Si todo el mundo lo está mirando, ¿por qué no hablamos más sobre la porngrafía?

La primera vez que hablé de ver porno con un grupo de amigas, estaba segura de que todos estábamos fingiendo de manera evidente la indiferencia con la que discutíamos cuánto tiempo era demasiado largo para una escena de una mamada, o si el sexo entre dos chicas era lo menos violento, así como nuestras propias inclinaciones sexuales. Para las mujeres que nunca antes habían discutido abiertamente los detalles más sucios de nuestra vida sexual, admitir que ver pornografía se sentía como estar actuando, el último rito para adoptar completamente el culto a la edad adulta estilo Sex and the City que sentíamos que necesitábamos hacer, sin importar cuán forzado era. Sin embargo, en algún momento de los últimos años, incluso cuando la pornografía se ha vuelto más omnipresente, sigue siendo difícil hablar de ella. Si bien mis amigas y yo somos más sinceras que nunca sobre nuestra vida sexual, cuando se trata de nuestras preferencias pornográficas, el silencio ha sido lo habitual durante mucho tiempo, lo cual es una lástima porque el porno es jodidamente fantástico.

La pornografía se siente como algo sobre lo que todos tienen una opinión en estos días. La pornografía es mala para tu cerebro (1); la pornografía es genial para tu cerebro (2); la pornografía es mala para las mujeres (3); El porno es genial para las mujeres (4). Pero una cosa es segura: la mayoría de nosotros lo estamos viendo, especialmente las mujeres. 61% de las mujeres ven pornografía con regularidad (5); sin embargo, de alguna manera, las conversaciones sobre la pornografía y las mujeres aún parecen retrasarse frente al discurso general.

Si bien las críticas a la pornografía no carecen de mérito, para muchas mujeres, incluida yo misma, la pornografía es una excelente droga de entrada para poder hablar realmente sobre sexo. Crecí en una comunidad semiconservadora, así que incluso si mis amigas tenían una vida sexual, nadie hablaba de ello. Hasta el día de hoy sigo medio convencida de que ninguna de ellas estaba viendo porno. Y así como ninguna de nosotras estaba hablando de ver porno, tampoco estábamos hablando de tener sexo – o no de una manera medible que hubiera mejorado mis conexiones.

Entonces hizo su aparición el porno gratis en Internet. Cuando estaba en la universidad, sitios como RedTube apenas habían empezado a despegar, lo que hacía que fuera más fácil que nunca hacer clic sin preocuparse de terminar con un virus en su computadora. También hacía que fuera más fácil que nunca descubrir qué probar en la cama sin tener que hablarlo con las amigas. Si bien no estoy abogando por la teatralidad a nivel de pornografía en la cama (incluso yo sabía en ese entonces que debía tomar la mayoría de la pornografía con un grano de sal), sin la pornografía, nunca habría aprendido mejores técnicas de mamada, o cómo cambiar de posición durante el sexo sin romper algo. No me habría enterado de todos los fetichismos que existen si no hubiera sido por las áreas cuidadosamente categorizadas en sitios como YouPorn, y con toda seguridad no habría podido establecer límites tan rápido si no fuera por la ubicuidad del material que estaban marcados con una bandera por todas partes. Para bien o para mal, la pornografía fue una base para mí en una época en la que realmente la necesitaba, mi adolescencia tardía, cuando los recursos con conocimientos sobre sexo eran pocos y distantes entre sí.

Desde que tenía 20 años, la pornografía también ha mejorado significativamente mis relaciones. Si bien generalmente termino viendo pornografía como un acto en solitario, en ocasiones se abre paso en el dormitorio; por lo general, después de que alguien sugiere ver algo juntos, aunque a menudo se descarta rápidamente en el proceso de los juegos previos. Cuando he estado demasiado nerviosa para iniciar ciertos movimientos sexuales por mi cuenta, mencionarlos en el contexto de una película porno que vi con mi pareja hace que sea mucho más fácil proponer que quieres que te presionen contra la pared sin tener que decirle a alguien el movimiento sexual aparentemente espontáneo que desearías que empezase a practicar conmigo. Nunca ha sido un foco de una relación, pero debido a que la pornografía siempre ha existido, tampoco lo he visto como una afrenta. Si estoy viendo porno, asumo que mi pareja está viendo porno, y no tiene nada que ver con algo que falte en la relación. La pornografía también ha abierto líneas de comunicación a lo largo de los años en las relaciones, y ha generado una confianza que no esperarías cuando los resultados de su búsqueda arrojen tantos gang bangs que no sabes que hacer con ellos.

Más que nada, la pornografía ha sido de gran ayuda para desarrollar la confianza sexual en mí misma. Si bien la mayoría de las actuaciones pornográficas son exageradas, para una gran variedad de géneros, las mujeres se vuelven feroces y sexys en la cama, y ​​eso es bastante bueno. Como soy alguien con un complejo de culpa constante y tengo miedo de que se me pierda aunque sea un poquito de respeto, prefiero quedarme en silencio en la cama a decir algo incorrecto que podría humanizarme convirtiéndome en poco menos que una deidad absoluta de la perfección sexual. Y dado que es difícil tener una idea de cómo hacen las cosas las amigas (a menos que a tus amigas las guste presumir, en cuyo caso, tus amigas parecen divertidas (6)), la pornografía ha sido un excelente punto de vista para las lecciones de actualización de Diosa Sexual.

En última instancia, mis gustos por la pornografía han evolucionado; Me encuentro gravitando hacia el porno feminista (7) porque tiende a ser significativamente más sexy sin la mayoría de algunos de los temas más repulsivos del porno tradicional. En algunas relaciones, la pornografía aparece con frecuencia, en otras, el sexo es tan bueno que la pornografía sigue siendo una actividad única cuando tengo tiempo para mí misma. Independientemente de cómo salpique cada relación, una cosa es segura: la pornografía ahora inicia para mí más conversaciones de las que cerraba en el pasado.

Y eso es algo de lo que merece la pena hablar.