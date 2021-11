–

(Traducci贸n y notas: Federico Yamamoto)

Durante los a帽os 1945-1965 (me estoy refiriendo a Europa), hab铆a una forma determinada de pensar correctamente, un estilo de discurso pol铆tico determinado, y una 茅tica del intelectual determinada. Uno ten铆a que estar familiarizado con Marx, y no dejar que los propios sue帽os se aparten demasiado de Freud. Y uno deb铆a tratar los sistemas de signos 鈥揺l significante鈥 con el mayor de los respetos. Estos eran los tres requisitos que hac铆an aceptable la extra帽a ocupaci贸n de escribir y enunciar una cuota de verdad sobre uno mismo y sobre su tiempo.

Luego vinieron los breves, apasionados, jubilosos y enigm谩ticos cinco a帽os. A las puertas de nuestro mundo, all铆 estaba Vietnam, por supuesto, y el primer gran golpe a los poderes establecidos. Pero aqu铆, al interior de nuestros muros, 驴qu茅 era exactamente lo que estaba ocurriendo? 驴Una amalgama de pol铆ticas revolucionarias y antirrepresivas? 驴Una guerra librada en dos frentes: contra la explotaci贸n social y la represi贸n ps铆quica? 驴Una oleada de libido modulada por la lucha de clases? Tal vez. En cualquier caso, fue esta interpretaci贸n dual铆stica tan familiar la que se arrog贸 los eventos de aquellos a帽os. El sue帽o que, entre la Primera Guerra Mundial y el fascismo, lanz贸 su hechizo sobre las partes m谩s so帽adoras de Europa 鈥搇a Alemania de Wilhelm Reich, y la Francia de los surrealistas鈥 hab铆a vuelto y prendido fuego la realidad misma: Marx y Freud en la misma luz incandescente.

驴Pero, fue realmente eso lo que ocurri贸? 驴Se retom贸 el proyecto ut贸pico de los treinta, esta vez a nivel de la pr谩ctica hist贸rica? 驴O hubo, por el contrario, un movimiento hacia luchas pol铆ticas que ya no se conformaban al modelo prescrito por la tradici贸n marxista? Hacia una experiencia y una tecnolog铆a del deseo que ya no eran freudianas. Es verdad que se levantaron las viejas pancartas, pero el combate vir贸 y se expandi贸 hacia nuevas zonas.

El Anti-Edipo muestra, primero que todo, cu谩nto terreno ha sido cubierto. Pero hace mucho m谩s que eso. No pierde tiempo desacreditando viejos 铆dolos, aunque s铆 se divierte mucho con Freud. Lo m谩s importante, nos motiva a ir m谩s lejos.

Ser铆a un error leer El Anti-Edipo como la nueva referencia te贸rica (ustedes saben, esa tan anunciada teor铆a que finalmente abarca todo, que por fin totaliza y nos devuelve la confianza, aquella que nos han dicho 鈥渘ecesitamos desesperadamente鈥 en nuestros tiempos de dispersi贸n y especializaci贸n en los que falta la 鈥渆speranza鈥). Uno no debe buscar una 鈥渇ilosof铆a鈥 entre la extraordinaria profusi贸n de nociones nuevas y conceptos sorpresa: El Anti-Edipo no es un Hegel relumbr贸n. Creo que El Anti-Edipo puede ser le铆do mejor como un 鈥渁rte,鈥 en el sentido implicado, por ejemplo, en el t茅rmino 鈥渁rte er贸tico.鈥 Informado por las nociones aparentemente abstractas de multiplicidades, flujos, arreglos, conexiones, el an谩lisis de la relaci贸n del deseo con la realidad y con la 鈥渕谩quina鈥 capitalista brinda respuestas a preguntas concretas. Preguntas que no tienen tanto que ver con por qu茅 esto o aquello, sino con c贸mo proceder. 驴C贸mo introducir el deseo en el pensamiento, en el discurso, en la acci贸n? 驴C贸mo el deseo puede y debe desarrollar sus fuerzas dentro del dominio pol铆tico y crecer en intensidad en el proceso de desbaratar el orden establecido? Ars erotica, ars theoretica, ars politica.

De ah铆 los tres adversarios afrontados por El Anti-Edipo. Tres adversarios que no tienen la misma fuerza, que representan grados distintos de peligro, y que el libro combate de maneras diferentes:

(1) Los ascetas pol铆ticos, los militantes tristes, los terroristas de la teor铆a, aquellos que quieren preservar el orden puro de la pol铆tica y del discurso pol铆tico. Bur贸cratas de la revoluci贸n y funcionarios civiles de La Verdad.

(2) Los pobres t茅cnicos del deseo鈥攑sicoanalistas y semi贸logos de cada signo y s铆ntoma鈥攓ue quieren subyugar la multiplicidad del deseo a la ley doble de estructura y carencia.

(3) Por 煤ltimo pero no menos importante, el gran enemigo, el adversario estrat茅gico es el fascismo (mientras que la oposici贸n de El Anti-Edipo a los anteriores es m谩s bien un compromiso t谩ctico). Y no solamente el fascismo hist贸rico, el fascismo de Hitler y Mussolini鈥攓ue fue capaz de movilizar y utilizar tan efectivamente el deseo de las masas鈥攕ino tambi茅n el fascismo en todos nosotros, en nuestra cabeza y en nuestra conducta cotidiana, el fascismo que nos hace amar al poder, desear aquello mismo que nos domina y nos explota.

Dir铆a que El Anti-Edipo (y sus autores me perdonar谩n) es un libro de 茅tica, el primer libro de 茅tica escrito en Francia en mucho tiempo (tal vez eso explique por qu茅 su 茅xito no estuvo limitado a una 鈥渁udiencia鈥 particular: ser anti-ed铆pico se ha convertido en un estilo de vida, una manera de pensar y de vivir). 驴C贸mo evitar ser fascista, aun (especialmente) cuando uno cree ser un militante revolucionario? 驴C贸mo librar nuestros dichos y nuestros actos, nuestros corazones y nuestros placeres, del fascismo? 驴C贸mo revelar y poner en evidencia el fascismo arraigado en nuestra conducta? Los moralistas cristianos buscaban las huellas de la carne alojadas en lo m谩s profundo del alma. Deleuze y Guattari, por su parte, persiguen los rastros m谩s tenues de fascismo en el cuerpo.

Ofreciendo un modesto tributo a San Francisco de Sales**, uno podr铆a decir que El Anti-Edipo es unaIntroducci贸n a la Vida No-Fascista.

Este arte de vivir contra toda forma de fascismo, ya sea actual o inminente, conlleva cierto n煤mero de principios esenciales que sintetizar铆a de la siguiente manera si fuera a hacer de este gran libro un manual o gu铆a para la vida cotidiana:

鈥 Libera la acci贸n pol铆tica de toda paranoia unitarista y totalizante.

鈥 Desarrolla la acci贸n, el pensamiento y los deseos por proliferaci贸n, yuxtaposici贸n y disyunci贸n, y no por subdivisi贸n y jerarquizaci贸n piramidal.

鈥 Deja de creer en las viejas categor铆as de lo Negativo (ley, l铆mite, castraci贸n, falta, carencia), que el pensamiento occidental sacraliz贸 durante tanto tiempo como una forma del poder y un acceso a la realidad. Prefiere lo que es positivo y m煤ltiple, diferencia en vez de uniformidad, flujos en vez de unidades, arreglos m贸viles en vez de sistemas. Cree que lo que es productivo no es sedentario sino n贸made.

鈥 No pienses que uno tiene que estar triste para ser militante, incluso si aquello contra lo que uno est谩 luchando es abominable. Es la conexi贸n del deseo con la realidad (y no su retirada hacia formas de representaci贸n) lo que posee fuerza revolucionaria.

鈥 No utilices el pensamiento para fundamentar una pr谩ctica pol铆tica en La Verdad; ni utilices la acci贸n pol铆tica para desacreditar, como mera especulaci贸n, una l铆nea de pensamiento. Utiliza la pr谩ctica pol铆tica como un intensificador del pensamiento, y el an谩lisis como multiplicador de las formas y dominios para la intervenci贸n de la acci贸n pol铆tica.

鈥 No le demandes a la pol铆tica que restituya los 鈥渄erechos鈥 del individuo, tal como los ha definido la filosof铆a. El individuo es producto del poder. Lo que hace falta es 鈥渄es-individualizar鈥 por medio de la multiplicaci贸n y el desplazamiento, combinaciones diversas. El grupo no debe ser un lazo org谩nico que una individuos jerarquizados, sino un constante generador de des-individualizaci贸n.

鈥 No te enamores del poder.

Incluso podr铆a decirse que a Deleuze y Guattari les importa tan poco el poder que trataron de neutralizar los efectos de poder ligados a su propio discurso. De ah铆 los juegos y trampas desparramados a lo largo del libro, que hacen de su traducci贸n una verdadera proeza. Pero no son las trampas tan familiares de la ret贸rica: 茅sta se dedica a influenciar al lector sin que 茅l sea consciente de la manipulaci贸n, y en 煤ltima instancia a persuadirlo en contra de su voluntad. Las trampas del El Anti-Edipo son las del humor: tantas invitaciones para que uno se fastidie, para que deje el texto a un lado y se vaya dando un portazo. A menudo el libro lo lleva a uno a creer que todo es diversi贸n y juegos, mientras algo esencial est谩 ocurriendo, algo de extrema seriedad: la localizaci贸n de todas las formas de fascismo, desde las m谩s enormes que nos rodean y nos aplastan hasta las m谩s diminutas que constituyen la tir谩nica amargura de nuestras vidas diarias.

Notas:

* Extra铆do de Anti-艗dipus. Capitalism and Schizophrenia, traducci贸n del franc茅s al ingl茅s realizada por Robert Hurley, Mark Seem y Helen R. Lane, Minneapolis, University of Minessota Press, 1983, pp. 11-4. Este prefacio fue escrito por Foucault directamente en ingl茅s.

** Sacerdote del s. xvii y obispo de Ginebra, conocido por su Introducci贸n a la Vida Devota.

