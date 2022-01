–

De parte de ANRed January 13, 2022 53 puntos de vista

Victoria Alonso era una adolescente de 15 a帽os cuando dej贸 su natal Argentina para trasladarse a Estados Unidos. Vivi贸 en varias ciudades y trabaj贸 en los t铆picos trabajos que la mayor铆a de inmigrantes realiza en otro pa铆s, como camarera, cuidadora de ni帽os, hasta que comenz贸 a realizar diversos trabajos en la industria del cine. El camino fue largo, pero aprendi贸 que lo que m谩s le gustaba del cine estaba en todo lo alto. Tomar decisiones estrat茅gicas. Y lo logr贸. Victoria Alonso es la presidenta de Marvel. Por Madres Lesbianas.

鈥淪oy mujer en un mundo masculino, soy extranjera en Hollywood, soy gay, soy madre, soy argentina鈥, dice Victoria para describirse. Su trabajo es importante ya que permite, por ejemplo, que en el mundo de los superh茅roes podamos ver gays, lesbianas, bisexuales, trans, negros, latinos鈥 O sea, personajes que no suelen estar representados, y menos en el mundo de los superh茅roes.

鈥淓l poder no es ni bueno ni malo y yo adem谩s lo comparto con mi equipo. Amo este trabajo. Paso 14, 15, 17 horas haciendo lo que hago y no podr铆a hacerlo si no me diera placer. Por otra parte, quiero que todas las audiencias se sientan representadas, por eso en nuestras producciones los personajes, superhero铆nas y superh茅roes, son diversos y todo el mundo puede sentirse identificado con alg煤n rasgo suyo鈥, dijo en una entrevista a SOY.

A Victoria Alonso le debemos, sin duda, el superh茅roe de Eternals que es gay, casado y padre de un ni帽o.

鈥淭odo nuestro 茅xito se basa en personajes diferentes. 驴Por qu茅 querr铆amos que s贸lo nos reconozca un cierto tipo de personas? Nuestro p煤blico es global, diverso, inclusivo. Si no lo hacemos as铆 para ellos, habremos fracasado鈥. Pantera Negra y Capitana Marvel son ejemplos de esa inclusi贸n, pero cada vez hay m谩s. 鈥淣uestras hero铆nas y nuestros h茅roes tienen un poder magn铆fico tambi茅n como humanos y eso es lo que queremos que el p煤blico vea, que la mejor persona que cada uno puede ser es quien es, no quienes los dem谩s le dicen que deben ser鈥.

Antes de Marvel cosech贸 茅xitos importantes produciendo produjo Cruzadas, de Ridley Scott; El gran pez, de Tim Burton y Shrek, de Andrew Adamson, la primera ganadora del Oscar a mejor pel铆cula animada.

Alonso est谩 casada con Imelda Corcoran. Juntas tienen una ni帽a de once a帽os, Olivia. Victoria siempre fue tan rompedora que llevaba a su hija, desde que era beb茅, tres d铆as a la semana, a su trabajo.

鈥Yo exhorto a otras mam谩s y pap谩s a traer a sus hijos tambi茅n. Si alguien quiere tener un hijo, s贸lo tienen que decirlo y juntos vemos c贸mo nos organizamos para que todo funcione. Y cuando regresan de su licencia de maternidad, hacen el mismo trabajo que ten铆an antes de irse, no un puesto m谩s bajo. Ellas ser谩n capaces antes y ahora son a煤n m谩s. Y muestrales que el mundo es mejor si estamos juntos, aunque seamos diferentes鈥.

Fuentes: http://www.madreslesbianas.com/una-madre-lesbiana-la-nueva-presidenta-de-marvel/