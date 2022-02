–

De parte de Indymedia Argentina February 17, 2022 58 puntos de vista

“Un salteño sufrió un ACV en Bolivia y no lo quisieron atender en el hospital por ser ‘argentino’”, publicó el portal VÍA PAÍS el 4 de febrero último. Durante los días posteriores se viralizó en varios medios y portales argentinos y bolivianos. Incluso en el diario Clarín[1] se usó como base esta información y se contextualizó con dos informaciones también desactualizadas: el pedido del gobernador de Jujuy Gerardo Morales solicitando la firma de un tratado recíproco de salud y la historia de otra familia argentina que tampoco fue atendida en Bolivia.

Por Noelia Carrazana.

Desde Red Eco Alternativo intentamos comunicarnos con el portal VÍAPAÍS, perteneciente al grupo Clarín, para tener una respuesta de por qué se realizó la publicación como algo nuevo, cuando es una noticia de hace cuatro años, pero no tuvimos respuesta.

En ninguna de las coberturas que realizaron VÍA PAÍS, Clarín o los más de diez medios que republicaron, explican que en este momento se encuentra vigente un acuerdo[2] que establece la cooperación entre ambos países en materia de asistencia médica en establecimientos de salud pública, sistemas de vigilancia epidemiológica y acciones sanitarias en las zonas fronterizas.

Esto se viene cumpliendo, según comentó a a Red Eco Alternativo, el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro: “Desde los consulados o la Embajada recomendamos siempre que ante cualquier inconveniente se comuniquen con nosotros, pero por suerte esta situación se normalizó desde la firma del acuerdo, por lo cual vuelvo a repetir, me sorprende la publicación de esta noticia”.

Esta información de la no atención al ciudadano salteño se publicó en 2018 según indica el diario El Tribuno de Salta, único medio que aclara el día siete de febrero que la noticia que circula es antigua[3]. En la pequeña aclaración titulada: “Salteño no fue atendido en Bolivia. Medios se hacen eco de una noticia de hace 4 años”, también está la foto de la nota original, sin embargo, no se hace viral y no es tomada por ningún medio para rectificar su error.

¿Cuál es la intención de estos portales “informativos”? ¿A quién perjudica este tipo de noticias no chequeadas?

El periodista y escritor Hugo Muleiro, quien realiza seguimientos continuos sobre los medios de comunicación argentinos, explica a Red Eco Alternativo que “la secuencia que involucra la publicación en numerosos medios de Argentina de una novedad que no era tal –un hecho ocurrido años atrás, es decir que no es en sí una noticia- solo confirma uno de los problemas más dramáticos del país: la carencia de un sistema de medios acorde a la democracia, esto es que se desenvuelva en consonancia con el derecho del pueblo a estar informado y a no ser víctima de mentiras y falsedades”.

Esto que indica el periodista se comprueba porque incluso en algunos portales se publica la nota con una foto que no es la del ciudadano Orlando Ibañez, aunque en el escrito se refieren a él.

Luego de ver el contenido de la nota Muleiro concluye que “la no noticia en cuestión fue desplegada en clave netamente anti-boliviana, para crear animadversión hacia ese país y su gobierno. Se corresponde con un cuadro general que afecta a toda la información y la opinión relativa a la región y al mundo: los enfoques editoriales –a través de noticias reales o falsas, como este caso, así como sobre opiniones incluidas y censuradas- son de protección y encubrimiento de los gobiernos conservadores y neoliberales proclives a Estados Unidos y de hostigamiento y desprestigio a los gobiernos no alineados”.

El periodista y escritor también nos da un ejemplo al recordar que existen múltiples ejemplos de la proliferación de denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, pero ocultamiento de la represión en Colombia y Chile.

Por otro lado, para el Embajador de Argentina en Bolivia la publicación como noticia de un hecho sucedido hace cuatro años, es porque “esos medios expresan una visión que tiene cierto sector del poder, los funcionarios de Macri, que tenían una actitud clara refractaria, contraria de nuestro pueblo, al pueblo boliviano o con los demás de Latinoamérica. Lo que están buscando es generar conflicto para justificar posteriormente el discurso de la derecha. Es inexplicable que se dé una noticia con años de antigüedad como una noticia nueva y que varios medios expresen y traten de ensuciar las buenas relaciones de Argentina con Bolivia”.

Las variaciones del sistema de salud boliviano

El país vecino históricamente tuvo problemas en el sistema de salud, pero no solo al momento de ofrecer sus servicios a los turistas extranjeros, sino con sus propios connacionales. Sin embargo, desde que asume la presidencia Evo Morales en 2003 se dan mejoras en el acceso a la salud y también nutriciones reconocidas en los informes de organismos internacionales.

En 2018 un informe de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS)[4] indicó que “Bolivia realizó un cambio sustancial, el de ser un país de rezago extremo, a un país promedio en temas de salud. Este logro se desarrolló en los últimos nueve años y Bolivia está en crecimiento y mejora en el área de salud “muy por encima de la región”.

“Latinoamérica celebra haber mejorado un 4% en salud, Bolivia mejoró un 20%, es decir cinco veces más, en las últimas mediciones o indicadores más significativos 2008-2016”, indicaron en 2017 autoridades de dicho organismo.

Finalmente, en febrero de 2019 Bolivia se convierte en uno de los pocos países en tener su sistema de salud gratuito, el cual denomina Sistema Único de Salud (SUS). Este sistema da cobertura gratuita a enfermedades tales como cáncer infantil, anorexia, diabetes, ITS, gastritis, problemas oculares y del corazón.

La doctora María Bolivia Rothe, ex autoridad del Ministerio de Salud boliviano indica que “el SUS es un seguro gratuito para todos los ciudadanos bolivianos o para los extranjeros que tengan su carnet de permanencia legal; solo deben inscribirse y ya con ello tienen asegurado el acceso”

Rothe aclara que “además existe un convenio recíproco con Argentina para que los turistas puedan acceder a los servicios de salud”. Este convenio se firmó en julio de 2019 y el acuerdo establece la reciprocidad para la asistencia médica en casos de urgencias y emergencias en establecimientos de salud pública. Ambos países se comprometen a asegurar la gratuidad y oportunidad de los tratamientos de las urgencias y emergencias que afecten a ciudadanos de una de las naciones que se encuentren en el territorio de la otra, independientemente de su estatus migratorio.

¿En Argentina se cumple el convenio?

En enero último una ciudadana boliviana tuvo su bebé en un hospital de la localidad de Tartagal, provincia de Salta. La mujer denunció ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que en el hospital Juan Domingo Perón le quisieron cobrar 27.000 pesos bajo amenaza de no entregarle el certificado de nacimiento de su hija.

Esta noticia si bien tomó estado público en algunos medios de la región no trascendió, como sí lo hizo la no noticia que publicó VÍA PAÍS. Es bueno recordar como son los enfoques de algunos medios argentinos respecto de los gobiernos latinoamericanos.

“Para comprender este enfoque respecto de Bolivia, basta recordar que los grupos periodísticos derechistas, con Clarín y La Nación a la cabeza, y su vasta red de medios controlados total o parcialmente en todo el país, niegan el Golpe de Estado de 2019, describen a la dictadura represora de Añez como una administración que fue “legal” y ocultan las denuncias de sus actos de Terrorismo de Estado”, concluye Hugo Muleiro.

[1] https://www.clarin.com/sociedad/salteno-sufrio-acv-bolivia-quisieron-atender-hospital-argentino-_0_TJ1S73JRlE.html

[2] https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-y-bolivia-firmaron-convenio-de-asistencia-sanitaria-reciproca

[3] https://www.eltribuno.com/salta/nota/2022-2-6-0-44-0-salteno-no-fue-atendido-en-bolivia-medios-se-hacen-eco-de-una-noticia-de-hace-4-anos

[4] https://www.eltribuno.com/salta/nota/2022-2-6-0-44-0-salteno-no-fue-atendido-en-bolivia-medios-se-hacen-eco-de-una-noticia-de-hace-4-anos

Fuente: http://www.redeco.com.ar/nacional/comunicacion/35141