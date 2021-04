–

De parte de SAS Madrid April 21, 2021 21 puntos de vista

Los datos oficiales sit煤an a la Comunidad de Madrid en el segundo peor puesto en gasto sanitario p煤blico por habitante, s贸lo mejor que Andaluc铆a.

– Es la regi贸n que menos porcentaje de sus cuentas dedica a atenci贸n primaria, donde ning煤n otro sistema tiene menos personal de enfermer铆a.

– Madrid, la mayor econom铆a del pa铆s y con el mayor PIB per c谩pita, es cuarta por la cola en camas hospitalarias por habitante.

Pen煤ltima en gasto sanitario p煤blico por habitante. 脷ltima en gasto sanitario en relaci贸n con el Producto Interior Bruto (PIB). 脷ltima en peso de la atenci贸n primaria en la inversi贸n total. Segunda por la cola en personal m茅dico en atenci贸n primaria, 煤ltima en personal de enfermer铆a. Cuarta por la cola en camas hospitalarias por habitante.

No parecen clasificaciones propias de la locomotora econ贸mica de Espa帽a. No parecen las cifras de Madrid, que luce con orgullo el sorpasso a Catalu帽a en el podio de los mayores PIB regionales. No parecen las cifras de la comunidad con la mayor renta por habitante de Espa帽a, con 35.913 euros, seg煤n el 煤ltimo dato del Instituto Nacional de Estad铆stica.

Pero es ah铆, en el furg贸n de cola en apartados clave de los recursos del sistema sanitario, donde colocan a la Comunidad de Madrid los 煤ltimos datos del Ministerio de Sanidad, que permiten comparar indicadores de las 17 comunidades aut贸nomas con cifras de 2019 y en alg煤n caso de 2018 [ver nota metodol贸gica al final de este art铆culo].

infoLibre repasa la imagen que muestran las estad铆sticas de la sanidad de Madrid, m谩s de 25 a帽os despu茅s de la llegada del PP al poder.

GASTO SANITARIO EN RELACI脫N CON EL PIB

Madrid es la comunidad con menos gasto sanitario p煤blico en relaci贸n con el PIB en 2019, un 3,7%. Est谩 1,9 puntos por debajo del conjunto de las autonom铆as: 5,6%

Las comunidades que m谩s gastan porcentualmente en sanidad en relaci贸n con el PIB son Extremadura (8,6%), Asturias (7,6%), Regi贸n de Murcia (7,6%) y Castilla La Mancha (7,1%).

En la parte baja, despu茅s de Madrid (3,7%) van Catalu帽a (4,9%), Islas Baleares (5,2%), Navarra (5,3%), La Rioja (5,4%) y Pa铆s Vasco (5,5%).

Todas las comunidades aut贸nomas han ca铆do en porcentaje de inversi贸n sanitaria en relaci贸n con el PIB desde 2009, salvo dos: Cantabria y Castilla Le贸n. La ca铆da en conjunto en la d茅cada es de 6,1% a 5,6%, es decir, de 5 d茅cimas. En el 煤ltimo a帽o, entre 2018 y 2019, este porcentaje ha repuntando una d茅cima: de 5,5% a 5,6%. En Madrid, tambi茅n subi贸 una d茅cima, de 3,6% a 3,7%.

Gasto sanitario por habitante en 2019 (PINCHAR PARA VER GR脕FICO INTERACTIVO)

EUROS POR HABITANTE

En las 17 comunidades aut贸nomas el gasto sanitario p煤blico por habitante en 2019 ascendi贸 a 1.486 euros, tras una subida del 5% con respecto a 2018.

Las comunidades en la parte alta de la tabla son Pa铆s Vasco (1.873), Asturias (1.763), Navarra (1.694) y Extremadura (1.682). La parte baja est谩 ocupada por Andaluc铆a (1.262), Madrid (1.340), Baleares (1.475), Comunidad Valenciana y Canarias (ambas con 1.477). La diferencia de gasto sanitario por habitante entre Pa铆s Vasco y Andaluc铆a es de 611 euros.

Todas las comunidades suben entre 2018 y 2019. Y todas salvo Castilla La Mancha lo hacen tambi茅n desde 2009, pico de gasto antes de que la Gran Recesi贸n golpease de lleno las cuentas p煤blicas. En conjunto, la subida en una d茅cada (2009-2019) es de 1.396 a 1486, un 6,4%. La subida de Madrid en ese periodo ha sido menor, del 5,8%.

Porcentaje de gasto sanitario p煤blico en relaci贸n con el PIB (PINCHAR PARA VER GR脕FICO INTERACTIVO)

ATENCI脫N PRIMARIA

Aunque todos los buenos prop贸sitos recogidos en leyes y planes sit煤an la atenci贸n primaria como eje del sistema, precisamente por ser la inversi贸n m谩s eficiente, ah铆 es donde m谩s tensiones se han producido desde la Gran Recesi贸n. La 煤ltima oleada de movilizaciones sanitarias previas al covid-19, ocurrida en comunidades como Catalu帽a, Galicia y Andaluc铆a, fueron impulsadas por m茅dicos de familia, que tambi茅n han protagonizado sonadas protestas en Madrid. La pandemia ha forzado a煤n m谩s las costuras en un 谩rea clave para la vacunaci贸n.

驴Qu茅 dicen los datos de 2019 de c贸mo lleg贸 la atenci贸n primaria a la pandemia? La tabla de gasto p煤blico en “servicios primarios de salud” en relaci贸n con el total de gasto sanitario sit煤a a Madrid en la cola, con un 11,2%, por debajo de Baleares (11,8%), Arag贸n (11,9%) y Galicia (12%).

Al otro extremo est谩n Andaluc铆a (18%), Extremadura (16,2%) y Castilla y Le贸n (15,8%).

Hay 6,8 puntos entre Andaluc铆a y Madrid.

Gasto en atenci贸n primaria en relaci贸n al total en 2019 (PINCHAR PARA VER GR脕FICO INTERACTIVO)

El personal m茅dico en atenci贸n primaria por cada 1.000 habitantes, con datos de 2019 del sistema de indicadores clave del ministerio, asciende en Espa帽a a 0,78. Madrid es segunda por la cola, con 0,68, s贸lo por delante de Baleares.

Personal m茅dico en atenci贸n primaria por cada 1.000 personas en 2019 (PINCHAR PARA VER GR脕FICO INTERACTIVO)

Mejor resultado ofrece Madrid en personal m茅dico en atenci贸n especializada, con 2,23 por cada 1.000 habitantes, s贸lo por detr谩s de Navarra, Asturias, Pa铆s Vasco y Arag贸n, con datos de 2018. Madrid queda por delante del conjunto de Espa帽a en este apartado (1,98).

El esquema se repite con la enfermer铆a, con datos de 2019. La Comunidad de Madrid es 煤ltima en personal de enfermer铆a por cada 1.000 habitantes, con 0,5, cuando en el conjunto de Espa帽a el dato es de 0,67. En cambio, en atenci贸n especializada es la s茅ptima con mejor indicador y est谩 mejor que la media, en este caso con estad铆sticas de 2018.

Madrid tambi茅n est谩 mejor que la media en quir贸fanos en funcionamiento por cada 1.000 habitantes, con 10,52, por detr谩s de Navarra, Asturias, Pa铆s Vasco y Baleares, pero por delante del conjunto de Espa帽a (9,79). La actualizaci贸n en este caso es de 2018

REMUNERACI脫N DE LOS PROFESIONALES

La anterior crisis, la de 2008, puso el foco en las condiciones de trabajo de los sanitarios. El informe del Ministerio de Sanidad con datos de 2019 permite ver cu谩les son las comunidades que m谩s y menos porcentaje de su gasto sanitario dedicaban a remuneraci贸n de personal en el arranque de la crisis sanitaria.

De nuevo, Madrid aparece en la parte baja de la lista, con un 44%, s贸lo mejor que la Comunidad Valenciana (39,8%) y Catalu帽a (36,6%).

Las comunidades que m谩s dedican a este apartado 鈥損orcentualmente鈥 son Pa铆s Vasco (54,4%), Arag贸n (52,9%), Navarra (51,8%) y Extremadura (50,9%).

Hay 17,8 puntos de diferencia entre Pa铆s Vasco y Catalu帽a.

CAMAS

Para comparar las camas hospitalarias en funcionamiento por cada 1.000 habitantes en el Sistema Nacional de Salud hay que retroceder a 2018, 煤ltimo a帽o con datos de las 17 comunidades en el sistema de indicadores del ministerio.

La medida espa帽ola es de 2,98 camas. 驴D贸nde est谩 la Comunidad de Madrid? La cuarta por la cola, con 2,74.

Camas hospitalarias en funcionamiento por 1.000 habitantes en 2018 (PINCHAR PARA VER GR脕FICO INTERACTIVO)

GASTO TOTAL

El conjunto de gasto sanitario p煤blico en Espa帽a alcanz贸 en 2019 m谩s de 75.000 millones de euros, r茅cord hist贸rico, con una subida de casi un 5,5% en total. Un 92,96% del total de ese gasto correspondi贸 a las comunidades aut贸nomas, que son las que tienen las competencias sanitarias: m谩s de 69.700 millones de euros.

Las comunidades en las que m谩s creci贸 el gasto de 2018 a 2019 fueron Baleares (8,3%), Pa铆s Vasco (7,3%), Catalu帽a y Canarias (ambas 7,1%). En el extremo opuesto, Extremadura (3%), Navarra (3,6%) y La Rioja (4,5%). Madrid se situ贸 en el 6,8% de crecimiento.

CONCIERTOS

Las comunidades aut贸nomas gastaron 6.288 millones en conciertos sanitarios, que tambi茅n rompieron su techo, tras subir un 2,32%.

Los conciertos, uno de los indicadores para medir la privatizaci贸n del sistema, ocupan un 9% del total del gasto sanitario de las comunidades aut贸nomas. El porcentaje es mucho mayor, m谩s de 15 puntos superior, en Catalu帽a, donde suma el 24,5%. En segunda posici贸n est谩 Madrid, con un 10,5%, por delante de Baleares (10,1%).

Las comunidades que menos dedican porcentualmente a conciertos son Castilla y Le贸n (3,2%), Cantabria (3,4%) y Extremadura (4%).

Gasto sanitario dedicado a conciertos en 2019 (PINCHAR PARA VER GR脕FICO INTERACTIVO)

SEGUROS PRIVADOS

Hay un indicador en el que Madrid s铆 sobresale: la comunidad con mayor porcentaje de clientes de seguros privados, con un 36,6%, por delante de Catalu帽a (31,8%). Son las dos 煤nicas con m谩s del 30%, seg煤n datos facilitados por la patronal Unespa a infoLibre [ver aqu铆 informaci贸n en profundidad].

N煤mero de seguros privados en 2020 (PINCHAR PARA VER GR脕FICO INTERACTIVO)

La Comunidad de Madrid es l铆der absoluta en n煤mero de asegurados, con 2.476.199, tras sumar 149.961 en 2020, una subida del 6,44%, 2 puntos m谩s que el conjunto de Espa帽a.

Porcentaje de poblaci贸n con seguro privado en 2020 (PINCHAR PARA VER GR脕FICO INTERACTIVO)

Los cinco datos y fuentes clave

1) La Comunidad de Madrid es la primera de Espa帽a en PIB per c谩pita, con 35.913 euros, seg煤n el 煤ltimo dato del Instituto Nacional de Estad铆stica.

2) Madrid es la segunda comunidad que menos invierte en sanidad por habitante, con 1.340 euros, s贸lo por delante de Andaluc铆a, seg煤n los 煤ltimos datos del Ministerio de Sanidad.

3) Madrid es la autonom铆a con menos porcentaje de gasto sanitario en relaci贸n al PIB, con un 3,7%, seg煤n el mismo informe del Ministerio de Sanidad.

4) Madrid es la comunidad que menos porcentaje de su inversi贸n sanitaria dedica a atenci贸n primaria, un 11,2%. Es la segunda regi贸n por la cola en personal m茅dico en atenci贸n primaria por 1.000 habitantes y la 煤ltima en personal de enfermer铆a, seg煤n el sistema de indicadores de Sanidad.

5) Madrid es la segunda comunidad que m谩s recursos p煤blicos dedica a conciertos y la que tiene mayor porcentaje de seguros privados, seg煤n datos del Ministerio de Sanidad y de la patronal Unespa.

Nota metodol贸gica

Los datos que sirven de base fundamental a esta informaci贸n han sido publicados en marzo por el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio de Consumo. Aqu铆 se pueden ver todas las tablas, aqu铆 el informe en PDF y aqu铆 un resumen con los principales resultados.

Los “servicios primarios de salud” incluyen la actividad asistencial realizada por m茅dicos de familia, pediatras, enfermeras y dem谩s personal sanitario y no sanitario encaminada a conseguir el mantenimiento y mejora de la salud en el primer nivel de asistencia sanitaria, tanto en centros de salud como en cualquier tipo de consultorios urbanos o rurales o en los domicilios de los pacientes. Es lo que en el art铆culo se considera “atenci贸n primaria”.

A la hora de valorar el gasto sanitario en relaci贸n con el PIB, hay que tener en cuenta que los datos que se obtienen a nivel regional no s贸lo se explican 鈥揷omo ocurre entre pa铆ses鈥 por diferencias entre niveles de renta sino tambi茅n por solidaridad entre territorios, ya que la asignaci贸n de recursos entre las comunidades aut贸nomas contempla mecanismos de nivelaci贸n.

Los “habitantes” considerados para calcular la ratio de personal m茅dico y de enfermer铆a tanto en atenci贸n primaria como especializada se corresponden con las “personas asignadas” al sistema sanitario.

Estos datos se han complementado con los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud. Aqu铆 se pueden consultar.

Enlace relacionado InfoLibre.es 20/04/2021.