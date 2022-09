–

De parte de A Las Barricadas



Veo visiones

Hace un par de semanas le铆a lleno de perplejidad, un art铆culo de opini贸n de un vicepresidente segundo de la coalici贸n gobernante en una autonom铆a. Lo menciono porque aunque he escuchado y le铆do cosas similares estos meses, proviene de la experta opini贸n de un alto cargo de los que mandan mucho en un peri贸dico digital de los que se dicen progresistas. El art铆culo lo que me sugiri贸, es que la izquierda est谩 completamente chiflada, y que su l贸gica la lleva al desastre una y otra vez, de tal manera que es de izquierdas, solo si no gobierna. Porque cuando gobierna, se vuelve brutal y de derechas.

Resulta que en ese art铆culo se viene a decir que la estrategia belicista de la OTAN ha provocado en Ucrania millones de desplazados, decenas de miles de muertos, heridos, mutilados, y la destrucci贸n de infraestructuras vitales multimillonarias. Europa Unida mantiene a cientos de miles de soldados americanos y sus bases en territorio europeo. La Uni贸n Europea es una mera sucursal pol铆tica de los EEUU, y la OTAN es su brazo militar. La guerra econ贸mica que lleva a cabo la UE y los EEUU contra Rusia, es totalmente inefectiva, ya que Rusia, China, India, Ir谩n y otros pa铆ses, crean lazos de amistad y buscan su propio camino. Frente al militarismo de los EEUU, y su exigencia de que Europa incremente su presupuesto militar, Europa tiene que buscar su autonom铆a y elaborar una pol铆tica econ贸mica nacional y de defensa propia, completamente europea, llevar esperanza a la gente, etc.

Y yo es que me quedo flipando por dos motivos. El primero, que no tiene mayor importancia, es que no se menciona ni una vez que un ej茅rcito invasor ha invadido un pa铆s soberano. Vale, eso es irrelevante. Ni tocarlo. Y en segundo lugar, y es lo m谩s importante, que no s茅 c贸mo va a construir una econom铆a nacional y una defensa europea esa izquierda inteligente, sin incrementar el presupuesto de Defensa. Porque si se retira de la ecuaci贸n a los EEUU, que ponen m谩s dinero, m谩s armamento y m谩s soldados que nadie鈥 O sea, construir una pol铆tica de defensa europea sin los EEUU, va a implicar incrementar el presupuesto de defensa a l铆mites astron贸micos (l贸gica de gobierno), porque de entrada la UE (brexit aparte) va a ganarse un enemigo nuevo: los EEUU, que van a dar dentelladas para proteger su econom铆a nacional y sus intereses nacionales. Y por otro, no creo que vayamos a tener de nuevos mejores amigos a los Estados Chino, Ruso, Iran铆鈥 que poseen sus propias agendas, su propia autonom铆a econ贸mica, sus intereses nacionales, y cuyos ej茅rcitos son tambi茅n enormes. Por no decir que los intereses nacionales de los diversos pa铆ses de Europa, son tan variados como Estados hay en Europa.

En mi opini贸n, seguir hablando de Intereses Econ贸micos Nacionales, y de Aut茅ntica Defensa Europea, aparte de contradictorio, es seguir alimentando un monstruo insaciable, y no me extra帽a por ello que esa izquierda que quiere trasmitir esperanza y cambio, siga perdiendo electorado y elecciones. Porque al final lo que muestra esa izquierda que aspira a gobernar el mundo, cobrando sus buenos dineros por ello, es una atroz l贸gica de sistema.

El art铆culo si alguien lo quiere leer, sali贸 en P煤blico el d铆a cuatro o cinco de este mes. Desgraciadamente no recuerdo m谩s que el t铆tulo “Esto es solo el principio” y lo hab铆a escrito un Vicepresidente II (no s茅 si habr谩 alguno m谩s), de la Generalitat Valenciana. Quien busca, encuentra.