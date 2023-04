–

La huelga de trabajadores de la educaci贸n de CUPE en Ontario

por Sawyer Pawo

ONTARIO, CANAD脕 鈥 A principios de noviembre, los trabajadores de la educaci贸n del Sindicato Canadiense de Empleados P煤blicos (CUPE) estaban negociando colectivamente con el gobierno. El primer ministro conservador de Ontario, Doug Ford, y el ministro de educaci贸n, Stephen Lecce, aprobaron una legislaci贸n draconiana contra los trabajadores y las huelgas conocida como Bill-28. Los trabajadores, incitados 鈥嬧媝or el presidente de CUPE, Fred Hanh, se declararon en huelga salvaje.

Se hablaba de que la huelga salvaje* (鈥渨ildcat strike鈥) se desarrollar铆a en una ola de huelgas e incluso que podr铆a transformarse en una huelga general. Cuando los cobardes conservadores vieron los dientes y las garras de una clase trabajadora enojada lista para tomar las calles, se echaron atr谩s y dijeron que rescindir铆an el Bill-28. Los l铆deres sindicales empresariales tomaron esta promesa como una concesi贸n menor y les dijeron a los trabajadores que regresaran al trabajo para que la negociaci贸n legal pudiera continuar. El Bill-28 fue rescindido una semana despu茅s, lo que demuestra que la acci贸n directa s铆 da resultados. Como la negociaci贸n legal entre CUPE y sus jefes a煤n est谩 en proceso, es una situaci贸n complicada sobre la que, como Wobbly (un apodo com煤n de los miembros de los TIM) fuera de CUPE, me siento poco calificado para escribir.

Desafortunadamente, mientras la huelga salvaje estaba en marcha, la direcci贸n de CUPE capitul贸 cuando Lecce dijo que rescindir铆a el Bill-28, lo que los devolvi贸 a la mesa de negociaciones. Los trabajadores ten铆an la sart茅n por el mango para ganar todas las demandas e incluso transformarlo en una ola de huelgas, que hipot茅ticamente conducir铆a a una huelga general. Por otro lado, no queriendo ignorar al elefante en la habitaci贸n, los sindicatos empresariales brindan cierta protecci贸n bajo el capitalismo. Sin embargo, la 煤nica forma de abolir la explotaci贸n es abolir el sistema salarial. 驴Podr铆a una huelga general conducir a la abolici贸n del sistema salarial?

Los trabajadores necesitan tener las herramientas para liberarse, lo que brindamos como sindicato industrial a trav茅s de nuestro curso de Capacitaci贸n de Organizador 101. Si nosotros, la clase trabajadora, dejamos de hacer lo que los bur贸cratas nos dicen que hagamos y comenzamos a hacer lo que colectivamente decidimos hacer, no hay nada que pueda detener al Gran Sindicato. Los trabajadores estaban listos y muy dispuestos a hacer una huelga salvaje, y recibieron mucho apoyo del resto de la clase trabajadora. Imag铆nese lo que se podr铆a haber logrado si los l铆deres laborales no regresaran a la negociaci贸n legalista sino que usaran la acci贸n directa para obtener los bienes.

Los miembros de la sucursal de los TIM Toronto asistieron a piquetes* y manifestaciones en Toronto y Whitby. Si hay m谩s de 10 personas en un piquete/manifestaci贸n en la regi贸n de Durham, se considera una gran participaci贸n. En contraste, hab铆a cientos de personas en Oshawa y Whitby en las l铆nea con los trabajadores. Hab铆a miles de trabajadores en las l铆neas en solidaridad en Queen鈥檚 Park (sede legislativa de la provincia) en Toronto. Los sindicatos empresariales perdieron una oportunidad verdadera de convertir esto en un movimiento revolucionario, que es lo que hacen los sindicatos empresariales 鈥 trabajar bajo el capitalismo, no trabajar para abolirlo. Los l铆deres y funcionarios de los sindicatos de negocios aprovechan las oportunidades de salir en las fotos gritando fuerte sus quejasen Queen鈥檚 Park, pero rara vez tienen el coraje o las herramientas para defender su posici贸n y luchar por los derechos de los trabajadores. Con demasiada frecuencia, vemos a los l铆deres de los sindicatos comerciales hacer un gran performance para los medios solo para capitular ante el sistema legal canadiense. La ley siempre est谩 del lado de los capitalistas y nunca de la clase obrera.

Los sindicatos empresariales estaban intentando planificar una huelga general en solidaridad con los trabajadores de la educaci贸n contra el proyecto del Bill-28. Las fuentes que contactaron a la sucursal de Toronto para involucrarnos en la huelga dijeron que una organizaci贸n llamada 鈥淩ank and File鈥 filtr贸 el esquema en Twitter antes de que el movimiento/huelga estuviera listo. Poco despu茅s de la filtraci贸n, los conservadores dijeron que rescindir铆an el proyecto del Bill-28, que es donde el movimiento comenz贸 a perder fuerza. Como aprendimos en nuestro curso de organizaci贸n OT101, revelarse en p煤blico demasiado pronto puede da帽ar una campa帽a y, lamentablemente, este es un ejemplo perfecto de esa lecci贸n.

鈥淟a 煤nica opci贸n segura y l贸gica es la democracia industrial: la industria dirigida por quienes hacen el trabajo utilizando procedimientos democr谩ticos a diario para el beneficio igualitario de todos鈥. 鈥 Un gran sindicato.

Ahora hay rumores de que la escoria Tory no asistir谩 a las reuniones con CUPE para negociar y llegar a un acuerdo. Aparentemente una reuni贸n estaba agendaday nadie apareci贸. Esta no es la forma m谩s eficiente ni efectiva de llevar a cabo la lucha de clases. Es una gran p茅rdida de tiempo que dispar贸 a las rodillas de la genuina ira de la clase obrera. Actualmente es un l铆o confuso porque los sindicatos empresariales no est谩n estructurados para tomar acci贸n directa. Est谩n estructurados para el acrobatismo legalista y el cabildeo pol铆tico. Por eso necesitamos un sindicato industrial controlado democr谩ticamente de base, combinado con un sindicalismo solidario que utilice la acci贸n directa para obtener los bienes.

El articulo original publicado como A General Strike Thwarted by Business Union Leadership en el Industrial Worker el 25 de noviembre 2022.

Foto por el Greater Toronto sucursal de los TIM. Huelga de trabajadores de los TIM en la l铆nea con CUPE en Whitby, Ontario, Canada.

*Huelga salvaje o 鈥Wildcat strike鈥, es un t茅rmino que refiere a una acci贸n de huelga tomada por los trabajadores sin la autorizaci贸n o respaldo de los l铆deres del sindicato, suele considerarse como una acci贸n industrial no oficial.

*Piquete es una forma de protesta donde un grupo de personas, dentro del contexto de una huelga, intenta que esta sea secundada. Dado que en ocasiones los piquetes emplean m茅todos expeditivos, a menudo se habla de piquetes informativos para designar espec铆ficamente a aquellos que intentan defender el derecho de huelga de todos los trabajadores utilizando medios legales como la informaci贸n o el convencimiento.

