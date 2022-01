–

Este domingo 30 de enero, el movimiento vecinal y ecologista que forman la Mesa de Trabajo por el cierre de la incineradora de Valdeming贸mez organiza una marcha para reclamar la clausura de esta instalaci贸n ya que la empresa Urbaser gestiona la planta 鈥渄e manera tan provisional como irregular鈥 y lamentan que no haya un plan concreto de cierre.

En junio de 2020 venc铆a el contrato entre el Ayuntamiento de Madrid y Urbaser, la empresa que gestiona la incineradora de Valdeming贸mez, en el sur de Madrid. Asociaciones vecinales y ecologistas hab铆an presentado un documento con la propuesta de hoja de ruta hacia una reducci贸n paulatina de residuos que permita el cierre de la planta en 2025, compromiso que se alcanz贸 con el gobierno de Ahora Madrid en 2019.

Sin embargo, no solo la incineradora de Valdeming贸mez contin煤a funcionando sino que lo viene haciendo sin un contrato de explotaci贸n desde hace 18 meses, como denunci贸 la Federaci贸n Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en noviembre pasado. Los y las vecinas del Ensanche de Vallecas 鈥攁unque tambi茅n afecta a los de Ca帽ada Real, Coslada, Velilla de San Antonio, Villa de Vallecas, Getafe o Rivas-Vaciamadrid鈥 no se cansan de se帽alar que los gases t贸xicos (dioxinas y furanos principalmente) que expulsa la incineradora contin煤an contaminando a las poblaciones del entorno. Asimismo, lamentan que no haya un plan concreto de cierre.

Adem谩s de demandar al Ayuntamiento poner fin a la situaci贸n irregular de funcionamiento de la planta de Las Lomas, exigen que el nuevo contrato incluya y garantice su cierre definitivo en 2025, fecha en la que se hab铆a comprometido el anterior gobierno de Ahora Madrid. Este compromiso qued贸 plasmado a trav茅s de la Estrategia de Prevenci贸n y Gesti贸n de Residuos de la Ciudad de Madrid, y que fijaba la reducci贸n de la incineraci贸n al 50% en 2022 y el cierre definitivo en 2025, pero que fue anulada en febrero de 2020. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declar贸 ilegal esta estrategia argumentando no haber hecho la tramitaci贸n ambiental en forma.

Entre las irregularidades que se帽ala la FRAVM est谩 el que el Ayuntamiento de Madrid lleva sin publicar la memoria anual de la planta desde 2019. Explican que 鈥渆se a帽o llegaron al Parque Tecnol贸gico de Valdeming贸mez 1.341.450 toneladas de residuos, 10.573 toneladas m谩s que en 2018. Es decir, no estamos en la senda de la reducci贸n de residuos. En 2020 y 2021 los resultados ser谩n peores porque la planta ha estado recibiendo residuos covid y los procedentes de la Mancomunidad del Este鈥. Con ello aseguran se quemar谩n m谩s residuos que en 2018 y en 2019 y, por corolario 鈥渓a incidencia sobre la salud de las personas y el medio ambiente ser谩 mayor鈥, insisten desde el movimiento vecinal.

Son ya innumerables las manifestaciones que han realizado los vecinos del Ensanche de Vallecas y municipios colindantes y, como su salud es lo primero, parece que no cejar谩n en su empe帽o por conseguirlo. La Mesa de Trabajo por el Cierre de la Incineradora de Valdeming贸mez, formada por la FRAVM, Ecologistas en Acci贸n y el Grupo de Acci贸n por el Medio Ambiente (GRAMA) organiza otra marcha este domingo 30 de enero con un recorrido que ir谩 desde el Ensanche de Vallecas hasta la incineradora, para reclamar la clausura de esta instalaci贸n. La cita es a las 11:00 de la estaci贸n de Metro La Gavia, en el Ensanche de Vallecas.

Reprobaci贸n de Borja Carabante

M谩s Madrid reclam贸 en el pleno del mes de enero la reprobaci贸n del concejal delegado de Medio Ambiente y Movilidad Borja Carabante ya que consideraban inadecuada su gesti贸n con respecto a la Planta de Tratamiento de Residuos de las Lomas ya que permanece 鈥渓a irregularidad contractual durante m谩s de a帽o y medio de un servicio de coste tan elevado鈥. Se帽alaron que 鈥渆l proceso de licitaci贸n en curso, con fecha 17 de enero de 2022, no ha sido a煤n adjudicado y seg煤n las previsiones del 谩rea no tendr谩 lugar antes de marzo鈥. En la acostumbrada ret贸rica de Carabante durante comisiones y plenos ha justificado las actuaciones de su 谩rea para que siga la actividad de la incineradora.

Este grupo municipal argumenta que en el caso de la incineradora 鈥渄esde el punto de vista contractual se ha visto caracterizada por el abuso de f贸rmulas de pago existentes para situaciones excepcionales y no prolongadas en el tiempo, como son los reconocimientos extrajudiciales de cr茅dito y las convalidaciones de gasto鈥. Cuantifican en 10.221.870,37 euros los servicios de explotaci贸n y mantenimiento de la planta entre el 5 de junio y el 30 de noviembre de 2020, y que debieran aprobarse como reconocimiento extrajudicial de cr茅dito en el pleno.

Asimismo, se帽alaron otros 16.426.653,20 euros por los servicios de explotaci贸n y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Residuos de Las Lomas, entre el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021, y que junto con la cantidad anterior fueron aprobados como convalidaci贸n de gasto en la Junta de Gobierno del 29 de diciembre de 2021. Finalmente recuerdan que est谩 pendiente una cantidad a pagar a partir del 1 de diciembre del a帽o pasado y hasta la formalizaci贸n del nuevo contrato.

Para el nuevo contrato de la incineradora de Valdeming贸mez est谩n previstos 101 millones de euros. A煤n se est谩 en el periodo en el que las empresas licitadoras todav铆a pueden interponer recursos 鈥渓o que acrecentar谩 a煤n de forma sustancial la extensi贸n en el tiempo de la gesti贸n irregular del servicio y por tanto las cuant铆as a convalidar鈥 declaraban desde M谩s Madrid.

En respuesta en pleno, Borja Carabante defendi贸 las actuaciones realizadas hasta el momento en la gesti贸n de la planta de tratamiento de residuos desde el 谩rea que preside, sin embargo no detall贸 la fecha en que entrar铆a en vigencia el nuevo contrato ni se refiri贸 en ning煤n momento a la posibilidad del cierre de la misma. Lleg贸 a defender, en resumen, que estaban trabajando en una nueva estrategia de residuos, y esperando la resoluci贸n de la licitaci贸n. La reprobaci贸n propuesta por M谩s Madrid a la gesti贸n del concejal de medio ambiente por este asunto no fue aprobada en el pleno.

