December 14, 2022

John Rachel (JR) entrevista a Noam Chomsky (NC)

Los acontecimientos siguen desarrollándose a un ritmo acelerado. Ante la alarmante escalada de tensiones en todo el mundo, hemos preguntado a Chomsky lo que piensa.

Chomsky no necesita presentaci├│n. Ha dedicado toda su vida a denunciar los abusos de poder y los excesos del imperio estadounidense. Con 94 a├▒os, sigue participando en el debate nacional.

Nos centramos en la lucha de poder internacional que se desarrolla, espec├şficamente el papel de Estados Unidos en las tensiones y su capacidad para reducirlas. Buscamos ideas que cambien el paradigma para mejorar las perspectivas de paz.

JR: O├şmos muchos t├ęrminos: Estado profundo, ├ęlite gobernante, oligarqu├şa, neoconservadores. ┬┐Qui├ęn define y establece realmente las prioridades geopol├şticas de Estados Unidos y determina nuestra pol├ştica exterior? No oficialmente, ni constitucionalmente. Pero s├ş de facto.

NC: Hace 250 a├▒os, en los inicios del capitalismo de Estado moderno, un astuto analista brit├ínico dio una respuesta sencilla a esta pregunta. Dijo que los comerciantes y empresarios de Inglaterra son los amos de la humanidad, los principales arquitectos de la pol├ştica gubernamental y se aseguran de que sus propios intereses sean atendidos de la forma privilegiada, sin importar lo grave que sea el impacto sobre otros, incluido el pueblo de Inglaterra y m├ís para las v├şctimas de la salvaje injusticia de los europeos en otros pa├şses. Su preocupaci├│n particular eran las v├şctimas de los salvajes cr├şmenes de Inglaterra en la India, entonces en sus primeras etapas.

La descripci├│n de Adam Smith es muy acertada. Vemos ejemplos constantemente. Un ejemplo morboso es la reci├ęn terminada 27┬¬ Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim├ítico de 2022 – COP 27, que acaba de ÔÇťvotar a favor del infierno globalÔÇŁ, como resumi├│ sus actuaciones un escritor cient├şfico australiano. El principal contingente de la reuni├│n proced├şa de los Emiratos ├ürabes Unidos – EAU, l├şder natural de la campa├▒a para acabar con el uso de combustibles f├│siles, como debemos hacer si queremos sobrevivir. El segundo eran los grupos de presi├│n de las industrias de combustibles f├│siles, que se aseguran de que sus intereses sean atendidos de forma privilegiada, sin importar lo grave que sean los efectos sobre el mundo.

Las cosas no son tan sencillas, por supuesto, pero la imagen de Smith, modificada para la era moderna, es una buena primera aproximaci├│n.

JR: Llevamos d├ęcadas de tensiones internacionales. Los ├║ltimos acontecimientos han visto una fuerte escalada en el potencial de una gran guerra. Aparentemente Estados Unidos no puede estar en paz. Las supuestas amenazas contra la patria aumentan en n├║mero y gravedad. La trayectoria de nuestras relaciones con el resto del mundo parece ser la de m├ís enfrentamientos, m├ís enemigos, m├ís crisis, m├ís guerras.

NC: Como han se├▒alado varias personas, entre ellas el ex presidente Carter, Estados Unidos es un pa├şs raro, m├ís bien el ├║nico, que ha estado en guerra casi sin interrupci├│n desde su fundaci├│n, enfrent├índose siempre a amenazas colosales, desde que los despiadados salvajes indios de la Declaraci├│n de Independencia atacaron a inocentes colonos ingleses.

El intelectual antibelicista Randolph Bourne, vilipendiado y marginado durante la histeria de la Primera Guerra Mundial, describi├│ la guerra como “la salud del Estado”. M├ís exactamente quiz├ís, la preparaci├│n para la guerra, la cual proporciona un enorme est├şmulo a la econom├şa avanzada, como se demostr├│ tr├ígicamente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la fabricaci├│n casi se cuadruplic├│ en la econom├şa dirigida por el Estado. En los a├▒os siguientes, la prensa econ├│mica reconoci├│ que el gasto social pod├şa sustituir al est├şmulo de la preparaci├│n para la guerra, pero con desventajas. Beneficia a las personas equivocadas, a la poblaci├│n en general y no al sector empresarial. Fomenta la democracia y la participaci├│n p├║blica en la toma de decisiones; la gente opina sobre hospitales y escuelas, pero no sobre la pr├│xima generaci├│n de cazabombarderos. Por eso se reconoci├│, con toda franqueza, que un enorme presupuesto militar ser├şa la mejor manera de sostener una econom├şa orientada al beneficio en una sociedad con una democracia formal limitada, el ideal. Ha habido muchas otras ocasiones similares.

JR: ┬┐Est├í el mundo realmente tan lleno de agresores, malos actores, adversarios despiadados? ┬┐O hay algo en nuestras propias pol├şticas y actitudes hacia otros pa├şses que nos enfrenta a ellos, haciendo inevitable la guerra e imposible la paz?

NC: Hay muchos agresores y malos actores. Gallup internacional incluy├│ hace una d├ęcada en sus encuestas la pregunta “qu├ę pa├şs es la mayor amenaza para la paz mundial”. Al parecer, no se inform├│ del resultado en Estados Unidos; yo lo encontr├ę en la BBC. Y Gallup no parece haber vuelto a cometer ese error. Muy por detr├ís, en segundo lugar, qued├│ Pakist├ín, un resultado probablemente inflado por el voto indio.

JR: Nuestros l├şderes hablan sin cesar de nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad nacional, advirtiendo de que ambos est├ín bajo constante asalto. Sin embargo, gastamos m├ís que los nueve pa├şses siguientes juntos en nuestro ej├ęrcito. ┬┐Por qu├ę un gasto tan colosal nunca parece ser suficiente?

NC: Por las razones mencionadas. Los t├ęrminos inter├ęs nacional y seguridad tienen significados t├ęcnicos. No del inter├ęs y seguridad de la poblaci├│n, sino de los actuales amos de la humanidad, los principales arquitectos de la pol├ştica. Tambi├ęn de la seguridad de las doctrinas imperantes frente al cuestionamiento y la impugnaci├│n.

Una vez más nada es tan sencillo, pero es una primera aproximación sorprendentemente cercana.

JR: Resulta evidente que t├║ y las muchas personas que te siguen y apoyan tu trabajo, cre├ęis que la direcci├│n que est├í tomando Estados Unidos tanto en la esfera diplom├ítica como en las actuales zonas de conflicto representa un ejercicio del poder gubernamental que ha salido mal. ┬┐Podr├şa describirnos a grandes rasgos los cambios espec├şficos en nuestras prioridades y pol├şticas nacionales que considera necesarios para que Estados Unidos coexista pac├şficamente con otras naciones, manteni├ęndonos al mismo tiempo a salvo de ataques malintencionados contra nuestra seguridad y nuestro leg├ştimo lugar en la comunidad mundial?

NC: Podr├şamos empezar por adherirnos a la Constituci├│n estadounidense, venerada pero raramente le├şda. Determina que los tratados suscritos por EEUU son “la ley suprema del pa├şs”, que deben cumplir los funcionarios electos. En los a├▒os de posguerra, el principal tratado, el fundamento del derecho internacional moderno, es la Carta de la ONU, que proh├şbe la amenaza o el uso de la fuerza. Ese simple principio aumentar├şa dr├ísticamente nuestra seguridad y la de otros pa├şses del mundo. Las enormes sumas gastadas en la preparaci├│n para la guerra podr├şan entonces dedicarse a la construcci├│n de una sociedad habitable en casa y a la seguridad real, como la seguridad frente a la cat├ístrofe del calentamiento global al que estamos avanzando r├ípidamente en nuestra locura.

JR: El p├║blico en general, especialmente cuando es consciente de los resultados autosaboteadores de nuestras actuales pol├şticas exteriores y posturas militares, desea claramente menos guerra y militarismo, prefiriendo alternativas m├ís pac├şficas en la escena mundial y una mayor concentraci├│n en la resoluci├│n de los problemas internos. Como activistas por la paz, estamos por tanto m├ís en l├şnea con la mayor├şa de los ciudadanos en cuestiones de guerra y paz, que con los actuales gobernantes.

┬┐Qu├ę ocurre si determinamos que a quienes configuran la actual pol├ştica estadounidense no les importa lo que piense la ciudadan├şa, simplemente no nos escuchan? ┬┐Y si llegamos a la conclusi├│n de que nuestro Congreso, por ejemplo, es completamente sordo a la voz del pueblo? ┬┐Qu├ę podemos hacer? ┬┐Cu├íles son entonces nuestras opciones? ┬┐Cu├íles son los pr├│ximos pasos concretos que deben dar los activistas pol├şticos que trabajan por un futuro pac├şfico?

NC: Vivimos en sociedades relativamente libres. Al expresar opiniones como ├ęstas, no nos env├şan al Gulag ni a las c├ímaras de tortura. Somos libres de actuar para garantizar que quienes configuran la pol├ştica escuchen las voces de sus electores y no las de los amos de la humanidad, como hacen ellos. La ciencia pol├ştica acad├ęmica ha demostrado que la gran mayor├şa de los votantes no est├ín representados, en el sentido de que sus propios representantes no prestan atenci├│n a sus preocupaciones, sino que responden a las demandas de los amos. M├ís all├í de eso, podemos actuar para crear un ├ímbito de debate abierto, informado y razonado en el que la gente se vea libre de los controles de las instituciones doctrinales, que reflejan la estructura del poder privado – asuntos tratados por Orwell entre otros y documentados sobradamente.

Podemos, en definitiva, trabajar para crear aut├ęnticas sociedades democr├íticas en la vida social y pol├ştica y en la econom├şa, eliminando a los amos en favor de los votantes.

Fuente: https://dissidentvoice.org/2022/12/… 2-12-2022