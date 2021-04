–

John Ford, en una de sus mejores pel铆culas, El hombre que mat贸 a Liberty Valance, de 1962, presenta a tres periodistas que entrevistan a un viejo senador interpretado por James Stewart. Al final, 茅ste le pregunta a uno de los reporteros:

鈥撀縌u茅 vas a publicar?

鈥揈sto es el Oeste, se帽or: cuando la leyenda se convierte en hecho, se publica la leyenda.

Cuando la negaci贸n del hecho es mayor que 茅ste, hay que aceptar como verdad la negaci贸n. Por ejemplo: si Cuba produce no una, sino cinco vacunas contra el Covid-19, negar谩n que esto sea posible o, en su defecto, dir谩n que no sirve para nada. Esta semana The Washington Post reconoci贸 que contra todo pron贸stico, Cuba podr铆a convertirse en una potencia de vacunas contra el coronavirus. Lleg贸 a admitir que si las vacunas cubanas tienen 茅xito, sus investigadores habr谩n superado a煤n m谩s obst谩culos que sus pares en los laboratorios occidentales, incluida la escasez de equipos, repuestos y otros suministros, debido en gran parte a las sanciones de EEUU.

Sin embargo, a partir de esta declaraci贸n basada en hechos, el Post opta por la leyenda y acude a testimonios falaces, entre ellos el de un cubano que no sabe absolutamente nada de biotecnolog铆a y hace a帽os vive en Miami: Esta no es una vacuna probada, dice. A partir de este punto el art铆culo deriva en que un pa铆s, por tener un partido 煤nico y un modelo pol铆tico que incomoda a Washington, no est谩 calificado para hacer nada decente por su pueblo ni por la humanidad. El hecho de que los cubanos est谩n produciendo sueros baratos y f谩ciles de almacenar, al alcance de pa铆ses pobres que han sido descartados por los grandes productores de vacunas, remite autom谩ticamente a la leyenda negra. El gobierno de La Habana es acusado entonces de ambicioso y de estar ejecutando un golpe de relaciones p煤blicas.

Uno de los dramas que vive EEUU hoy es el odio instalado, que no empez贸 con el trumpismo, ese coctel repleto de mentiras e incoherencias armado sobre la marcha por el presidente republicano y sus aduladores en un proceso febril de incitaci贸n mutua. Si en un lugar de ese pa铆s triunf贸 el encono social fue en Florida, donde se sigue proclamando abiertamente que a Trump le robaron las elecciones y se mantiene intacta la maquinaria de odio extremo, irracional, absoluto, inducido con malevolencia contra la isla. Odio injustificado y absurdo, porque a los odiadores no se les ha hecho da帽o. Odio que en el 煤ltimo lustro ha servido para fines electorales y que sigue contaminando la pol铆tica y los medios en Washington. Fulton Armstrong, quien fue director de Asuntos Interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en ingl茅s) durante la administraci贸n Clinton, ha llamado perros rabiosos a los legisladores republicanos que tratan de mantener la l铆nea de Trump hacia Cuba durante el titubeante gobierno de Biden en virtud de la leyenda negra.

Pero los que usan los t贸picos aceptados como verdades, que no son m谩s que propaganda anticubana, no saben qu茅 hacer con el hecho de que la isla tiene cinco vacunas que podr谩n convertirse en una soluci贸n global. Y no es cualquier resultado cient铆fico, se trata de vacunas recombinantes producidas por investigadores que pueden lidiar con la pesadilla de las cepas mutantes del coronavirus, a un costo infinitamente menor que el de los grandes laboratorios farmac茅uticos y sin el chantaje de las patentes.

Lo que ocurre con el odio, que afecta a quienes lo padecen, parece estar ocurriendo con la leyenda negra anticubana, que fastidia en t茅rminos pr谩cticos a los estadunidenses y, probablemente, a todos los que crean a pie juntillas al Washington Post. Si s贸lo EEUU y algunos pa铆ses ricos se inmunizan, no se podr谩 restablecer la plena normalidad del comercio y la movilidad internacional por m谩s que quieran. Seg煤n la Organizaci贸n Mundial de la Salud, hasta hoy s贸lo una peque帽a parte de los pa铆ses de mayor renta acapara 90 por ciento de los 400 millones de vacunas producidas y, al ritmo de fabricaci贸n actual, muchas naciones no recibir谩n sus primeras dosis hasta 2023. Nueve de cada 10 personas de al menos 70 pa铆ses de menores ingresos no podr谩n vacunarse este a帽o.

Cuba se ha propuesto tener inmunizada a toda su poblaci贸n en agosto pr贸ximo y se prepara para producir 100 millones de dosis, en condiciones de bloqueo extremo e insensatez medi谩tica. 驴De veras que es la leyenda negra lo que al Oeste salvaje le conviene ahora mismo?

