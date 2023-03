–

March 28, 2023

Duratierra se presenta el pr贸ximo domingo en el K贸nex. Si bien en otras ocasiones hab铆an tocado en ese escenario, ser谩 la primera vez que lo hagan con una convocatoria propia. La banda atraviesa una nueva etapa en este 2023, marcada por composiciones novedosas y la incorporaci贸n de tres integrantes: sus creadores, Micaela Vita(voz), Juan Saraco(guitarra y voces), Nicol谩s Arroyo(bater铆a, percusi贸n y voces) y Tom谩s Pagano(bajo), sumaron a Valen Bonetto(guitarras, percusi贸n y voces), Silvia Aramayo(teclado, acorde贸n y voces) y Mart铆n Beckerman(percusi贸n y voces). Diversa en su estilo, rebelde en su andar y hermana en sus v铆nculos, la banda tuvo momentos notables con otros artistas como Raly Barrionuevo, Susana Baca, o Falta y Resto. Mica, vocalista de la banda, nos cuenta algo de esta historia mientras se prepara para 鈥渁rmar trinchera鈥 en la conocida ciudad cultural del Abasto en una jornada que, en la apertura, contar谩 con la presentaci贸n de Maca Mona Mu. Por Ramiro Giganti (ANRed).

鈥淟e traigo estas palabras

Sonriendo entre fotos viejas

Prescriben todas las quejas

Para cantar ya sin pena鈥鈥

Desde hace casi dos d茅cadas la banda viene tocando. Aquella primera actuaci贸n en un quincho en La Boca fue el punto de partida hasta llegar a este nuevo desembarco en Buenos Aires tras presentarse en Rafaela el domingo pasado. Con una clara ra铆z en la m煤sica Latinoamericana, la banda ofrece un mosaico de diversidades. 芦Las influencias musicales de Duratierra en tanto a la escucha, eso que forma nuestro paisaje sonoro, la m煤sica que nos conmueve, son verdaderamente muy amplias. Somos muchas personas adem谩s, entonces cada quien aporta su universo musical y vamos compartiendo cositas que nos gustan禄, comenta Mica.

Preguntar sobre las influencias musicales de la banda es meterse en un paisaje infinito que se va modificando continuamente. Algo que fluye sin un patr贸n planificado.

芦Desde siempre ha sido un componente, creo yo, fundacional, que es que escuchamos m煤sica muy diversa y a la hora de crear todo eso que forma parte de ese paisaje que te nombraba se pone en canciones. Aparece por poros en las canciones que vamos creando. No por propon茅rnoslo como estil铆sticamente planificado, pero s铆 aparece porque forma parte del lenguaje que va constituyendo la identidad musical. As铆 que ah铆 te podr铆a nombrar pero es tan amplio que podemos ir desde (Ra煤l) Carnota hasta Radiohead鈥 y m谩s all谩 y m谩s ac谩鈥 sin escalas, digamos, o con m煤ltiples escalas, pasando por todas las regiones. Pero s铆: hay much铆sima diversidad en la escucha y much铆sima diversidad en la creaci贸n tambi茅n芦.

Despu茅s su primer 谩lbum Floralia del a帽o 2010, que recopila cl谩sicos Latinoamericanos que recibi贸 varios elogios, incluso por la revista Rolling Stone dieron un salto hacia un viaje del que nunca se bajaron: el de las composiciones propias. All铆, desde Enobra, del a帽o 2013, integrado por canciones originales, que forj贸 la identidad art铆stica del grupo, marcada por la diversidad y las experiencias compartidas que continu贸 con Cr铆a del a帽o 2017, y el EP Trinchera.

Actualmente est谩n preparando un nuevo trabajo del que mucho no quieren anticipar para mantener la sorpresa pero seguramente estar谩 pronto disponible y que su presentaci贸n dar谩 algunas pistas sobre lo que se viene.

鈥淵 andar谩n, andar谩n saltando

De cama y de habitaci贸n

Pero de miedo no鈥

En 2020 la pandemia nos afect贸 duramente en distintos aspectos. La necesidad de quedarse en la casa, de no poder salir. El aislamiento, no solo afect贸 a una banda ante la imposibilidad de presentarse en vivo, o de juntarse a ensayar, al p煤blico de ver a sus artistas en vivo, sino el tiempo y la posibilidad de socializar. M谩s all谩 de las cuestiones dur铆simas en lo econ贸mico y lo sanitario, tambi茅n en lo emocional fue duro, principalmente a personas que viven solas.

De cama y de habitaci贸n, como la banda cantaba, anduvimos durante esos d铆as. De cama y de habitaci贸n, Mica y Juan buscaron alguna manera de aportar, de tirar buena onda. Y as铆 lo hicieron. No solo desde las presentaciones virtuales, como tantos otros artistas lo hicieron, sino tambi茅n desde una idea muy generosa para compartir tutoriales que ense帽aban a tocar las canciones de la banda.

芦Eso fue algo que estuvo impulsado por la pandemia. Ese estado de no poder juntarnos a tocar, de no poder ensayar, de estar todo el tiempo en nuestras casas. Y empezaron a llegar mensajes de personas preguntando por acordes鈥 y ah铆 dijimos che, por qu茅 no hacemos algo para tirarle buena onda a la gente y que puedan en este tiempo que es tan dif铆cil de afrontar, en este aislamiento, pasarla un poco mejor y de repente, gente que estaba en una situaci贸n de vivir sola y de no estar con nadie, engancharse a sacar un tema y que eso te ordene un poco 驴no? Ese cotidiano que hab铆a perdido el reloj: no hab铆a tiempo, no hab铆a m谩rgenes conocidos. Entonces fue algo que hicimos para tirar buena onda en ese momento. Fue hermoso lo que pas贸 con la gente porque enseguida lleg贸 mucho agradecimiento y empezaron a llegar muchas versiones. Gente que lo fue ampliando hacia grupos donde esas personas tambi茅n eran docentes y se empezaron a ramificar las versiones y venir todo tiempo de combinaciones preciosas. Tambi茅n, la mayor铆a de quienes formamos parte de Duratierra adem谩s trabajamos de docentes. Somos personas que elegimos la docencia de la m煤sica, entonces hay algo ah铆 que nos resulta muy natural de transmitir as铆 de cada quien sabe y compartir con otras personas para inspirarnos. As铆 que vino de la mano eso禄.

Amigx, la hermandad rioplatense hecha canci贸n

En 2019, antes de que la pandemia retrase muchos proyectos y sue帽os, la banda pudo cumplir uno propio: contactarse con la legendaria murga uruguaya Falta y Resto. Lo que al principio parec铆a una idea delirante termin贸 siendo una realidad art铆stica y un sue帽o cumplido. No solo por contar con la participaci贸n de la falta sino tambi茅n por haberles conocido en Uruguay recorriendo los tablados de nuestro vecino pa铆s oriental. Todo hab铆a empezado con un mensaje de apoyo ante el proceso que atravesaba la murga frente al machismo que tanto aqueja al hermoso carnaval uruguayo.

Pero en lugar de redactar en tercera persona ese episodio tan trascendente en la historia de la banda, mejor nutrirse del propio relato de Mica en primera persona. 芦La conexi贸n con la Falta y Resto fue algo maravilloso e incre铆ble. En la l铆nea del tiempo lo que sucedi贸 fue que la Falta empez贸 a hacer este espect谩culo que rompi贸 todo porque salieron con un coro paritario, con un mensaje transfeminista muy fuerte鈥 y que la falta hiciera eso obviamente llam贸 nuestra atenci贸n porque siempre nos hab铆a encantado la falta pero hubo algo en ese giro que dieron que nos conmovi贸 much铆simo entonces, en principio yo me empec茅 a escribir con varias de las pibas: con Jhoana, con Papina鈥 que formaban parte del coro de la falta, para tirarles buena onda, con mucha emoci贸n de verlas en el escenario cantando lo que estaban cantando, y ocupando esos espacios que nos merecemos, por supuesto. Y ah铆 empezamos a intercambiarnos mensajes y para mi sorpresa Johana, en principio, fue muy amorosa con Duratierra, que nos conoc铆a que le encantaba禄.

Jhoana Duarte, que en aquel entonces formaba parte del coro, marcando una novedad frente a muchos a帽os de machismo en los carnavales por haber logrado la paridad coral, luego dar铆a un paso m谩s siendo la primera directora de Falta Y Resto en el a帽o 2020.

Pero sigamos con la historia de algo que fue m谩s que la simple grabaci贸n de un tema: 芦m谩s adelante en el tiempo, cuando est谩bamos empezando a pensar en la producci贸n de esta canci贸n y como lo 铆bamos a llevar a cabo, un d铆a Juan, en estas conversaciones de tirar ideas alocadas, que a veces pensamos que son delirantes y terminan siendo las que conducen todo lo que sucede despu茅s, me dijo 鈥渃he, que hermoso ser铆a hacer esto con la falta鈥 y yo dije 鈥渃he, 驴y si les pregunto?鈥 Y bueno, as铆 fue鈥 y habl茅 con la Jhoa, y le dije 鈥渃he, ahora que estamos en di谩logo, tenemos este tema鈥︹ y me respondi贸 que se lo pasaba a Leandro Castro Lazaroff, que en ese momento estaba dirigiendo el coro y haciendo parte de los arreglos, y Lean amorosamente se prendi贸 fuego, se entusiasm贸 much铆simo. Y a la siguiente vez, todo esto fue en tiempos bastante cortos, ven铆a la falta ac谩 a la Trastienda, ah铆 fuimos, y a la salida nos fuimos a charlar e intercambiar ideas. 脡l estaba muy emocionado con la canci贸n d谩ndole sus propias lecturas鈥 y bueno, a los pocos d铆as se puso a trabajar en el arreglo coral y nos lo mand贸 as铆 grabado por 茅l todas las voces, incre铆ble: nos encant贸鈥 y lo 铆bamos a grabar en la distancia, o sea dijimos 鈥渂ueno listo, se graba en Uruguay el coro, ac谩 grabamos la base y la mandamos鈥︹ y cuando est谩bamos pensando en esto, en otra de esas charlas de delirio, dijimos: 鈥渃h茅, 驴y si nos vamos a Uruguay?鈥濃 y ah铆 fuimos禄 relata Mica sobro como todo fue sucediendo.

La banda grab贸 las bases en Buenos Aires y con ese disco r铆gido viaj贸 a Uruguay a encontrarse con la murga hermana: 鈥渇ue incre铆ble: una de esas experiencias art铆sticas que te marcan para siempre. Estar ah铆 con la falta, participar de los ensayos, escucharles cantar ah铆鈥 todo lo que implica esa murga incre铆ble. Despu茅s nos fuimos de tablao, porque nos invitaron. As铆 que nos fuimos a acompa帽arles en una girita ese fin de semana de grabaci贸n y bueno: fue una maravilla, un sue帽o cumplido. El resultado musical y art铆stico, me pasa que cada vez que lo escucho me emociono un mont贸n. Esa coparticipaci贸n, ese di谩logo que se dio con la Falta hizo crecer a la canci贸n de un modo muy fuerte鈥.

El v铆nculo con Raly Barrionuevo: amigo, vecino y compa帽ero

芦El v铆nculo con Raly es uno de los regalos m谩s grandes que nos ha dado esta banda. Raly se fue transformando en un amigo, en parte de nuestra familia. El v铆nculo naci贸 por la m煤sica, porque en ese momento hab铆a una persona: el negro Castillo, que tocaba en la banda de Raly y era amigo de Nico, baterista de Duratierra, y a trav茅s de 茅l en alguna gira de esas que Raly hac铆a, en el colectivo de gira escuchaba Duratierra y el negro nos dijo que a Raly le encantaba Duratierra, que lo pone siempre. Y nos encant贸 saber eso y cuando armamos La De Un Quiz谩s y pensamos en la producci贸n de la grabaci贸n de la canci贸n dijimos 鈥渜u茅 bueno ser铆a grabarla a dos voces鈥 y bueno: que otra voz que la de Raly que es nuestro cantor preferido del mundo mundial (risas). Y bueno, fue muy natural: le pedimos al negro que nos contactara con el Raly, y 茅l enseguida se recontra cop贸. Y acordamos un d铆a de grabaci贸n y vino a grabar. Con una generosidad incre铆ble se vino a Buenos Aires y grabamos esa chacarera芦.

芦Y a partir de ah铆 empez贸 a nacer un v铆nculo con las patas en la m煤sica. Despu茅s nos invit贸 a abrir un concierto suyo justamente en el Konex. Y de ah铆 en m谩s surgi贸 una amistad que fue creciendo y creciendo al punto de que Juan y yo nos terminamos yendo a vivir a las sierras chicas de C贸rdoba, a partir de haber conocido ese lugar por la amistad con Raly, por empezar a ir mucho a su casa y quedarnos ah铆 y sentir que era un lugar donde quer铆amos vivir. As铆 que ahora, adem谩s de todo esto es nuestro vecino y lo amamos profundamente禄, agrega Mica.

Pero no fue solo con Raly Barrionuevo, o como hab铆a sido mencionado antes, con la Falta. Duratierra tiene en su historia varios episodios de unidad y hermandad latinoamericana con diversas figuras, incluso cruzando a varias de ellas, como sucedi贸 con la leyenda afroperuana Susana Baca.

芦Con Susana (Baca), hablando de regalos, Susana es mi maestra de la voz y el canto. Es una persona incre铆ble. Sucedi贸 que nos convoc贸 para abrir un concierto suyo en el Teatro 脫pera hace muchos a帽os y dijo unas palabras muy amorosas sobre m铆 en un medio de comunicaci贸n. Y tuvo la generosidad que solo ella, y las personas grandes saben tener, como el Raly tambi茅n, de que cuando le contamos que 铆bamos a estar haciendo ese concierto sinf贸nico, ella unos d铆as antes iba a estar tambi茅n en el CCK y le hablamos y le dijimos: 鈥渃he, vamos a estar tres d铆as despu茅s ah铆. Ser铆a un sue帽o que est茅s鈥. So帽谩bamos con cruzar a Susana Baca con Raly, nos parec铆a que hacer una versi贸n de Balderrama con las voces de Andes era una cosa muy incre铆ble. Y se lo comentamos y Susanita dijo 鈥渟铆, me qued贸鈥濃 y se qued贸. Y vino a los ensayos, y armamos esto que para nosotres fue un hito en nuestro andar en la m煤sica, de poder hacer un concierto sinf贸nico con nuestra m煤sica y con semejantes artistas que admiramos y con quienes tenemos un v铆nculo de much铆simo amor y respeto, as铆 que鈥 hermoso. Y despu茅s bueno, con Susana tenemos un cari帽o muy grande y ella siempre que viene para ac谩 me avisa y aprovechamos para cantar algo juntas. As铆 que ahora tambi茅n cuando vino a fines del a帽o pasado aprovechamos para repetir eso y se juntaron con el Raly y me invitaron a cantar y bueno鈥 todo una belleza禄.

鈥淧ara cambiar un mundo que est谩 hecho,

a la medida de los capitales,

que solo dejan en la tierra males鈥

Es domingo 17 de diciembre de 2017. Una tarde de verano calurosa. El pa铆s arde mientras desde el gobierno en ese entonces presidido por Mauricio Macri pretende impulsar una reforma previsional como otra medida de ajuste mas contra la poblaci贸n. Faltan mas de 5 a帽os para que finalmente Duratierra tenga su jornada propia en el Konex, pero aquel d铆a, en ese mismo escenario la banda abr铆a para Snarky Puppy. 芦Nos vemos ma帽ana en el congreso para marchar contra la reforma previsional禄, se escuchaba desde el escenario. Sin tibiezas, Mica convocaba.

Sus letras no difieren del accionar que la banda promueve. 芦Duratierra y la m煤sica que hacemos son nuestra trinchera creativa. Nuestro lugar desde donde mirar el mundo y nombrar todo aquello que no nos gusta y todo aquello contra lo que nos revelamos, y lo que denunciamos en canciones. Y tambi茅n nombrar ese mundo que queremos construir y dar lugar a esa trinchera amorosa que so帽amos. As铆 que, creo que nuestro aporte va por ah铆: poder traer en las canciones todo aquello que no nos gusta del mundo y todo ese mundo nuevo que no nos queremos olvidar, que vinimos a buscar crear. Duratierra es ese espacio: es lo que deseamos que sea para nosotres y para la gente que forma parte de esta trinchera. Y la verdad es que creemos que eso es lo que est谩 siendo para muchas personas as铆 que nuestra m煤sica no sabe mucho de tibiezas porque no somos personas que seamos muy tibias en nuestra vida. Duratierra tiene ese fuego: del decir, del denunciar鈥 y de habitar el amor y la ternura desde un lugar constructivo. As铆 que ante todos los tiempos que nos tocan vivir, que siempre son duros, porque siempre la injusticia en este sistema capitalista es la que sigue reinando芦.

鈥淒etr谩s del bosque hay un camino鈥

Actualmente, pese a haber salido de la pandemia, atravesamos tiempos muy duros. La angustia, muchas veces transformada en bronca no siempre toma el camino esperado. Tiempos de 芦botas y coroneles禄 amenazan con querer volver como fue en nuestra etapa mas oscura. Para echar luz a tanta oscuridad se vuelve mas necesario que nunca el refugio en el arte, en esa Trinchera que Duratierra construye desde su m煤sica, en esa invitaci贸n a La Turba del Bien. 芦Estos lugares de resistencia art铆stica, humana y musical son fundamentales para que todo esto tenga algo de belleza y de sentido luminoso. De una construcci贸n m谩s justa, de un mundo m谩s lindo para todas las personas. La Susy Shock dice 鈥渘o queremos ser esta humanidad鈥 y ah铆 estamos. En ver que vamos construyendo otra, que nos incluya a todes, que d茅 lugar a otras sensibilidades, que proponga otra forma de habitar la tierra禄.

Se viene La Turba del Bien

芦El domingo va a ser un concierto hermoso. Eso es lo primero que tengo para decirles, porque estamos en un momento de explosi贸n creativa con Duratierra. Esta regeneraci贸n de la banda, de sumar personas incre铆bles trajo una ebullici贸n musical, creativa, art铆stica鈥 y eso hace que esa alegr铆a se traslade a ese compartir en los escenarios entre la banda y con la gente禄, anticipa Mica con mucho entusiasmo.

Ser谩 tambi茅n el reencuentro de Duratierra con su p煤blico de Buenos Aires ,que sigue ampli谩ndose con el paso del tiempo y revalida un v铆nculo cada vez m谩s poderoso. 芦Es un reencuentro con la gente de Buenos Aires porque el a帽o pasado nos topamos con la sorpresa conmovedora de que el Teatro Xirgu se agot贸 en 24hs, cosa que no nos hab铆a pasado antes nunca, y salimos a pedirle a Xirgu que por favor nos deje hacer otra funci贸n y nos dieron una funci贸n al otro d铆a y pas贸 lo mismo, que en pocos d铆as se agot贸 la segunda funci贸n禄, recuerda.

芦Tenemos muchas ganas de volver a tocar en Buenos Aires y el patio del K贸nex es un lugar maravilloso para hacerlo por las caracter铆sticas propias que tiene: de poder tocar al aire libre. Es un espacio donde la gente puede estar suelta bailando. Algo que hace mucho ten铆amos ganas de hacer禄.

芦La ma帽ana vendr谩

Las canciones ser谩n鈥β

La banda, adem谩s, buscar谩 convocar a personas de todas las edades y espera recibir a familias enteras: los menores de 10 a帽os, por ese motivo, ingresar谩n gratis. La trinchera tambi茅n es con las ni帽eces.

芦Vamos a estar presentando mucha m煤sica nueva que forma parte de este disco que va a salir pronto, no voy a dar m谩s noticias para que sea sorpresa, pero s铆 decirte que va a salir en los pr贸ximos meses. Este K贸nex va a estar bastante lleno de esta m煤sica nueva. Va a haber invitadas e invitados so帽ados. Va a haber una apertura de Maca Mona Mu, que va a estar abriendo el concierto as铆 que quiero decirle a la gente que se llegue temprano para disfrutar de esta tremenda artista que es Maca. Y por supuesto va a estar tambi茅n la m煤sica de nuestros anteriores discos que forma parte de este ritual con la gente que es hermoso. As铆 que vengan, que se va a armar una trinchera maravillosa y necesaria芦.

Para despu茅s de esta presentaci贸n, Duratierra tiene como meta terminar el pr贸ximo 谩lbum al que le falta culminar la mezcla y la masterizaci贸n para que luego salga a la luz. Tambi茅n tienen otros proyectos de los que Mica evita mencionar para mantener la sorpresa. 芦Vamos a terminar el 谩lbum y concentrarnos en otras cosas que son sorpresa. As铆 que lo que voy a decirte y decirle a la gente es que se queden cerquita porque va a ser un a帽o de mucha, mucha, mucha m煤sica nueva y de muchas novedades constantes. As铆 que qu茅dense cerquita para ir enter谩ndose de todos los movimientos que van a suceder este a帽o禄.

Duratierra se presenta el pr贸ximo domingo 2 de abril en el patio del Konex, Sarmiento3131, CABA. Las entradas anticipadas se consiguen en www.cckonex.com e incluyen una l谩mina de regalo ilustrada por Lula Urondo. Menores de 10 a帽os tienen ingreso gratuito.