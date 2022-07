–

De parte de SAS Madrid July 11, 2022 249 puntos de vista

Su 茅xito m谩s reciente se ha producido en Estados Unidos, pero los lobbies ultracat贸licos llevan d茅cadas tratando de influir en la agenda para limitar los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. La decisi贸n del Tribunal Supremo norteamericano de revocar la sentencia que garantizaba el derecho al aborto ha sido asumida como un espaldarazo para la actividad que realizan en Europa m谩s de un centenar de fundaciones y ONG que buscan tumbar los derechos sexuales y reproductivos y que cuentan con un gran apoyo econ贸mico.

Los expertos consultados reconocen la dificultad de seguir el dinero que financia a estos colectivos. Una de las 煤ltimas aproximaciones realizadas ha sido liderada por el Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF), que ha concluido que entre 2009 y 2018 estas plataformas ultracat贸licas han manejado “al menos” 707,2 millones de d贸lares para influir en las pol铆ticas sociales europeas.

La financiaci贸n para mermar los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI ha ido en aumento en los 煤ltimos a帽os, pasando de 22,2 millones en 2009 a 96 millones en 2018, seg煤n la investigaci贸n realizada por Neil Datta, director ejecutivo de EPF, que considera que la sentencia norteamericana “es una gran victoria para estos colectivos”.

Para M贸nica Cornejo, profesora de la Facultad de Ciencias Pol铆ticas y Sociolog铆a de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la decisi贸n del tribunal norteamericano incrementa entre las organizaciones ultraconservadoras europeas la “percepci贸n de que existen posibilidades” de que suceda lo mismo en otros pa铆ses occidentales.

“Esto es muy importante para un movimiento social porque dependen estrictamente de cu谩l es la percepci贸n subjetiva de 茅xito atribuida a la demanda, de manera que si en un lugar de referencia se obtiene un 茅xito importante, se asume como un apoyo de realismo. Si lo han podido hacer all铆, lo podemos hacer aqu铆. En el siglo XX ocurri贸 con la revoluci贸n comunista”, destaca Cornejo.

Gran parte de la financiaci贸n analizada proviene de organizaciones asentadas en la Uni贸n Europea (437 millones de d贸lares), pero la lucha en contra de la agenda antig茅nero tambi茅n recibe una inyecci贸n econ贸mica de lobbies de Estados Unidos (81,3 millones) y de plataformas con sede en Rusia (188 millones), seg煤n el informe La Punta del Iceberg. Financiadores religiosos extremistas contra los derechos sexuales y reproductivos elaborado por EPF y liderado por Datta. Las organizaciones ultracat贸licas norteamericanas invierten en combatir los derechos sexuales y reproductivos en otro continente ante el temor de que las pol铆ticas “progresistas” europeas “puedan influir” en EEUU, indica el director ejecutivo de EPF.

“Entre los pa铆ses democr谩ticos miramos de reojo los avances en nuestros sistemas pol铆ticos y judiciales. Estas decisiones pueden ser utilizadas como una inspiraci贸n en EEUU”, a帽ade Datta. Sin embargo, la decisi贸n del tribunal estadounidense ha provocado el efecto contrario entre los movimientos ultraconservadores. Los partidos pol铆ticos y los lobbies antiaborto pretenden que la sentencia conocida hace unas semanas sea un punto de inflexi贸n para las pol铆ticas feministas en los pa铆ses de la UE.

La antrop贸loga especializada en intersecciones entre extrema derecha y g茅nero Nuria Alabao no ve viable la extrapolaci贸n que los colectivos religiosos est谩n tratando de hacer. “El funcionamiento de esta cuesti贸n en EEUU y en Europa es completamente distinto. En Europa del Este estamos viendo algunos retrocesos, el caso del aborto en Polonia es muy claro, pero en Europa occidental es distinto. EEUU es una sociedad donde el cristianismo conservador tiene mucha m谩s influencia en pol铆tica”, indica.

Inyecci贸n econ贸mica proveniente de la UE, EEUU y Rusia

“En el mundo provida vemos esto como una ola que tenemos que surfear todos juntos para que este impulso que llega de EEUU se vea como un reflejo que ya existe en Europa y en nuestro pa铆s”, destacaba la eurodiputada de Vox Margarita de la Pisa en una entrevista en 7NN. En esa misma l铆nea se manifest贸 el exministro popular Jaime Mayor Oreja en la manifestaci贸n que recorri贸 el centro de Madrid en contra de la ley del aborto el pasado domingo 26 de junio. Esta concentraci贸n se ha asumido como un 茅xito entre los organizadores, que aseguran que reunieron a 100.000 personas. La Delegaci贸n del Gobierno redujo esa cifra a 25.000 asistentes.

Jaime Mayor Oreja (derecha) y Mar铆a San Gil en la cabecera de la manifestaci贸n contra el aborto FERNANDO S脕NCHEZ

Mayor Oreja se ha convertido en un referente internacional de los colectivos ultracat贸licos. El exeurodiputado del PP es uno de los doce actores m谩s destacados en el activismo en contra de las pol铆ticas feministas y LGTBI en Europa, seg煤n el informe La Punta del Iceberg. El foro impulsor de esta investigaci贸n se describe como una “red de parlamentarios de toda Europa comprometidos con la protecci贸n de la salud sexual y reproductiva de las personas m谩s vulnerables”.

Entre las 117 organizaciones activas en Europa, este informe destaca la actividad de la Federaci贸n One of Us, presidida por el exministro del Gobierno de Jos茅 Mar铆a Aznar. Entre los a帽os 2009 y 2018 esta plataforma y las decenas de organizaciones que forman parte de ella gestionaron en total unos ingresos que oscilan alrededor de 31,5 millones de d贸lares, siempre seg煤n el informe consultado. EPF divide en cinco modelos la actividad de los colectivos que promueven una agenda antig茅nero en Europa: activismo contra el aborto, campa帽as anti-LGBT, redes pol铆ticas cristianas, movilizaci贸n ultraconservadora en las redes sociales y franquicias pseudocat贸licas de extrema derecha.

Mayor Oreja y Arsuaga, dos de los actores m谩s relevantes

One of Us, con sede en Bruselas, ha centrado su causa en la lucha contra la interrupci贸n voluntaria del embarazo. “Su fuerza se basa en sus 40 miembros, que incluyen las principales organizaciones nacionales antiabortistas y algunos de los actores antig茅nero transnacionales m谩s grandes y ricos”, destaca el informe. Naci贸 en 2012 como una iniciativa ciudadana europea con el apoyo econ贸mico de tres colectivos: Fondazione Vita Nova (Italia) y las fundaciones espa帽olas Provida de Catalunya y Valores y Sociedad. Cont贸 con una financiaci贸n inicial de 159.219 euros. Al frente estaban Mayor Oreja y el pol铆tico italiano Carlos Casini.

Desde One of Us aseguran que desconocen “de d贸nde salen” los 31,5 millones de d贸lares que calcula Datta que ha gestionado la federaci贸n antiabortista y todos sus sat茅lites europeos. “Esa cifra no es cierta y ciertamente est谩 muy lejos de nuestras finanzas y de nuestro presupuesto que es, insisto, muy humilde”, apuntan desde el gabinete de prensa de esta organizaci贸n, sin aportar informaci贸n sobre sus cuentas anuales.

El director ejecutivo de EPF explica que la estructura de One of Us gestiona “poco dinero”, pero para llegar al c谩lculo realizado lo que ha tenido en cuenta es “la suma” de los ingresos de todas las organizaciones nacionales adscritas a la federaci贸n liderada por Mayor Oreja.

Las cuentas realizadas por Datta sobre HazteOir y CitizenGo concluyen que las organizaciones presididas por Ignacio Arsuaga han manejado ingresos que oscilan alrededor de 32,7 millones de d贸lares en el periodo examinado. Para los miembros de EPF, HazteOir se ha convertido “en una de las organizaciones m谩s importantes de la extrema derecha del espectro pol铆tico e internacional”. elDiario.es ha intentado contrastar esta informaci贸n con CitizenGo, la organizaci贸n antiabortista se ha limitado a remitir un comunicado a esta redacci贸n en el que aseguran que “se financian 铆ntegramente a trav茅s de peque帽as donaciones online realizadas por miles de ciudadanos provida y profamilia de todo el mundo”.

La estrategia de CitizenGo

“El presupuesto inicial para lanzar CitizenGo en 2013 se calcul贸 en 600.000 euros”, indica el informe La Punta del Iceberg, que concluye a su vez que desde entonces “ha generado m谩s de diez millones de d贸lares”. Para ello, y basado en el modelo de “peticiones de Tradici贸n, Familia y Propiedad (TFP)”, la organizaci贸n presidida por Arsuaga ha apostado por “canalizar el activismo en las redes sociales para cumplir objetivos antig茅nero y transformar a los participantes en actores pol铆ticos”.

El comportamiento de la organizaci贸n de Arsuaga tiene las siguientes caracter铆sticas: “Crean m煤ltiples marcas para atraer a diferentes grupos demogr谩ficos y luego intercambian datos personales para maximizar el potencial de la recaudaci贸n de fondos”, apunta el informe. Adem谩s, este documento recoge que “fabrican la indignaci贸n social para canalizar sus objetivos hacia los partidos pol铆ticos de extrema derecha”.

En nuestro pa铆s, el auge electoral de Vox permiti贸 la entrada de nombres vinculados tanto a HazteOir como a otros lobbies ultracat贸licos en las instituciones p煤blicas como diputados auton贸micos y nacionales. Desde entonces sus mensajes tambi茅n han sido difundidos en instituciones p煤blicas. G谩dor Joya, diputada del partido de extrema derecha en la Asamblea de Madrid, lleg贸 a relatar en el parlamento auton贸mico su experiencia realizando ecograf铆as a las puertas de cl铆nicas que practican interrupciones voluntarias de embarazos. Su compa帽era Lourdes M茅ndez Monasterio asegur贸 en el Congreso que el 谩mbito natural de la maternidad es la “uni贸n heterosexual”.

Entre los protagonistas de la agenda ultraconservadora llama la atenci贸n que haya dos lobistas espa帽oles: Arsuaga y Mayor Oreja. Los acad茅micos y expertos que llevan a帽os investigando el funcionamiento de este entramado de organizaciones no se ponen de acuerdo al perfilar la importancia de cada uno de ellos. Para Datta el l铆der de CitizenGo tiene un papel m谩s destacado que el exeurodiputado popular en las redes ‘antig茅nero’ por haber creado “de la nada” una organizaci贸n que naci贸 en 2013 y que actualmente maneja grandes cantidades de dinero, con “un historial exitoso en la recaudaci贸n de fondos”.

La profesora de la UCM discrepa de esta argumentaci贸n y sostiene que “Mayor Oreja es m谩s relevante que Arsuaga”. Cornejo asegura que el l铆der de HazteOir 煤nicamente es “famoso y conocido, dentro del movimiento ultracat贸lico Arsuaga no es ideol贸gicamente tan fundamental” como el exministro del PP.

En la misma l铆nea se manifestaba el investigador postdoctoral en el departamento de sociolog铆a de la Universidad de la City de Londres Felipe Gonz谩lez Santos preguntado hace unas semanas por esta figura. Seg煤n apunt贸, Mayor Oreja ha conseguido convertirse en “un referente en Europa y una pieza fundamental en la conexi贸n del eje EEUU-Rusia-Europa con Latinoam茅rica” de las redes ‘ultras’ gracias a los “contactos labrados durante su carrera pol铆tica”.

Entre las organizaciones que manejan una mayor cantidad de ingresos, EFP ubica a la fundaci贸n francesa J茅r么me Lejeune liderando el ranking con 120 millones de d贸lares ingresados entre 2009 y 2018. Se trata de una organizaci贸n que recauda “fondos p煤blicos” del estado franc茅s. Se cre贸 en “1995 en honor al cient铆fico franc茅s J茅r么me Lejeune, a quien se le atribuye el descubrimiento del gen del S铆ndrome de Down”, recoge el informe.

Las asociaciones vinculadas a TFP ocupan el segundo lugar del ranking elaborado por Datta. Los datos publicados por EFP sit煤an en 113,4 millones de d贸lares la cantidad gestionada en la UE por esta red que tiene su origen en Brasil. El fundador de esta asociaci贸n anticomunista y tradicionalista fue el pol铆tico brasile帽o Plinio Corr锚a de Oliveira. En Espa帽a la presencia de TFP se desinfl贸 hace d茅cadas, sin embargo una de las escisiones creadas tras el fallecimiento del fundador est谩 intentando echar ra铆ces en nuestro pa铆s: los Heraldos del Evangelio.

“Las organizaciones vinculadas a TFP como Ordo Iuris en Polonia est谩n detr谩s de algunas de las iniciativas antig茅nero recientes m谩s reaccionarias y m谩s relevantes, incluido el proyecto de ley de 2016 para prohibir el aborto, la ley para detener la pedofilia que criminaliza la educaci贸n sexual y las ‘zonas libres de LGTBI”, apunta el informe.

“Grandes fortunas y empresas financian este movimiento”

驴De d贸nde proviene la financiaci贸n de estas organizaciones? En Europa, a pesar de que es m谩s complicado seguir el dinero porque hay que analizarlo pa铆s por pa铆s, Datta detalla un patr贸n com煤n: “Grandes fortunas y empresas financian este movimiento”. Ante esta din谩mica, destaca un hallazgo que en un principio le pareci贸 “ex贸tico”, aunque con el paso del tiempo ha constatado que es una tendencia, la presencia de arist贸cratas en el “movimiento antig茅nero”.

Datta recupera en el informe unas palabras del soci贸logo alem谩n Andreas Kemper para explicar esta vinculaci贸n. “La ‘protecci贸n de la vida’ en este sentido es la ‘protecci贸n de la nobleza”, apunta el informe. Y contin煤a citando al acad茅mico germano: “El v铆nculo entre este movimiento ‘pro-vida’ y sus seguidores aristocr谩ticos es el t铆tulo. La familia debe ser ‘santa’ porque garantiza herencia familiar. No solo en el sentido de propiedad privada, sino tambi茅n en el sentido de un pedigr铆 m谩s ‘elevado”. Entre los nombres que cita la investigaci贸n se帽alan el papel de Paul Herzog von Oldenburg, que lidera “la oficina de representaci贸n de la TFP en Bruselas ante las instituciones de la UE”.

Adem谩s, recuerda que Luis Alfonso de Borb贸n, bisnieto de Francisco Franco y Alfonso XIII, fue “orador VIP” en el Congreso Mundial de las Familias de 2019 que se celebr贸 en Verona (Italia). Este evento es el mayor punto de encuentro para todas estas organizaciones ultracat贸licas. Algunos colectivos, como Human Rights Watch, han alertado de que este evento 鈥揺n el que se re煤nen decenas de organizaciones鈥 es uno de los “m谩s influyentes” en la “exportaci贸n de odio”. En la edici贸n de 2019 particip贸 el ex ministro italiano Matteo Salvini y la presidenta del partido italiano de extrema derecha de Hermanos de Italia (Fratelli d’Italia), Giorgia Meloni.

Otra de las v铆as de financiaci贸n proviene de las administraciones p煤blicas. Como apunta Datta en el informe, las ayudas que recibe la Iglesia a trav茅s de los concordatos suscritos entre los estados y el Vaticano tambi茅n se incluye como un apoyo econ贸mico vinculado a estas organizaciones. A esas cantidades se suman las subvenciones p煤blicas. Por un lado, los gobiernos ultraconservadores de Hungr铆a, Polonia y Rusia, as铆 como algunas administraciones italianas, “han apoyado o financiado la diplomacia blanda antig茅nero”, recoge la investigaci贸n.

Esta estrategia tambi茅n se ha desplegado en nuestro pa铆s, donde cinco colectivos antiabortistas recibieron 1,8 millones de dinero p煤blico entre 2014 y 2018. Entre las organizaciones que se beneficiaron de esa inyecci贸n econ贸mica procedente de las arcas p煤blicas se encuentra Red Madre, la Fundaci贸n Madrina, el Foro Espa帽ol de la Familia, Adevida y varias entidades de la Federaci贸n Provida, como inform贸 elDiario.es.

La 煤ltima fuente de financiaci贸n p煤blica alertada por EPF procede de “subsidios agr铆colas de la Pol铆tica Agr铆cola Com煤n (PAC) de la UE”. Tal y como recoge el informe redactado por Datta, “la base de datos” elaborado por el colectivo “FarmSubsidy.org” desvela que “varias de las 茅lites sociales y econ贸micas activas en la movilizaci贸n contra las pol铆ticas feministas son beneficiarias de generosas” ayudas, “particularmente las familias aristocr谩ticas con posesiones terratenientes”.

La ofensiva econ贸mica de organizaciones estadounidenses para promover una agenda en contra de las pol铆ticas feministas y LGTBI en la UE supone 煤nicamente el 11,5% del total. El estudio cifra en 81,3 millones de d贸lares la inversi贸n que tiene su origen en EEUU. “Vemos que hay diez ONG y grupos de expertos que se financian gracias a fundaciones estadounidenses que han sido impulsadas por multimillonarios estadounidenses muy cercanos a la extrema derecha y al entorno de Trump en el partido republicano”, indica Datta a elDiario.es.

La inversi贸n procedente de organizaciones de EEUU: 81,3 millones

Los tres con mayor influencia financiera son: Billy Graham Evangelistic Association (23,8 millones), ADF International (23,3 millones) 鈥搒eg煤n los c谩lculos de EPF鈥 y el Centro Americano para la Ley y la Justicia (15,7 millones). La que cuenta con mayores recursos es una “organizaci贸n religiosa protestante”, “con sede en Charlotte, Carolina del Norte”. Su actividad consiste en realizar “manifestaciones de oraci贸n masivas para los protestantes evang茅licos de todo el mundo llamadas ‘cruzadas”, en ellas su l铆der “ha despotricado regularmente contra los musulmanes y las personas LGBTI”, indica el informe La Punta del Iceberg.

Las otras dos organizaciones ADF International y el Centro Europeo para el Derecho y la Justicia 鈥搊rganizaci贸n que el estudio vincula al Centro Americano para la Ley y la Justicia鈥 han abogado por “construir infraestructura legal en defensa de los derechos cristianos en Europa” impulsando, de esta manera, desde 2013 “m谩s de 35 casos ante los tribunales europeos para socavar los derechos humanos”.

Se amparan en esta actuaci贸n porque “se dan cuenta de que los tribunales estadounidenses utilizan sentencias europeas como ejemplo para sus argumentaciones legales”, apunta Alabao. De esta forma, a帽ade, “intentan influir en la legislaci贸n europea para tener sentencias favorables” en EEUU con “postulados conservadores”.

El 煤ltimo foco se帽alado en esta investigaci贸n opera desde colectivos con origen en Mosc煤. “Rusia ha asumido el papel de la defensa de los valores cristianos como una aut茅ntica alternativa europea a lo que consideran la degeneraci贸n gay de Europa Occidental”, indica Datta. Y a帽ade que desde el Kremlin han tratado de “encontrar aliados en otros pa铆ses” que compartan esa agenda.

La financiaci贸n rusa con influencia en Europa detectada por EPF arranc贸 en 2013 con 41,9 millones de d贸lares y se ha mantenido hasta 2018. Durante esos seis a帽os la inversi贸n ascendi贸 a 188 millones de d贸lares, siempre seg煤n el informe consultado. “La financiaci贸n antig茅nero rusa en Europa proviene de entidades vinculadas a dos oligarcas rusos 鈥揤ladimir Yakunin y Konstatin Malofeev鈥”, apunta la investigaci贸n, que cita, a su vez, varias fundaciones creadas directamente por el Kremlin.

Con el estallido de la guerra en Ucrania, “parece que cualquier relaci贸n con Rusia se ha vuelto t贸xica”, destaca Datta. “Vemos que [algunas organizaciones] han estado ocupadas limpiando todos los rastros en internet de cualquier v铆nculo previo con Rusia”, indica. Sin embargo, a pesar de que se corten los v铆nculos econ贸micos, este investigador destaca el origen de ese apoyo econ贸mico seguir谩 vigente.

“Es como plantar semillas. Las semillas rusas se plantaron en 2012, 2013 y 2014. El dinero procedente de Mosc煤 reg贸 esas semillas al principio. Las ra铆ces han brotado y ya no necesitan financiaci贸n porque pueden vivir solos y son capaces de generar sus propios recursos. A煤n as铆, el origen ruso se mantendr谩”, finaliza Datta.

Gr谩ficos y mapa elaborados por Ra煤l S谩nchez

Enlace relacionado ElDiario.es (10/07/2022).