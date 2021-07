–

Comunidades Wichí, Qom y Guaraní de Salta marchan a Buenos Aires para buscar soluciones a sus demandas.

23/07/2021

La caminata partió el pasado lunes 5 de julio desde Tartagal, Salta, con una clara misión: dar a conocer los reclamos territoriales, falta de agua, acceso a la salud, vivienda y educación, entre otras problemáticas que afectan el desarrollo de las Comunidades. En estos momentos se encuentran en Tafí Viejo, Tucumán, con la intención de continuar la marcha hasta la ciudad de Buenos Aires para plantear su situación a las autoridades nacionales.

La falta de respuestas por parte del Estado provincial motivó a miembros de los Pueblos Wichí, Qom y Guaraní a salir caminando de sus territorios para exigir el cumplimiento de sus derechos, tan negados por el gobierno de Gustavo Sáenz en Salta.

Son 19 personas que continúan marcando su camino con banderas, consignas y el clamor unificado del efectivo cumplimiento de las leyes que garantizan sus derechos de Pueblos preexistentes, como lo hicieran años atrás sus hermanos Kollas en el recordado Malón de la Paz.

Jorge Altamirano, líder de la Comunidad Wichí “Misión Cacique Loira”, indicó que salieron de sus Comunidades ante el cansancio por la falta de respuestas y atropellos constantes que vienen recibiendo,“Vinimos desde Tartagal realizando asambleas, lo hicimos en Salta, Jujuy y ahora en Tucumán, donde debatimos y discutimos la realidad de nuestros Pueblos”, expresó.

Con relación al incumplimiento de la Ley 26.160 y sus prórrogas, Altamirano indicó que “hay muchas Comunidades que no tienen aún hecho el relevamiento y no se registran avances al respecto, es más, el año pasado se realizaron desalojos en Comunidades que sí tienen las carpetas técnicas.Vemos que no se está respetando la ley y continúan los atropellos”.

“Necesitamos tener un dialogo con el presidente directamente para plantear nuestra situación. Instituciones como el INAI no están cumpliendo su compromiso, porque prometieron acompañarnos y nunca pasó nada”, reclama el líder Wichí.

Es de esperar que no tengan que acampar meses en la Plaza de Mayo para atendidos, como ocurriera con Félix Díaz y que el señor Presidente, Alberto Fernández, recuerde que no todos los que habitan en suelo argentino bajaron de los barcos.

