En un momento en el que las guerras entre Estados naci贸n son cada vez m谩s frecuentes y atraen a voluntarios de todo el mundo, es el momento ideal para reflexionar sobre lo que caracteriza a una militancia anarquista internacional.

Los objetivos de la militancia anarquista son

conquistar un territorio aut贸nomo

construir comunidades y organismos pol铆ticos liberadores

luchar del lado de los oprimidos globales

proporcionar solidaridad internacional m谩s all谩 de las fronteras

El t茅rmino “militante anarquista” deber铆a ser redundante, ya que todos los que luchan por la liberaci贸n deber铆an adoptar un enfoque militante. Sin embargo, la reciente tendencia de los llamados anarquistas en Occidente a liberalizar el movimiento anarquista, culminando en el escandaloso giro de tales grupos marchando al ritmo de los tambores de la OTAN, est谩 claro que lo que significa ser anarquista necesita ser reafirmado, y su legado hist贸rico continuado.

Tomar territorio y construir comunidades

La prioridad es tomar territorio, ayudar a destruir y corroer los estados-naci贸n, controlar los medios de producci贸n para que los recursos se distribuyan equitativamente y no caigan en manos de los explotadores y capitalistas. Para ello, la tarea esencial es construir fuerzas y agrupaciones pol铆ticas para que podamos ser una facci贸n formidable cuando llegue el momento. Este es un proceso que requiere tiempo y dedicaci贸n, a帽os de formaci贸n y estudio. Merece la pena, porque cuando los Estados y los demagogos se enfrenten entre s铆, podremos aprovechar la agitaci贸n para labrarnos un territorio.

Mientras construimos nuestras facciones armadas, construimos simult谩neamente estructuras y comunidades liberadoras. Nuestro movimiento no tendr谩 茅xito si es un estado opresivo sustituido por otro, si la supremac铆a blanca capitalista es sustituida por una demagoga autoritaria (o viceversa); si una forma de reprimir a los anarquistas, y a los ciudadanos de “segunda clase” es sustituida por otra, si el fascismo auto-reconocido es sustituido por el fascismo impuesto democr谩ticamente.

Nuestras fuerzas y nuestras comunidades deben construirse de forma coherente con nuestra 茅tica y nuestros principios organizativos: el respeto mutuo, la prioridad de las necesidades de la gente, la investigaci贸n, la educaci贸n y el conocimiento basados en la lucha del pueblo, la defensa comunitaria difundida en toda la sociedad. Estos principios son la base de las decisiones de cada colectivo.

Sostenemos que el fundamento central es la defensa y la estrategia. Este es el lugar y el papel del anarquismo militante. As铆 es como la formaci贸n da sus frutos. Con la preparaci贸n adecuada, nuestros territorios crean espacio para que florezcan comunidades y estructuras sociales liberadas, y crean zonas de amortiguaci贸n que nos permiten defender estas 谩reas.

Podemos fijarnos en el trabajo de Makhno, Zapata, la Guerra Civil espa帽ola o la Prefectura de Shinmin. Estos ejemplos nos llevan por el camino del 茅xito y nos proporcionan valiosas advertencias a las que prestar atenci贸n.

De Shinmin aprendemos que la defensa debe estar a la altura de la poblaci贸n que vive en el territorio, debe estar repartida por todo el territorio, no s贸lo en las fuerzas armadas. Aunque hay que combatir a los reg铆menes atroces, tenemos que reconocer que mantener un territorio tambi茅n crea una debilidad en la lucha guerrillera. Si se lanzan ataques desde nuestra regi贸n, debemos ser capaces de contrarrestar suficientemente cualquier respuesta. Los ataques lanzados tambi茅n deben paralizar la capacidad del enemigo para tomar represalias.

La defensa no es s贸lo la formaci贸n armament铆stica y el mantenimiento del territorio, sino tambi茅n el compromiso sin vacilaciones con las l铆neas pol铆ticas. Esta es una lecci贸n esencial de la Guerra Civil espa帽ola. Los militantes se vendieron antes de poder cosechar los beneficios de sus batallas. La CNT insisti贸 en unirse al gobierno de coalici贸n, debilitando la posici贸n de los militantes y creando una apertura para que los fascistas tomaran el poder. Esta es una advertencia que todos los anarquistas deben tener en cuenta hoy. Mantened una l铆nea firme entre vuestro trabajo sin disculpas y los llamados radicales que vacilan y se entregan ideol贸gicamente al poder: ya se han vendido antes incluso de conseguir alg煤n logro. Hay que trazar una l铆nea firme entre los comprometidos con los principios y los que est谩n dispuestos a ceder.

Inevitablemente, una vez que existan territorios liberados, habr谩, por necesidad de supervivencia y para no ser aniquilados por adversarios mejor armados, negociaciones y compromisos inc贸modos. Pero es imperativo se帽alar que estos compromisos no deben hacerse antes de que sean absolutamente necesarios. Si se hacen antes de tener territorio, s贸lo se fortalece al Estado, sin que ganemos nada. Antes de tomar territorio del Estado, nuestras l铆neas pol铆ticas deben ser inflexibles: es nuestra fuerte 茅tica la que nos mantendr谩 unidos para la lucha. Todo nuestro esfuerzo debe centrarse en la preparaci贸n de las fuerzas de combate y en la promoci贸n de un movimiento m谩s fuerte. Centramos nuestra energ铆a en todos los aspectos que conducir谩n a ganancias materiales para nuestro bando.

La lucha est谩 del lado de los oprimidos del mundo

Nuestra lucha est谩 del lado de los oprimidos del mundo. Los que estamos en Estados particularmente atroces, como los Estados Unidos, los de Europa y Australia, tenemos la responsabilidad particular de estudiar y comprender c贸mo estos Estados han saqueado el sur global, y de luchar contra estos Estados con u帽as y dientes. Es nuestra responsabilidad mantenernos firmemente resistentes a su propaganda, para no convertirnos en el ala radical de su agenda. Por ejemplo, los llamados anarquistas que repiten como loros la propaganda estadounidense sobre Ucrania no hacen m谩s que reforzar su posici贸n mundial.

No debemos comprar su propaganda lo m谩s m铆nimo sobre que est谩n luchando por la “libertad” y la “democracia”. S贸lo luchan por la libertad de los mercados capitalistas y los derechos de la cultura europea y la sociedad blanca. Debemos situarnos fuera de esta r煤brica y alinearnos con quienes han sentido el peso de esta “libertad”. No te enga帽es pensando que estar谩s a salvo aline谩ndote con ese poder. Como anarquista tu lealtad est谩 con los oprimidos, con nuestro movimiento y con la destrucci贸n de estos Estados bestiales.

Toda nuestra seguridad y nuestro futuro est谩n en el territorio liberado. El papel de la militancia anarquista es liberar la lucha de las promesas vac铆as y las maquinaciones sopor铆feras de la propaganda del Estado. Para estar en el lado correcto de la historia, debemos estar con aquellos que han sido saqueados por los EE.UU., que han sido ejecutados por sus mercenarios, que han sido estafados y acosados por sus mercenarios proxy de extrema derecha. Debemos mirar a nuestros camaradas en Am茅rica del Sur y Central, en 脕frica, para asegurarnos de que desde nuestra posici贸n dentro de los pliegues de los asesinos m谩s eficientes, y el m谩s fuerte promotor de los grupos pol铆ticos de derecha, estamos luchando lo suficientemente duro, y desde la perspectiva correcta.

Solidaridad internacional m谩s all谩 de las fronteras

Como anarquistas que viven en Estados imperialistas -o en Estados que se inmiscuyen en los asuntos de otros, arman a los nazis y ponen en el poder a reg铆menes de extrema derecha, matan y atacan a la gente que defiende sus hogares y comunidades, y entrenan y arman a grupos interpuestos para que hagan lo mismo-, tenemos el deber de combatirlo y sabotear sus medios de tortura. Si no lo hacemos, somos esencialmente colaboradores. Tener una perspectiva internacional significa comprender el papel del pa铆s en el que se nace y su terreno geopol铆tico y tomar medidas activas para incapacitarlo. Este es el verdadero significado de la solidaridad.

No hay ning煤n momento en el que tenga sentido colaborar con un Estado as铆. Nuestro objetivo y nuestro 煤nico deber es socavarlo y destruirlo.

Esta solidaridad no valdr铆a la pena si no estuvi茅ramos tambi茅n construyendo activamente otro tipo de comunidad / estructura pol铆tica que se afiance en los restos del Estado. Actuamos ahora para evitar la muerte de m谩s personas del sur global, para evitar la muerte de los compa帽eros que luchan en el extranjero, y nos comprometemos a la longevidad de la lucha para que las generaciones futuras no sufran el mismo destino.