 3 metros cuadrados, no cuenta con agua, s贸lo con una ventana y una puerta de madera, que est谩 a 25 minutos caminando desde el r铆o Bravo. Para obtener esa cantidad de dinero, por el d铆a junto a su esposa se dedican a 鈥渃harolear鈥, a pedir apoyo econ贸mico en las calles de la ciudad, de lo que obtienen entre 300 y 400 pesos diarios.

Por la tarde, y para no deambular en la ciudad, se dirigen a las orillas del r铆o Bravo. Primero, porque all铆 se ba帽an. Segundo, porque su esposa tambi茅n all铆 lava la ropa, ya que en el cuarto que alquilan no cuentan con servicio de agua. Y tercero, para ellos el r铆o les trae muchos recuerdos, ya que en Honduras se iban a ba帽ar al R铆o Chamelec贸n. Adem谩s, este r铆o les ayudaba para el riego de sus cultivos de ma铆z y frijol, que con el paso de las tormentas se perdieron.

A pesar de las condiciones, Kevin encontr贸 en esta ciudad fronteriza un espacio libre para ba帽arse, jugar, bailar y lavar la ropa, junto a su esposa de 20 a帽os y sus 3 hijas, una de ellas mexicana.

Durante los meses que lleva viviendo en Ciudad Acu帽a, se han encontrado con distintas situaciones: 鈥渁qu铆 en Acu帽a hay gente buena y gente mala, nos hemos topado a las dos, pero gracias a Dios han sido en su mayor铆a buenas鈥.

Al consultarle sobre qui茅nes son las 鈥渕alas personas鈥, indica que se trata de personas racistas que salen con machetes y les gritan que no pueden permanecer en las orillas del r铆o Bravo, tambi茅n personas que fuman cristal 鈥渁 esos vatos s铆 hay que tenerles miedo, por cincuenta o cien pesos te venden, incluso a las mujeres se las llevan, las violan y aqu铆 los vecinos, aunque miran nunca hacen nada鈥, indic贸.

El retorno a Honduras no es una opci贸n

鈥淩egresar a mi pa铆s en donde mi hogar fue arrasado por las tormentas, no es una opci贸n; mi meta es llegar a Estados Unidos para trabajar y ahorrar lo suficiente, por si luego me retornan, -deportan- a Honduras, as铆 ya tengo algunos recursos para sobrevivir con mi familia. All谩 no hay futuro, no hay nada, all谩 quienes gobiernan son las pandillas y en cualquier rato vuelven a dar un golpe de Estado鈥, expres贸 Kevin.

鈥淪i pones un negocio la mara te extorsiona y quieren m谩s de lo que ganas, si no la pagas te matan. Y luego con la pandemia, las tormentas, lo perd铆 todo, perd铆 mi casa. Mi familia en Honduras est谩 empezando de nuevo鈥, agreg贸.

Al consultarle a Kevin, c贸mo las personas a煤n sobreviven en Honduras, respondi贸 con melancol铆a: 鈥渁rroz y frijoles no faltan gracias a Dios, ni las tortillas. Se busca sobrevivir. All谩 la gente est谩 volviendo a empezar porque perdimos todo por la tormenta. El departamento de Lima qued贸 borrado, todo fue devastado. Mucha gente hasta el sol de hoy todav铆a sigue limpiando sus casas y el gobierno solo lleg贸 con unas bolsas solidarias con arroz y frijol duro鈥.

La poblaci贸n hondure帽a, al menos, tendr谩 que pasar 20 a帽os para que pueda recuperarse de los da帽os provocados por las tormentas ocurridas en noviembre de 2020, seg煤n el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FODESH) citado por el medio BBC News Mundo en 2020.

El ciclo migratorio para los hondure帽os se da en un contexto adverso y antimigratorio. Las cifras presentadas en un informe de la OIM de enero a septiembre de 2021, reflejan un aumento en el retorno de car谩cter forzado, es decir la deportaci贸n, puesto que durante estos meses han sido retornados al menos 39 mil 960 migrantes.

De este n煤mero, 35 mil 231 desde M茅xico y 4 mil 293 procedentes de Estados Unidos, que en comparaci贸n con el a帽o anterior increment贸 la cantidad, dado que para 2020 fueron retornados desde M茅xico 18 mil 199 personas y 12 mil 593 desde EE. UU, lo que indica que la migraci贸n hondure帽a va en aumento y cada vez m谩s personas quieren salir de las precarias condiciones en las que se encuentran.

La historia de Kevin y su familia retrata el 茅xodo de la migraci贸n centroamericana que implica m煤ltiples riesgos y vulneraciones para quienes salen en condici贸n de irregularidad. La situaci贸n sociopol铆tica, econ贸mica y ambiental de Honduras y de otros pa铆ses centroamericanos ha provocado que esto siga convirti茅ndose en la 煤nica salida para miles de personas que ya han perdido las esperanzas en su lugar de origen.

Kevin y su familia permanecen en una zona fronteriza militarizada, con c谩maras y helic贸pteros de vigilancia que intentan detectar a cualquier migrante a su paso. A pesar de ello, a煤n se aferran al 鈥渟ue帽o americano鈥. En su plan no cabe el retorno a su pa铆s, pues aseguran que su meta sigue siendo llegar a Estados Unidos.

Un helic贸ptero y cuatro agentes de la Patrulla Fronteriza vigilan la zona fronteriza del r铆o Bravo. Fotograf铆as: Francisco Sim贸n Francisco

Mientras Kevin termina su relato, un helic贸ptero de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos sobrevuela el r铆o. Del otro lado, una radiopatrulla con dos agentes estadounidenses observa fijamente al joven y su familia. 鈥淐reen que soy migrante o coyote鈥, finaliza.

Este texto fue producido con el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL-