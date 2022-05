–

De editor a activista. 驴De d贸nde te viene a ti esto de la agitaci贸n pol铆tica?

M谩s bien primero activista y despu茅s editor, delineante, librero, empresario鈥 o mejor, empresariete. Aunque la vida me llev贸 a deshacerme de mi empresa, pero eso es otra historia. El activismo creo que me viene de nacimiento. Me criaron dos mujeres. Mi madre biol贸gica, que dej贸 a mi padre a los cinco a帽os 鈥攗n m茅dico militar grana铆no al que no conoc铆鈥; no quiso saber m谩s nada de 茅l, a m铆 me cont贸 que hab铆a muerto. Y mi madre de crianza, Mariquita la de Perlacia. Crec铆 en una casa de vecinos del Arenal. En mi casa no hab铆a un ambiente pol铆tico, era la 茅poca en la que hablar de ciertas cosas era tab煤, tanto que una vez me estaban las dos ba帽ando en un barre帽o encima de la mesa y, al ir a bajarme, yo salt茅 gritando 芦隆abajo Espa帽a!禄. Ellas me mandaron callar, asustadas, y jurar que nunca repetir铆a algo as铆.

Tambi茅n recuerdo que ya de chiquillo en mi pandilla me apodaban el Justiciero. Siempre he llevado ese rollo. El mecanismo de defensa de un hu茅rfano, supongo. Estudi茅 en el colegio Padre Manj贸n, para m谩s se帽as. Y despu茅s, becado al Instituto San Isidoro, pero un a帽o porque perdimos la beca por un problema administrativo y tuve que hacer FP. Por esa 茅poca me organizo pol铆ticamente. Octavillas, resistencia pasiva. Con dieciocho a帽os me voy a Mallorca a trabajar en los talleres de un peri贸dico y me junto a las Juventudes Comunistas. Una necesidad m铆a el juntarnos para hacer cosas, defendernos, proponer. Me implico en ocupaciones varias, y en la lucha 芦Salvem el Puig禄.

Saltamos en el tiempo. H谩blanos de c贸mo ha cambiado tu barrio, San Bernardo. De arrabal popular a uno de los barrios m谩s caros de la ciudad.

Manolo Palomero, un luchador hist贸rico, siempre dec铆a que a este barrio 芦le hab铆an echao la cruz禄. San Bernardo fue abandonado sistem谩ticamente buscando su degradaci贸n. Calles llenas de mierda y basura, para acabar vendiendo corrales de vecinos por 300 000 pesetas. La gentrificaci贸n entr贸 de lleno, aunque en esa 茅poca no sab铆amos c贸mo se llamaba. No exagero: calculamos que hoy en el barrio no hay m谩s de cincuenta personas que lleven m谩s de treinta a帽os en 茅l.

Este siempre fue un barrio de 茅lite obrera, con gente de la f谩brica de artiller铆a, de la pirotecnia, con cigarreras y ferroviarios鈥 Y con sus n煤cleos combativos y politizados. En el 36 incluso hubo alguna resistencia al golpe militar. La represi贸n posterior fue brutal y la posguerra a煤n peor, al nivel de que en la parroquia no ponen a un cura normal, sino a uno castrense.

Otro salto. En 2005 once familias amenazadas ocup谩is un edificio de viviendas sociales. Aquello se populariz贸 como 芦las abuelas ocupas禄. 驴C贸mo cuaj贸 la ocupaci贸n de San Bernardo 52?

Yo ten铆a en San Bernardo mi hogar, una imprenta y una peque帽a librer铆a y editorial. Llegan los especuladores, compran muy barato las dos propiedades. Me enga帽an, me trajinan y me obligan a cerrar la librer铆a, aunque pude abrir otra en la Puerta de la Carne. Imag铆nate como le estaba yendo a mis vecinas.

Viendo que nos pasaban por encima, ten铆amos que juntarnos y defendernos. Me pas茅 un tiempo observando al personal y pensando c贸mo abordarlos. En palabras de otro luchador, David G贸mez, c贸mo percutirlos. Un d铆a me encuentro a un vecino por la calle y me dice 芦lo que tenemos que hacer es ocupar esa casa que est谩 all铆 vac铆a禄. Esa noche no pude dormir. Ya ten铆a la experiencia de participar en el CSOA Casas Viejas y en el barrio ya exist铆a el CSOA Sin Nombre. 驴Podr铆amos hacer confluir el movimiento okupa con ka con las necesidades vecinales? A las seis de la ma帽ana segu铆a dando vueltas por los cuarenta metros cuadrados del piso, 隆s铆! 隆S铆! Vamos a ponernos en marcha.

Con mi vecino Angelito fui tocando puertas. Y con muy buena acogida nos juntamos unas doce o trece familias con el mismo problema en una plataforma de inquilinos amenazados. Buscando un realojo reivindicativo 鈥攐cupas con ce鈥, ah铆 podr铆an llegar mis vecinos. Se vendi贸 muy bien, hasta nos llam贸 la Ana Rosa. No pod铆an hablar malamente de nosotros aunque quisieran.

Siguieron seis meses de asambleas, de irse conociendo, de reunirse con arquitectas, abogados y okupas que nos asesoraban. Asambleas en c铆rculo, horizontales, comunic谩ndonos y compartiendo nuestros temores. Las relaciones humanas, si son aut茅nticas y horizontales, son terap茅uticas. Y as铆 nos sanamos. Y as铆 cogimos fuerza y nos preparamos para hacerlo, acompa帽ados de otras muchas personas solidarias, con muchos conocimientos, pero como un colectivo que actuaba a una.

El edificio de viviendas sociales lo hab铆a construido Urbanismo sobre terreno municipal. Llevaba terminado y vac铆o tres a帽os, ten铆a varias viviendas, era p煤blico y estaba en nuestro barrio, en la misma calle de la que nos estaban expulsando. A familias que llevaban viviendo aqu铆 desde hac铆a generaciones. Ten铆a mucha legitimidad aquello. Y la fuerza que nos daba tener a la gente joven de la Sin Nombre al lado. Fuerza y pr谩ctica, porque ah铆 estaban las compa帽eras que acud铆an siempre. Un gusto vivir asambleas con okupas y gente del barrio, mujeres casi todas 鈥攍os maridos se implicaron luego鈥.

Y diecisiete a帽os despu茅s, aqu铆 estamos haciendo esta entrevista. Faltan siete vecinas de aquellas que ocuparon. Pero aqu铆 han vivido sus 煤ltimos a帽os, felices, en su barrio, sin que las mandasen al extrarradio o a un asilo. Y el resto aqu铆 siguen.

Del 15M a la experiencia de las corralas, pasando por la Liga de Inquilinos. H谩blanos del 谩mbito pol铆tico y humano de estas experiencias, Antonio.

En esa 茅poca yo ya estaba en lo libertario. Ten铆a que ser congruente entre mis ideas y las luchas, que fueran cosas acompasadas. Mi experiencia me hab铆a hecho confiar en esos m茅todos, verlos funcionar.

A la cabeza de la lucha por la vivienda en Sevilla estaba el Centro Vecinal del Pumarejo. Cuando empec茅 a tener problemas de vivienda pude ver que all铆 hab铆a m谩s gente peleando, organizada. Me acogieron fant谩sticamente, tuve todo el apoyo y la comprensi贸n. Ya exist铆a una oficina autogestionada de atenci贸n al inquilino y una asamblea vecinal. Ya estaban los mimbres para tejer la Liga de Inquilinos. Implicarnos en la ocupaci贸n de San Bernardo 52 nos dio experiencia y bagaje, mucha fuerza y mucho impulso. Y sobre todo muchas esperanzas; ver que pod铆amos ganar, por lo menos, alguna batalla. Como en todo, la Liga pas贸 por momentos malos que me llevaron a dejar de participar en ella. Pero hab铆a una masa cr铆tica de personas implicadas y politizadas ah铆, que seguidamente lanza la iniciativa Barrios en Lucha. Un instrumento para poner los conocimientos y las habilidades de todas al servicio de los barrios donde sab铆amos que hab铆a conflictos pero que, carentes de asociaciones de vecinos y de experiencias de lucha, ten铆an complicado tirar p鈥檃lante. La idea era ofrecerles un 驴c贸mo se hace?, 驴c贸mo sabemos hacerlo? para que pudieran transmitirlo a otros, y as铆 sucesivamente. De talleres de pancartas a uno de comunicados de prensa, mapeos de la ciudad, coordinaci贸n, trabajo de medios. T茅cnicas que me resultaban novedosas. Y siempre, buscar relacionarnos de una manera distinta y mejor.

Y en esto que surge el 15M y nos pilla en la mejor de las circunstancias, calentitos, currando. Montamos la Intercomisi贸n de Vivienda, que ha sido 鈥攃reo yo鈥 un pico del movimiento por la vivienda en Sevilla. Estaban casi todos los colectivos ciudadanos, asambleas de noventa personas. 驴Qu茅 pasa? 驴Qu茅 problemas tenemos? Hab铆a que presionar para que se buscaran soluciones por parte de quienes corresponde garantizar el derecho a la vivienda. Pero tambi茅n hab铆a que dar soluciones inmediatas a la gente que estaba a punto de irse a la calle, o directamente en la calle. Y empezaron a ocuparse edificios vac铆os: las corralas. Diez, quince corralas, no recuerdo. Para mi que fueran tantas fue un poquito excesivo. Tantas ocupaciones simult谩neas nos debilitaron. Hay que aprender de ello, hace falta mucha gente alrededor porque en estas luchas se crean tensiones y conflictos muy dif铆ciles. Gente sin casa, gente al l铆mite. Hace falta mucha gente para encauzar los sentimientos, las necesidades. Y para defendernos de los buitres, que no faltaron en estas luchas. Pero bueno, qu茅 bien montado todo. Salimos en la portada del New York Times. El de Reuters nos publicaba todo y hasta nos hicimos amigos. Esta relaci贸n con los periodistas me recuerda a lo bien que lo hicimos en el movimiento 芦La calle es de todos禄. Esta relaci贸n con los medios me ense帽贸 mucho tambi茅n. La prensa tiene unos resquicios que bien usados reportan un eco medi谩tico crucial: nunca ha sido m谩s popular en Espa帽a el movimiento okupa que entonces. Un movimiento que siempre ha sido el 煤ltimo de todos los movimientos sociales y el m谩s se帽alado.

Y llegamos al hoy, Antonio. Cu茅ntanos qu茅 te arropa hoy.

Resulta que a principios de la pandemia me pongo un poco malito y me empiezo a poner amarillo. Voy al m茅dico y tras mucho traj铆n descubrimos que tengo un c谩ncer de p谩ncreas galopante. Que me va

a llevar con suerte dentro de un a帽o. O, m谩s probablemente, por la evoluci贸n que est谩 teniendo, antes del verano. Un moribundo es lo que soy. Esa es mi condena. O no, porque estoy muy bien, m谩s que bien. Estoy disfrutando esta 煤ltima vida de momentos amplios. De sentirme acogido, apoyado, respaldado, querido por compa帽eras y compa帽eros, por gente a la que admiro.

Estoy mejor que en brazos, quillo. Recibir todo este cari帽o, sentirme parte de esta gente que se junta en mi casa o en el homenaje que me montasteis el otro d铆a. Nos conocemos, sabemos qui茅nes somos, no pensamos todas igual pero compartimos cosas fundamentales. La horizontalidad y la democracia radical. Eso nos es com煤n a todas. Mi gente, la que comparte mis ideas y con la que he luchado. En la lucha se han creado los lazos m谩s fuertes, es donde nos hemos podido conocer en profundidad.

Si el nacimiento se celebra, yo estoy aprendiendo que el morimiento tambi茅n se debe de celebrar. Y mi morimiento est谩 siendo glorioso, 隆glorioso! As铆 lo siento. Tengo la suerte de que la gente que a m铆 me gustar铆a que me aplaudiera lo est谩 haciendo; yo he buscado el aplauso de esa gente, su complicidad. Y aqu铆 los tengo a mi lado. Quiero que sea una muerte digna, como he procurado que sea mi vida. Sentir que mi vida me pertenece a m铆. Sobre ella no decide ni Dios, ni los tribunales, ni la Polic铆a, ni la moral de nadie. Decido yo, cosa que molesta mucho a alguna gente. Y en este sentirme due帽o de mi vida es donde me uno a la Asociaci贸n Derecho a Morir Dignamente. Me han ayudado a hacer mi testamento vital y ahora vamos a redactar la petici贸n de eutanasia. Esa palabra que quieren maldecir, cuando lo que significa es una muerte digna, feliz, que es la que yo quiero para m铆. La muerte me est谩 ofreciendo una perspectiva distinta de las cosas porque tengo compa帽铆a, seguramente si estuviera solo o mal acompa帽ado esto podr铆a ser terrible y triste. En lugar de lo maravilloso que est谩 siendo, alegre, lleno de vida y de amor.

No estoy enfadado con la vida ni con la muerte. El otro d铆a reflexionaba: me he pegado la gran vida, la gran vida que yo quiero, el haber podido hacer lo que he hecho. Un lujazo que normalmente no podemos permitirnos, por no tener tiempo, por no saber, por estar a otras cosas. A m铆 me han venido las cosas muy bien, la coyuntura y la gente que ha estado alrededor; he podido hacer cosas, que en conciencia necesitaba hacer, y he podido hacerlas en la mejor de las compa帽铆as. Gloria a ustedes.