A pesar de que las armas demuestran cada d铆a para qu茅 sirven, las Ferias internacionales de armamento, como la que hoy (ayer) se inaugura en Madrid (FEINDEF) siguen contando con el apoyo de todas las Administraciones que luego se lamentan por el uso que se hace de ellas.

Desarma Madrid

La 鈥渋nteligencia鈥 militar, la avaricia empresarial, el militarismo gubernamental y la desidia ciudadana van a lograr que del 17 al 19 de mayo se celebre en IFEMA una Feria de Armas en Madrid. No es una feria normal como puede ser la inminente Feria del Libro, o la del Mueble o la de la Gastronom铆a, acontecimientos a los que se invita a toda la ciudadan铆a, que dan alg煤n servicio, cubren alguna necesidad o aportan bienestar y placer. Una feria de armas no es una feria normal porque, aunque parezca obvio, hay que recordar que las armas matan, destrozan, destruyen, someten a personas y a pueblos. Las armas que se venden en ferias como esta acabar谩n matando a miles de inocentes, como sucede con las armas que Espa帽a exporta a Arabia Saud铆 para dominar destruir y matar inocentes en Yemen. Espa帽a es el 8潞 exportador mundial de armas, por lo que tenemos el m谩s que dudoso honor de ser contribuyentes brutos en alimentar conflictos, a帽adir inseguridad global y ser corresponsables de la muerte de miles de personas.

Cien delegaciones internacionales

Seg煤n los organizadores, esta feria es un 茅xito sin precedentes, con 40.000 metros cuadrados de espacio reservado por 400 empresas expositoras de 25 pa铆ses, y con m谩s de cien delegaciones internacionales. Reunir谩 a empresarios, comerciantes de armas, militares de alta graduaci贸n, representantes de gobiernos y otros Se帽ores de la Guerra que no dudar谩n en mostrar las bondades de sus productos al mundo entero, mejorados con los aprendizajes de las 煤ltimas guerras y probados en combate en Ucrania o Palestina. Tambi茅n se a帽adir谩n las mejoras logradas con las 煤ltimas investigaciones en universidades colaboradoras. Eso s铆, se promocionar谩n con estilo, con educaci贸n (para no herir sensibilidades), sin rastro de las consecuencias que producen, que los Se帽ores de la Guerra son gente de orden y de bien que prefieren que las masacres pasen desapercibidas y no dejen rastros que pueda manchar su buen nombre. Nadie dir谩 鈥渕ata m谩s y mejor鈥 ni 鈥渆s la hostia, destruye todo lo que encuentra鈥. Hablar谩n de eficacia probada, innovaciones t茅cnicas, un gran aporte a la seguridad, contribuci贸n a la defensa, importante avance para la paz, un orgullo para la patria鈥

Para que la ciudadan铆a no se pregunte el por qu茅, el para qu茅 o d贸nde acabar谩n las armas con las que aqu铆 se comercia, el Ministerio de Defensa y los organizadores, expertos en camuflaje, han preferido llamar a la Feria de Armas FEINDEF, Feria Internacional de Defensa y Seguridad de Espa帽a. Nada de 鈥渁rmas鈥 ni de palabras que la puedan delatar. En la misma l铆nea Franco cambi贸 tambi茅n el nombre de Ministerio de la Guerra por el Ministerio de Defensa. Aunque en los 煤ltimos 40 a帽os no ha tenido que defendernos de ning煤n ataque en la frontera, ha intervenido en el exterior en m谩s de cien 鈥渕isiones鈥 por todo el mundo, por lo que cualquier d铆a el ej茅rcito se registrar谩 como una nueva ONG: 鈥淢isioneros sin Fronteras, 隆Todo por la Patria!鈥. Por nuestra seguridad y nuestra defensa el Ej茅rcito espa帽ol particip贸 en 鈥渕isiones鈥 como la guerra de Irak, inevitablemente unida a los atentados del 11-S; no parece que aportaran mucha seguridad. Tampoco la participaci贸n en la guerra de Libia que expandi贸 el terrorismo por todo el 脕frica subsahariana. Parece que por nuestra defensa y seguridad tuvieron que hacer el sacrificio de irse a miles de kil贸metros a ayudar a destruir Afganist谩n. 隆No, gracias! No hac铆a falta tanto sacrificio, tanto dinero invertido, tanta destrucci贸n y vidas sacrificadas para dejar el pa铆s desolado en las mismas manos talibanes. Por lo que se ve, los ej茅rcitos no son buenos instrumentos para llevar la libertad, la democracia, defender los derechos humanos, la seguridad o la paz, por m谩s que insista Margarita Robles. En honor a la verdad deber铆a volver a llamarse Ministerio de la Guerra y, si quiere apellido, Ministerio de la Guerra y la Dominaci贸n.

El negocio

Volviendo a la feria, sus organizadores se jactan de ser una feria internacional que se abre al mundo ofreciendo nuevas oportunidades de negocio. Ya sab铆amos que la venta de armas es un negocio pero, dicho tan abiertamente, sorprende. Adem谩s es un negocio con la garant铆a del Estado, que apoya institucionalmente. En esta tercera edici贸n de FEINDEF no puede pasarnos desapercibido el asesoramiento t茅cnico que los organizadores prestar谩n a las startups, empresas de nueva creaci贸n, desde Innova for Def & Sec., embri贸n del ecosistema emprendedor de defensa y seguridad, donde se expondr谩 el m谩ximo nivel de la innovaci贸n, la tecnolog铆a y el talento, seg煤n sus organizadores. De nuevo, ciencia, tecnolog铆a y talento para la muerte.

Como en la discusi贸n bizantina de qu茅 fue primero, si el huevo o la gallina, podemos debatir si son las armas las que promueven las guerras o son las guerras las que evidencian la necesidad de las armas. Lo indudable es que a m谩s gallinas, m谩s huevos y, cuantos m谩s huevos鈥 m谩s gallinas habr谩, habiendo al menos un gallo de por medio, que no suelen faltar en la preparaci贸n de las guerras. Las declaraciones de Eisenhower en su discurso de despedida como presidente de EE.UU. sobre el complejo militar-industrial y su creciente injerencia en el manejo de las pol铆ticas p煤blicas deber铆a ponernos en alerta a la hora de admitir acr铆ticamente pol铆ticas que nos militarizan, nos llevan a la dependencia armamentista y a participar en conflictos armados para beneficio de los Se帽ores de la Guerra. Desgraciadamente, en Espa帽a las pol铆ticas tanto de PP como de PSOE apenas difieren en cuanto a la militarizaci贸n. Se ha escatimado el debate parlamentario y la rendici贸n de cuentas en todo lo relacionado con el Ej茅rcito y en temas como la exportaci贸n de armas, sujetas a oscuras comisiones obligadas a mantener el secreto. Es indudable que una potente industria militar nos empuja como pa铆s a ser intervencionistas y tener intereses en los conflictos, a vender armas a sabiendas de que no aportar谩n seguridad ni defensa ni bienestar a los pa铆ses, que las acabar谩n pagando endeud谩ndose de por vida, en beneficio de las 茅lites gobernantes.

Tampoco para la poblaci贸n espa帽ola la fabricaci贸n y venta de armas tiene importantes beneficios. Buena parte de las empresas pertenecen a multinacionales que llevar谩n a para铆sos fiscales o a sus pa铆ses de origen los beneficios. En otros casos se trata de empresas con importante participaci贸n p煤blica como Indra o Navantia con un largo historial de p茅rdidas que hemos subsanado de nuestros bolsillos. Una parte del armamento lo promueve y compra el propio Estado, como el ruinoso proyecto de los submarinos S-80 que nos costar谩n un ojo de la cara, financiando su construcci贸n, pagando sobrecostes y compr谩ndolos finalmente. Sin la complicidad y participaci贸n activa de los gobiernos la inmensa mayor铆a de las empresas de armas ser铆an ruinosas. Tampoco podr铆an fabricarse sin la complicidad de los grandes bancos que las financian con nuestros ahorros. El argumento de la riqueza y los puestos de trabajo que da la industria militar, adem谩s de falso es indecente. Falso porque hay estudios que muestran que invertida la misma cantidad en otros sectores, Educaci贸n o Sanidad por ejemplo, crear铆a el doble de puestos de trabajo con una utilidad social evidente. Es indecente porque toma a los trabajadores como rehenes, haciendo que el fruto de su trabajo sirva para la muerte de otros trabajadores y sus familias. Tener que elegir entre el pan o la paz es un dilema perverso al que deber铆an enfrentarse los sindicatos para exigir a empresarios y gobiernos procesos serios de reconversi贸n de la industria militar.

Repetir la historia en sus variantes m谩s tr谩gicas

Desgraciadamente, de la guerra en Ucrania no hemos aprendido ninguna de las muchas lecciones que podr铆amos sacar. Nos hemos quedado con la peor, la m谩s primaria, la m谩s mort铆fera y destructiva, la m谩s equivocada: que se necesitan m谩s armas y m谩s gasto militar. Los gobiernos, atrapados en sus l贸gicas geoestrat茅gicas, pol铆ticas militaristas e intereses creados con la guerra de Ucrania, no nos contar谩n que es una guerra que se pudo evitar, que durante ocho a帽os no hicieron nada por llevar a buen t茅rmino los acuerdos de Minsk para que el di谩logo, la negociaci贸n, las soluciones democr谩ticas, el respeto a las minor铆as y a los derechos humanos fueran posibles. No nos contar谩n que esos ocho a帽os, claves para entender esta guerra, se aprovecharon deliberadamente para armar y entrenar al ej茅rcito ucraniano para la guerra. Tenemos las guerras que de mil maneras alimentamos. Trabajar por la paz exige necesariamente oponerse a los intereses de los se帽ores de la guerra, de los pol铆ticos y las pol铆ticas que nos arruinan, nos someten y nos acaban llevando al matadero de la guerra.

A poca capacidad cr铆tica que tengamos nos damos cuenta de que las armas no nos dan m谩s seguridad ni sirven para defender la libertad ni los servicios p煤blicos ni la democracia. La seguridad humana, los derechos, la defensa del planeta, las libertades, las conquistas sociales las estamos defendiendo los colectivos y las personas frente a las pol铆ticas autoritarias y expoliadoras de los gobiernos, frente a sus pol铆ticas militaristas que nos obligan a emplear para la guerra inmensos recursos que necesitamos para cuidar del planeta y vivir una vida digna. Los ej茅rcitos forman parte del problema y no de las soluciones, tanto desde la seguridad humana como desde la salud del planeta. Superar el militarismo y avanzar en la desmilitarizaci贸n es tarea imprescindible para afrontar con 茅xito los grandes retos: prevenir las consecuencias de la crisis clim谩tica; evitar una confrontaci贸n nuclear; promover una justicia social a nivel mundial que elimine el hambre, las desigualdades y la criminalizaci贸n de las migraciones. Una feria de armas como FEINDEF va en la direcci贸n opuesta a lo que necesitamos. Es fundamental que reaccionemos ante pol铆ticas militarizadoras y nos rebelemos frente a quienes dicen defendernos mientras nos conducen hacia el abismo.

En relaci贸n con la Feria de Armas y su negocio, podemos comenzar por:

Reclamar el fin del apoyo institucional de los gobiernos central, auton贸micos y municipales a las ferias de armas.



Poner fin a todas las ayudas p煤blicas y subvenciones a la industria militar.



Reconvertir la industria militar en industria de utilidad civil.



Impedir la introducci贸n del militarismo en universidades, espacios para la cultura y la ciencia al servicio de la vida y no de investigaci贸n para el negocio criminal de la guerra.



Exigir que la banca deje de financiar la industria de la guerra con nuestros ahorros.



Suspender las exportaciones de armas y crear comisiones de seguimiento y control de las exportaciones realizadas, para indemnizar a las posibles v铆ctimas.



Promover una verdadera cultura de paz para que nunca m谩s veamos como normal el espect谩culo indecente de una feria de armas.

隆Para la guerra, NADA. Para la vida TODO!

La Escuela Popular La Prospe y Desarma Madrid han convocado una concentraci贸n para mostrar la repulsa a FEINDEF este mi茅rcoles, 17 de mayo, a las 20 h. en la plaza del Nostrolito (Pza. Prosperidad, Madrid)



Desarma Madrid ha convocado una concentraci贸n para mostrar la repulsa a FEINDEF este viernes, 19 de mayo, a las 19 h. en el Cuartel General del Ej茅rcito (Pza. Cibeles, Madrid)

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/plane…