Sobre el libro Carta a un republicano espa帽ol

En pocas semanas har谩 ya cuatro a帽os que la revuelta catalana conmocion贸 al Reino de Espa帽a. Fueron unos acontecimientos que determinaron la vida pol铆tica, y aunque ahora sus repercusiones parecen amortiguadas, siguen sin resolverse las causas profundas que los provocaron. Y es bien sabido que los problemas no resueltos tienden, de una manera u otra, a reaparecer. De la muy prol铆fica producci贸n literaria e investigadora sobre la rebeli贸n catalana el libro Carta a un republicano espa帽ol aporta una mirada distinta, tiene un destinatario definido y un objetivo determinado. Lo ha escrito Jordi Serrano (Sabadell, 1958), historiador y rector de la Universitat Progressista d鈥橢stiu de Catalunya (UPEC), y lo ha publicado Bellaterra Edicions.

La mayor铆a de la literatura publicada se ha centrado en relatar los hechos de octubre de 2017, las razones previas de esa explosi贸n de movilizaci贸n democr谩tica, as铆 como los distintos elementos para extraer un balance. El hilo conductor del texto resalta el car谩cter republicano del movimiento de emancipaci贸n nacional, con la iniciativa en manos del independentismo; rechaza a quien lo pretende reducir a su car谩cter identitario y, sobre todo, plantea la necesidad de una perspectiva republicana, tanto para el soberanismo e independentismo catal谩n como para las izquierdas y los dem贸cratas de todo el Estado.

El libro tiene como inter茅s a帽adido el relato de los diferentes intentos de abordar el problema nacional catal谩n a lo largo de la historia y de c贸mo todos ellos han estado ligados a expresiones pol铆ticas populares, de izquierdas y republicanas; desde la I Rep煤blica con Pi i Margall, que escribe: 鈥淥rganicemos el reino sobre la base de una federaci贸n republicana鈥. Tambi茅n en los inicios del movimiento obrero en Catalu帽a las exigencias sociales, democr谩ticas y nacionales fueron siempre al un铆sono, y estuvieron bien presentes en la efervescencia revolucionaria de los a帽os 30 del siglo XX. El autor cita a Andreu Nin, que en 1934 consideraba 鈥渓a proclamaci贸n de la Rep煤blica catalana como un acto de enorme trascendencia revolucionaria鈥. Y tambi茅n fue un elemento clave en la movilizaci贸n antifranquista. Manuel Sacrist谩n, reconocido intelectual que fue militante del PSUC, escribi贸: 鈥淪olo el paso por ese requisito aparentemente ut贸pico de la autodeterminaci贸n plena, radical, con derecho a la separaci贸n y a la formaci贸n de estados, nos dar谩 una situaci贸n n铆tida y buena鈥.

En ese repaso hist贸rico aparecen tambi茅n los intentos de abordar el problema durante la Transici贸n, especialmente el 鈥渇ederalismo asim茅trico鈥 impulsado por Pascual Maragall (que en la pr谩ctica representaba una alianza entre ERC y el PSC), que el propio PSOE se ocup贸 de liquidar. Porque el impulso independentista es la expresi贸n del fracaso de las otras v铆as, y por eso mismo tiene ese car谩cter republicano, de ruptura con el r茅gimen mon谩rquico. Lo que el libro pone a debate es que la respuesta a los diferentes problemas en el Reino de Espa帽a necesita una mirada republicana, en Catalu帽a y en todo el Estado.

Cualquier lector puede sentirse interesado por el texto: conocer谩 detalles del proceso de movilizaci贸n m谩s masivo que ha sucedido en Europa en los 煤ltimos decenios; aprender谩 de la historia del republicanismo en Espa帽a y Catalu帽a; se irritar谩 con la corrupci贸n acumulada, tanto por la derecha espa帽ola como por la catalana, y encontrar谩 decenas de argumentos para convencerse de la necesidad de acabar con la Monarqu铆a.

Pero al autor le interesa un destinatario concreto: las personas dem贸cratas y de izquierdas que se sienten republicanas, ya sea en la pr谩ctica o de pensamiento, y que, por una raz贸n u otra, no se han sentido concernidos con la rebeli贸n catalana, no la han entendido o incluso se han mostrado opuestos. Les ofrece hechos y argumentos fraternales para convencerlos de que 鈥淐atalu帽a es la avanzada del republicanismo en Espa帽a. Catalu帽a se ha atrevido a desafiar al monstruo, cualquier persona de izquierdas en Espa帽a tendr铆a que simpatizar con ello鈥.

Estamos ante un libro militante. No pretende solo una enumeraci贸n de acontecimientos, sino que busca la implicaci贸n del lector en la b煤squeda de un futuro republicano, insistimos, como respuesta al problema catal谩n y al de Espa帽a. Para avanzar en esa direcci贸n, una de sus conclusiones es: 鈥淗ay que conseguir una hegemon铆a republicana si alguien quiere solucionar el problema espa帽ol鈥.

Una advertencia

En el pormenorizado, y a veces abrumador, relato de los hechos dedica una especial atenci贸n a mostrar la alianza de los poderes f谩cticos del Estado, desde el Rey hasta los jueces, polic铆as y patronales como reacci贸n frente al republicanismo catal谩n y al horror de las clases dirigentes a que ese republicanismo pudiera extenderse al conjunto del Estado. Por eso mismo, esta Carta es tambi茅n una advertencia para que las izquierdas y los dem贸cratas no miren hacia otro lado, porque lo que est谩 en juego nos concierne a todas y a todos.

No es dif铆cil comprender -vista la reacci贸n de los poderes mon谩rquicos- el 鈥渁 por ellos鈥, que significa derrotar a quienes se rebelan y limitar derechos y libertades para el conjunto de la poblaci贸n, no solo para Catalu帽a. La reacci贸n puede ir a煤n m谩s lejos. En el libro se encuentra esta cita: 鈥淓spa帽a es irrevocable. Los espa帽oles podr谩n decidir acerca de cosas secundarias; pero acerca de la esencia misma de Espa帽a no tienen nada que decidir鈥. Esto lo podr铆amos escuchar de cualquier representante de las derechas, desde VOX, el PP o C鈥檚, pero viene de un pasado lejano que parece revivir. Es una declaraci贸n de 1934 del fundador del fascismo espa帽ol, Jos茅 Antonio Primo de Rivera. Lo que est谩 en juego no afecta solo a Catalu帽a, ni solo a la organizaci贸n territorial de los distintos pueblos y regiones que conforman el Reino de Espa帽a. Lo que est谩 en juego es la idea del Estado y de las libertades que tienen las clases dirigentes, recortarlas o negarlas (los espa帽oles no tienen nada que decidir sobre las cosas esenciales) o darle un vuelco a la larga y profunda crisis del actual r茅gimen a trav茅s de una alianza republicana de las distintas fuerzas pol铆ticas de las izquierdas y los pueblos. Aferrarse al actual estado de cosas es lo que no tiene futuro.

El libro empieza con un excelente pr贸logo de Xos茅 Manuel Beiras (sorprende que en la portada se anuncie con letras tan m铆nimas) presentado como carta de respuesta a la Carta a un republicano espa帽ol. Es, de hecho, un di谩logo entre republicanos en el que Beiras aporta vivencias y experiencias que enriquecen las bases para comprender el 鈥渆jercicio de un cardinal principio republicano: la fraternidad. El principio que deber铆amos, mejor dicho, debemos practicar todos los ciudadanos libres, dem贸cratas y republicanos en el 谩mbito de la pell de brau (piel de toro)鈥.

Despu茅s de toda experiencia hist贸rica suele ser complejo sacar el balance y las lecciones para definir nuevas perspectivas. Kristin Ross, autora de diversos libros sobre la experiencia de La Comuna de Par铆s de 1871, lo plantea de esta manera: 鈥淟a propia lucha pol铆tica produce nuevas condiciones, modifica las relaciones sociales, cambia a los participantes del evento y su propia forma de pensar y de hablar; la lucha misma crea nuevas formas pol铆ticas, nuevas formas de ser y una nueva comprensi贸n te贸rica de esas formas. La dial茅ctica entre lo vivido y lo concebido [鈥 es una dial茅ctica real, en la que algo no se puede llegar a pensar hasta que otra cosa haya sucedido鈥. (Lujo Comunal. El imaginario pol铆tico de la Comuna de Par铆s). Esta Carta a un republicano espa帽ol representa una aportaci贸n al balance de la rebeli贸n catalana, una reflexi贸n sobre lo que habr铆a que hacer y una apuesta por otra perspectiva.