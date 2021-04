–

La mascarilla en los espacios al aire libre es, desde este martes, obligatoria por ley en toda España: no habrá excepciones por CC.AA.

– Será obligatoria en lugares como la playa, la piscina o el campo, haya o no distancia de metro y medio entre las personas.

– Hasta ahora, en la calle o al aire libre era obligatoria sólo si la distancia era inferior al metro y medio.

En la playa, aunque esté solo, tomando el sol, y no tenga a nadie cerca. Caminando por el campo, aunque vaya solo y no haya nadie a su alrededor. Son dos de las situaciones en las que, hasta ahora, no era obligatorio el uso de la mascarilla, siempre que se respetara esa distancia de seguridad entre las personas de un metro y medio. Pero esto cambia. Desde este martes, la distancia de seguridad deja de ser determinante. Habrá que llevarla en cualquier espacio público, sin importar la distancia a la que se encuentren el resto de personas. Es lo que ordena una nueva norma estatal que se acaba de publicar en el BOE.

Se trata de la “Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19”, en cuyo Artículo 6.1. podemos leer: “Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas (…) en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público”.

Mascarilla en la playa, la piscina, el campo: sin excepciones

Es decir, que será obligatorio llevarla, entre otros lugares, en las playas, en la piscinas o en el campo. Hasta ahora, según la normativa estatal, no lo era. En la calle o en los espacios al aire libre era obligatorio el uso de mascarilla sólo si existía una distancia inferior a ese metro y medio que se considera distancia de seguridad suficiente para evitar el contagio.

En la nueva ley, hay dos excepciones a esta obligatoriedad:

las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre.

Hasta ahora, las CC.AA. habían establecido ciertas excepciones al uso obligatorio de la mascarilla, porque tenían como base el Real Decreto del Gobierno sobre la “nueva normalidad” aprobado en junio del año pasado.

Por eso, su uso no era obligatorio en casi ninguna comunidad, por ejemplo, al tomar el sol en playas o piscinas. Aunque en algunas, como Andalucía, ya se impuso esta medida el verano pasado. Con la nueva ley, ninguna comunidad podrá hacer excepciones. La mascarilla obligatoria en los espacios al aire libre es, ahora, exigible por ley en toda España.

