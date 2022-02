–

Eva Zaragoza tiene la guardia y custodia de sus dos hijos, el mayor de 12 a帽os y la menor de nueve. Tras una separaci贸n en la que se vio en la calle, ya que la sentencia otorg贸 la casa a su exmarido, hoy vive con sus padres. 鈥淧or motivos econ贸micos 鈥 solo me pasa una pensi贸n de 256 euros鈥 me he tenido que ir a vivir con mis padres. Mi madre es de riesgo, les tengo que vacunar. El 26 de enero vacun茅 al mayor鈥, explica Eva. Antes de esto, inform贸 a su ex de que les iba a administrar las dosis. 脡l se neg贸, estaba en contra de la vacunaci贸n. Pero ella consider贸 que tanto por la salud del menor como por la salud familiar, era lo mejor.

Este lunes, y entre sorpresa, recib铆a una citaci贸n judicial. Ma帽ana, 10 de febrero, tendr谩 que ir a declarar al Juzgado N煤mero 1 de Primera Instancia de Getafe junto a sus hijos. Se enfrenta a la p茅rdida de la custodia de ambos tras una demanda de su ex marido. El motivo: haber autorizado la primera dosis de la vacuna en su hijo.

En el auto, al que ha tenido acceso El Salto, su ex pide medidas cautelares, que comprenden la p茅rdida de la guardia y custodia de ambos descendientes de manera provisional en su favor. Alega que Eva puso en peligro 鈥渆l inter茅s general del menor鈥 con la aplicaci贸n de tratamientos 鈥渆n fase de ensayo cl铆nico III鈥 sin su consentimiento. Pide tambi茅n que se comunique su negativa a todos los centros de vacunaci贸n y a la Consejer铆a de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

鈥淟os servicios sanitarios no tienen la obligaci贸n de recabar la opini贸n de ambos padres en cada caso, en el momento de la vacunaci贸n. Si uno de los padres se opone a la vacunaci贸n, es su obligaci贸n hacer constar personal e inequ铆vocamente su posici贸n para poder ser tenida en cuenta鈥

Seg煤n informa el Ministerio de Sanidad en su documento sobre vacunaci贸n contra el covid-19 en la poblaci贸n infantil, en el caso de discrepancias entre los padres, la vacunaci贸n contra el covid-19 debe considerarse a estos efectos como una 鈥渧acunaci贸n de calendario oficial鈥, pues su indicaci贸n ha sido establecida por las autoridades sanitarias. Adem谩s, a帽aden que, independientemente de la situaci贸n de custodia, o铆do el propio ni帽o o ni帽a si tiene al menos 12 a帽os, 鈥渂astar铆a el consentimiento verbal de uno de los padres (normalmente el custodio) si no consta fehacientemente la oposici贸n del otro鈥. 鈥淟os servicios sanitarios no tienen la obligaci贸n de recabar la opini贸n de ambos padres en cada caso, en el momento de la vacunaci贸n. Si uno de los padres se opone a la vacunaci贸n, es su obligaci贸n hacer constar personal e inequ铆vocamente su posici贸n para poder ser tenida en cuenta鈥, a帽aden.

Eso s铆, en caso de que uno de los padres haya expresado de manera formal su oposici贸n a la vacunaci贸n, deber谩 ser la autoridad judicial quien decida finalmente 鈥渁 instancias de la parte favorable a la vacunaci贸n鈥.

Sentencias previas

Dos sentencias preceden al caso de Eva e inclinan la balanza a su favor. El pasado 15 de noviembre de 2021, el Juzgado de Primera Instancia n煤mero 12 de Vigo conced铆a a una madre la facultad para decidir sobre la administraci贸n de la vacuna a la hija menor de edad ante la negativa del padre, por entender que 鈥渆n el momento actual el eventual riesgo para la salud de la menor es muy inferior al riesgo cierto que pudiera derivarse de su no vacunaci贸n en el supuesto de que la menor llegara a contraer la enfermedad鈥.

En la misma l铆nea se pronunciaba el Juzgado de Primera Instancia n煤mero 2 de Manacor el 5 de noviembre, otorg谩ndole a un padre la facultad para decidir si el menor debe ser vacunado.

鈥淟a pediatra me ha hecho un informe donde se ve que siempre desde que nacieron he sido yo la que he llevado a los ni帽os al m茅dico. Siempre he sido yo, 茅l no ha ido a ninguna revisi贸n鈥

Eva asegura que ha actuado siempre en beneficio de sus hijos. 鈥淟a pediatra me ha hecho un informe donde se ve que siempre desde que nacieron he sido yo la que he llevado a los ni帽os al m茅dico. Siempre he sido yo, 茅l no ha ido a ninguna revisi贸n鈥, asegura.

Y, antes de concluir este reportaje, Eva llama a El Salto para informar de una buena noticia: su ex marido ha intentado retirar la demanda, aunque el juzgado no ha paralizado la citaci贸n. La vista tendr谩 lugar pese a que el demandante haya dado un paso atr谩s, pero esta madre encara la cita con otros ojos. 鈥淗a pedido la custodia de los dos, de mi hijo vacunado y de mi hija que a煤n no lo est谩. No tiene sentido. Que recule es una buena noticia鈥, asegura.

