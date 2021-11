–

Cuatro periodistas, imputados por falso testimonio tras denunciar una agresi贸n policial a uno de ellos

Uno de los periodistas denunci贸 a un polic铆a por agredirle con una porra cuando este le pidi贸 su acreditaci贸n de prensa en un mitin de Vox en Vallecas. Pese al informe m茅dico y v铆deos que confirman su relato, una jueza le absuelve y pide abrir un procedimiento penal por delito de falso testimonio que puede acarrear hasta dos a帽os de c谩rcel y una cuantiosa multa.

El periodista Guillermo Mart铆nez y otros tres compa帽eros de profesi贸n van a ser investigados por un posible delito de falso testimonio, tras denunciar Mart铆nez la agresi贸n de un agente de la Polic铆a. La misma imputaci贸n recae sobre otros tres periodistas 鈥攗na de ellas trabajadora de P煤blico鈥 que acudieron al juicio como testigos.

Los hechos ocurrieron el 7 de abril de 2021 cuando los cuatro periodistas se encontraban en la plaza de la Constituci贸n de Vallecas (Madrid) cubriendo un mitin organizado por Vox e informando de los disturbios que se originaron durante aquella jornada. El periodista Guillermo Mart铆nez, que ese d铆a trabajaba para El Salto Diario, denunci贸 un posible delito leve de lesiones por parte de un polic铆a antidisturbios.

El juicio contra el polic铆a se celebr贸 el 5 de noviembre de 2021, donde Mart铆nez relat贸 ante la jueza que el 7 de abril un agente le pidi贸 su acreditaci贸n de prensa y que, antes de que pudiera sacarla de la cartera que llevaba en el bolsillo, el agente le agarr贸 del brazo, le golpe贸 por detr谩s con la porra en el gl煤teo y le tir贸 al suelo. El periodista present贸 un informe forense que acredita un hematoma compatible con un porrazo policial (10 x 2,5 cm).

Asimismo, la defensa del periodista tambi茅n aport贸 tres v铆deos que muestran c贸mo lo tiraron al suelo sin darle tiempo a mostrar su identificaci贸n profesional. Los tres fueron grabados por otros cuatro compa帽eros de profesi贸n que se encontraban presentes. La autor铆a de uno de estos v铆deos pertenece al equipo P煤blico que ese d铆a se encontraba narrando en directo los disturbios que se estaban produciendo en madrile帽o barrio de Vallecas. Los periodistas Ferm铆n Grodira, Juan Carlos Mohr y una redactora de P煤blico acudieron como testigos al juicio, confirmando la versi贸n de Guillermo Mart铆nez.

El relato del agente fue totalmente distinto, asegurando que no se produjo ning煤n tipo de agresi贸n, sino que simplemente le requiri贸 su acreditaci贸n al periodista Guillermo Mart铆nez y este se neg贸 a d谩rsela intentando saltarse el cord贸n policial. Por eso le agarr贸 del brazo y el periodista cay贸 solo al suelo.

El agente argumenta a su favor que fue 茅l mismo quien le ayud贸 a levantarse, extremo que se puede comprobar en los v铆deos y que tambi茅n confirmaron los periodistas. Aunque seg煤n ellos lo hizo tras darse cuenta de que era periodista.

El pasado 16 de noviembre, la titular del Juzgado de Instrucci贸n n煤mero 2 de Madrid, Mar铆a Pilar Mart铆nez Gamo, dict贸 sentencia absolviendo de cualquier cargo al agente de Polic铆a. La jueza no solo no aprecia agresi贸n alguna en la actuaci贸n sino que considera acreditado que la misma no existi贸, imponi茅ndole las costas de la defensa del acusado al informador entendiendo que ha actuado con “mala fe y temeridad procesal” denunciando los hechos.

Asimismo, Mart铆nez Gamo pide en su sentencia que se deduzca testimonio al demandante y a los tres testigos por si sus declaraciones en el juicio “pudieran constituir un delito de los previstos en los art铆culos 458 y siguientes del C贸digo Penal”. Es decir, por si hubieran incurrido en un posible delito de falso testimonio, que puede acarrear hasta dos a帽os de c谩rcel y una cuantiosa multa econ贸mica para cada uno de ellos.

Encabezado de la carta al director general de la Polic铆a en la que el juez Zamarriego solicitaba que fueran condecorados los polic铆as de la Comisi贸n Judicial que destap贸 las cloacas de Interior a partir del Caso Nicol谩s.

Una jueza condecorada por la Polic铆a

La magistrada que firma la sentencia, Pilar Mart铆nez Gamo, fue la jueza instructora del 鈥檆aso Nicol谩s鈥 y la encargada de dar carpetazo a todas las piezas claves del caso que conduc铆an hacia el excomisario Villarejo y las cloacas del Estado, incluso en contra del criterio de instancias judiciales superiores. La jueza disolvi贸 la comisi贸n judicial del caso Nicol谩s tras tres a帽os de investigaci贸n.

Mart铆nez Gamo cuenta adem谩s con una medalla al m茅rito policial entregada por la Direcci贸n General de la Polic铆a a propuesta de la Brigada Provincial de Informaci贸n de Madrid.





