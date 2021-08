–

De parte de Kurdistan America Latina August 24, 2021 89 puntos de vista

Un a帽o despu茅s del inicio oficial de la pandemia*, desconocemos muchos aspectos del Covid, sin embargo la crisis ha permitido visualizar la exclusi贸n, en la pr谩ctica, de un nuevo sector tras el de los inmigrantes 鈥渋rregulares鈥: los cerca de 366.633 mayores internados en residencias, que pese a disponer de TSI (tarjeta sanitaria individual), han devenido en material de desecho de esta sociedad del siglo XXI.

Si a la masacre en las residencias le sumamos la falta de atenci贸n a otras patolog铆as, el cierre de centros, la aceleraci贸n del deterioro del Sistema Nacional de Salud, paralelo al bombardeo medi谩tico de seguros privados, nos encontramos con un negro panorama. Frente a esto, los sectores de la 鈥渋zquierda del capital鈥 centran las culpas en una supuesta 鈥済esti贸n suicida鈥 de los pol铆ticos conservadores, prometiendo que, con un cambio de gestores y un incremento del gasto p煤blico, la situaci贸n se enderezar谩, cuando lo que es urgente es comenzar a debatir sobre otro modelo sanitario.

Otra gesti贸n de la sanidad, democr谩tica, es posible. Y es en los per铆odos de crisis cuando las necesidades b谩sicas de la poblaci贸n dejan de estar cubiertas, mostrando la cara real del Estado, cuando surgen explosiones de protestas incontroladas, aquellas que escapan a su gesti贸n por las organizaciones institucionalizadas; cuando se dan escenarios que pueden permitir avances sociales. El abandono por parte del Estado de determinados servicios para aquellos sectores de poblaci贸n 鈥渆xcedentarios鈥, son los que permiten desplegar nuevas propuestas que cuestionen el statu quo dominante, y recuperen relaciones horizontales que permitan la creaci贸n de espacios de gesti贸n democr谩tica.

Grecia

En el entorno europeo, el caso griego es el m谩s significativo. Los sucesivos ajustes de la d茅cada pasada dejaron a m谩s de 3 millones de griegos -de un total de 11 millones-, y alrededor de 700.000 inmigrantes 鈥渋rregulares鈥, sin asistencia sanitaria (solo ten铆an acceso a atenci贸n de emergencia).

Ante una crisis sanitaria sin parang贸n, surgieron movimientos de base que se pusieron como objetivo ofrecer asistencia a los excluidos. Cientos de profesionales voluntarios, participaron en la creaci贸n de hasta 137 鈥渃l铆nicas y farmacias sociales鈥, gestionados desde las asambleas de barrio, lo que desde CAS difundimos desde el primer momento, aunque no llamaron la atenci贸n de los medios informativos hasta mucho m谩s tarde. Establecieron incluso 鈥渆spacios鈥 para trabajar con la poblaci贸n aspectos relacionados con actividades preventivas, y de denuncia contra los 鈥減roductores de enfermedad鈥.

En el caso de las farmacias sociales, se instauraron incluso sistemas para que los pacientes pudieran ver si ten铆an disponible la medicina que necesitaban, mientras en una segunda base de datos se segu铆a el movimiento de los f谩rmacos, de modo que se borraban de la reserva y se registraba qu茅 m茅dico lo prescribi贸 y qu茅 paciente la tom贸.

Pero la experiencia no se qued贸 en crear una red de consultorios alternativos. En los momentos m谩s 谩lgidos, trabajadores sanitarios se enfrentaron al Estado por todo el pa铆s, neg谩ndose a aplicar los copagos existentes mediante la convocatoria de 鈥渟emanas de acceso libre y gratuito a todos los servicios del SNS鈥, bloqueando el cobro a los pacientes, instaurando por tanto los tratamientos gratuitos. Incluso avanzaron m谩s all谩, como sucedi贸 en Kilkis (Macedonia), donde ocuparon el hospital y lo gestionaron mediante comit茅s de trabajadores elegidos por la asamblea (鈥渢omamos los hospitales y los dirigimos nosotras y nosotros mismos, a nivel de trabajo todo sigui贸 igual, conocemos nuestro trabajo鈥, afirmaron entonces).

La asamblea del hospital de Kilkis realiz贸 un llamamiento al resto de centros de pa铆s para extender las ocupaciones ante la propuesta del gobierno de cerrar 50 hospitales de los 132 existentes en el pa铆s. Esta experiencia de cuestionamiento de la jerarqu铆a y de reapropiaci贸n del hospital fue abortada por todo el aparato estatal, confluyendo en la represi贸n de la derecha, la izquierda institucional y los sindicatos oficiales. El peligro de contagio era claro y hab铆a que acabar con una experiencia que demostraba que hab铆a otra forma de atender a la poblaci贸n y de gestionar lo com煤n, mejorando la accesibilidad y el funcionamiento de los centros sanitarios. Aunque a帽os m谩s tarde, en 2016, se modific贸 la legislaci贸n, recuperando el acceso para todas las personas, y el deficiente funcionamiento de lo que qued贸 del sistema sanitario griego ha permitido que parte de las cl铆nicas contin煤en funcionando, en muchas ocasiones centrando sus esfuerzos en la poblaci贸n inmigrante y los refugiados llegados en los 煤ltimos a帽os.

Latinoam茅rica

Donde el Estado y el capital no han penetrado aun y sobreviven espacios de autonom铆a para lo colectivo, encontramos otros ejemplos. Como explica Ra煤l Zibechi, son territorios de emancipaci贸n y en resistencia, que pueden considerarse como espacios donde predominan los valores de uso frente a los valores de cambio. Tienen por lo menos dos elementos en com煤n: los sujetos colectivos han recuperado tierras y otros medios de producci贸n, y las decisiones se toman horizontalmente, con niveles de autonom铆a muy superiores a los que pueden alcanzar sectores obreros, incluidos los de las actuales f谩bricas recuperadas.

As铆, en Chiapas, los zapatistas han pasado los 煤ltimos 27 a帽os organizando sus comunidades de manera aut贸noma del Estado en todas las esferas de la vida, desde el sistema de gobierno, a la justicia, la educaci贸n, la salud, o la producci贸n colectiva. En sanidad, las zapatistas combinan la atenci贸n alop谩tica con la medicina tradicional. Por un lado, se encuentran las promotoras de salud locales, que reciben capacitaci贸n por parte de otras promotoras m谩s experimentadas y por personal sanitario voluntario, y por otro hierberas, parteras y hueseras. Est谩s ultimas representan un primer nivel de atenci贸n para la salud en el 谩mbito local, integrado en las casas de salud, las cl铆nicas aut贸nomas y en el quehacer diario de las promotoras de salud. Es decir, adem谩s de recibir formaci贸n espec铆fica en medicina alop谩tica, reciben formaci贸n de nociones b谩sicas de medicina tradicional y la aplican en su cotidianidad en las consultas de las Cl铆nicas Aut贸nomas.

Para las bases de apoyo zapatistas, la Salud Aut贸noma supone una alternativa a la atenci贸n sanitaria del mal gobierno (Sistema P煤blico de Salud), en el que de manera reiterada y sistematizada reciben maltrato y humillaci贸n. Se trata de una salud comunitaria, construida en base a la cultura y la experiencia de las comunidades y se sostiene a partir del trabajo comunitario, pues todos los agentes de salud realizan su trabajo en cl铆nicas y en domicilios como parte de su trabajo para su comunidad y la comunidad les exime de otros trabajos, as铆 como les aporta cosecha y otros productos necesarios para subsistir.

El tratamiento m谩s avanzado est谩 disponible en cl铆nicas como la de Oventic, que ofrece cirug铆a b谩sica, atenci贸n dental, ginecol贸gica y oftalmol贸gica; alberga laboratorio, taller de hierbas, camas para ingresos y ambulancias. Los comit茅s de coordinaci贸n de salud, existen en cada nivel del gobierno, lo que garantiza la participaci贸n de las comunidades en la administraci贸n del sistema. Con aportes de la solidaridad internacional, construyen y equipan las otras cl铆nicas, que cuentan con servicios de consulta 24 horas.

En los 煤ltimos meses, ante la epidemia del Covid, los zapatistas eligieron la prevenci贸n: 鈥淓s un planteamiento claramente estrat茅gico: no tener movilidad para impedir la difusi贸n del virus y tener capacidad de atender localmente, en cada punto donde hay un promotor de salud鈥.

En Colombia, durante la pandemia, el Consejo Regional Ind铆gena del Cauca (CRIC ), que agrupa alrededor de 200 mil personas de ocho grupos 茅tnicos, decidi贸 una 鈥淢inga Hacia Adentro鈥, con el objetivo de fortalecer las comunidades a trav茅s de la armonizaci贸n entre personas y con la naturaleza, profundizar la autonom铆a alimentaria, diversificar los cultivos y revitalizar las autoridades propias. Cerraron el territorio movilizando 7.000 guardias ind铆genas que controlan 70 puntos de ingreso y salida de los resguardos.

En Venezuela, Cecosesola (Cooperativa Central de Servicios Sociales del Estado Lara), red de comunidades que se extiende en cinco estados de Venezuela, con algo m谩s de 20 mil asociados, crearon el Centro Integral Cooperativo de Salud (CICS), con el que est谩n coordinados seis centros de salud barriales, y gestionan la funeraria m谩s grande de la regi贸n.

La misma filosof铆a que les permiti贸 convertirse en el principal distribuidor de alimentos de la regi贸n, la aplican en el CICS. Trabajan en medicina general, pediatr铆a, ginecolog铆a y doce especialidades m谩s, cuentan con laboratorios cl铆nicos y servicios de ecograf铆a y atienden 200.000 personas entre socios y no socios. La gesti贸n se basa en reuniones semanales abiertas en las que participan los trabajadores, as铆 como los m茅dicos del Centro de Salud. Al promover la participaci贸n de los m茅dicos en las reuniones se busca transformar la relaci贸n m茅dico-paciente, y abrir un espacio de di谩logo entre ciudadanos y profesionales de la salud, en un sector de actividad donde tradicionalmente el m茅dico ocupa una posici贸n dominante. Todos participan en las asambleas semanales que se encargan de gestionar el CICS. De este modo, el poder m茅dico queda desarticulado por el empoderamiento de los colectivos sanitarios.

Rojava

En Rojava, la descentralizaci贸n del poder mediante el modelo de comunas, donde vecinas y vecinos se organizan para resolver sus problemas, busca solucionar colectivamente los problemas cotidianos. Los consejos municipales suponen una alternativa al centralismo de los modelos de Estado-naci贸n, construyendo una sociedad diversa y plural.

Tras la 煤ltima invasi贸n de Turqu铆a, en octubre de 2019, la mayor铆a de ONG que brindaban apoyo en materia sanitaria se retir贸 de la zona. La situaci贸n de guerra condiciona enormemente las necesidades m茅dicas, y los hospitales militares son elementos a tener en cuenta a la hora de analizar el sistema. Hablar de sanidad estatal puede ser confuso aqu铆, pues el Estado Sirio cuenta con muy reducida presencia en Rojava. Los hospitales civiles son gestionados por un comit茅 de salud y los hospitales militares por el comit茅 militar de salud, vinculado a las FDS (Fuerzas Democr谩ticas Sirias). Hay algunos ejemplos de cooperaci贸n con las estructuras leales al r茅gimen de Bashar Al Assad, como es el caso de la unidad de di谩lisis del hospital civil de Haseke. A pesar de estas dif铆ciles condiciones, se mantiene un sistema sanitario que combina los hospitales militares y civiles, con comit茅s locales de salud vinculados a las estructuras municipales.

Heyva Sor a Kurdistan (Luna Roja de Kurdistan) ha sido el principal actor a la hora de organizar la asistencia sanitaria y la coordinaci贸n con las pocas organizaciones internacionales presentes. Una de estas, Cadus, reporta sus actividades y proporciona algunos datos sobre la infraestructura existente en Rojava. El objetivo es proporcionar atenci贸n m茅dica gratuita o de muy bajo costo. De los 700 m茅dicos que hab铆a originalmente en los tres cantones de Rojava, s贸lo quedan unos 100. Heyva Sor dispone de un reducido n煤mero de personal especializado y m谩s de 200 voluntarios que trabajan de forma no remunerada, recibiendo formaci贸n y capacitaci贸n para luego incorporarse como personal especializado. Desde hace a帽os sanitarios internacionalistas se han incorporado, lo que ha facilitado la cooperaci贸n internacional en infraestructuras, y se han construido nuevos hospitales como el de Qamislo, Kobane, Haseke o Til Temir.

Sanidad en tiempos de guerra

Tras la victoria contra el Daesh una enorme cantidad de territorios se han unido a la autoadministraci贸n democr谩tica, trayendo nuevos retos y dificultades. Tambi茅n la existencia de campos de refugiados o de detenci贸n, conlleva enormes dificultades sanitarias. Las fuerzas del r茅gimen despliegan un r铆gido embargo alrededor de estos campos, a lo que hay que sumar las desmedidas tasas que imponen para suministrar comida y medicamentos necesarios, llegando a cobrar 10.000 d贸lares por cada cami贸n que accede a los campos. La UNCHR (United Nations High Commissioner for Refugees) no presta ning煤n apoyo a estos campos, aunque s铆 lo hace de forma reducida a los dem谩s campos en los territorios de la autoadministraci贸n.

Hay enormes carencias. No hay ecocardiograma Doppler, ni diagn贸sticos de CT o MRT. Los diagn贸sticos de laboratorio se reducen al m铆nimo, con excepci贸n quiz谩s del hospital de Haseke. Solo hay 35 camas de cuidados intensivos en toda Rojava. Los suministros m茅dicos son limitados, y a pesar de acceder a medicamentos de producci贸n siria, los f谩rmacos especializados son pr谩cticamente imposibles de conseguir. Se importan ciertos f谩rmacos para pacientes cr贸nicos, o trasplantados de ri帽贸n desde la zona del Gobierno Regional de Kurdist谩n en Iraq, organizando tambi茅n su distribuci贸n gratuita entre quienes lo necesitan.

En la actualidad, en este periodo de relativa estabilidad militar, se est谩 produciendo un auge de la medicina privada que puede influir en el desarrollo sanitario de la regi贸n.

Crisis del Covid en Rojava

La pandemia oblig贸 a activar improvisados protocolos de respuesta, toques de queda y restricciones de la movilidad. Se planific贸 la construcci贸n de nuevos emplazamientos especializados, como el nuevo hospital para covid-19 de Qamishlo. La falta de ventiladores para respiraci贸n asistida fue suplida con su fabricaci贸n mediante impresoras 3D. Se compraron m谩quinas de an谩lisis de PCR, as铆 como suministros de mascarillas y equipos de protecci贸n. El centro de informaci贸n de Rojava elabor贸 informes sobre la situaci贸n de manera regular.

El bloqueo curiosamente ayud贸 a contener la propagaci贸n del virus. El n煤mero de casos contabilizados ha sido reducido (unos 10.000), y el n煤mero de muertes apenas 70 a finales de 2020. Cabe remarcar que mucha poblaci贸n no acude de forma regular a los hospitales por casos no graves, y la capacidad de efectuar test ha sido relativamente limitada. Otro dato a tener en cuenta es el escaso peso de la poblaci贸n envejecida en la pir谩mide de poblaci贸n. Esta combinaci贸n de factores ha contribuido a que la pandemia pasara pr谩cticamente inadvertida en esta regi贸n, donde la mascarilla, la distancia de seguridad o los toques de queda no han sido m谩s que meras recomendaciones para la poblaci贸n.

La salud como proyecto pol铆tico

Como recogen en el documental Neither State Nor Market: Communal Health Care In Rojava, 鈥渆l problema es que antes de la revoluci贸n hab铆a una conexi贸n profunda entre la salud y el poder del estado. As铆 que estamos construyendo un nuevo sistema con una nueva base, tratando de eliminar esta conexi贸n. La salud es una de las 谩reas clave que est谩 representada por estructuras e instituciones espec铆ficas en el nuevo sistema. Entonces, los principales objetivos para la salud son: Primero, resolver el problema de las relaciones entre la salud y el poder. Segundo, hacer una cr铆tica y reconstrucci贸n de la relaci贸n entre la sociedad y los m茅dicos. Y tercero, devolver la propiedad de la salud a la sociedad鈥.

El modelo de atenci贸n de salud comunitaria busca combinar la tecnolog铆a e investigaci贸n m茅dica con la medicina natural tradicional, sin descontar el valor de ninguna de las dos. Un asunto crucial para los comit茅s de salud es la prevenci贸n de enfermedades, pues ven como los estados gastan toneladas de dinero en el tratamiento de enfermedades, pero no invierten los mismos recursos en la prevenci贸n: 鈥淓l sistema estatal ve a la sociedad como si estuviera enferma y necesitara ser curada, pero es el sistema en s铆 el que es la enfermedad de la sociedad鈥.

Jiyan, m茅dica indonesia-alemana, nos contaba: 鈥淐uando hablamos de medicina, partimos de que la medicina farmac茅utica no es la soluci贸n. Es todo lo que hay antes de lo farmac茅utico, nuestra forma de vivir, pero tambi茅n usar la investigaci贸n para encontrar soluciones a enfermedades graves o necesidades para una cirug铆a adecuada. No deber铆a tratarse del dinero o de la medicaci贸n como una forma de obtener beneficios. Se trata de compartir y cuidar los unos de los otros, conectar las decisiones a un marco m谩s general鈥.

Un ejemplo esperanzador es la cl铆nica de salud 鈥淪ifa Jin鈥, situada en Jinwar, el pueblo de las mujeres. Merivan, doctora gallego-catalana que trabaj贸 durante meses all铆, describe as铆 el proyecto: 鈥淓s un centro de salud y curaci贸n para mujeres y ni帽os basado en la medicina natural y moderna, y ha sido una parte fundamental de la aldea desde el comienzo de la construcci贸n de Jinwar. Adem谩s de todas las dem谩s 谩reas de nuestras vidas, queremos organizar y dar forma a nuestra atenci贸n m茅dica y, por lo tanto, tambi茅n ser un ejemplo para todos los lugares donde las mujeres buscan alternativas a los sistemas de atenci贸n m茅dica anteriores鈥.

FUENTE: Juan Antonio G贸mez Li茅bana 鈥 Awal 鈥 juan Merino Castrillo 鈥 Rok Brossa / El Salto Diario / *Fecha original de publicaci贸n: 20 de marzo de 2021

<!–

–>