De parte de Arrezafe July 23, 2021 64 puntos de vista

COUNTERPUNCH

‚Äď 25/04/2021

Traducción del inglés:

Arrezafe

Los colonizadores belgas

transformaron el Congo en un estado esclavista del caucho y el

marfil. El llamado Estado Independiente del Congo (√Čtat

indépendant du Congo) era en realidad una colonia privada del

rey Leopoldo II (1835-1909) hasta que el gobierno belga asumió el

poder en 1908. La ocupación belga supuso el exterminio de

aproximadamente 10 millones de personas. Tras la independencia,

el pa√≠s se dividi√≥ en lo que hoy es la Rep√ļblica Democr√°tica del

Congo (RDC, conocida por un tiempo como Zaire) y la Rep√ļblica del

Congo (también conocida como Congo-Brazzaville).

Este artículo se refiere

principalmente a la Rep√ļblica Democr√°tica del Congo, que tiene una

población de 91 millones. Con un PIB de solo $

50 mil millones al a√Īo y una tasa de pobreza extrema de m√°s del

70 por

ciento, la Rep√ļblica Democr√°tica del Congo es una de las

naciones m√°s pobres de la Tierra. La tasa de mortalidad infantil es

de 66

por 1.000 nacidos vivos, una de las peores del mundo, la

esperanza de vida es de 60 a√Īos y la mortalidad materna por cada

100.000 personas supera los 690. Los conflictos desde 1996 hasta el

presente, más la malnutrición y las enfermedades resultantes, han

mató a seis

millones de personas.

Al igual que sus

predecesores franco-belgas, el principal interés de los

imperialistas estadounidenses en la Rep√ļblica Democr√°tica del

Congo, en el que se centra este artículo, es Katanga, la región

sudoriental rica en uranio y colt√°n que limita con Angola y Zambia.

LA MINA

Los congole√Īos no fueron

v√≠ctimas pasivas. Aunque el 80 por ciento de la poblaci√≥n es bant√ļ,

la Rep√ļblica Democr√°tica del Congo tiene unas 200 comunidades

étnicas, Kongo, Luba, Lunda y Mongo, son algunas de ellas. El poder

belga tuvo que luchar para obligar a tan diverso país a aceptar la

homogeneidad de una identidad nacional. Por ejemplo, en la década de

1920 en Kinshasa, el Movimiento Cristiano Simonista, el kimbanguismo,

alentó

la resistencia al poder europeo. Una década más tarde, la etnia

Bapende (también conocida como Pende) se declaró en huelga en la

provincia de Kwilu, en el oeste del país.

En el sur, la

secesionista Katanga poseía depósitos de uranio, particularmente en

Shinkolobwe. La mina era propiedad de la empresa belga Union Minière,

de la que el Reino Unido era accionista. Las mejores minas de uranio

de Estados Unidos y Canadá producían un 0,03 por ciento de uranio

por depósito de mineral, mientras que el uranio de Shinkolobwe tenía

un 65 por ciento, lo que lo hac√≠a √ļnico. El uranio de dicha mina se

utilizó en la importantísima industria de armas nucleares, por lo

que las agencias de inteligencia occidentales querían evitar su

acceso a los soviéticos.

Estados Unidos llegó a

un acuerdo secreto con la Union Minière para suministrar uranio para

su uso en el Proyecto Manhattan (1942-46). El Cuerpo de Ingenieros

del Ejército de EEUU, que también dirigió inicialmente el Proyecto

Manhattan, estableció

una base en Shinkolobwe para drenar la mina y exportar el uranio. Las

bombas que asesinaron a cientos de miles de civiles japoneses en

Hiroshima y Nagasaki en 1945 fueron construidas con uranio extraído

de Shinkolobwe.

La CIA abrió una oficina

en Léopoldville (ahora Kinshasa, la capital) en 1951. En Kwilu y

otras provincias (entonces “distritos”) creci√≥ el Parti

Solidaire Africain (Partido Mutuo Africano), un movimiento

izquierdista a favor de la independencia dirigido por el futuro

primer ministro Antoine Gizenga (1925-2019). Gizenga se alió con el

Movimiento Nacional Congole√Īo de Patrice Lumumba (Mouvement

national Congolais, MNC), fundado en 1958 y entre cuyos miembros

se encontraba Joseph-Désiré Mobutu (1930-97).

Mobutu (m√°s tarde Mobutu

Sese Seko) era un oficial de alto rango del ejército y colaborador

de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU. Un informe

de la CIA de noviembre de 1959 lamenta la falta de control de las

autoridades belgas. Esto abri√≥ el camino a “grupos pol√≠ticos

deseosos de una independencia inmediata, mientras que los líderes

tribales est√°n interesados principalmente en perpetuar su propia

autoridad local”. La CIA describe esto como la “ausencia de

liderazgo africano responsable” en el Congo. El Washington

Post escribe que “Mobutu se convirtió por primera vez en un

‘activo’ de la CIA en 1959 durante una reuni√≥n en Bruselas‚ÄĚ, pero

no da m√°s detalles.

El futuro presidente

Joseph Kasavubu (1915-69) dirigió el partido étnico ABAKO

(Association des BaKongo), partido que los belgas prohibieron.

Bajo el paraguas del primer ministro Lumumba (Mouvement National

Congolais), Kasavubu se convirtió en presidente y Gizenga en

vicepresidente. El sargento mayor Mobutu continuó liderando el

Ejército (Force Publique). El Parti Solidaire Africain

comenzó a desmoronarse mientras el MNC declaró la independencia del

Congo de Bélgica el 30 de junio de 1960. La Force Publique

(Fuerza P√ļblica) pas√≥ a llamarse Ej√©rcito congole√Īo (Arm√©e

Nationale Congolaise, ANC).

LUMUMBA: “EVITAR

OTRA CUBA”

La Oficina del

Historiador del Departamento de Estado de EEUU, escribe

que la administración de Dwight D. Eisenhower (1953-61) “tenía

grandes esperanzas de que [el Congo] formara un gobierno central

estable y pro-occidental. Esas esperanzas se desvanecieron en

cuestión de días cuando la nación recién independizada se hundió

en el caos”, se√Īalando que, ‚Äúmientras Estados Unidos apoyaba

los esfuerzos de la ONU, los miembros de la administración

Eisenhower estaban cada vez m√°s preocupados porque la crisis del

Congo posibilitaran una oportunidad para la intervenci√≥n sovi√©tica‚ÄĚ.

Mobutu se negó a

respaldar al gobierno de Lumumba. Mo√Įse Tshomb√© (1919-69) cofund√≥

la Confederación de Asociaciones Tribales de Katanga (Confédération

des association tribales du Katanga, CONAKAT). En julio de 1960,

Tshombé declaró a Katanga independiente del Congo. Los

colonizadores belgas pensaron que si no podían controlar el Congo,

al menos podrían retener la región más importante.

El director de

Inteligencia Central de Estados Unidos, John McCone (1902-91) fue un

hombre de negocios designado por el presidente Kennedy para dirigir

la Agencia tras la debacle de Bahía de Cochinos (1961). En contra de

los deseos del embajador G. McMurtrie Godley (1917-99), McCone

insistió en continuar las operaciones encubiertas de Estados Unidos

en el Congo, en particular fomentando relaciones m√°s estrechas con

Tshombé. McCone le dijo

al secretario de Estado Dean Rusk (1909-94): “No deber√≠amos

dejarnos persuadir por los bienpensantes ni por las reacciones de los

estados africanos en las Naciones Unidas, a los que de todos modos no

les agradamos”.

En virtud de la

Resolución 143 (1960) del Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas, la ONU, encabezada por el Secretario General Dag Hammarskjöld

(1905-61), exigió la retirada de las tropas belgas y envió fuerzas

armadas. Lumumba presionó a Hammarskjöld para que usara dichas

fuerzas para sofocar la rebelión de Tshombé, pero Hammarskjöld se

negó y el primer ministro Lumumba (1925-61) buscó la ayuda militar

de los soviéticos.

En 1960, el jefe de la

agencia de la CIA en Léopoldville, Lawrence Devlin (1922-2008, alias

Victor Hedgman o simplemente Hedgeman), cablegrafió a Washington.

“[El Congo está] experimentando el clásico esfuerzo comunista

[para] hacerse con el gobierno. Bien porque Lumumba sea comunista o

simplemente por que se apoya en los comunistas para afianzarse en el

poder, las fuerzas anti-occidentales son cada vez m√°s poderosas…

puede que quede poco tiempo para tomar medidas y evitar otra Cuba”.

En mayo, la CIA admitió

que “no hay comunistas conocidos entre los l√≠deres del Congo”,

pero la Agencia sospechaba simpat√≠as. Reconoci√≥ que “la ayuda

del bloque [soviético] posterior a la independencia puede empujar al

Congo hacia el bloque neutral”. La CIA quer√≠a al Congo en la

esfera de hegemonía estadounidense, no neutral. Contrariamente a la

mitología auspiciada por personas como el director de la CIA, Allen

Dulles (1893-1969), y el jefe de la agencia en Léopoldville, Devlin,

que se√Īalaban a Lumumba como un pro sovi√©tico, un informe del

Consejo de Seguridad Nacional de julio de 1960 se√Īala que ‚ÄúLumumba

quiere la ayuda de todos y cada uno de los sectores; por lo tanto, no

est√° ansioso por quemar sus puentes con occidente”. La CIA

estaba allí para hacerlo por él.

Otro informe del NSC

consideró ambigua la actitud de Bélgica respecto a la independencia

de Katanga porque el secesionista Tshombé podría utilizarse en

contra de Lumumba. “Ansiosa por proteger sus inversiones en

Katanga, probablemente Bruselas ve a Lumumba como un Castro en

ciernes”.

El director de la CIA,

Dulles, y el jefe de la Divisi√≥n de √Āfrica (servicios

clandestinos), Bronson Tweedy (1914-2004), creían que la existencia

de Lumumba tendr√≠a “consecuencias desastrosas para el prestigio

de la ONU y para los intereses del mundo libre en general”.

Dulles dio permiso a sus agentes para actuar sin el consentimiento de

los embajadores: “El tiempo aqu√≠ no permite dilaci√≥n”.

(Cable probablemente redactado por Tweedy y firmado por Dulles).





MATANDO A LUMUMBA: “YO

LO ORGANIZ√Č”

Aparte de los

espectaculares complots para envenenar a Lumumba con toxinas,

inventados por el envenenador en jefe de la CIA Sidney Gottlieb

(también conocido como Joseph Scheider, 1918-99), las operaciones

llevadas a cabo por la CIA tuvieron el apoyo encubierto de los

políticos y la milicia anti-Lumumba. A fines de 1960, el subdirector

de planificación de la CIA, Richard Bissell (1909-94), fue coautor,

con Tweedy, de un mensaje en el que describía los planes para

“brindar apoyo clandestino a los elementos de la oposici√≥n

armada a Lumumba”. Tweedy escribe: “La preocupaci√≥n por

Lumumba no era realmente por Lumumba como persona”, sino por su

“efecto en el equilibrio del continente ante una desintegraci√≥n

del Congo”.

En julio de 1960 y en

contraste con otros informes entonces clasificados, el director de la

CIA, Dulles, dijo

al Consejo de Seguridad Nacional: “Es seguro sostener que los

comunistas han comprado Lumumba, ya que encaja con su propia

orientaci√≥n”. El presidente Kasavubu no quer√≠a participar en

el complot de Bissell para matar a Lumumba. El representante de la

CIA, Thomas Parrott (1914-2007), describió los planes para lograr

que los sindicatos impulsaran un voto de censura contra Lumumba en el

Senado. Devlin, jefe de agencia de la CIA, envió un cable el 18 de

agosto 1960: “Es difícil determinar los principales factores que

influyen para predecir resultados. Lucha por el poder. Período

decisivo no muy lejano “.

El futuro director del

MI5 y entonces funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores

británico, Sir Howard Smith (1919-96), ideó

numerosos escenarios para expulsar a Lumumba: “El primero es

simple, sacarlo de la escena mat√°ndolo”. La llamada Reina de

los espías, Daphne

Park OBE (1921-2010), fue agente del MI6, sargento ejecutivo de

operaciones especiales, futura directora del Somerville College

(Oxford) y m√°s tarde baronesa de Monmouth. Entre 1959 y 1961, la

sargento. Park fue Cónsul y Primera Secretaria del MI6 en

Léopoldville, donde estableció estrechos contactos con facciones

congole√Īas en guerra, incluidos los secesionistas en Katanga. Cuando

se le preguntó si el MI6 había estado involucrado en el asesinato

de Lumumba, la sargento Park admitió:

“Yo lo organic√©”.

En diciembre de 1960, las

fuerzas de Mobutu capturaron a Lumumba en la ruta a Stanleyville, en

el norte. Mobutu entregó a Lumumba a las fuerzas secesionistas de

Katanga. Lumumba, de 34 a√Īos, fue asesinado a mediados de enero de

1961. Para evitar que el lugar de su muerte se convirtiera en un

lugar de peregrinaje, su cuerpo fue disuelto en √°cido.

El historiador jefe de la

CIA, David Robarge, dice:

“La agencia [acción encubierta] se concentró en estabilizar y

apoyar al gobierno [posterior a Lumumba] del presidente Joseph

Kasavubu y los primeros ministros, Cyrille Adoula y Moise Tshombe,

con Mobutu tras la escena corriendo por el poder”. La CIA pag√≥

a los soldados de Mobutu para que fueran leales. (Al final del largo

reinado de Mobutu, la falsa lealtad del ejército se desintegró

r√°pidamente.) Se desconocen los detalles, pero en aquel momento, la

CIA también pagó a políticos para que participaran en “maniobras

parlamentarias‚ÄĚ con el fin de apoyar al r√©gimen central.

Dag Hammarskjöld

MATAR A HAMMARSKJ√ĖLD

Mobutu pronto prescindió

de la fachada democrática. Tomó el poder, colmó a la élite

ecuatoriana del régimen con personas de etnia Ngbandi y gobernó con

mano de hierro. Por ejemplo, André Lubaya (1932-68) que fue

presidente de la provincia de Kasai, ministro de Economía (1965-68)

y fundador de la Union Démocratique Africaine. Mobutu acusó

a Lubaya de formar parte de un complot golpista y, seg√ļn informes,

hizo que lo ejecutaran. Entre 1963 y 1965, Mobutu aplastó la

rebeli√≥n pro-Lumumba Simba (“Le√≥n”) en el norte. Mobutu

puso al presidente Kasavubu (1960-65) bajo arresto domiciliario hasta

la muerte de éste en 1969. Un informe

de la CIA de finales de 1961 descarta, ‚Äúpor carecer de pruebas‚ÄĚ,

las afirmaciones de que la guerra cuasi civil formara “parte de

un plan maestro comunista”.

La CIA tambi√©n se√Īal√≥

que el asesinato de las tropas de Ghana de la ONU por soldados del

Ejército del Congo puso de manifiesto la debilidad de los 20.000

efectivos encargados de mantener la paz el país. La CIA pareció

estar de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de

B√©lgica en que la OTAN podr√≠a desempe√Īar un papel. El secretario

general de la ONU, Hammarskj√∂ld, “manifest√≥ su descontento por

el ritmo de la retirada belga de Katanga”. A fines del ’61, el

ex agente del FBI y ex lobista corporativo en Guatemala, el demócrata

Thomas J. Dodd (1907-71), escribió en contra de los esfuerzos de paz

de Hammarskjöld en la ONU, argumentando falsamente que las facciones

enfrentadas del gobierno estaban a punto de resolver sus propios

asuntos. Dodd afirmó

p√ļblicamente que los sovi√©ticos favorec√≠an la participaci√≥n

de la ONU en el Congo para desestabilizar el país.

En este contexto de

propaganda, las Operaciones Aéreas de la CIA comenzaron en 1962 como

una t√°ctica para elevar el perfil de Mobutu, t√°ctica que se hizo

extensiva a las fuerzas de paz de la ONU y a los mercenarios

extranjeros. El historiador Robarge afirma que las Fuerzas Aéreas

congole√Īas “existieron s√≥lo gracias a la ayuda de Estados

Unidos”. Seis agentes supervisaron a 125 contratistas y 79

pilotos extranjeros.

Las agencias de

inteligencia estadounidenses, belgas, brit√°nicas y sudafricanas

planearon la Operación Celeste: el asesinato de Hammarskjöld. La

inteligencia sudafricana utilizó una empresa mercenaria

[paramilitar] llamada SA

Institute for Maritime Research (SAIMAR). Antes del

asesinato, el MI5 de Gran Breta√Īa y el Ejecutivo de Operaciones

Especiales (para el que trabajaba la sargento Park) se reunieron con

SAIMAR.

Documentos, que algunas

autoridades han intentado descartar como falsificaciones, afirman

que: “[la ONU] se est√° volviendo problem√°tica y se considera

que Hammarskj√∂ld debe ser eliminado”. El director de la CIA,

Dulles, “est√° de acuerdo y ha prometido la plena cooperaci√≥n

de su gente”. Refiri√©ndose a Hammarskj√∂ld y a Lumumba

respectivamente, el autor escribe:

“Quiero que su eliminaci√≥n se maneje de manera m√°s eficiente

que con Patrice [Lumumba]”. SAIMAR hizo los arreglos para volar

el avión DC-6 de Hammarskjöld con 6 libras de TNT. La bomba falló

y un plan de contingencia permitió que el avión de Hammarskjöld

fuera derribado por un ex piloto de la Royal Air Force, el

brit√°nico-belga Jan van Risseghem, conocido como ‘Lone Ranger’.

Por entonces, Rhodesia

era parte del menguante Imperio Brit√°nico. El oficial naval

estadounidense Charles Southall, escuchó transmisiones interceptadas

en las que Risseghem, refiriéndose al avión de Hammarskjöld que

intentaba aterrizar en Rhodesia, decía: “Voy a bajar para hacerle

un reconocimiento. Sí, es el Transair DC6. Es el avión. Lo he

alcanzado. Hay llamas. Est√° descendiendo. Se va a estrellar”.

Cables ahora desclasificados por el embajador de Estados Unidos,

Edward Gullion (1913-98), confirmaron la presencia de Risseghem en el

lugar del accidente. El ex presidente Harry Truman (1884-1972) dijo

más tarde a los periodistas: “[Hammarskjöld] estaba a punto de

conseguir algo cuando ellos lo mataron. Fijaos que he dicho, cuando

ellos lo mataron‚ÄĚ. Dado que el cuerpo de Hammarskj√∂ld fue

fotografiado con el as de espadas en su cuello, la carta de la

muerte, “ellos” presumiblemente significa la CIA.

REINO DEL TERROR

Con Lumumba y

Hammarskjöld fuera del camino, la CIA reforzó el ejército de

Mobutu. Los secesionistas de Katangan cayeron en 1963 y la mayoría

de los gendarmes huyeron a Angola, formando, con la mayoría popular

de Lunda, el Frente de Liberaci√≥n Nacional Congole√Īo (Front de

libération nationale congolaise, FLNC), un grupo descrito

por la CIA como la √ļnica amenaza factible para Mobutu.

Entre 1963 y 1964, se

produjeron revueltas e insurrecciones en Kasais, Kivu y Kwilu.

Liderados por Pierre Mulele (1929-68), los rebeldes marxistas de

etnia Mumbunda, en Kwilu, no lograron movilizar a los lugare√Īos.

Mulele fue torturado hasta la muerte por las fuerzas de Mobutu. A

través del jefe de agencia Devlin, la CIA contrató

mercenarios brit√°nicos, incluido el coronel “Mad

Mike” Hoare, para entrenar

a las fuerzas de Mobutu y aplastar las rebeliones. Mobutu condenó

a muerte al secesionista Tshombé en rebeldía. Tshombé se instaló

en la Espa√Īa de Franco, pero fue apresado por el agente franc√©s

Francis Bodenan, quien lo llevó a la Argelia francesa, donde murió

más tarde, supuestamente de insuficiencia cardíaca.

Las incursiones de la

Fuerza A√©rea congole√Īa respaldadas por la CIA contra guerrilleros

cubanos entrenados en China, comenzaron en febrero de 1964 y

continuaron hasta el 66. Las operaciones incluyeron ayudar en la

represi√≥n de Mobutu contra los amotinados en Katanga. Con su “armada

de bolsillo”, la CIA cplabor√≥ en las operaciones mar√≠timas

contrainsurgentes llevadas a cabo por de Mobutu en el lago Tanganica,

en la frontera oriental, así como en el lago Albert, en el noreste.

Seg√ļn estimaci√≥n de la

CIA a mediados de 1966: ‚ÄúLa presencia cubana en √Āfrica no es

grande‚ÄĚ. Incluso en Congo-Brazzaville, el mayor contingente supuso

“una contribuci√≥n cubana de entrenamiento, material y mano de

obra, relativamente peque√Īa”. Sin embargo, tem√≠an que incluso

esto “aumentar√≠a el potencial” de los grupos rebeldes. En

el mismo a√Īo, Mobutu prohibi√≥ la Confederaci√≥n General de

Trabajadores Congole√Īos (Conf√©d√©ration G√©n√©rale du Travail du

Congo), de orientaci√≥n comunista. Un a√Īo despu√©s, Mobutu cre√≥

un √ļnico sindicato para apoyar a su gobierno del MPR.

Dicho sindicato era el Sindicato Nacional de Trabajadores del

Congo/Zaire (Union Nationale des Travailleurs du Zaire). Las

huelgas fueron prohibidas y el código laboral no vinculante. Mobutu

retuvo el control sobre las relaciones sindicales de la industria.

Estados Unidos toleró

los programas de nacionalización de Mobutu porque en 1967 el FMI

había impuesto reformas financieras, y porque, desde la perspectiva

de las corporaciones estadounidenses, los peores efectos de la

nacionalización fue el éxodo de especialistas belgas, que de todos

modos podían ser reemplazados por expertos estadounidenses. La

regi√≥n del ecuatoriana “aparentemente no tiene riqueza

mineral”, por lo que la CIA permiti√≥

la nacionalizaci√≥n a principios de los a√Īos setenta.

Entre 1957 y 1972, el

n√ļmero de m√©dicos descendi√≥ de uno por 20.000 habitantes‚ÄĒque ya

era uno de los m√°s bajos del continente‚ÄĒ a uno por 30.000, e

incluso a uno por 50.000 en muchas regiones rurales.

Los katangue√Īos se

negaron a apoyar una invasión de mercenarios con base en Angola. La

CIA estimó

que la rebelión

de Simba era “poco m√°s que bandidaje”. En 1970, la CIA

estaba bastante impresionada con Mobutu, quien “…le ha dado a

su pa√≠s seguridad interna y estabilidad pol√≠tica… Ha avanzado

mucho en la transformación de un ejército rebelde en una fuerza de

contrainsurgencia bastante eficaz, y las anta√Īo formidables bandas

rebeldes se han reducido a peque√Īos grupos de fugitivos”.

A√Īadiendo que la pol√≠tica de Mobutu “no dar√° al votante una

alternativa real”. En 1971, Mobutu cambi√≥ el nombre del pa√≠s,

que pas√≥ a llamarse Zaire, y un a√Īo despu√©s Katanga pas√≥ a

llamarse Shaba (“cobre”).

A principios de 1973, la

CIA confiaba

en que Shaba, con sus importantísimos yacimientos minerales, estaba

bajo la ‚Äúautoridad indiscutible‚ÄĚ de Mobutu.

Un memorando sin fecha de

la CIA se√Īala

que, “sin la riqueza de Shaba, Zaire no ser√≠a una entidad

viable”. Formado a partir de los restos de la gendarmer√≠a de

Katanga, el FLNC con sede en Angola intentó periódicamente tomar

Shaba (Katanga). En marzo de 1977, el FLNC se hizo con las

principales ciudades, pero no recibió apoyo de la población general

de Katanga. Estados Unidos, Francia y Bélgica enviaron tropas a la

región.

En 1978, otra invasión

fracasó cuando Estados Unidos ayudó a los 1.200 efectivos belgas de

rescate aerotransportados, mientras los legionarios franceses

luchaban contra los rebeldes. Un funcionario del gobierno fue

asesinado y el ataque se atribuyó a la etnia Mumbunda. En venganza,

350 mumbundas fueron asesinados y 12 cristianos kimbanguistas

ahorcados en la ciudad sure√Īa de Idiofa. Al final de la d√©cada, en

la regi√≥n rica en diamantes de Kasa√Į, la Agencia de Inteligencia de

Defensa indica que: “los soldados masacraron a cientos de

estudiantes y mineros en la regi√≥n”. En 1980, 60 personas en

Bajo-Zaire (ahora Kongo Central en el oeste) fueron arrestadas por

formar un partido de oposici√≥n. Ese mismo a√Īo, Mobutu arrest√≥ y

exilió a ex parlamentarios que intentaban conformar una nueva

autoridad en Katanga.

El diplom√°tico

estadounidense y futuro director ejecutivo del Banco Mundial, Bob

Keating (1924-2012), escribió al director de la CIA, el almirante

Stansfield Turner (1923-2018), sobre Zaire, donde Keating encabezaba

el Comit√© de Desarrollo Industrial iniciado por Mobutu: “Es

política de los Estados Unidos ayudar a estabilizar la situación

pol√≠tica y econ√≥mica”. “Se gastar√°n grandes sumas de

dinero para este prop√≥sito durante los pr√≥ximos tres a√Īos a trav√©s

de programas de emergencia de ayuda e inversi√≥n extranjeras”.

Una evaluación de marzo

de 1979 se√Īala que “el ej√©rcito de Zaire (FAZ) es m√°s una

amenaza para la población civil del país que una amenaza para

cualquier fuerza exterior”. Describe a Zaire como ‚Äúun r√©gimen

militar con una fachada civil‚ÄĚ, y se√Īala el debilitamiento del

poder de Mobutu y la ausencia de sucesores adecuados. La sequía en

Bas-Zaire provocó una grave escasez de alimentos. La oposición

interna era “inexistente” y los oponentes con base en

Europa “divididos y d√©biles”. La CIA tem√≠a

“levantamientos espont√°neos” en Kinshasa y Shaba

(Katanga). “Sin un apoyo econ√≥mico y militar externo continuo,

el gobierno del presidente se deteriorar√≠a a√ļn m√°s r√°pidamente…

No hay potenciales sucesores f√°cilmente identificables”.

La asistencia militar

siguió llegando a Zaire.

EN LOS 80: FATALISMO

La CIA se√Īala que en la

década de 1980, Zaire era un centro de entrenamiento militar

internacional. Las fuerzas belgas se concentraron principalmente en

el entrenamiento de comandos en Kinshasa, Kota Koli y Shaba. Los

asesores chinos proporcionaron armas peque√Īas y entrenamiento. El

personal egipcio entrenó y armó al ejército. Los paracaidistas

franceses equiparon unidades blindadas, incluida la Fuerza Aérea.

Los israelíes ayudaron a las Brigadas Presidenciales Especiales.

Alemania Occidental exportó equipos de comunicaciones y soldados.

Estados Unidos gastó

millones de d√≥lares “para financiar la mayor parte de los

vehículos militares del país, casi toda su capacidad de transporte

aéreo, algunos barcos de guerra navales y gran parte del equipo de

comunicaciones”. Esto se llev√≥ a cabo en el marco del Programa

Internacional de Capacitación en Formación Militar.

Un informe

de la CIA de junio de 1980 se√Īala que: ‚ÄúLos intereses estrat√©gicos

de Estados Unidos en Zaire, junto a los de la mayoría de las demás

potencias industriales, fuera del √°rea comunista, est√°n

influenciados por su dependencia casi total del cobalto importado y

por el papel destacado de Zaire en el suministro de este metal

fundamental”.

Solo Shaba, representó

el 60 por ciento de los ingresos en divisas de Zaire. En 1982, la

Dirección de Inteligencia informó

“la situaci√≥n parece peor que en cualquier otro momento desde

los turbulentos a√Īos que siguieron a la independencia del pa√≠s”:

endeudamiento creciente, estanflación y desempleo. Incluso si

hubiera tenido lugar un golpe anti-Mobutu, “probablemente Zaire

seguiría dependiendo de Occidente para su exportación de

minerales”.

A principios de los 80,

Mobutu impuso la austeridad en respuesta a la devaluación de la

moneda y los desequilibrios comerciales. “Puede que en el futuro

haya protestas por parte de mineros, estudiantes y funcionarios

p√ļblicos, pero Mobutu mantiene firmemente el control‚ÄĚ. La CIA

se√Īala que “aparentemente, la mayor√≠a de la poblaci√≥n ha

adoptado una actitud fatalista ante los tiempos dif√≠ciles”.

Pero el fatalismo no iba a durar. A mediados de los 80, la CIA

expon√≠a que “los recortes en la educaci√≥n han provocado

huelgas en varias universidades… lo que llev√≥ a Mobutu a cerrar

varios campus y arrestar a algunos estudiantes y maestros”.

Estos acontecimientos “podr√≠an sentar las bases de un

descontento abierto entre varios grupos de inter√©s nacionales”.

Una secci√≥n del documento se√Īala la oposici√≥n de Mobutu a “los

planes de Estados Unidos de vender cobalto de las reservas

estratégicas [de Zaire], alegando que esto haría bajar el precio

mundial del mineral”.

CONCLUSI√ďN: LAS

GUERRAS DEL CONGO

El historial p√ļblico

disponible de la CIA en el Congo llega hasta la década de 1980. A

principios de los ’90, las tensiones internas y externas, incluyendo

una población políticamente activa y los conflictos en la frontera,

llevaron al régimen de Mobutu al borde del abismo. El dictador

estaba en el extranjero recibiendo tratamiento médico, cuando un

viejo rival de Katanga, Laurent Kabila (1939-2001), desencadenó la

primera de las Guerras del Congo (1996-1997 y 1998-2003) y depuso a

Mobutu. La nación pasó de las agonías de la dictadura al trauma de

la guerra genocida. Las corporaciones y los consumidores occidentales

continuaron beneficiándose del coltán barato. La misión de la CIA

estaba cumplida.