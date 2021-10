–

La pandemia ha sido una bisagra para la literatura de este g茅nero en la Argentina. Por un lado, se llev贸 a grandes, por otro, propici贸 espacios favorables a la circulaci贸n de autores y autoras noveles. A inicios de la cuarentena argentina, circul贸 mucho el verbo reinventarse. Luego de la novedad, sin embargo, los meses se hac铆an largos, no ve铆amos el final del camino, y esa tan mentada reinvenci贸n terminaba resultando para quienes ten铆an el dinero, no siempre para quienes buscaban oficio y sustento simplemente. Con todo, desde hace pocos meses atr谩s la n贸mina de autores y autoras ind铆genas en el pa铆s, sorpresivamente, va en aumento. Melina S谩nchez

El concepto 鈥渓iteratura ind铆gena鈥 tiene realmente poco tiempo en t茅rminos hist贸ricos. Surge m谩s o menos en la d茅cada del 麓80 del Siglo XX, y es uno de los tantos resultados de las expresiones de los distintos movimientos sociales en Latinoam茅rica, en M茅xico, Estados Unidos y Canad谩 鈥 tambi茅n en algunas otras pocas partes del mundo-. Los 麓80 son, en alg煤n sentido el momento en donde la palabra, y sobre todo la palabra escrita, comienza a pasar a manos de los sectores populares que no hab铆an tenido la oportunidad casi nunca antes de contar con esa cuota de emancipaci贸n.

En ese gesto soberano, las mujeres, las disidencias sexuales, los colectivos de afrodescendientes y los de pueblos originarios que se iban empoderando, osaban, por primera vez en algunos casos, apropiarse de lo que hasta all铆 hab铆a sido potestad de las clases acomodadas: la escritura. La idea de un sujeto pol铆tico indio, negro, mujer, LGBTIQ, capaz de plasmar la propia Historia 鈥揷on may煤scula- y de contar sus propias historias, para dejar registro en papel, sigue siendo at铆pica en pa铆ses como el nuestro, con una idiosincrasia fuertemente racista y hasta por momentos negacionista como nos ha tocado comprobar hace pocos meses en las palabras del presidente. A煤n con viento en contra, les autores ind铆genas comenzaron a manifestarse, en este que es 鈥渆l pa铆s m谩s blanco de Am茅rica Latina鈥, ya desde hace algunos a帽os.

Durante varias d茅cadas, apenas se los contaba con los dedos de una mano. El paso del tiempo y de los acontecimientos, sin embargo, volvieron cada vez m谩s s贸lida su obra. Nombres como los de Sixto V谩zquez Zuleta, Fortunato Ramos, Laureano Segovia, Liliana Ancalao, Lecko Zamora, Juan Chico, Laureano Huayquilaf resonaron solos, geogr谩ficamente alejados, imposibilitados de las hoy tan famosas e 鈥渋mprescindibles鈥 charlas por zoom, mucho tiempo. Algunos otros aparec铆an eventualmente firmando alguna et茅rea obra, pero no irrump铆a, pasaba de largo. Elles insistieron, resistieron, se volvieron escuela, sus textos comenzaron a girar por aqu铆 y por otros pa铆ses.

Si se preguntaba por literatura ind铆gena en la 鈥渁cademia鈥 sol铆an decir cosas tan poco inteligentes como 鈥渓os ind铆genas no tienen escritura鈥, y crueldades peores por el estilo. Adem谩s, es cierto que pr谩cticamente no hubo pol铆ticas culturales ni editoriales orientadas hacia destinataries ind铆genas, as铆 como no las ha habido hacia el resto de los colectivos hist贸ricamente exclu铆dos. Hoy existen poqu铆simas convocatorias de esta naturaleza, cuando las hay, muchas veces mal direccionadas porque no se tiene conciencia de les sujetes a quienes se dirigen. Y aunque fue reclamo de estos sectores por a帽os, a ojos ajenos los pueblos originarios somos quienes engrosamos otras estad铆sticas: las del hambre, las del desempleo quiz谩s, no las de la cultura.

Esta 茅poca pand茅mica dej贸 p茅rdidas notorias: Toqo V谩zquez Zuleta, Laureano Segovia y Juan Chico. Figuras clave para pensar los inicios de la literatura ind铆gena actual y de la historia contempor谩nea escrita de los pueblos, esa historia que se vuelve archivo y que ha servido en tribunales para hablar, por ejemplo, de la Masacre de Napalp铆 y de las torturas que sufrieron los soldados ind铆genas como conscriptos en Malvinas.

Aun as铆, como la cigarra, igual que el sobreviviente鈥 algunes estamos renaciendo. Todav铆a no sabemos de qu茅 cascar贸n habr谩 salido una nueva generaci贸n de autores y autoras ind铆genas, pero de Norte a Sur, son muchas las novedades editoriales que ya circulan, y que se est谩n viniendo, en torno a esta tem谩tica. La literatura ind铆gena, la literatura de autor铆a ind铆gena, es decir, sin mediaci贸n de recopiladores, folcloristas, antrop贸logues es motivo de publicaciones colectivas, parte de convocatorias de concursos literarios, apuesta de editoriales independientes, y hasta de autopublicaciones en algunos casos.

El g茅nero que m谩s se escribi贸 siempre dentro de la literatura de autor铆a ind铆gena es el de la poes铆a, pero entre los trabajos de estos 煤ltimos tiempos aparecen cuentos, canciones infantiles, haikus, ensayos, entre otros. Desde la Puna juje帽a hasta los cortes en la Ruta 3 de Chubut, tenemos, en el medio, kil贸metros de publicaciones originarias. En la Puna, Wayra Enrique Gonz谩lez public贸 los ensayos de historia Avelino Baz谩n y su ser indio 鈥揺n torno a la figura de quien fuera dirigente de los mineros de Mina el Aguilar-, e 驴Indio libre? O 驴Indio permitido? Quique es un luchador ambiental del norte que resguarda la Biblioteca andina 脩awpayachaykuna. En la Quebrada de Humahuaca, el 6 de agosto pasado, d铆a del natalicio de quien fuera uno de los primeros escritores ind铆genas del pa铆s, Toqo V谩zquez Zuleta, se bautiz贸 como el d铆a del escritor ind铆gena y se present贸 el libro de su hijo Ernesto V谩zquez, Pune帽o cosmonauta, que contin煤a con el legado de su padre, de llevar la cultura qolla a las letras, esta vez desde un g茅nero que 茅l da en llamar fantasciencia ind铆gena, que piensa 鈥渆ntre antiguas apachetas y nuevas normalidades鈥 desde unos muy actuales cuentos.

En Chubut, adem谩s del poeta tehuelche Huayquilaf, que public贸 por medio de la Editorial Fac贸n grande, su poemario de haikus Grito de r铆o鈥 se encuentran las poetas mapuche Liliana Ancalao, Viviana Ayilef y Manuela Curap谩n que tambi茅n han publicado sus 煤ltimas obras durante la pandemia.

En Buenos Aires nos encontramos con los textos perform谩ticos y migrantes de la Chana Mamani y de Fishfirika. La Chana, de Bolivia, radicada en Buenos Aires desde ni帽a, vive en Flores, escribi贸 ya en 2018 el poemario Er贸tica: yarawis aymara, y desde entonces es la cara visible del colectivo Identidad Marr贸n. Fishfirika, lleg贸 a La Plata hace unos a帽os porque CABA no le gust贸, y necesitaba una universidad cerca para tranquilizar a su madre. Es la voz y las letras de la experiencia musical Las Longas Fieras Subversivas, en duo con Asiri, resignifican ritmos e historias que traen desde Ecuador en clave feminista e ind铆gena, y ponen su m煤sica al servicio de las luchas locales, siempre est谩n presentes en los escenarios populares y denuncialistas. Antes de la pandemia, no hab铆a fin de semana en La Plata que no tocaran, este 9 de noviembre, vuelven. A principios de 2020 se public贸 el primer libro de poemas de Fishfirika, que son las canciones de Las Longas鈥 Ahora su segundo libro ya est谩 en imprenta, ser谩n relatos sobre personajes femeninos que tambi茅n la acompa帽an desde su tierra natal.

Lola Bhajan es una artista multifac茅tica que, tambi茅n vive en Flores, su obra es de tem谩tica trans y marrona, a la vez que literaria, musical, etc, una de sus 煤ltimas creaciones forma parte del Cancionero Trans, para las infancias, 鈥淰amos mi ni帽a鈥. Es la primera canci贸n de su autor铆a, pero escribe desde su adolescencia, en prosa, hace un par de a帽os public贸 Lola cruda. At铆pica, at贸pica, ut贸pica, su autobiograf铆a. Su 煤ltima producci贸n se dio en el marco del taller de composici贸n Nuestrans canciones que dio Susy Shock, como parte del proyecto del Cancionero que coordin贸 junto con Javiera en 2020, destinado a artistas trans de todo el pa铆s.

Salta es otra de las provincias donde hay mucha producci贸n, all铆 la literatura se mezcla con la oralidad, con la canci贸n, con la performance, con la historieta y hasta con el cine. Entre las manifestaciones perform谩ticas se encuentran por ejemplo, las de Bartolina Xixa, artivista marrona que encarna a una cholita, y las de Lorena Carpanchay, coplera trans. Por otro lado, est谩 Fidelina D铆az, una docente y traductora intercultural chorote que se dedica a recopilar historias de su pueblo y est谩 a punto de publicar su tercer libro. De los dos anteriores fue coautora. El primero es sobre la espiritualidad del pueblo Chorote, el segundo es sobre la situaci贸n sociohist贸rica de los pueblos del Chaco salte帽o, desde una mirada ind铆gena. Por otra parte, en dos proyectos colaborativos, estuvo trabajando Osvaldo Chiqui Villagra, del pueblo wich铆, traductor, asistente de salud, estudiante de Educaci贸n en la UNSA, que con Pamela Rivera escribi贸 la historieta H盲t盲y, que ya tiene su versi贸n en papel, ahora se espera que salga en digital y junto con Daniela Seggiaro el gui贸n de la pel铆cula Husek.

En Rosario, Marcelo Quispe, juje帽o de nacimiento, que ha vivido muchos a帽os entre Buenos Aires y Salta, ahora desde hace un tiempo radicado en Santa Fe, maestro de formaci贸n, tiene su 煤ltima obra en imprenta, el segundo de sus libros, Sonqoy multicolor, destinada a infancias libres y diversas, en sinton铆a con las cosmovisiones quechua y guaran铆.

Ese el panorama para las literaturas originarias contempor谩neas en el pa铆s, a grandes rasgos, seguramente faltan autores y autoras. Nosotres siempre estamos volviendo. Nunca nos fuimos.

A quienes est茅n interesades en conocer un poquito m谩s de las literaturas ind铆genas argentinas desde una perspectiva intercultural e ind铆gena, les invitamos este y todos los domingos de octubre al Taller de poes铆a ind铆gena latinoamericana actual. Los datos para comunicarse est谩n en el link:

