May 17, 2021

Cuerpos aprisionados por los cascotes de concreto y metralla; unos inertes y otros mal heridos retorci茅ndose de dolor, son extra铆dos por los equipos de rescate. Suenan otra vez las sirenas anunciando una nueva oleada de castigo. Las brigadas Ezedin Al Kasem responden lanzando cohetes Qassam hacia le territorio israel铆. Apuntan quiz谩s a Beer Sheva, Ashdod, Ashkelom, Sderot, Tel Aviv o Jerusal茅n, aunque tiene que confiar en la baraka de Allah para dar en el blanco. Este es el terror铆fico paisaje de una nueva ofensiva israel铆 que seguramente dejar谩 cientos de muertos, heridos, damnificados y una ciudad en ruinas.

Gaza balaceada en el pared贸n de fusilamiento lanza un alarido de espanto. En las mezquitas se repiten las plegarias en memoria de los m谩rtires amortajados con la bandera blanca y verde de Hamas donde se resalta la inscripci贸n de la Shahada. Los muertos se exhiben como testimonio al mundo entero de los cr铆menes cometidos por el ej茅rcito jud铆o. La mayor parte de las v铆ctimas son ni帽os, mujeres o ancianos, escombros humanos, 芦 da帽os colaterales 禄 tan comunes en las guerras modernas. Gaza lleva 60 a帽os sitiada por las fuerzas de ocupaci贸n, cercada con muros, alambradas y campos de minas, bloqueada por tierra, mar y aire. Un pueblo condenado a sobrevivir gracias a la ayuda humanitaria prestada por las oneg茅s, la Media Luna Roja, la ONU y dem谩s organismos internacionales. Se est谩 haciendo todo lo posible por evitar da帽os a civiles鈥 declara Netanyahu. Pero es tan solo un perverso mensaje para calmar las voces de protesta que la opini贸n p煤blica mundial al contemplar c贸mo Israel, el pueblo elegido por Yahv茅, ha desatado el Armaged贸n b铆blico. En esta operaci贸n de castigo 鈥淕uardian de los Muros鈥 鈥淨ue no quede piedra sobre piedra鈥 Definitivamente es imposible hablar en de paz sino de militarismo, no se puede hablar de desarme sino de rearme.

No se saben en que momento aparecen los drones, helic贸pteros y aviones de combate F16 que sin piedad disparan sus misiles de alta precisi贸n. De repente, se escucha un prolongado silbido y a continuaci贸n explota su carga mort铆fera dibujando un hongo de fuego en el cielo. La artiller铆a tambi茅n entra en acci贸n y remata las operaciones de castigo. Parece que los matarifes sionistas Juegan al tiro al blanco apuntando con alevos铆a sobre los ni帽os tiernos, las madres en cinta, los candorosos adolescentes o los ancianos venerables. 鈥淗aza帽as鈥 que los s谩dicos sionista celebran alborozados. Ya lo declar贸 Netanyahu 鈥渓a est谩n pagando y van a continuar pagando caro鈥 隆Y el Tribunal Internacional de Cr铆menes de Guerra de la Haya ya ha tomado cartas en el asunto? Desde hace d茅cadas las denuncias se acumulan en los anaqueles. Los jueces ya abrieron la causa desde hace tiempo, pero Israel se niega a cooperar pues la considera una 鈥渄ecisi贸n pol铆tica鈥

La novedad es que Ir谩n ha logrado transferirles misiles de medio alcance Fjar-5 que les han conferido un mayor plus de peligrosidad. Pero hay que reconocer que ellos mismos est谩n construyendo sus propios cohetes con tecnolog铆a avanzada transferida por Ir谩n y aunque son artesanales pueden causar gran destrucci贸n. Ahora ya no son lanzados a ciegas, sino que pueden calcular su objetivo con mayor precisi贸n. Incluso han desarrollado drones explosivos. La nueva generaci贸n herederos de Yahia Ayyash, el ingeniero l铆der del batall贸n Cisjordania fabricante de bombas, asesinado en 1996 y hoy dirigidos por Mohamed Deif comandante de las brigadas Ezedin al Kasem, dise帽ador de los cohetes Qassam. Deif sobrevivi贸 milagrosamente a varios atentados con misiles lanzados desde helic贸pteros, F16 y drones, pero que lo han dejado gravemente herido y mutilado. 脡l se convirti贸 en su d铆a en la persona m谩s buscada por Israel. Inesperadamente en el a帽o 2005 resucit贸 para asombro de los agentes del Shabak y Mossad que ya lo daban por muerto. Deif jur贸 vengar el asesinato del jeque Yassin, cofundador de Hamas, abatido por un misil cuando sal铆a de una mezquita tras asistir al salat al fayr. 鈥渓a entidad sionista debe ser borrada del mapa鈥

Hamas se calcula que tiene unos 30.000 cohetes y proyectiles de mortero almacenados en Gaza cohetes de corto alcance de nombre Qassams, los M75 de largo alcance con tecnolog铆a iran铆, el J-80 de fabricaci贸n local que se pasaban por los t煤neles fronterizos entre Gaza y Egipto. La c煤pula de hierro instalada por Israel ha logrado interceptar la mayor铆a de los 1.800 cohetes lanzados est谩 semana desde Gaza.

驴Cu谩l es el origen del conflicto 谩rabe israel铆? Esta es una pregunta retorica cuya respuesta se remonta a la 茅poca del combate b铆blico entre el jud铆o David y el filisteo Goliat.

Los pa铆ses 谩rabes mientras tanto se mantienen a la expectativa realizando declaraciones demag贸gicas y est茅riles 鈥渉ay que reducir tensiones y encontrar un mediador valido que detenga la agresi贸n鈥 , nos asombra su pasividad. 驴quiz谩s la Liga 脕rabe ha presionado ante la ONU para que termine esta infernal ofensiva? Apenas se limita a 鈥渃ondenar los ataques israel铆es sobre Palestina鈥 El expresidente Donald Trump, adem谩s de sellar la anexi贸n de Cisjordania y reconocer a Jerusal茅n como la capital 煤nica e indivisible de Israel, consigui贸 que Bahrein, Emiratos 脕rabes Unidos establecieran relaciones diplom谩ticas. EEUU ha logrado consolidar un nuevo orden en Oriente Medio. Aunque ya se hab铆an firmado acuerdos de cooperaci贸n informal con Arabia Saudita, Om谩n, Sud谩n, anteriormente Egipto y Jordania firmaron acuerdos de paz con Israel. Palestina reconoci贸 a Israel como parte de los acuerdos de Oslo II, como tambi茅n lo hicieron Marruecos, Mauritania y T煤nez en 1994. La administraci贸n Biden, que en un principio se cre铆a iba a cambiar la pol铆tica estadounidense en Oriente Medio, ha respaldado el sangriento accionar de su eterno aliado sionista. Para occidente los palestinos representan un enemigo latente, los islamistas radicales, los terroristas que atentan contra la paz mundial. Definitivamente la infamia, la complicidad de sus propios hermanos les ha clavado una pu帽alada trapera. De este modo un Estado Palestino independiente y soberano jam谩s ser谩 proclamado. Entonces no tienen nada que perder. 鈥淢i hijo ser谩 un suicida鈥 -vocifera un padre en el entierro de un miliciano de Hamas.

Gaza es una ratonera pues las milicias de Hamas y la Yihad Isl谩mica han construido una ciudad subterr谩nea para esconderse de los sat茅lites esp铆as y los drones o globos de observaci贸n. Por esos t煤neles se comunican y en m煤ltiples ocasiones los comandos suicidas han logrado infiltrarse en Israel.

Gaza se resiste a claudicar como tantas otras ciudades en la historia de la humanidad, pienso en Gernika, Madrid, en Sarajevo, en Hiroshima o en Nagasaki. A sus habitantes hambreados no les queda otra opci贸n que enfrentar en desigual batalla con un enemigo muy superior que cuenta con una maquinaria de guerra tecnol贸gicamente imbatible. Pero incre铆blemente han decidido no capitular y prefieren el martirio antes que la rendici贸n.

Los sicarios hebreros han conseguido ocupar la pr谩ctica totalidad de Palestina y no contentos con su 鈥済loriosa y mesi谩nica misi贸n禄 ahora han decidido terminar el trabajo sucio. Su objetivo es exterminar a los leg铆timos propietarios de esta tierra, borrar sus huellas, su memoria y proclamarse sus aut茅nticos herederos. Adonai exige una alta cuota de sacrificios humanos que calmen su furia. Porque lo que prevalece es el lenguaje de las armas, la palabra no tiene ning煤n sentido y es casi imposible abrir v铆as de entendimiento o de di谩logo. Me temo que tendr谩n que pasar cien mil generaciones para limar las asperezas 驴Qui茅n puede perdonar este atroz genocidio? La ley del Tali贸n 芦 Ojo por ojo, diente por diente 禄 es el c贸digo que rige la existencia. Gen茅ticamente marcados con el fierro candente el odio y la venganza. El Papa de Roma pide que 鈥渟e ponga fin a la violencia鈥 y se mantiene orando en la bas铆lica de San Pedro. Algo que nos sobrecoge de sobremanera. La ONU hace un llamado a ambas partes para alcanzar un alto el fuego. 驴Y la comisi贸n de derechos humanos? callan pues hay paises prosionistas que ejercen su derecho a veto.

La ofensiva sobre Gaza no se detiene, al contrario, se alistan tropas y carros de combate para iniciar la invasi贸n terrestre. Todo est谩 perfectamente planificado en el cuartel general de la IDF desde hace meses o tal vez a帽os. Los esp铆as y colaboracionista han se帽alado los objetivos a batir y s贸lo hay que colocar las coordenadas en la pantalla del computador y apretar el bot贸n. Los drones surcan el cielo espiando cada avenida, cada calle, cada plaza; nada ni nadie puede eludir su vigilancia. Y en el momento menos pensado lanzan su carga mortal. Se trata de un m茅todo higi茅nico, quir煤rgico y pr谩ctico. Los asesinatos selectivos, las ejecuciones extrajudiciales-seg煤n los verdugos 芦 hay que eliminar esos fan谩ticos terroristas que ponen en peligro la seguridad de Israel y el mundo civilizado鈥

鈥淚srael cumple a cabalidad su papel de muro de contenci贸n contra el terrorismo isl谩mico鈥 -argumenta la ultraderecha sionista occidental justificando el holocausto.

Los sepultureros de la franja no dan abasto, tienen que laborar horas extras pues los cad谩veres se hacinan en la morgue. Aunque aqu铆 ya no queda espacio ni para los vivos menos para enterrar a los muertos. La densidad de poblaci贸n en Gaza de casi 2 millones de habitantes en apenas 360 kil贸metros cuadrados- es una de las m谩s altas del mundo. 隆No hay derecho! a que Israel con su armamento de 煤ltima generaci贸n cobardemente aniquile a un pueblo que no tiene la m铆nima posibilidad de defenderse. En vivo y en directo los mass-media transmiten las im谩genes de este genocidio. Un morboso espect谩culo que busca ganar la mayor cantidad de audiencia.

El cad谩ver escu谩lido de Gaza yace tirado a orillas del mar Mediterr谩neo. En su cuerpo desangrado se marca un rictus mortis que envilece el alma. Demasiado sufrimiento, demasiado dolor. 驴Por qu茅 no acabar ya de una vez con esta agon铆a, porque no pasan con las excavadoras y aplanadoras por encima y los entierran vivos como ya lo hicieran en tantos otros lugares donde los sionistas han levantado sus colonias y asentamientos? La Nakba y la Naksa ha sido definitiva para desterrar a los palestinos y sentenciarlos a la eterna di谩spora. Un pa铆s invadido y condenado a su extinci贸n. Entonces, jam谩s habr谩 paz.

Podr铆amos seguir as铆 a帽os y a帽os quej谩ndonos, rasg谩ndonos las vestiduras, descargando a diestra y siniestra nuestra ira e impotencia. Mientras que el agresor celebra y canta victoria con la complicidad de las potencias mundiales. La Uni贸n Europea exige 芦 contenci贸n 禄 y les env铆a a los deudos preciosos ramos de flores y po茅ticas esquelas de p茅same .Estados Unidos, mientras tanto, sostienen que Israel 鈥渢ienen todo el derecho a defenderse鈥 y para ello provee y renueva constantemente su arsenal armament铆stico. La ayuda econ贸mica transferida por Washington anualmente es de 3.000 millones de d贸lares.

Israel con toda seguridad va a lanzar una ofensiva terrestre sobre Gaza, no le temblar铆a la mano pues est谩 ansioso por exterminar a Hamas, la Yihad Isl谩mica y las katibas proiran铆es o lo que se atraviese en su camino. La limpieza 茅tnica es su m茅todo preferido y posee la capacidad militar para acabar completamente con su encarnizado enemigo. Egipto se ha comprometido a salvaguardar a Gaza para tranquilidad de Israel y ahora la unidad de los pa铆ses 谩rabes se ha resquebrajado. Turqu铆a tambi茅n se desentiende (es aliado de los hebreos a pesar del Mavi Marmara) , Ir谩n se limita a apoyar a Hamas econ贸mica y militarmente, Hezbollah en el L铆bano se mantiene atrincherado sin que haya iniciado ninguna operaci贸n de castigo contra el sur de Israel en represalia por el cobarde bombardeo de Gaza. El anciano decr茅pito Abu Mazen, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, acobardado en la Mukata de Ramala tan solo 鈥渃ondena las acciones militares de Israel鈥. No tiene ni siquiera control sobre Cisjordania este ilegitimo y corrupto gobernante que obedece a rajatabla las 贸rdenes de los jud铆os. Al Fatah-OLP y Hamas son enemigos ac茅rrimos. El fin del Ramad谩n se aproxima y parece que los musulmanes est谩n m谩s preocupados por limpiar sus pecados que por la suerte de sus hermanos palestinos.

La historia se repite una vez m谩s con sus mismas condenas y protestas que no son m谩s que est茅riles e in煤tiles pataletas. Se supone que la principal misi贸n de los musulmanes es liberal Jerusal茅n y al pueblo palestino de las garras del shait谩n sionista. Un cometido que han jurado cumplir cueste lo que cueste, en teor铆a pues en la pr谩ctica tan solo han ayudado a cavar su propia tumba . Y aunque se firme una tregua entre las dos partes en litigio dentro de uno o dos a帽os se volver谩n a recrudecerse las hostilidades. En el gueto jaula de Gaza los presidiarios han logrado sobrevivir con dignidad y valent铆a, bloqueados desde hace d茅cadas por tierra, mar y aire no cejan en su empe帽o de resistir hasta las 煤ltimas consecuencias. Lo que significa hacer realidad ese lema de 鈥溌atria o muerte!

Carlos de Urab谩 2021