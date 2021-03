–

De parte de Lobo Suelto March 25, 2021 33 puntos de vista

驴Es posible pensar una memoria en femenino como propone Raquel Guti茅rrez sobre la pol铆tica? 驴Una memoria viva construida sin mediaciones patriarcales? Es posible un descentramiento semejante?

No se trata de hacer una memoria biogr谩fica de mujeres, no se trata de reemplazar los nombres heroicos masculinos por hero铆nas femeninas, no se trata de recalcar la diferente afectaci贸n en los cuerpos de las mujeres, que produjo el Terrorismo de Estado. La pregunta es si el ejercicio del recuerdo har谩 posible habilitar otra relaci贸n con el tiempo, otra relaci贸n con los cuerpos, otra relaci贸n con la tierra. Una pregunta por c贸mo vamos a tramar los modos de vivir que nos resulten urgentes, c贸mo vamos a armar nuestras alianzas afectivas, qui茅nes podr谩n vivir una vida que no se reduzca a tratar de no morir. Preguntas que actualizan el pasado y lo sostienen vivo.

Una memoria comunitaria que reconoce la centralidad de la reproducci贸n de la vida y permite trazar una genealog铆a no lineal de todas las luchas que, precedi茅ndonos, han dejado sus huellas en los territorios de la desobediencia, en los cuerpos insurrectos. Una memoria que restituya la fuerza de las capacidades pol铆ticas colectivas, frente a las pr谩cticas de despojo.

Una memoria sin conmemoraciones, ni fechas, ni h茅roes, ni relato m铆tico, ni el imperativo de 鈥渘o olvidar鈥 si es una consigna sin cuerpo. Memorias m煤ltiples, cuya historicidad desaf铆e lo que se estabiliza en cada 茅poca e irrumpa creando posibilidades nuevas.

Una memoria en femenino. Lo que aprendimos sobre c贸mo se ejercen las violencias sobre los cuerpos como otra forma de la violencia pol铆tica, de la violencia econ贸mica. Sobre c贸mo las mujeres y todos los cuerpos no hegem贸nicos, pagamos el costo de la acumulaci贸n originaria.

Dice P谩l Pelbart 鈥淪olo si dejamos de comportarnos con la historia como si fu茅ramos eunucos que la miran de modo castrador y castrado, que la vigilan para que de ella no salgan m谩s que historias, solo si dejamos de ser esos guardianes impotentes, es que de ella podemos liberar en lugar de historias, acontecimientos鈥. Liberarnos del miedo en que se funda nuestro presente para saber d贸nde est谩 hoy lo que amenaza la vida.

Una memoria en acto, que en su hacer subvierta las relaciones de obediencia, que politice el cotidiano como politizamos las calles. Una memoria que nos enlaza con lo que antecede pero tambi茅n nos liga a lo que vendr谩, una conversaci贸n entre generaciones que 鈥揷omo dice Benjamin- nos se帽ala que hemos sido esperados sobre la tierra.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado