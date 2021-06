–

Por Carlos Mic贸. Historiador y naturalista

Cuenta la leyenda, que los baobabs eran los 谩rboles m谩s grandes y bellos de la Creaci贸n. Su tama帽o y belleza les proporcion贸 poder, tanto que crecieron sin parar. Se volvieron altivos. Hasta el punto que pretendieron crecer hasta alcanzar el cielo d贸nde moraban los dioses que los hab铆an creado. Furiosos, estos los castigaron d谩ndoles la vuelta, enterrando sus copas bajo la tierra y dejando sus ra铆ces expuestas.

En estos d铆as, todos nos sentimos como baobabs invertidos. Nuestras vidas han dado la vuelta radicalmente. Puede que la humanidad no se haya sentido tan vulnerable y amenazada como ahora. No somos due帽os de nuestras vidas y el futuro no existe, s贸lo el presente de nuestros hogares que del d铆a a la noche, han mutado en improvisados y confortables b煤nkers. En realidad, nuestras vidas nunca han sido del todo nuestras. Pero parece que s贸lo ahora empezamos a ser conscientes de ello.

Una noche nos acostamos teniendo, planes, obligaciones y horarios y al d铆a siguiente nos levantamos transformados en cazadores recolectores urbanitas. De repente, nos encontramos todos recogidos en el hogar y no lo abandonamos m谩s que para realizar breves incursiones para procurarnos el alimento. Nada m谩s importa porque nada m谩s existe.

En los lugares menos desarrollados del mundo, la gente es m谩s consciente de lo fr谩gil que resulta la existencia en realidad. Saben que en cualquier momento sus seres queridos o incluso su propia vida, puede escaparse como agua entre los dedos. Nosotros privilegiados, bajo el seguro paraguas del m铆tico Estado de Bienestar, nos cre铆amos invulnerables. Pensamos que algo as铆 no iba con nosotros, que nunca pod铆a pasarnos.

El conocimiento acumulado a trav茅s de las generaciones, y nuestra curiosidad por descubrir, unidos al poderoso instinto de conservaci贸n, nos brindar谩n la soluci贸n para salir de esta crisis. Pero hasta entonces, nuestro d铆a a d铆a ha sido noqueado y yace en el suelo. Una cura de humildad muy necesaria que el planeta nos brinda. La Guerra de los Mundos de H.G Wells nos advert铆a de como unos seres microsc贸picos, pod铆an doblegar a la m谩s evolucionada de las especies.

Hasta la fecha, somos la criatura m谩s incre铆ble de la historia de la Tierra. Nuestro poder tecnol贸gico nos ha hecho arrogantes como los baobabs, casi divinos. Si bien es cierto que en nuestras manos est谩 el destino del planeta no es menos cierto que nosotros tambi茅n estamos en las suyas. Va siendo hora de hacernos mayores y aceptar nuestra propia vulnerabilidad, tanto individual como colectiva y asumir el peso que la fortuna tiene en el devenir de los acontecimientos. El sue帽o ha acabado, despertemos.

Mientras tanto, el resto de criaturas que pueblan el planeta siguen con sus vidas, indiferentes a nuestra suerte. Ya es primavera. El Sol calentar谩 los campos, las flores se abrir谩n y cientos de nuevos animales nacer谩n quiz谩s, con la ilusi贸n de haber llegado a un mundo sin humanos. Pienso en los animales urbanos. En los p谩jaros, las ardillas, las ratas鈥β縎e preguntar谩n d贸nde nos hemos metido?驴Celebrar谩n nuestra ausencia? Seguramente no. La vida en la Tierra ha seguido, sigue y seguir谩 sin detenerse en el destino de sus habitantes por poderosos que estos sean.

Como animales sociales, nos conviene extraer lecciones de todo esto. Para lo bueno y lo malo, estamos todos conectados. Har铆amos bien en volvernos menos individualistas y m谩s compasivos. En tomar consciencia de nuestras acciones. En asumir que necesitamos a los dem谩s y que podemos servir a otros.

Por desgracia, lo m谩s seguro es que cuando todo esto pase, nos apresuremos en volver a venerar a nuestros nuevos dioses en busca de protecci贸n. El mercado, la econom铆a, el dinero鈥 Volveremos a ofrecerles nuestro sacrificio voluntario para que nos brinden esa ilusi贸n de seguridad que s贸lo los dioses pueden proporcionar. Dicen que cuando se reestablezca la normalidad, cuando todo vuelva a ser como antes, entonces la victoria ser谩 completa. Si todo vuelve a ser c贸mo antes, lo que ser谩 completa, ser谩 nuestra condena.

Sin duda la Tierra est谩 feliz estos d铆as. Coincidiendo casualmente, con nuestra hora m谩s oscura. Quiz谩s el Covid-19 consiga recordarnos que, pese a todo y como dec铆a Desmond Morris, no somos m谩s que un mono desnudo. Extraordinario como ninguno, fr谩gil como los dem谩s.

FUENTE: LOS OJOS DE HIPATIA